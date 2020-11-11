6th Grade- High Honor Roll

Ellen Anderson

Jacob Campbell

Ella Curry

Chase DeRocchi

James Elmendorf

Grace Fischer

Lillian Hannigan

Patrick Henesey

Emma Hough

Isabel Hough

Mia Lopez

Ethan McLeod

Sarah Moehn

Kayleigh Pitti

Morgan Rister

Harrison Ross

Alex Stephan

Elexis Taylor

Steven Walch

Simon Waters

6th Grade Honor Roll

Reese Bechtold

Holland Brunaugh

Izabelle Brunaugh

Ava Hernandez

Henry Hornsey

Katherine Kamp

August Koeller

Leah O’Neill

Kaylee Piar

Lorali Pinkard

7th Grade High Honor Roll

Micheal “Jack” Beaber

Austin Brunaugh

Alex Campbell

Lucy Cassenti

Mackenzie Cochran

Isabel Downey

Sharon Dugas

Jackson Ehrman

Laci Fischer

Carson Jones

Melanie Marshall

Noah Menke

Owen Page

Olivia Prediger

Annie Rea

Josephine Strack

Stephen Stobbs

Madelynn Waters

7th Grade Honor Roll

Corbin Barnard

Olivia Certa

John ‘Jack” Hornsey

Jack Rea

8th Grade High Honor Roll

Michael Anderson

Julia Behrmann

Amos Brass

Alyssa Coles

Luke Curry

Abi Davis

Marian Elmendorf

William Fahnestock

Drew Hawley

Kannon Kamp

Nicholas Koeller

Jack Lombardi

Tyler Roth

Grace Schwegel

Maya Stephan

Sebastian Thomas

Elliotte Williams

Rodger Zawodniak

8th Grade Honor Roll

Jack Droste

Adam Elik

Hannah Henesey

Brooke Rister

Adam Richards

Drew Thomeczek

Randi Tomlinson

