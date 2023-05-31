Southwestern High School Semester 2 2022-2023 High Honor Roll/Honor Roll
SOUTHWESTERN HIGH SCHOOL SEMESTER 2 2022-2023 HIGH HONOR AND HONOR ROLL
HIGH HONOR ROLL
Senior Class of 2023 High Honor Roll List for Semester 2
Brandon Adams, Jillian Beilsmith, Ryeleigh Bertman, Madison Bryant, Cassie Christian, Daniel Cokel, Rylee Crane, Masen Day, Kennedy Dempsey, Casey Dugan, Melanie Goff, Audrey Gordon, Vance Hake, Madyson Henderson, Jillian Hoback, Tyson Kahl, Allison Medford, Ryan Raymond, Gracie Schneider, Jaron Whipps
Junior Class of 2024 High Honor Roll List for Semester 2
Wyatt Akers, Matthew Arendell, Chiara Biciocchi, Kelsey Bray, Carson Burns, Mia Greenwell, Abigail Hellrung, Ashlynn Huber, Gavin Humm, Alyssa Kasten, Colin LeMarr, Parker LeMarr, Abigail McDonald, Aubrey Reno, Jillian Smith, Alexandra Wigger
Sophomore Class of 2025 High Honor Roll List for Semester 2
Ike Austin, Lainie Behrends, Reagan Beilsmith, Cali Bolin, Ian Brantley, Makenzie Cottingham, Secilia D’Angelo, Gracie Darr, Madison Fenstermaker, Hailey Gula, Ashlyn Hall, Alexis Harrop, Ryan Lowis, Hannah McQuay, Ava Pulley, Emily Raymer, Anneliese Shatley, Megan Stewart, Addison Strohbeck, Sydney Valdes, Piper Voorhees
Freshman Class of 2026 High Honor Roll List for Semester 2
Gage Alexander, Gus Arnold, Ava Ballard, Bram Beuttel, Taylor Cairns, Lucy Childress, Madelyn Egelhoff, Madelyn Gordon, Emily Gray, Grace Gray, Josie Hagen, Samuel Kahl, Wyatt Lahr, Katelyn Lair, Miranda Lenger, Kinley Lucas, Alexis Partney, Adrian Reno, Olivia Schneider, Alyssa Schuchman, Brianna Smith, Isabella Snyder, Maci Timpe, Audrey Vollintine, Amelia Walden, Vivian Zurheide
HONOR ROLL
Senior Class of 2023 Honor Roll List for Semester 2
Miraina Biciocchi, Jake Bland, Hank Bouillon, Elizabeth Brewer, Olivia Cody, Macaylin Day, Tristyn Ditterline, Kathryn Egelhoff, Jacob Fisher, Tyler Ford, Lane Gage, Ava Garrison, Eathan Hartley, Marek Kirsch, Samuel Marshall, Calvin Mitchell, Jenna Morgan, Justin Paul, Abigail Pruiett, Paige Randolph, Taylor Richey, Collin Robinson, Blythe Roloff, Gage Smith, Andrew Spangler, Austin Stanton, Quinten Strohbeck, Benjamin Thompson, Corbin Tutterow, Emmett Voorhees, David Watkins, Alison Wilson
Junior Class of 2024 Honor Roll List for Semester 2
Reydien Bailey, Garrett Beuttel, Samantha Brewer, Caden Bunting, Logan Crane, Rocky Darr, Kyle Duitsman, Lola Francis, Cassidy Gaither, Logan Keith, Marcus Payne, Zachary Rue, Jay Saunders, Hope Seniker, Madison Seymour, McKenzie Stanton, Cheyann Taylor, Avenelle Tennill, Jeremy Webb
Sophomore Class of 2025 Honor Roll List for Semester 2
Maizie Ball, Grace Bechtold, Landon Brueggeman, Kaitlyn Cox, Chelsea Cruse, Logan Durbin, Nicolas Fernandez Ortiz, Kyle Foss, Layla Hall, Addison Jeffers, Katlynn Kemna, Kori Laubscher, Nicholas McGee, Isaiah Myette, Noel Ottwell, Addyson Quirk, Nicholas Ragsdale, Haleigh Sinclair, Grace Smith, Danni Wehmeyer
Freshman Class of 2026 Honor Roll List for Semester 2
Ava Bacon, Levi Brantley, Matthew Curtis, Madelyn Dressler, Aidan Fogle, Jennifer Goodbrake, Korbyn Jackson, Demaya Johnson, Eva Lomelino, Skylar McDaniels, Kylie Minarick, Klaire Roberts, Evan Robinson, Christian Ruyle, Dalton Scott, Josephine Scott, Alex Spangler, Peyton Yost
