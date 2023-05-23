St. Mary's Catholic School Names Class Of 2023 Graduates
St. Mary’s Class of 2023
Ellen Anderson
Reese Bechtold
Vyla Berkenbile
Holland Brunaugh
Izabelle Brunaugh
Jacob Campbell
Ella Curry
Chase DeRocchi
James Elmendorf
Grace Fischer
Lillian Hannigan
Patrick Henesey
Ava Hernandez
Henry Hornsey
Emma Hough
Isabel Hough
Isabella Johnson
Katherine Kamp
August Koeller
Mia Lopez
Ethan McLeod
Colleen Meisenheimer
Sarah Moehn
Alec Mohrmann
Leah O’Neill
Kaylee Piar
Lorali Pinkard
Morgan Rister
Sidney Scyoc
Alex Stephan
Elexis Taylor
Lucas Ventimiglia
Steven Walch
Simon Waters
Trentan Wolff
Marie Woodward
Leif Zorger
Photos of some of the St. Mary's graduates are below: