United Soccer Coaches List SIUE's Diekema as Player to Watch

Matea Diekema is on the national radar.

KANSAS CITY, Mo. – United Soccer Coaches announced the defenders on its NCAA Division I Women's Players to Watch lists for the 2023 intercollegiate season, and SIUE'sis on the national radar. The list is comprised of 35 women nationwide.

Diekema, the Ohio Valley Conference Defender of the Year in 2022, returns to lead the Cougar back line. She is a fourth-year player for the Cougars who is in graduate school at SIUE after earning her bachelor's degree in three years.

The lists are being released for the first time this season by the Division I All-America Committees to promote college soccer leading up to the official start date for the regular season later this month. The lists include United Soccer Coaches All-Americans and first or second team All-Region players from 2022, who are scheduled to return for the 2023 season.

2023 NCAA Division I Women's Players to Watch - Defenders

Name Class School Hometown
Arely Alaniz Sr. Lamar University Deer Park, Texas
Hannah Anderson GR5 Texas Tech University Plano, Texas
Maya Antoine Sr. Vanderbilt University Vaughan, Ont.
Natalie Bain So. Xavier University Alexandria, Ky.
Megan Bornkamp Jr. Clemson University Mooresville, N.C.
Zoe Burns Sr. University of Southern California Issaquah, Wash.
Brooklyn Courtnall Jr. University of Southern California Westlake Village, Calif.
EmJ Cox So. University of Texas Dallas, Texas
Raegan Cox GR5 Michigan State University Muskegon, Mich.
Matea Diekema GR4 Southern Illinois University Edwardsville Grand Rapids, Mich.
Kayla Duran GR5 University of Southern California Woburn, Mass.
Elise Evans So. Stanford University Redwood City, Calif.
Eva Gaetino Sr. University of Notre Dame Dexter, Mich.
Kylie Gazza GR5 Samford University Cumming, Ga.
Madison Haugen Sr. University of Georgia Cumming, Ga.
Victoria Haugen Sr. Virginia Tech Bristow, Va.
Lyndsey Heckel Sr. Saint Louis University St. Louis, Mo.
Sade Heinrichs Sr. Georgia Southern University Monchengladbach, Germany
Bridie Herman GR5 Liberty University Springboro, Ohio
Alivia Kelly Jr. University of New Hampshire Pembroke, Mass.
Julia Leas GR5 Georgetown University Vienna, Va.
Kaycee Manding Sr. South Dakota State University Waipahu, Hawaii
Emily Mason Jr. Rutgers University Flemington, N.J.
Logan McFadden Sr. Lipscomb University Birmingham, Ala.
Lilly Reale Jr. UCLA Hingham, MA
Payton Robertson GR5 University at Kentucky Toronto, Ont.
Jade Rose Jr. Harvard University Markham, Ont.
Jenna Shepherd Sr. Utah Valley University American Fork, Utah
Ellie Simmons So University at Buffalo Arlington, Va.
Grace Stordy Sr. University of Memphis Calgary, Alb.
Allyna Thurston Jr. University of North Florida Cassellberry, Fla.
Lava Vaka GR5 Brigham Young University Sandy, Utah
Kennedy Wesley GR5 Stanford University Rossmoor, Calif.
Katie Zailski So. University of Pittsburgh Summerville, S.C.
Regan Zimmers Sr. University of Nebraska-Omaha Omaha, Neb,