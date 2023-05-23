ALTON - St. Mary’s Middle School fourth quarter high honor roll and honor roll is below.

6th Grade High Honor Roll

Elaina Cowan

James Fischer

Katherine Fitzgerald

Tucker Hamilton

Eli Heischmidt

Joseph Henesey

Parker Hough

Caleb Kasten

Kainan Kelly

Colette Manns

Kaelyn Page

Clyde Phillips

Lucia Pulido

Jenna Redman

Caden Roth

William Roth

Caden Shewmake

Olivia Smith

Elizabeth Strickland

William Waters

Brendan White

Brock Woodward

Zoey Zeller

6th Grade Honor Roll

Avery Conrad

Sam Johnson

7th Grade High Honor Roll

Alivia Beaber

Clara Brass

Connor Cochran

Alayna Graham

Isabella Greenberg

Gianna Grossheim

Emily Hough

Sophia Jacobs

Jensen Janek

Cameron Jones

Chase Jones

Sam Jun

Allison Nash

Natalie Novak

Gianna Pulido

Nora Ringering

Mason Widman

7th Grade Honor Roll

Brooke Boston

Baylee Dunse

Jackson Ellis-Gable

Ryan Joehl

Lucas Joyce

Kayleigh Pollock

Jocelyn Thomas

8th Grade High Honor Roll

Ellen Anderson

Vyla Berkenbile

Jake Campbell

Ella Curry

Chase DeRocchi

Grace Fischer

Emma Hough

Isabel Hough

Bella Johnson

Katherine Kamp

Mia Lopez

Ethan McLeod

Sarah Moehn

Morgan Rister

Sidney Scyoc

Alex Stephan

Lexi Taylor

Simon Waters

8th Grade Honor Roll

Reese Bechtold

Izabelle Brunaugh

Lillian Hannigan

Patrick Henesey

Henry Hornsey

Gus Koeller

Steve Walch

Marie Woodward

