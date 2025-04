Third Quarter Honor Roll Announced For St. Mary's Middle School Listen to the story Your device does not support the audio. ALTON - St. Mary's Middle School following students made the High Honor Roll and Honor Roll for the 3rd quarter of the year. 8th Grade High Honor Roll Jack Beaber AJ Brunaugh Lucy Cassenti Olivia Certa Mackenzie Cochran Isabel Downey Sharon Dugas Jackson Ehrman Carson Jones Reese Livingstone Melanie Marshall Noah Menke Owen Page Olivia Prediger Stephen Stobbs Maddie Waters 8th Grade Honor Roll Laci Fischer Jack Hornsey Alex Noll Annie Rea Jack Rea Sam Rea 7th Grade High Honor Roll Ellen Anderson Izabelle Brunaugh Jacob Campbell Ella Curry Chase DeRocchi James Elmendorf Grace Fischer Henry Hornsey Emma Hough Isabel Hough Katherine Kamp Mia Lopez Ethan McLeod Sarah Moehn Article continues after sponsor message Morgan Rister Harrison Ross Clayton Scott Sidney Scyoc Alex Stephan Steven Walch Simon Waters 7th Grade Honor Roll Reese Bechtold Lillian Hannigan Patrick Henesey August Koeller Lexi Taylor Lucas Ventimiglia 6th Grade High Honor Roll Alivia Beaber Clara Brass Alyana Graham Isabella Greenberg Gianna Grossheim Emily Hough Sophia Jacobs Jensen Janek Samuel Jun Allison Nash Natalie Novak Gianna Pulido Izzy Rice Nora Ringering Jocelyn Thomas 6th Grade Honor Roll Brooke Boston Connor Cochran Baylee Dunse Jackson Ellis-Gable Ryan Joehl Cameron Jones Chase Jones Lucas Joyce Tristin Thomeczek Mason Widman More like this: Print Version Submit a News Tip Trending