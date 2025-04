St. Mary's Catholic School Celebrates Academic Excellence This Quarter Listen to the story Your device does not support the audio. ALTON - St. Mary's Catholic School has announced its high honor roll and honor roll students for the second quarter. These are the students who have earned the recognition: High Honors: Eighth Grade Avery Conrad Elaina Cowan James Fischer Katherine Fitzgerald Tucker Hamilton Eli Heidschmidt Joseph Henesey Parker Hough Caleb Kasten Kainan Kelly Colette Manns Lucia Pulido Jenna Redman Caden Roth William Roth Caden Shewmake Olivia Smith Claire Stephens William Waters Brendan White Seventh Grade Lauren Elliott Ava Holt Jay Klunk Ryan Lopez Alena Manns Eva Martin Charlie Marshall Brody McLeod Joey Root Connor Von Southen Genevieve Stendeback Leena Walker Sophia Waters Abigail Widman Article continues after sponsor message Sixth Grade Wyatt Bennett Reese Curry Daniel Fitzgerald Jaxson Foersterling Jude Frost Kelton Grizzle Adam Jacobs Henley Janek Louie Keller James Klockenkemper Katie O'Neill William Roberts Nolan Strack Stone Walker Isla Woodward Honor Roll Eighth Grade McKinley Charlesworth Eli Erwin Sam Johnson Christopher Loftus Kaelyn Page Clyde Phillips Elizabeth Strickland Brock Woodward Zoey Zeller Seventh Grade Ella Ahlquist Durbin Joseph Brakeville Claire Hill Jackson Lorsbach Sean Schwigen Sixth Grade Nathan Heiens Ty Henesey Ceci Nugen Anna Pruitt Print Version Submit a News Tip Trending