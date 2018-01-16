Weather closings list for Tuesday, Jan. 16
Note: Closings will be added as they come in to Riverbender.com...
This is the closings list for Tuesday, Jan. 16:
Alton Catholic Children's Home
Alton School District 11
Bethalto District 8 Schools
Brussels District 42
Bunker Hill School District
Carrollton CUSD 1 Schools
Calhoun District 40 Schools
Collinsville District 10
East Alton District 13
East Alton Wood River District 14
East St. Louis School District 189
Edwardsville School District 7
Gillespie School District 7
Granite City School District
Greenfield CUSD 10
Highland Community School District 5
Mississippi Valley Christian
North Greene Unit District 3
Jersey District 100
Roxana Community Unit District 1
St. John the Evangelist - Carrollton
Staunton School District 6
Triad Community School District 2
Trinity Lutheran School - Edwardsville
Troy R3 Schools
William Bedell ARC School
Wood River Hartford District 15
Wood River St. Paul Lutheran
E-mail news@riverbender.com with any school closings or any other closings for Monday night or Tuesday...
