St. Mary's Catholic Middle School Honor Roll
6th Grade- High Honor Roll
Ellen Anderson
Jacob Campbell
Ella Curry
Chase DeRocchi
James Elmendorf
Grace Fischer
Lillian Hannigan
Patrick Henesey
Emma Hough
Isabel Hough
Mia Lopez
Ethan McLeod
Sarah Moehn
Kayleigh Pitti
Morgan Rister
Harrison Ross
Alex Stephan
Elexis Taylor
Steven Walch
Simon Waters
6th Grade Honor Roll
Reese Bechtold
Holland Brunaugh
Izabelle Brunaugh
Ava Hernandez
Henry Hornsey
Katherine Kamp
August Koeller
Leah O’Neill
Kaylee Piar
Lorali Pinkard
7th Grade High Honor Roll
Micheal “Jack” Beaber
Austin Brunaugh
Alex Campbell
Lucy Cassenti
Mackenzie Cochran
Isabel Downey
Sharon Dugas
Jackson Ehrman
Laci Fischer
Carson Jones
Melanie Marshall
Noah Menke
Owen Page
Olivia Prediger
Annie Rea
Josephine Strack
Stephen Stobbs
Madelynn Waters
7th Grade Honor Roll
Corbin Barnard
Olivia Certa
John ‘Jack” Hornsey
Jack Rea
8th Grade High Honor Roll
Michael Anderson
Julia Behrmann
Amos Brass
Alyssa Coles
Luke Curry
Abi Davis
Marian Elmendorf
William Fahnestock
Drew Hawley
Kannon Kamp
Nicholas Koeller
Jack Lombardi
Tyler Roth
Grace Schwegel
Maya Stephan
Sebastian Thomas
Elliotte Williams
Rodger Zawodniak
8th Grade Honor Roll
Jack Droste
Adam Elik
Hannah Henesey
Brooke Rister
Adam Richards
Drew Thomeczek
Randi Tomlinson
