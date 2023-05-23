St. Mary’s Class of 2023

Ellen Anderson

Reese Bechtold

Vyla Berkenbile

Holland Brunaugh

Izabelle Brunaugh

Jacob Campbell

Ella Curry

Chase DeRocchi

James Elmendorf

Grace Fischer

Lillian Hannigan

Patrick Henesey

Ava Hernandez

Henry Hornsey

Emma Hough

Isabel Hough

Isabella Johnson

Katherine Kamp

August Koeller

Mia Lopez

Ethan McLeod

Colleen Meisenheimer

Sarah Moehn

Alec Mohrmann

Leah O’Neill

Kaylee Piar

Lorali Pinkard

Morgan Rister

Sidney Scyoc

Alex Stephan

Elexis Taylor

Lucas Ventimiglia

Steven Walch

Simon Waters

Trentan Wolff

Marie Woodward

Leif Zorger

Photos of some of the St. Mary's graduates are below:

 