St. Mary's Middle School Announces Fourth Quarter High Honor Roll, Honor Roll
ALTON - St. Mary’s Middle School fourth quarter high honor roll and honor roll is below.
6th Grade High Honor Roll
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
Elaina Cowan
James Fischer
Katherine Fitzgerald
Tucker Hamilton
Eli Heischmidt
Joseph Henesey
Parker Hough
Caleb Kasten
Kainan Kelly
Colette Manns
Kaelyn Page
Clyde Phillips
Lucia Pulido
Jenna Redman
Caden Roth
William Roth
Caden Shewmake
Olivia Smith
Elizabeth Strickland
William Waters
Brendan White
Brock Woodward
Zoey Zeller
6th Grade Honor Roll
Avery Conrad
Sam Johnson
7th Grade High Honor Roll
Alivia Beaber
Clara Brass
Connor Cochran
Alayna Graham
Isabella Greenberg
Gianna Grossheim
Emily Hough
Sophia Jacobs
Jensen Janek
Cameron Jones
Chase Jones
Sam Jun
Allison Nash
Natalie Novak
Gianna Pulido
Nora Ringering
Mason Widman
7th Grade Honor Roll
Brooke Boston
Baylee Dunse
Jackson Ellis-Gable
Ryan Joehl
Lucas Joyce
Kayleigh Pollock
Jocelyn Thomas
8th Grade High Honor Roll
Ellen Anderson
Vyla Berkenbile
Jake Campbell
Ella Curry
Chase DeRocchi
Grace Fischer
Emma Hough
Isabel Hough
Bella Johnson
Katherine Kamp
Mia Lopez
Ethan McLeod
Sarah Moehn
Morgan Rister
Sidney Scyoc
Alex Stephan
Lexi Taylor
Simon Waters
8th Grade Honor Roll
Reese Bechtold
Izabelle Brunaugh
Lillian Hannigan
Patrick Henesey
Henry Hornsey
Gus Koeller
Steve Walch
Marie Woodward
More like this: