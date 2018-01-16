Note: Closings will be added as they come in to Riverbender.com...

This is the closings list for Tuesday, Jan. 16:

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

Alton Catholic Children's Home

Alton School District 11

Bethalto District 8 Schools

Brussels District 42

Bunker Hill School District

Carrollton CUSD 1 Schools

Calhoun District 40 Schools

Collinsville District 10

East Alton District 13

East Alton Wood River District 14

East St. Louis School District 189

Edwardsville School District 7

Gillespie School District 7

Article continues after sponsor message

Granite City School District

Greenfield CUSD 10

Highland Community School District 5

Mississippi Valley Christian

North Greene Unit District 3

Jersey District 100

Roxana Community Unit District 1

St. John the Evangelist - Carrollton

Staunton School District 6

Triad Community School District 2

Trinity Lutheran School - Edwardsville

Troy R3 Schools

William Bedell ARC School

Wood River Hartford District 15

Wood River St. Paul Lutheran

E-mail news@riverbender.com with any school closings or any other closings for Monday night or Tuesday...

More like this:

Hard Worker Brooke Parker Thrives at East Alton-Wood River High School
5 days ago
Edwardsville Schools Experience Leadership Shift After Suspension Vote
Sep 25, 2025
Help Reimagine Alton Schools at Community Workshops
Sep 10, 2025
Midwest Members Names Abigail Hersman Oiler Of Month
Sep 27, 2025
Tamarion Marshall Shows Ambition at East Alton-Wood River High School
6 days ago

 