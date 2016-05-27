EDWARDSVILLE - Southern Illinois University Edwardsville has announced the names of students qualifying for the Spring 2016 Dean’s List. 
 
To qualify, a student must maintain a grade-point average of 3.5 of better and have 12 hours calculated (B is equivalent to 3.0; A to 4.0).

 

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

Illinois

Addieville

Raquel Lauren Crane

 

Albers

Teresa Renee Schomaker

Chloe Alexandra Stason

Jacob Andrew Stason

 

Algonquin

Emily Marie Halvorson

Cassidy Shea Montana Sherman

 

Alhambra

Trisha Marie Engle

Madison Marie Frank

Ashley Nichole Hosto

Connor Gerald Tarter

 

Alsip

Shontwon Shaquille Morris

 

Altamont

Sadie Lynn Spilker

Catelyn Nicole Vail

 

Alton

Libby Jane Linhares

Elizabeth Jean Rodney

Scott Eugene Baalman

Nicholas Keith Ballard

Dathan Lynn Brooks

Mary Jaros Cassenti

Tyler Alexander Ciesler

Morrisan L. Connolly

Matthew Joseph Cress

Cynthia Janine Cross

Emily J. Doogan

Stephen Matthew Patrick Edwards

Lacey Eveans

Ida Marie Harrington

Zachary Ethan Hausman

Ryan Nicholas Heischmidt

Adrianna Lucile Henson

Kain Edward Henson

Amber Lynn Hoene

Nicholas Alan Hoff

Chloe Anna Huelsmann

Rachel Michelle Jackson

Christopher David Jarden

Rianca Dionne Lovett

Andrea Christine Lucas

Kristin Shelbie Manns

Tina Marie Messenger

Isaac Williams Musket

Jessica Claire Nelson

Charles Leo Prager

Dillon Santoni

Renae Danielle Scheeler

Alexander Buhs St. Peters

Austin James Stilts

Hannah Rose Tannler

Ellie Nicole Thomas

Gerald Trabucco

Hannah Trabucco

Zora Bea Vredeveld

 

Altona

Hank Cecil Skaggs

 

Antioch

Josef Dabrowski

 

Arcola

Laynee Bryann Clark

Alexondria Melissa Edwards

Brett Alec Lindenmeyer

 

Arenzville

Kole Michael Covington

Christian Alexander Scharwark

 

Argenta

Stephanie Louise Garriott

 

Arlington Heights

Sarah A. Bisognani

Arthur

Ashley Tabb

 

Ashland

Kayla Beth Anderson

 

Ashley

Ashlee Colgrave

Bridget N. Borgmann

Bryan Wesley Czajkowski

 

Athens

Aaron M. Bulinski

Peyton Mae Crowe

Miles Andrew Herr

 

Atwater

Alyssa Jordan Harbaugh

 

Auburn

Carlee Olivia Bushnell

Maria Magdalena Collins

Brady Alexander Hunt

Taylor V. Hunt

Jeremy Ryan Jones

Miranda Jayde Kolenich

Bianca Sophia Kuenstler

Amanda Nicole Mortimer

Megan Lindsey Murfin

 

Aurora

Mario Antley Kassa

Justin Tyler Agustin

 

Aviston

Tanner Francis Imming

Justin Bradley Litteken

Mariah N. Markus

Courtney Rae Nadolski

Peter James Ratermann

Paige Veronica Richards

 

Avon

Carly Marie Leathers

Barnhill

Rosella LeeAnn Book

 

Barry

Morgan K. Ryan

Kaylee Nicole Stearns

 

Bartelso

Erin Leigh Brueggemann

Nolan Charles Haake

Landon Thomas Kreke

Sarah Nicole Kreke

Dalton Dean Newkirk

Emily Lynn Theising

 

Bartonville

Sydney Christine Delgadillo

Dalton Paul Dieckow

Bryan James Fawley

Jennifer Riana Rasbury

Justin Craig Reavley

 

Batavia

Kelly Eileen Sheehan

 

Bath

Samuel Dean Fletcher

 

Baylis

Michael Williamson Johnson

 

Beardstown

Savannah Marie Bounds

Sydney Nicole Meyer

 

Belleville

Jaelyn Miracle Grier

Brett Thomas Abell

William Warren Banks

Megan Leigh Bauer

Kyle Mitchell Beckett

Sterling Benjamin Beckmann

Sara Elizabeth Birk

Megan Taylor Blair

Connor Thomas Blankenship

Samantha Rae Brewer

Elizabeth Carol Bruce

Robert Martin Brunk

William Bradley Burnworth

Emily Rachael Capan

Joseph William Cheatham

Alaina Christine Clarice

Carmen Avery Connors

Christopher Aaron Craig

Paul Julien David-Albert

Alexandra Claire Donnel

Daniel William Farroll

Kaitlyn L. Fedak

Tyler Gene Gallaher

Victoria Teresa Gentilello

Claire N. Gerbore

Daniel Jared Glauber

Daphne Dianna Goewey

Richelle Nicole Gonzalez

Corinne Elaine Goodall

Tyler Andrew Green

Benjamin G. Harsin

Justin Hiroki Hays

Miranda N. Hickey

Joseph Paul Huelskamp

Annette Michelle Humphrey

Amber Marie Jacks

Grace Elizabeth Jaskot

Ashleigh Margaux Johanson

Sydney Ivory Jones

Courtney Marie Jung

Jordan Renee Kilpatrick

Ian Kinney

Nicholas Michael Korniluk

Anna Christine Kremmel

Lauren Mackenzie Laney

Austin Gregory Lawrence

Melanie L. Lehnherr

Cole Michael Lewis

Shae Leigh Lutes

Katelyn Elizabeth Machuga

Josh Luke McCoy

Donovan Lee McCrary

Emily Mae McGrew

Dominic Richard Messina

James Talmadge Moss

Ryan Charles Ord

Caitlin Marie Owens

Elizabeth Anne Papp

Chelsea Marie Pierce

Lance Andrew Price

Rachel Kathleen Pryse

Bryce Alexander Radick

Jacqueline Simone Reese

Timothy Andrew Reiher

Kristen Nichole Reime

Austin Michael Robertson

Jacob Steven Rogier

Maggie Sue Rohn

Allison Anne Rueter

Brandon Christopher Russell

Matthew Michael Rybicki

Alexis M. Schad

Katharine Ashley Schmidt

Ryan A. Schwartz

Thomas Patrick Schwartz

Abigail Renee Scoggins

Brianna Lynn Scott

Nicholas Robert Smart

William Christopher Stehnach

Trion Latrell Taylor

Jeremy Michael Thurston

Emily Claire VanderPluym

Peter Kent Weigel

Timadj Valon Wellmaker

Jason Wheeler

Christina Irene Wilson

Brentsen James Wolf

Gerred M. Zingale

 

Bellwood

Marcus Devon Cyrus

Breanna Danyale Woolfolk

 

Benld

Tyler Joseph Burns

Jessica Jean Cook

Benton

Kristin Nicole Odom

Bailey Michelle Wynn

 

Bethalto

Katie M. Beasley

Jerra Michael Brown

Julie Nadine Bruns

James Thomas Callahan

Hayley Sue Day

Christa Marie Hagen

Chadd Daniel Harkey

Daniel Edgar Henson

Sierra Nicole Hyman

Dennis Lee Johnson

Justin David Karpan

Jonathon Daniel Kirby

Jessica Nichole Lee

Andrea Grace Luce

Jacob Andrew Morten

Alex Jay Myers

Rhianna Leigh Neel

Anthony Douglas Spahr

Summer Paige Standefer

Marissa Ann Steinberg

Jade Taylor Talbott

Alyssa Kay Tite

Anna Jane Tomblingson

Jacob Louis Troeckler

Megan Frances Trost

Nicholas Dean Vogel

Bethany J. Wassink

Dylan Thomas Webb

 

Blandinsville

Danielle Renee Moore

 

Bloomington

Jordan Ruben Arjona

Kyle Matthew Ater

Kendall Marlys Bierl

Tess Rebecca Brown

Amanda Michelle Buschor

Monica Catherine Buschor

Megan Kathryn Cable

Lauren Elizabeth Campbell

Mackenzie LouAnn Cannon

Delaney Louise Dixon

Molly Catherine Hanson

Caitlyn E. Harweger

Ryonna Desiree Hawkins

Gerald Silvano Hendricks

Samantha Marie Holmes

Andrew Michael Johnson

Levi Troy Justice

Danica Hope Klein

Jonathan Ryan Krueger

Michael Emory Leis

Zachary Nicholas Lemke

Keith Ryan Meyer

Jaleelah Maryam Muhammad

Lyndsay Renae Shaver

Alexandra Najone Silva

Kelly Anne Sopek

Kristina Louise Ware

Stephanie Elizabeth Wiechmann

 

Bluford

Hannah Lynn Schrum

 

Bolingbrook

Joseph Stephen Dzik

 

Bonfield

Sarah C. Marciniak

 

Bonnie

Mallory Jean Adams

 

Bourbonnais

Emma Kathleen Bevis

Emily Joyce Burks

Emily Elizabeth Chappel

Thomas Harry Potoski

Claire Marie Wahlen

 

Bradley

Kelly E. Lambert

Nicholas Andrew VadeBoncouer

 

Breese

Thomas Antonacci

Amanda Lee Buss

Myranda Lee Fields

Kaitlin Marie Hoerle

Cole Zachary Johnson

Alex David Kampwerth

Merideth Rae Kloeckner

Paige Nicole Kniepmann

Jacob Christopher Kuhl

Hailey Rae Lowery

Travis James Rosen

David Robert Stevenson

Billy Joel Sullivan

Brett August Timmermann

 

Bridgeport

McKenzi Leigh McClain

Travis Walton

 

Brighton

Tiffiny Lee Allen

Miranda Marie Bohn

Joshua Allen Foiles

Amber Elizabeth Hill

Michael Allen Hoxsie

Rachel Elizabeth Luly

Cory Jacob Penney

Rebekah Ann Shultz

Alyson Paige Siglock

Nicholas Alan Simmons

 

Browning

Jacqueline Leann Harris

 

Brussels

Adrianna Elise Eberlin

Allison Elizabeth Moennig

 

Buckingham

Michelle Renee Kleina

 

Bunker Hill

Megan Elizabeth Beachum

Shelby Ann Markel

Allison Elizabeth McElroy

Tiffani Amber Owen

Shannon L. Stumpf

Allison Julia Taylor

 

Burbank

Jennifer Lynn Blum

Tonya Morgan Franson

 

Byron

Hannah Rose Witt

 

Cahokia

Brittany Christine Feeney

Aaron Jacob Silas

 

Calhoun

Cherokee Philip Edgington

Trevor Michael Hargrave

 

Calumet City

Kolawole Emmanuel Abraham

Jenna Eileen Kot

Armani Tyler Menson

Kiyanna Monique Owens

Jasmine Jakia Warr

 

Cambridge

Taylor Lynn Vincent

 

Camp Point

Bryce William Peters

 

Canton

Harley Jo Barnard

Mackenzie Faith Lefler

Madison Paige Malone

Colton Douglas Shaw

 

Carbondale

Oliva Davis

Ariana Harris

Ashley Nicole Heater

Celeste Tacyang Lee

Alexia Na’Quelle Lewis-Moss

Yasmine Briana Pryor

Rexie Mae Alsola Throgmorton

Connor Lee Wheeler

Karen M. Strow

 

Carlinville

Amanda Joy Bentley

Darci Ann Bilbruck

Christopher Matthew Mock

Alicia Lynne Nepute

Madalyn Leann Rogers

 

Carlock

Laura Wilcox

 

Carlyle

Andrew Bryce Adams

Hannah Marie Alexander

Matthew Gunner Bretz

Jennifer Nicole Mioux

Kelsey Christina Schmeink

Natalie Ann VanDorn

Paige Anna Wilkerson

 

Carmi

Cassidy ReAnne Martin

Cheyenne Marie Packer

 

Carol Stream

Grant Zachary Connors

Nicholas Michael Kalke

 

Carrier Mills

Chad Adam Barger

Phillip Morgan York

 

Carrollton

Katelyn Renee Dunlap

Jordan B. Harr

Rachel Nicole Kaiser

Jessica Nicole Lake

Colin Joshua Robinson

Zachary Michael Tepen

Michaela Renee Weber

 

Carterville

Bryson G. Hunsaker

Darrius Spangler

James Samuel Watts

 

Carthage

Shelbi Leigh White

 

Cary

Dale Edward Oppasser

 

Casey

Evan James Blankenship

Caroline Kay Cochonour

Robin Marie Cummins

 

Caseyville

Marivon Theresa Ampier

Dylan James Corgan

Michelle Ann Freeman

Sally Jo Mickelson

Mick Joseph Straub

Sarah Lindsay Truccano

Matthew James Walker

Kayla Nicol White

 

Catlin

James Alexander Dutton

 

Cazenovia

Julia Christine Burns

 

Centralia

Rachel Ann Middleton

Cody James Palmer

Abigail Lynn Capps

Taylor Richelle Logullo

Martina Belen Maco

Brietta Cynthia McClelland

Paige Alexandra Nehrt

Dylan Kyle Stanley

Caleb Michael Wehking

Connor Joseph Zelasko

Parker Glenn Zelasko

 

Centreville

Lamont A. Coleman

 

Champaign

Sierra Zhane Leticia Ewing

Nicole Hoch

Alicia Dominique Moore

Riley Matthew Skube

 

Channahon

Ashley Ann Gray

 

Chapin

Chase Andrew Halsne

 

Charleston

Samuel Joseph McKirahan

Emily Jean Smith

Marissa Renae Woodfall

 

Chatham

Brooke LeeAnn Hembrough

Abigail Louise Buchman

Samuel Lloyd Butler

Cassie Kay Dougherty

Colin Joseph Enteman

Tyler Patrick Irvine

Abigail Elizabeth Jarvis

Alexandra Corinne Lukert

Iris May Malcom

Julia Anne Mathis

Mehali M. Patel

Snehali M. Patel

Brock Edward Tober

Erik Verduin

Rachel Verduin

 

Cherry Valley

Samantha P. Bretl

 

Chester

Hunter Cushman

McKenzi Nichole Rucker

 

Chesterfield

Shana Joan Springman

 

Chicago

Shauntice Danielle Allen

Brittany Alexis Barraza

Carlie Bibbs

Younes Daniel Bouiri

Jamie Allison Butler

Michelle Casas

Shyrick V. Cox

Daishia Monae’ Davenport

Conor Chevrier Dore

Elizabeth Ebel

Marisa Gonzalez

Jillian Jane Greenfield

Lauren Ashton Grossen

Joseph Hall

Brianna Marie Hanes

Jani Nikole Harmon

Alexandra Elizabeth Herman

Jeremy Marquise Huckleby

Nakiya Monique Johnson

Brooklynn Ariele Joseph

Precious Rebecca Kinzer

Shakeila LeSure

Guadalupe Alejandra Lopez

Kristal Mena

Jalela K.P. Mitchell

Laila Motley

Tayla M. Myles

Cassidy Denise Oliver

Kimberly Pope

Taylor Deion Hallist Robinson

La-Shonea Meeshyra Sails

Alyssa Rene Santana

Damarre Caton Smith

Paris Nicole Smith

Eketi Aana Songu

Lashai DeShonna Joi Spencer

Vanessa Tirado

Alisha Evonda Washington

Jasmeen Takiia Wellere

Eboni Jonae Wilson

Jessica Lyn Ziolkowski

 

Cisco

Haley Nicole Briggs

 

Claremont

Heather L. Ernsst

 

Clayton

Sydney Ann Barnard

Jason Curtis Dormire

 

Clifton

Salina Marie Dandurand

 

Clinton

Elizabeth Marie Chapman

Libby Oleta Faith Fisher

Morgan Jean Hickman

Colten Trea Keeling

Jessica Jo Scott

Meredith Abagail Volker

 

Coal City

Kassidy Brene Aldridge

 

Colchester

Jacob Thomas Mahr

 

Collinsville

Haley Michelle Andrews

Kaitlyn Constance Auer

Jared A. Beavers

Lindsay Aryn Beavers

Derek John Benning

Blake Steven Bluemner

Gabrielle Nicole Borders

Danielle M. Bozzardi

Brandi Brady

Eric A. Castelli

Tyler James Clover

Douglas P. Crossen

Abby Leigh Crossley

Gaetana Baldwin Trapani DeBouck

Brittaney Lynn Decker

Meghan Christine Deterding

David Harry Favre

Cortney Fowler

Elizabeth Ann Fulton

Armando C. Gould

Kristen Nicole Griffin

Luke Roger Grossnickle

Matthew Ryan Hamilton

Katie Marie Hartman

Quintin Dakota Hayes

Robert Allen Hensley

James Hippchen

Alexander Charles Hoyt

Kayley Marie Hulsey

Nathaniel Edward James

Jordan Edward Jones

Samantha Elaine Kalika

Chelsea Marie Kilzer

Katherine Rae Kirchoff

Caleb John Klingler

Daniel Joseph Kypta

Rachel Nicole Leezy

Maddyline A. Ligon

Andrea Renee Linnell

Kaitlyn Grace Maly

Cory Calvin Mayes

Samantha G. McDuffy

Jonathan Meeth

Kaitlin Elizabeth Miles

Martinus Antwan Mitchell

Selena M. Monaco

Steven Timothy Munie

Monica Ann Nelson

Shervonti Lynnett Norman

Cailyn Nicole Nosbisch

Jayme Paige Osterhout

Andrew David Potter

Matthew Randant

Ashley Elizabeth Rawdon

Alexandra Elizabeth Rawls

Elizabeth Martha Ross

Ellen Marie Rukavina

Taylor Julia Seaman

Victoria Lieda Shadwick

Christopher William Sharos

Lauren Ashley Smith

Brianna Marie Solano

Aaron Michael Stahnke

Alyssa Lynn Tayloe

Megan Celeste Turner

Nicholas A. Vogler

Danielle Renee Zellin

 

Colona

Dylan Maxwell Anderson

Anastasia Lindsey Norville

 

Columbia

Timothy Bryan Decker

Hannah Nichole Dossett

Cassandra Marie Goldschmidt

Alexandra Rene Graff

Lindsey Taylor Grosze

John Anthony Heeg

Jocee Marie Lackey Hoffman

Aimee Renee Latinette

Bailey Rose Lawson

Jacob Philip Lundy

Samantha Nicole Myers

Cody A. Overmann

Kelly K. Queen

Trey Corbin Search

Rachel Marie Stone

Brian Upchurch

Stephen Scott York

 

Concord

Taylor Raell Wise

 

Cottage Hills

Jasmine Akers

Danielle Corbin

Amber Lynne Couch

Madison Ann Fritts

Jill H. Harper

Letecia Jatonne Jones

Haley Nicole Michel

Tommy Neal Silveus

Kate Marie Sneed

 

Coulterville

Samantha Jo Schaffer

 

Country Club Hills

Asia R. Gholar

 

Crest Hill

Christopher Sean Swims-Vernor

 

Crystal Lake

Michelle Cassie Greenlea

Trevor Austin Moist

 

Cuba

Hope Michele Schlicksup

 

Danforth

Elizabeth Michele Albrecht

Angela Marie Behrends

Holly L. Pence

 

Danville

Parker Anthony Arnholt

Austin Keith Getts

Sarabian Shaddai Reid

Kendall Allen Spicer

 

Davis

Montana Gerald Bahls

 

Dawson

Kelsey Marie Cutler

Kara Rose Ostermeier

 

Decatur

Reid Anderson

Emma Kathryn Baldwin

Jordan Bolletta

Laura Megan Brooks

Sophie Elizabeth Brown

Kayleigh S. Brummett

Umani A. Carter

Jessica Paige Donley

Robert Dillon Fullenwider

Quran Raheem Green

Jeffrey Wayne Iverson

Corey Blake Jackson

Mitchell Joseph Jeffers

Jennifer Lynn Jones

Tess Ana Lamb

Jennifer Dayana Leon

Morgan Nicole Malone

Josie Lynette Swafford

Lincoln E. VanMeter

Olivia Glenn Wernecke

 

DeKalb

Anitra Danielle Bell

 

DesPlaines

Samantha Risden

 

Diamond

Alexander Steele Leake

 

Dieterich

Dalton Shea Hinterscher

Cory Duane Niemerg

Jodi Lynn Zacha

 

Divernon

Scott Patrick Adams McQuality

Rylie Kaitlynn Bourne

Jonathan R. Carter

Jared Williams

 

Dixon

Kyle Edwin Dillon

Annalise Ankney

Elizabeth Anne Greenwalt

Kayla Elizabeth Grobe

Alyssa M. Lippens

 

Dolton

Shannon Nash

 

Dorsey

Caleb David Braasch

Rachel Ann Denmon

Elizabeth M. Eastman

Lindsey Nicole Folsom

 

Dow

Garrett James Flowers

Rachel Anne Koenig

 

Downers Grove

Brittney Gabriela Dziabula

Anthony Robert Hattan

 

Du Bois

Alexia Paris Castic

Bailey Morgan Mossa

 

Du Quoin

Corwin Lee Fritts

Samantha Kay Gross

 

Dunlap

Hannah Kate Fouts

Luke William Revelt

Nicolas Joseph Revelt

 

Dupo

Rachael Katherine Ostertag

Alexander Taylor Dickinson

Jill Marie Heusohn

Emma Elizabeth Schmidt

Kristen Kay White

Kristine Morgan Williams

Kirsten Nicole Wilson

 

Earlville

Cody Scot Mersman

 

East Alton

Jordan Clayton Brueggeman

Zachary Donelson

Hannah Rose Meyer

Kasey Ann Morgan

Anh Nguyen

Raylin Jo Pearson

Shawn Michael Porter

Elizabeth Anne Rexford

Bethany Nichole Richards

Matthew Paul Smith

Bryce Elliot Stabenow

Taylor Lynne Stratton

Rebecca Renee Tinnon

Toria Marie Trost

Kari Elizabeth Westbrook

Danielle Robyn Wilson

 

East Moline

Lejla Garic

 

East Peoria

Elizabeth M. Faber

Alyssa Jane Ball

Kelsey Renee Hansen

Kristina Anne Ingold

Cody Lynne King

Margaret Katherine Popken

Matthew John Bender

Wesley Charles Fischer

Alexis Belayne Jewell

 

East Saint Louis

Richard L. Boyd

Aaron Jevon Morris

 

Edwards

Ashley Ho

 

Edwardsville

Kelsey Lauren Ackerman

Haley Kathryn  Adrian

Kristin  Taylor Agee

Andrea M. Alexander

Justin Michael Allaria

Maram L A M L Almutairi

Alieah  Ibraheem Al-Sabt

Zachary Brian Anderson

Alexis Preston Aranda

Victoria Elizabeth Astrosky

Madison Ann Aunger

Rachel Austin

Noah Ekue Ayika

Daniel Alan Ayres

Katie Alyn Ayres

Patrick Andrew Ayres

Taimoor Tahir Aziz

Alyssa Marie Badami

Danielle A. Bahmani

Erica Rose Bailey

Ieisha Marie Banks

Anna Grace Barnes

Jordan Daniel Barnett

Emily Bax

Kyle William Beamer

James Robert Beane

Stephanie Renae Becker

John Barnard Bentley

Brianna Nicole Biffignani

Kaleb Glenn Blair

James Sankey Blanton

Sarah Maria Bohn

Amber Simonne Bolla

Glen Cole Bolton

Kelly Nicole Bornemann

Adrienne Alexis Brammeier

Jessica A. Buckingham

Kayla Danielle Bulva

Nicholas John Caban

Taylor Weston Cain

Hannah R. Carter

Halstead Zach Coleman-Selby

Justin Anthony Collner

Lindsey Anne Cook

Juliana Marie Coon

Chandra Nickole Crawford

Kailynne E. Cruthis

Kelley Ann Deconcini

Kelsi M. Delgado

Jack Steven Desse

Kathryn Lynn Diekemper

Nicole Rena Dormeier

Heather Elizabeth Douglas

Matthew Scott Douglas

Shahzada Shahjehan Durrani

Nicole Lynn Eigenbrodt

Coal Allen Ellinger

Michael Joseph Ezell

Nicholas Keith Falcone

Eisha Fatima

Andrea Christine Fentem

Jordan Anthony Finley

Micaela Marie Finn

Donovan J. Fischer

Breanna Elizebeth Flyte

Miles Chancellor Foltynowicz

Caleb Oscar Frey

Marshawnna Deveda Gaines

Jaymi Jam Galloway

Jennifer Marie Garland

Jennifer Leigh Gerstenecker

Cameron Eric Giering

Jim Dale Gillentine

Matt Mark Gisi

Samuel James Goggin

Susan Danielle Graf

Kim Grafford

Marshall Greyson Graves

Victoria Nicole Greer

Jillian Groenewold

Matthew S. Haberer

Khamani Jamar Hagood

Merideth Anna Halford

Abigail L. Hall

Hamzah Abdulatif Hamad

Jessica Marie Hamilton

John Ingold Hanfelder

Katlyn Marie Hare

BethAnne Marie Havis

Brian McDonnell Hayes

Hilary Marie Heinlein

Taylor Jo Held

Zachary Dakota Hill

Hayley Nicole Hipp

Paul Brien Hoffman

Chelsey Helene Hollowell

Sierra Olivia Marie Horst

Allison Rene Hoswell

Ryan Harry Housend

Blake Timothy Huelskoetter

Matthew Phillip Huelsmann

Graeme Gartner Huntley

Mariah W. Hurt

Aaron Michael Jackson

Jaylan Kendric Jackson

Rodrigo David Jaime Benavente

Danielle Marie James

Lixia Jia

Brandon Wayne Johnson

Conner James Jones

Taylor Elaine Jones

Samantha Qiu Lee Jueckstock

Anthony Michael Keenan

Nicholas Gerard Keenan

Amanda M. Keilholz

Lacie Christine Kelley

Cameron Paul Kelly

Matthew Joseph Khong

John Leopoldo Killingbeck

Bokyung Kim

Alex James King

Lydia M. Klaus

Kourtney C. Klette

Andrew Christopher Knobbe

Jarrod Bennett Kolesa

Luke David Kramer

Jamie Kraut

Kipling Page Kritis

Justin Derek Kruenegel

Nico Kuehn

Michaela Marie Kulasekara

Jordan Leigh Lafave

Matthew S. Langendorf

Seth Thomas Langendorf

Rodger Lewis Lenhardt

Danny Augustus Levey

Heidi Brianna Looker

Amanda Rose Lotter

Gavin Paul Macdonald

Noah Rebecca Manibusan

Matalee Joy Maurer

Chyanne S. Mccray

Matthew Robert McDermott

Megan Nicole McDonald

Abigail Jean McGrath

Brendan Joseph McGrath

Eboni N. McKenney

Connor T. McMahon

Kelsie Marie McNeil

Jordan Elizabeth Mendez

Claire Mentzer

Katelyn Joy Mentzer

Kylie Brianne Meyer

Dunya Khalil Mikhayel

Emily Michelle Miller

Jason Alexander Miller

Terry M. Moore

Toni Marie Muzzarelli

Nicholas Michael Nemerguth

Truong Thanh Nguyen

Benjamin Elias Nickols

Justin Robert Nosser

Sean Michael O'Bannon

Caitlyn Marie Obrock

Leah L. Oglesby

Alana Marie Otterson

Daniel John Palkovic

Brittany Shenae Pangelinan

Michelle E. Payne

Natalie Marie Pokrop

Kaylee Elizabeth Poole

Carley Kristine Ramich

Taylor Nicole Range

Ira Redmon

Courtney Anna Reyman

Andrea Nicole Rice

Hope Michelle Richardson

Jason Paul Rock

Daniella Josephina Romano

Aaryn Jade Rongey

Brandy Leigh Hogue Rutgers

Henry Thomas Rybolt

Kelsey BryAnn Sarles

Michael GlenBeetner Schalk

Charles M. Schmitt

Adam Kenneth Schroeder

Adam Richard Schulte

Eric Steven Schwartz

Karlee Nicole Schweigert

Gabrielle Marie Scott

Zachary Harrison Seifert

Katie Marie Shashack

Natalie Brianne Shonk

Becca Simon

Steven Anton Slaby

Elizabeth Sumners Smith

Joseph Phillip Smith

Kassandra Ann Smith

Emily Marie Stahl

Rachel Elizabeth Stark

Allison Marie Stephens

Nathan Andrew Stock

Jade Reigh Stoecklin

Alicia Marie Streetar

Joseph Karl Strohmeyer

Allie Marie Sweatt

Gabriel Phillip Szymarek

Brandon Scott Taylor

Kyle Landon Templeton

Alicia Nicole Marie Terry

Taylor Thies

McKenzie Rae Thomas

Tiffany N. Thomas

Kayla Grace Thompson

Shawna Nichole Trusty

Hallie Morgan Umphery

Bradley Charles Verdun

William Jonathan Voltz

April Renee Warren

Christopher Robert Warren

Claire E. Warren

Oliver Alexander Washington

Sara Beth Wasser

Andrew Jeffrey Westerhold

Kamron Darryle White

Lauren Michelle White

Morgan Rene Whiteford

Alexander Daniel Will

Monica Marie Wilson

Ashlynn Autumn Winkler

Ashley Tamara Witt

Lindsey Nicole Wolfford

Cathleen Lillian Wood

Taylor Ann Yates

Zachary J. Zielinski

Zachary Anthony William Ziemba

Nicole Michele Zimcosky

 

Effingham

Rachel Sue Allen

Abigail Nicole Barnhart

Peyton Michele Bone

Maria D. Carrillo Quijano

Kaitlyn N. Funneman

Todd Clemens Goeckner

Misty Dawn Herman

Taylor Hilt

Layna Victoria Hoffman

Breanne Elizabeth Iffert

Kimberlee Ann Kabbes

Parth Maheshwari

Brittany Alexis Mersman

Aaron Michael Meyers

Hailey Renee Meyers

Abagail Nicole  Reed

Michael Lee Rhodes

Neil Andrew Ritz

Jill S. Sandschafer

Kristen Marie Siebert

Briana Michelle Stewart

Claire Christine Willenborg

 

Elburn

Molly Zahnie

 

Eldorado

Olivia Christine Brown

Megan Elizabeth Lowe

Joseph L. Weir

 

Eldred

Kristen Mary Kay Drainer

 

Elgin

Sergio Esteban Cisneros

Daniel Reynoso

Jasmine Castillo

LaShaunda Lenora Jordan

Matthew J. O’Connor

 

Elizabeth

Corey James Wachter

Louisa Joanne Williams

 

Elkhart

Carly E. Powell

 

Elkville

Donna Jean Williams

 

Ellery

Jenna Nicole Fryman

Katelyn Michelle Fyman

 

Ellsworth

Blake Michael Sonka

 

Elmwood

Job Edward Isbell

 

Elsah

Taylor Danielle Barton

 

Elwood

Jessica Anne Rodgers

 

Energy

Jamie Lynn Paris

 

Equality

Nick Douglas Schimp

 

Eureka

Prairie Josephine Boschulte

Anna Nicole Connolly

 

Evansville

Tara Lynn Hubert

DavaLee Mae Lake

 

Ewing

Emily Anne Eubanks

 

Fairbury

Erika Lynn Wenger

 

Fairfield

Noah Michael Conard

 

Fairmont City

Danielle Nicole Fiudo

 

Fairmount

Desiree Lynn Bainbridge

 

Fairview Heights

Hannah Marie Bausano

Kara Renae Brockmeyer

Luke Brown

Timothy David Chandler

Julian L. Chastain

Megan Elizabeth Fitts

Tabitha Suzanne Fricano

Samantha Jean Huster

Maranda Jackson

Alan M. Jefferson

Bradley T. Jones

Brianne Elizabeth Kapp

Clayton Richard Mace

Rahkel Lauren Martin

Sarah Lynn Maust

Yelana Charne' Moton

Ryan Matthew Papproth

Tanner Justin Reeves

Jeana Marie Rivera

Evan Chaplin Stone

Alexander L. Vartanian

Laura Anne Warhover

Melissa Leann White

Farina

Jordan D. Schaal

Serena Denise Ida Strullmyer

Monica Leigh Young

 

Farmington

Bree Anne Bozsoki

 

Ferris

Megan Lynn Schaller

 

Fieldon

Indianna Som

Emily Ann Storey

 

Findlay

Taylor Alyssa Uphoff

 

Flora

Isaura Carro

Stephanie Joann Greenwood

Kate Marie Henderson

Kaley Sue Himelick

George Ross Matteson

Lucas Ashton Whitehead

 

Forrest

Kytela Nicole Medearis

 

Forsyth

Benjamin Jacques Bezaire

Sarah Maurine Cripe

Dustin Reed Dougherty

Alexander Brandt Gustafson

 

Fowler

Bryant Deters

Kelsey Danielle Lepper

 

Fox River Grove

Francisco Javier Lagunas

 

Frankfort

Ashley Nicole Couch

Rebecca Lynn Scanlan

Joseph Anthony Schuit

 

Franklin

Alexia Kate Pence

Brian Charles Watson

 

Freeburg

Colette Dorothy Ganey

Jaimee Love Gipson

Emily Danielle Hartmann       

Kristen Elizabeth Ingold         

Joel Richard Klimas    

Heather Nicole Schwaegel

Sierra Lynn Stratton

 

Freeport

Haley J. Pentecost

Perneshia Lateace Ida Robinson

 

Fults

Dylan Joseph Laurent

Kaytlin Marie Patterson

 

Galatia

Rachel Brooke Davis

 

Galesburg

Dylan M. Cervantez

Ashley Nicole Garrett

Hayleigh Margaret Miller

Lauretta Teresa Minor

Emily Sue Nelson

 

Geneseo

Anne Egger

Danielle Elizabeth Strouss

 

Geneva

Ethan Roesch

 

Germantown

Rachelle Haake

Abigail Mary Hanna

Shelby Paige Kohnen

Heather Caroline Powell

 

Germantown Hills

Paige Elizabeth Arends

Jenna Rose Cully

Hadley Ann Domnick

Samantha Rae Tate

Brennan Thomas Tschop

 

Gibson City

Kayla F. Carlson

 

Gillespie

Ashlen Hayes

Mirena Kiri Pebley

Molly Jo Pomatto

Adam Weye Schmidt

Erika Marie Schmidt

 

Gilman

Jose Maria Camarena

Alexander Wilson Frank

 

Gilson

Hailey Renae Rossman

 

Glasford

Shelby Jo Berry

 

Glen Carbon

Hasan Abuhzaima

Daniel Lee Ashbaugh

Juan Barron

Amelia Christen Biggs

Sarah Nicole Blankenship

David Bracey

Desirea Cheree Brown

William Jacob Burke

Richard Dallas Carroll

Anna Elizabeth Ceglinski

Hannah Olivia Chapman

Grant Wesley Claunch

James Dumont

Francesca Alee Ferrari

Nicholas James French

Cherity Danielle Fulks

Mary Garner

Tamika B. Glover

Jaclyn Ann Gorniak

Tesbih Habbal

Christopher Justin Herman

Savana Marie Hubert

Brendan Jacob Jablonski

Yevgeniy Aleksandrovich Kenovskiy

Andrew Thomas Kuhnke

Louisa Agatha LeCroy

Natalie Elise Lowe

Mario-Estevan Ramos Lucio

Marisela G. Luna

Ashleigh Lynn Lupton

Tori Rames Mahassek

Samuel David Mase

Saba Mohiuddin

Mikayla Anne Oberlag

Samantha BreAnn Orr

Tyler Jon Owens

Daniel Lee Perryman

Amelia Ruth Pytlinski

Luke Douglas Thiede

Kari Elizabeth Willen

Leah Michelle Wilson

Sarah Anne Winter

Robert L. Witt

 

Glen Ellyn

Sonja Bromann

Vanessa Aurora Murray

 

Godfrey

Karen Melissa Croxford

David Timothy Velsor

Kelsey V. Argent

Sophia Rose Bodenbach

Tiffani Marie Bowen

Benjamin Thomas Brown

Ethan Bryce Bugg

Katelyn Marie Chapman

Jonathan Andrew Cheatham

Emmylou Cole

Spencer Patrick Diskin

Ashlin Elizabeth Grover

Sarah Elizabeth Hill

Serena L. Jones

Kevin Michael Leppert

Andrew Robert McCluskey

Nadia Nilini Ramsaroop

Maria Fernanda Rodriguez

Artur Romanishyn

Jaynie Ray Shafer

Johanna Joy Shultis

Michael Hyun Paul Stolze

Abigail Stutz

Sarah Nicole Walters

Molly E. Wickenhauser

 

Golconda

Mackenzie Lynn Schutt

 

Golden Eagle

Tyler Wayne Friedel

 

Good Hope

Alissa Ann Hoerner

Kayla Marie Widerman

 

Goreville

Derek Jason Sisk

 

Grafton

Samantha L. Critchfield

Jamie Lynn Crowe

Alexis Paige Desherlia

Sasha Lynette Hall

 

Grand Ridge

April Nichole Browning

 

Granite City

Katie R. Alexander

Kyle David Alexander

Chelsey Yvonne Angelly

Robert Thomas Bragg

Alyssa Joelle Bridick

Matthew Thomas Burton

Carly Elaine Caldwell

Emilee Aline Castro

Angela Rae Causey

George James Diak

Alex M. Dilday

Karlie Renee Esarey

Kayle Marie Faulkner

William Tyler Fithen

Derek Paul Flaugher

Maya Emma Gann-Bociek

Laura Nicolle Gibson

Blayne Spencer Gower

Anna Marie Hagnauer

Jacob William Hall

Andi Mikal Harper

April Leann Helton

Shannon Marie Hoerle

Kevin M. Hummel

Hope Elizabeth Jones

Melanie Joyce

Leo Joseph Kelly

Allison Lee Lewis

Taylor Rae Lord

Samantha Marie Meek

Joshua David Miller

Brianna A. Nichols

Andrew Blake Pashea

Ashley Renee Pejakovich

Kyle Tomay Phouangmalay

Allie Michelle Pryor

Rachel Elizabeth Riggins

Eric Scott Rohman

Rachel Adele Rowlett

Olivia TRUE Russell

Samantha Renae Scaturro

Meagan Smallie

Erica Rose Smith

Gary Stetler-Williams

Kimberly Rose Sutherland

Katie Elizabeth Terziovski

Johnny Truong

Alina Elizabeth Viteri

Britney S. Walker

Della Kay Waynick

Stephanie Webb

Matthew R. Welser

Evan M. Willmore

Abigail Dawn Wright

Shauna Michelle Yeager

 

Grantsburg

Harley A. Youtzy

 

Grayville

Kerri Ann Mitchell

Joshua Ray Burdin

 

Green Valley

Jessica Nicole Urish

 

Greenfield

Baily Christine Bergschneider

Kaleigh Ann George

 

Greenville

Maggie Zare Alibaikzadeh

Megan Olivia Hediger

Marc Hohlt

Nathan Patrick Kaegy

Michelle Lynn Kemper

Jennifer R. Moore

Amanda A. Schewe

 

Gridley

Sarah Jane Luning

 

Gurnee

Raechel Lynn Adamczyk

Sky Ashley Anselm

Kaitlyn Mary Griffin

Sarah Taylor Von Kampen

 

Hamel

Morgan A. Burton

Samantha Jean Steinmann

 

Hammond

Marcus Adam Minnis

 

Hampshire

Deysi Nava

Sean Ryan O’SHea

 

Hampton

Evan James Spurgetis

 

Hanover Park

Corinthia Genay Jordan

 

Hardin

Clare Amanda Carmody

Kristen Anne Godar

Alexandra S. Hurley

 

Harrisburg

Madeline Kellie Douglas

Tyler Thomas McGowan

Puja Mehta

Marcella Ruth-Anne Motsinger

Ronak Naresh Patel

 

Hartford

Michael Allen Brown

Samantha Nicole King

 

Harvard

Henry William Froehlich

Elizabeth Florence Reckamp

Timothy Joseph Talbert

 

Harvey

Andrea Nycole Hill

 

Havana

Kyle Christopher Martin

 

Hazel Crest

Rolanda Lorrene Sanders

 

Hebron

Maximillian David Lister

 

Hecker

Matthew John Schreder

 

Herrin

Kimberly J. Bennett

Emily Jane Cripps

Brendan Nathaniel Huggett

 

Heyworth

Jonah Matthew Campbell

Hannah Elizabeth Tate

Kade James Walter

 

Highland

Jared David Bargetzi

Michelle Renee Bearley

Charles Frankie Boedeker

Floyd Franklin Bone

Justin Thomas Bruggemann

Matthew G. Bruning

Bradley Brustmeyer

Allison K. Buchmiller

Philip Charles Chrostoski

Erik Robert Cochran

Brittany Nicole Crossin

Andrew James Dickman

Alyse Nicole Duncan

Jordan Durbin

Ryan Michael Eilers

Erica Louise Ellis

Jacob Ryan Fillingim

Michelle L. Fresen

Audrey Noel Fuesting

Corey Gall

Gabrielle Rose Geiger

Carrie Helen Henrichs

Josh Caleb Hinkle

Kristin Leigh Hoyt

Mark Scott Keller

Chelsey D. Kloss

Karin Ann Knutzen

Abigail Jayne Kosydor

Alison Nichole Krump

Catelyn Ann Lowe

Andrew Loyet

Katelyn Marie Lucia

Allison P. Miller

Riley Lynn Nadler

Maggie Cathleen Nava

Kelsey Margaret Newcomb

Ryan Thomas Owens

Mckayla Catherine Parker

Siarra Cheyenne Price

Kasey Raetz

Brian Paul Reece

Chelsey Michelle Roberts

Cameron David Scott

Miranda Raye Seaman

Sara K. Stone

Stephanie Annette Taylor

Brooke Elise Terrill

Vicky S. Tift

Kristen Marie Torre

Merissa Ann Voyles

Miranda Lauren Wagner

Alanna Marie White

Megan Addie Widman

Victoria Anastasia Wilde

Jessica Jo Zobrist

 

Hillsboro

Chellis Lucas Altenberger

Luis Castro

Alexis Evelyn Hefley

Sydney Paige Holcomb

Marissa Elizabeth Johnson

Brandon Michael Lancaster

Koby James Lemon

Sierra Savannah Cheyenne Nalley

Lucas Aubrey Reincke

Rachael Paige Roberts

Breann Nicole Speraneo

Karagan Renae Taylor

 

Hoffman Estates

Hannah Greenwalt

Wannisa Suriya

 

Homer Glen

Amy Therese Benes

Timothy Douglas cruz

Zachary J. Matushek

 

Homewood

LaJenora Jeanette Amos

Rebecca Ann Glass

Raven Symone Hudson

Braxton Armand McCarroll

Belainesh S. Nigeda

Michael Robert Shereyk

Amriss Lyndree Wells

 

Hopedale

Melissa Lynn Bissell

 

Hudson

Samantha Grace Hinshaw

Matthew Allen Hunsaker

 

Illinois City

Drew William Dunham

 

Illiopolis

Grant Richard Steiner

 

Industry

Branna Leigh Heaton

 

Iuka

Lois Eileen Arnold

 

Jacksonville

Nicholas Walter Dale Barth

William Bogue

Abby Noel Bridges

Abigail Lee Floreth

Trey Edward Hopkins

Samuel Jacob Howard

Andrew Ray Maas

Ashley Taylor Mason

Alexis Rachelle Middleton

Stephanie Anne Oliver

Lindite Selimi

Samantha Rene Thing

Jordan Mark Walters

Jacob William Watson

 

Jerseyville

Natalie Danielle Beuttel

Alexandra Irene Evans

Trevor Jeffrey Ferguson

Kevin Eugene Gunterman

Kelsey Sue Howland

Brendan Wayne Jones

Blake Michael Marshall

Nicole Renee Schofield

Madalyn Kathleen Shafer

Ellen Kathleen Snyders

Matthew Edward Wendell

Madeleine Alysse Youngblood

McKenzie Rhea Youngblood

 

Joliet

Torey Fox

Mallory Ann Mangun

Megan Sarah Muldoon

Allison Anne Rodawold

Andrew Paul Scordo

Sean Montgomery Youell

 

Justice

Karl Fredrick Eson

 

Kankakee

Matt M. Clevenger

Joslynn Denise Dillard-Greene

Logan Robert Hinton

Trent James Stuart

 

Knoxville

Morgan Elizabeth Palmer

 

La Prairie

Jacilyn Joanne Higgins

 

Ladd

Kayla Rose Bersztaitis

 

Lake in the Hills

Janelle Rose Dollar

Alexis L. Magnuson

Jazmine F. Rosales

Deena Marie Vecchiollo

 

Lakewood

Nikolas Cody Snyder

 

Lansing

Tresina Mone Dickens

Katherine Elizabeth Farlow

Shacoya LyShuan Richie

 

LaSalle

Alyssa L. Tomaszewski

 

Latham

Cheyanne Mickel Crockett

Janet L. Ellis

 

Le Roy

Jessica Ann Clarke

Hailey Jane Fritcher

Jessica Eileen Wholwend

 

Lebanon

Taylor Laine Carlson

Brandon Terrell Faulkner

Phillip Merrill Guetterman

Aaron James Landis

Que'rra Denise Mason

Kaitlyn Marie Shannon

Hannah Taylor Shaw

 

Lemont

Kyleigh Maday

 

Lena

Samantha Marie Rowe

 

Lerna

Alexander Hayden Carter

 

Liberty

Kara Lee Wolf

 

Lincoln

Naomi Nikole Bailey

Brianna Nicole Batley

Macey Sueann Browning

Schyler Rose Conrady

Chloe Elizabeth Cox

Morgan Lacefield

Michelle Kathleen Miller

Nicole Brianne Miller

Sergio Morales

Hannah M. Sheley

Jason Aaron Sheley

Amber Simmons

Lauren Marie Soebbing

Hayley Turner

Grace Catherine Lan Walters

 

Lindenhurst

Melissa Anne Beitzel

 

Lisle

Lauren Elizabeth Prindeville

 

Litchfield

Pamela Rose Marie Barrero

Ashley LeAnne Belcher

Tyler Brandt

Rachel Suzanne Helgen

Sarah Jean Kim

Stephanie Marie Luttrell

Shelby Ann Morgando

Shelby McKenna Mullins

Taylor Brianne Niehaus

Jordan Taylor Powell

Bethany Paige Richardson

Seth Michael Tooley

 

Loami

Brittney Nichole Williams

 

Lockport

Hayley Rose Barker

Haley Nicole Ilcewicz

 

Lomax

Kaitlin Lee Logan

 

Loraine

Amos Arthur Chapman

 

Article continues after sponsor message

Lovington

Anthony Lwell Hettinger

 

Mackinaw

Kahla Jean Burmaster

Kayla Ann Craig

 

Macomb

Victoria L. Ausbury

Gabriel Joseph Illovsky

Kassandra Marie Moore

 

Madison

Almetta M. Mosby

Nicholas Alan Sabol

 

Mahomet

Grant Charles Farchmin

Emily Camille Kauffman

 

Manhattan

Luke Richard Piarowski

Ashlee Michelle Rose

 

Manten

Briana M. Leifker

Haley Nicole Quinn

 

Mapleton

Daniel Vincent Edwards

Richard O. Pincock

 

Marengo

Anthony Michael Mallegni

Jennifer Sanders

 

Marine

Emily E. Benvenuto

Ryan Robert Daiber

Alexis Nicole Dykes

Mackenzie Kaitlin Ebersoldt

Kayla Marie Hendricks

Lillian Nicole Hurley

Dylan A. Seger

 

Marion

Pamela Bard

Benjamin Miles Childers

Kalinda Jo Dunning

Lydia Marie Durr

Kyle Alan Emery

Ashley Renea Farthing

Sarah Elizabeth Lance

Sara Jean Malone

Michael James McGee

Michael Allen Owens

Daniel Alan Robinson

Allison Kay Wilson

 

Marissa

Kevin Paul Galle

Joseph Patrick Smith

Kayla M. Smith

Janet Lynne Wiley

 

Markham

Mariah Daisy Blackman

Alexis Jeane’ Randle

Robert Torrence Scott

 

Marseilles

Emily Ann Nelson

 

Marshall

Hailey Danielle Bowen

Logan Jeffrey Cannady

Jerry Richard Chapman

Parker C. Littlejohn

Kyle Edwin Stepp

Alexandra Neil Stewart

Abigail Elizabeth Switzer

Ellie Marie Vondohlen

Denise Michelle Wallace

 

Martinsville

Allison Paige Davis

 

Maryville

Taylor Lynn Altenberger

Alexandria Marie Buehne

Patrick Lee Clessa

Taylor Ann Dunnette

Stephanie Elizabeth Faulders

Kaitlyn Marie Frisbee

Joshua Ryan Goen

Taylor Renee Hansen

Andrew Harvengt

Nicole Marie Hodapp

Lauren Michelle Hoffman

Jarod Allen Hopper

Meredith Marie Huffman

Amanda Joyce Juenger

Stephanie D. Kolb

Megan Marie Langley

Lindsey Ranel Moore

Allison Jane Newton

Sarah Ann Paitz

Alexis Nicole Petri

Kassidy Nicole Rawdon

Lazarus Diaz Richardson

Amanda Jean Riddle

Sarah Elizabeth Scrum

Marissa Danielle Yoo Shields

Kayla Irene Sidener

Danielle Kay Slusher

Kyle William Swip

Dakota Ann Trione

Stephen Michael Wilke

Courtney Nicole Zamarione

 

Mascoutah

Rachel L. Allen

Julie Allison Bullion

Grecorio Climaco

Tyler Robert Gilmore

Joshua Arie Goda

Rebekah Lynn Isum

Brittany Katrina Kadlick

Jacob Tanner Lider

Joseph M. Lider

Amy Michelle Manley

Nicholas Ryan Paterline

Aliyah Shaye Price

Bethany Candice Shearer

Winter Arielle Surbeck

Taylor Richard Thul

Samantha Nicole Wilhelm

 

Mason

Kelsey Briane York

 

Mason City

Dominick Laurence Garrison

 

Matteson

Catherine Austin

Janay Michiel Brent

Lauryn Briana Fox

Ebone Janee Knowles

 

Mattoon

Kaytlyn Eileen Gordon

Bethany Ann Moritz

Jeremy David Woodyard

 

Mazon

Terah Anne Coughlin

 

Mc Lean

Logan Mitchell Hawker

Austin Huffington

 

Mc Leansboro

Hollie Elizabeth Cocke

Katherine Michelle Davis

Whitney Leigh Miller

Dylan Kent Mitchell

 

Medora

Samuel Kenneth Loy

 

Mendon

Samuel Warren Cook

Sarah K. Cook

Dustin Alan Davis

Lane Thomas Davis

 

Meppen

Audrey Grace Tepen

 

Meredosia

Alsiha Kay Kerr

 

Metamora

Lauren Elizabeth Boone

Adam Paul Hoskins

Bethany Anne Miller

Jordan Renee Tipsword

Austin Taylor Tjaden

 

Midlothian

Taylor Paige Knispel

 

Milan

Shelbi Jean Pepping Nelsen

 

Millstadt

Alec Richard Bold

Emily Rae Feldker

Brittany Jean Gallego

Sarah Nicole Kampmann

Taylor Brooke Keel

Elizabeth Claire Kimutis

Megan Elizabeth McGrath

Tyler Christine Michael

Anne Marie O'Dette

Haley Marie Procasky

Jacqueline Renee Richardson

Ashley Nicole Ridler

Kaitlyn Rose Skaer

Alexander David Smith

Benjamin David Steppig

Sarah Bryanne Stevens

 

Modesto

Bryant M. Mcneely

Courtney E. Mcneely

 

Mokena

Steven Dennis Pieczynski

 

Moline

Hannah Grace Baker-Boyd

Josephine T. Beckwith

Chelena Ann Henning

Maggie Mae Johnson

Blake Michael Newberg

Molly Elizabeth Rogers

 

Momence

Montana Kay Sandstrom

 

Monee

Roderick Dalronte Cheatham-Seay

 

Monmouth

Rachael Christine Albert

 

Monticello

Katherine Noelle Eickmeiter

 

Mooseheart

Jared Gregory Riemenschneider

 

Moro

Adelaide Joy Ballard

Joshua Paul Eberhart

Abigail Ann Edwards

Ryan D. Gueldener

Sarah A. Gvillo

Allison Paige Hemingway

Elaina P. Kauzlarich

Braxton Kodey Kilmer

Hanna May Luebbert

Dylan Michael Myers

Brett Leigh Norvell

Holly Pikora

Lindsey Mae Toenyes

 

Morris

Paige Elizabeth Day

Kirsten Nicole Galloway

Alyss Marie Lilek

Autumn Marie Lilek

 

Morrison

Anna Elizabeth Hogue

 

Morrisonville

Amanda Jean O’Brien

 

Morton

Tate Austin Hohulin

Katelyn Jane Huschen

Michaela Nicole Mirkovich

Caleb Michael Mooberry

Tanner James Ridings

 

Mount Carmel

Ian Philip Hipsher

Austin Scott Rue

Sarah Katherine Shepard

Kyle Everett Smith

Thomas Daniel Teague

 

Mount Erie

Brandae Marie gill

 

Mount Olive

Jade Alyse Butler

Beth Ann DeBoard

Emily Ann Schneider

Zachary David Smith

 

Mount Prospect

Olivia Kathryn Foort

 

Mount Pulaski

Blake Steven Collier

Zack Steven Lloyd Ladson

 

Mount Sterling

Nicole Elizabeth Bowen

 

Mount Vernon

Lakyn Niccole Bowman

Garrett Johnston Calvert

Joel Matthew Duncan

Kaycee L. Dycus

Faith Gabrielle Gilchrist

Faith RaeAnne Harpole

Natalie Donnell Meador

Nicolle Michelle Patton

Anne Elizabeth Schaubert

 

Mount Zion

Chase Scott Hollingsead

 

Moweaqua

Bridget Suzanne Paradee

 

Mt. Zion

Noelle Elizabeth Maxey

 

Murphysboro

Carols P. Hurtado-Estrada

Adam Mikulay

Alyssa Reinhardt

 

Murrayville

Weston Trey Long

Mackenzie Claire Nichols

Brock Hymes

 

Naperville

Cayla Alexandria Anderson

Leah Benyo

Rachael Nicole Brots

Aliyah Tiana Butler

Emily Deahr

Molly E. Kamys

Elizabeth Anne Lass

Madeleine Grace Latham

Kyle John Schafer

Emilie Lynn Schneider

Jhunnelle Lori-Leigh Walters

 

Nashville

Garrett Allen Guest

Braedon Scott Haertling

Jeni S. Krawiecki

Darren Christopher Rucker

Alexis Ryan Small

Joshua J. Wilson

 

Nauvoo

Kayla Ann Cuthbert

Ashlie Laurel Knipe

 

Nebo

Kennedy Lane Moore

 

Neoga

Nick Edward Voltenburg

 

New Athens

Neil Joseph Abegg

Hannah Annette Parker

Cody Joseph Rettinghouse

 

New Baden

Elexus Amanda Lohman

Brittany Marie Stegman

Michael Joseph Thoele

Shelby Rae Toennies

 

New Berlin

Taylor Mae Bergschneider

Breanna Nicole Blackwell

Ryan William Dickman

Elyse D. Kruger

Micah Kay Peebles

Morgan Lynne Rowden

Ryan Forrest Sheppard

New Canton

Kelsey A. Walker

 

New Douglas

Michael David Volle

Codey Tyler Hemann

Michelle Janine Ingram

 

New Holland

Emmery Lewis Mammen

 

New Lennox

Matthew Philip gaskin

Cecily Marie Giaquinto

Hannah Caroline Miller

Joy Anastasia Miller

 

Newton

James Michael Blievernicht

Amanda Jo Fugate

Katelyn Nicole Hardiek

Shelby Jackson

Rebeca Mier y Leon

Nicholas Daniel Ochs

Nichole Lynn Schackmann

Kelsey A. Vahling

Kyle William Vahling

 

Niles

Zachary David Osekhale Kadiri

Grzegorz Tomasz Solawa

 

Noble

Kristin Marie Cline

 

Nokomis

Gabe R. Dewerff

Devon Christine Gunn

Carmen Marie Huddleston

Christian Alec Randel

Sophia Kay Ruppert

Allison Rose Watson

Daniel Robert Wise

 

Normal

Jacob D. Bacon

Kayla Mariese Baker

Matthew Ryan Culp

Natalie Lynn Freeman

Julia Schrift Hughes

Megan Lee Kaiser

Courtney Elise Littell

Michael Thomas Chandler Lockenvitz

Colin David James Pershick

Xavier Dominique Robinson

Ted James Romine

Tyler J. Schmitt

 

North Aurora

John Richard Hollon

Brooke Nicole Kottkamp

 

O’Fallon

Youngbin Teresa Bandy

Eric C. Banker

Rebekah Renee Bartholomew

Nicholas Ryan Bauder

Laura Ann Belmonte

Haley Erin Berg

Kaitlyn Nicole Bickel

Nikki Marie Bland

Brandon Richard Boeckman

Amanda Rose Brink

Jenee' Brown

Joseph William Brown

Kelly Ruth Buch

Christopher Anthony Carducci

Kaitlin Marie Carpenter

Melanie R. Carroll

Bailey Miranne Catenazzo

Austin Chittum

Nicole June Cochran

Kevin Stewart Comfort

Amanda Marie Daniels

Taylor Lynn Dichsen

Carson Dodd

Nathan Edwards

Justin Haque

Jordan Brianna Harting

Chelsea Nicole Hendrix

Grant Alan Herring

Courtney Leigh Jarrell

Ryan Benjamin Manns

Scott McLean

Taylor John Michel

Elizabeth Marie Mix

Andy Michael Moreland

Alicia Mari Munoz-Cook

Elizabeth Anne Payne

Aaron Lee Pierce

Hanna Anne Preston

Sarah Evans Reinert

Logan Hope Richardson

Catherine Lee Sanden

Crisselle Tajan Santiago

Shannon Laura Schenk

Shelby Lynn Slaner

Cateana Le-an Spells

Taylor Marie Sutter

Keri Susanne Teague

Alexa Morgan Townsend

Krista N. VanDriel

Melody Kalyn Warfield

Nathan William Wiederholt

Richard Scott Wosylus

Daniel Louis Wunder

Kourtney Tamika Young

 

Oak Lawn

Michael William Hoban

 

Oakdale

Ethan Michael Buss

 

Oblong

Jordan Schroeder

 

Odin

Jacob Baker

 

Ogden

Madison Elizabeth White

 

Olney

Christina Brooke Bailey

Justin Ellis Bailey

Erin Katharine Balding

Hannah Elizabeth Burgan

Sydney Elizabeth Dunn

Sadie Elaine Gassmann

Kerry Nott

Alejandra Sanchez

MaKenzie Beth Sechrest

Nolan Eric Shan

Morgan Gabrielle Tillery

Dirk William Washburn

 

Oneida

Paige Elizabeth Hinthorne

Sydnee Michelle Redlich

 

Opdyke

Kourtney Brianne Cash

Emily Elise Warf

 

Oreana

Blake Andrew Lyerly

Brent Michael Lyerly

Sara Louise Olson

 

Oregon

Kimberly Ann Janke

 

Orion

Haley Claire Anderson

Zachary Anderson

 

Orland Park

Angela Heidegger

 

Ottawa

Nicholas Joseph Coglianese

Haley Rose Evans

Daymion Michael Haggard

 

Owaneco

Emma Corine Minton

Sarah Josephine Wehmhoff

 

Palatine

Ryan Patrick Moran

 

Palmyra

Ashley Lynn Bivin

Anthony Vincent Gagnor

 

Palos Hills

Kaleigh Renee McAlpine

 

Pana

Braden Scott Christer

 

Paris

Clay Martin Mason

Shane Ryan Mason

Lucas Matthew Switzer

 

Park Forest

Janiah Eileen Jones

 

Parkersburg

Brook Eugene Pampe

 

Patoka

Macie Cain

 

Pawnee

Megan Elise Boarman

Cade Garrett Puzey

Bradley Vincent Stevens

 

Paxton

Jordan Hailee Nijim

 

Pearl

Colton Coy Sellars

 

Pekin

Maddison Taylor Barra

Timothy James Burgener

Kattie Maree Burroughs

Tiffani Darlene Butler

Megan E. Campbell

Derek Ryan Cooksey

Jill Elizabeth Crabtree

Madilyn Sue Kathleen Dotson

Lynsey Iline Gore

Cassandra Nichole Philips

Chloe Elizabeth Smith

Brooke Nicole Svendsen

 

Peoria

Chelsea Sierra Armstrong

D'Amonti Batton-Jackson

Jade Maryn Baumgarten

Austin James Bieneman

Cassandra Collins

Samantha Lynn Heuermann

Daniel N. Ho

Rachel Elizabeth Kozinski

Rebekah Ann Kozinski

Erin Mackenzie O'Malley

Daniel Joseph Osmulski

Adam Michael Poehls

Annah Sandborg

 

Peotone

Matthew Cole Dunahoo

Ilish Therese Radulovic

 

Petersburg

Sydney N. Lawrence

Jade Erin McFarland

 

Philo

Scott A. Woodard

 

Phoenix

Persephone Leiann Cole

 

Piasa

Katy E. Clendenen

 

Pinckneyville

Natalie Nicole Dudek

Tyler James Rice

 

Pittsfield

Courtney Renee Pennock

Brian Dean Renoud

 

Plainfield

Taylor Lynne Irons

Whitney Marie Lanphier

Kelsey Marie Pruett

Ashley Anne Taylor

 

Plainview

Conner Charles Mcclain

 

Pleasant Plains

Hannah Marie Hergenrother

 

Pocahontas

Adam Joseph Beck

Amber Nicole Hubbard

Lindsey B. Taylor

 

Pontiac

Hannah Elizabeth Lee

 

Pontoon Beach

Anna Louise Arthur

Ray B. Jhala

Torey Alan Watson

 

Port Byron

Collin Mitchell Vollmer

 

Prairie du Rocher

Justin Louis Deterding

Michael James Anthony Ellner

 

Quincy

Joseph J. Bevelheimer

Abigail Elizabeth Cramsey

Jersee Mae Esterlein

Brian Garcia

Allison Nicole Keck

I-Chi R. Lee

Emilee Marie Leffers

Amanda Michele Ley

Regan Anne Melton

Kelli Jo Meyer

Colleen Elaine Mock

Anne Marie Navolio

Taylor Renee Peters

Luka Radovic

Kelsey Sue Reichert

Austin Nicholas Schwartz

Emma Summers

Brianna Nicole Trumpfheller

Andrew James Vogler

Kendra Jo Walbring

Lynsey Ann Whitaker

 

Radom

Amy M. Kobus

 

Ramsey

Tamara Nicole Bumgardner

 

Rankin

Valla Ann Diskin

 

Raymond

Kendall Raymond Wagahoff

 

Red Bud

Maria Elizabeth Miller

Devin Roy

Macey Elizabeth Heinen

Kalli Ann Hentis

Rachel C. Liefer

Mattie Margaret Malone

Jarrod Elliott August Ostlund

 

Richton Park

Kimberly Gauna

Kianna Raygene Naylor

Shelby Nicole Washington

 

Rinard

Andrea Elizabeth Muhs

 

Riverdale

Ada R. Lweis

Johntae Sharese Richardson

 

Riverton

Rachel Ann Elshoff

Madison Lynn McCormick

Megan Nicole McCormick

Seth Richard Redpath

 

Roanoke

Noah Alen Harris

 

Robinson

Willem Keith Devin

Chase Joseph Tiffany

 

Rochelle

Robert James MacPartland

 

Rochester

Hailey Rose Becker

Courtney Grace Chapman

Adam Matthew Doedtman

Natalie Leigh Fisher

Kimberly Erin-Elizabeth Miller

Andrew Phillip Moore

Page Elizabeth Nagel

Alison Jean Schweighart

Julia Ann Thorne

Megan Marie Western

Maggie M. Wiant

Phillip Karl Williams

 

Rock City

Alexandra Jane Peterson

 

Rock Island

Matthew Christopher Carr

Kiara Latrese   Gay

Amber DeShae Moore

Sean Alan Pohl

 

Rockford

Serena Jade Cavallo

Ashya Alicia Ford

Elizabeth Korinke

An Thi Nguyen

Taylor Jaye Pyzynski

Ileana Deneece Reyes

Tonya Lee Waldeier

 

Rockton

Samantha Jean Axon

 

Roselle

Megan Marie burton

Amanda Esposito

 

Round Lake

Alec Michael Montagno

 

Roxana

Katelyn Elyse Kreutztrager

 

Ruma

Danyelle Christine Gargac

 

Rushville

Hannah Kathleen Crum

Isaac William Meyer

Meagan Kimberly Murk

Mason Mathew Plater

Allison Michelle Sargent

Justin Matthew Wrench

 

Saint Anne

Brianne Marie Levek

 

Saint Charles

Jorie Kendall Clawson

Steven Robert Goodpaster

Thomas Clinton Hull

Valerie Marie Nardini

 

Saint Elmo

Megan Elizabeth Maxey

 

Saint Jacob

Anna M. Encapera

Amber Nicole Khan

Kara Renee Kucinick

Benjamin William Lally

Amber Nicole Moore

William Nickolas Osborn

Yuliya Igorevna Sierova

 

Saint Joseph

Robert Eugene Carter

Daniel Alan Schuele

 

Saint Libory

Kelsey Marie Robertson

Kelsey Nicole Schaepperkoetter

 

Saint Peter

Jaci Ann Rothe

 

Saint Rose

Jamie Marie Voss

 

Salem

Shawn Ellis Bishop

Miranda Rae Haeuber

Brooke Taylor Schultz

Katie Elizabeth Suarez

Connor James Woodward

Katlyn Marie Woolford

 

Sandoval

Chase Anthony Horton

 

Savoy

Georgy Sandra Tombi Nnoung

 

Schaumburg

Nicole Alexandra Banach

Matthew Phillip Ehrhardt

 

Scott Air Force Base

Stephanie Alexis Mosher

Ryan Alexander Mossor

Mary Elizabeth Blackwell

Caitlin Alexandra Lally

 

Seneca

Jacey Nicole Lamboley

 

Shelbyville

Joshua Daniel Hicks

Jacob Michael Keown

Alason Nicole Lenz

Sadie Morgan Spears

David Andrew Thompson

 

Sheridan

Kelly Pfaff

 

Sherman

Bert Anderson Bennett

Nick Albert Dellert

Daran Cody Harn

Taylor Leigh Mercedes Joerger

Arthur Jefferson McCusker

Mary Elizabeth McGrath

Austin Cole Tuttle

Sephra Dawn Urbas

 

Shiloh

David Stephen Gallaher

Kelcie Lynn Nelson

Michelle Shouldis

 

Shipman

Daniel Raney

Taylor Mae Sronce

 

Shorewood

Renee Elizabeth McTee

Jacob A. Residori

Francesca Rose Sikorski

 

Sigel

Hannah M. Bueker

 

Smithboro

Sarah Marie Reavis

 

Smithton

Evan Will Aud

Kaleb John Carr

Michael A. Docksteiner

Kara Lynette Mank

Lauren Renee Mueth

Logan Joseph Mueth

Shannon Danielle Payne

Joan Audrey Rodriguez

Jon Alan Schaller

Hannah Cecelia Schlarman

Abby A. Schwaegel

 

Sorento

Corey Robert Manning

 

South Holland

Ashia Allen

Hannah Dadzie

 

Sparland

Kristin Rae Leigh

 

Spaulding

Jessica Arlene Rodriguez

Jordan Michael Swanberg

 

Spring Bay

Courtney Erica Kennedy

 

Spring Grove

Jillian Shelby Dumont

Carlie JoAnne Smith

 

Springfield

Morgan Elizabeth Atwood

Zoe Jane Baker

Coreen Bell

Taylor Scott Bettis

Geoffrey James Blood

Zachary Robert Bourland

Corinne Jonelle Brent

Alexandra Christine Campbell

Jasper James Capriotti

Nathan Randol Cardosi

William Allen Colwell

Eric William Coombe

Joshua Martin Cornett

Lakia Yvette Day

Charles Warren Delano

Paige Nicole Deweese

Abby C. Dold

Katherine Rose Durre

Addison Lee Elliott

Conor Thomas Ford

Zenia Garcia

Amy Elizabeth Giacomini

Nino Thornton Giganti

Chance Nicholas Goodwin

Anthony Michael Hagele

Natasha Dominique Handy

Nicholas Rushmore Hellen

Gabrielle Elizabeth Hermes

Jonathan Paul Himmelberg

Rachel K. Holliday

Lorna Rose Hopper

Michael Pettit Hudson

Taylor Rene Jett

Hayley Nicole Kincaid

Kelly Marie Korza

Paige L. Krouse

Katelyn Kruger

Kaitlyn Marie Lemasters

Erin Marie Lindstrom

Kayla A. Link

Kaleb Lee Lovellette

Jessica Rose Marley

Gregory Gabor Matos

Claire Marie Mayfield

Mary Alison Mayfield

Chelsea Lynn McDermand

Rosa Elizabeth McKenna

Adam William Midden

Dane Patrick Minder

Malina Murphy

Sydney Louise Neuweg

Andrew James O'Shea

Megan Lynn Owens

Terry Tyler Owens

Neil Carter Parker

Emily Paige Penick

Hunter Charles Price

Gregory Todd Rectenwal

Dylan Jacob Renken

Anthony Dean Rocco

Claire E. Rogers

Madeline Elaine Sims

Amy J. Skeeters

Rebekah Leigh Sprehe

Anna Noel Staggenborg

Elizabeth M. Stauffer

Nicole Elise Steinwart

Angela Dawn Swenson

John Paul Thomas

Thomas Leland Walker

Monica Marie White

Hanna Marie Wiegand

Hannah Paige Wolff

Justin Thomas Zanger

 

Stanford

Derek William Wheeler

 

Staunton

Brittany Lynn Bekeske

Margaret Lee Bruhn

Evan Thomas Cioni

Tristan Michael Coan

Sydney Nicole Dal Pozzo

Marissa Leigh Feldmann

Katelyn Nicole Fox

Desiree Marie Glynn

Maudie Rebecca Knicley

Molly Cox Margaritis

Marcia Quinn Poorman

 

Stoy

Cory Lane Littlejohn

 

Streamwood

Holly Dae Foret

Nicole Michelle Lutsky

Madelyn Enid Santoni

 

Streator

Kevin Lee Danko

Brittany Collette Florea

Haley Marie Gula

Edgar Omar Huichapa

John Michael Kaschke

Mckinley Lee Vickers

Zachary Richard Wheeler

 

Sugar Grove

Michael L. Osterman

 

Sullivan

Kristi Rochelle Gingerich

Kaytlyn Louise Courtright

Patrick Earl Miller

Zachary Michael Righter

 

Sumner

Adam Michael Padilla

Mykayla Dawn Richardville

 

Swansea

Miranda L. Lidisky

Courtney Michelle Bettis

Daniel Scott Crockett

Matthew Ryan Dennis

Jared Conor Dumstorff

Adam Gaxiola

Alexander Todd Guyer

Connor Joseph Henrichs

Devin Sean Hill

Allison Marie Krausz

Lisanne A. Lavoie

Rachel Elizabeth Little

Adam T. Loesch

Megan A. Mcvicar

Gregory Aaron Mitchell

Noor Musa

Anna Michelle Myers

Benjamin Michael Ostermeier

Malorie Suzanne Pons

Sara Noel Reynolds

Jennifer Rebecca Riess

Justin Michael Servos

Wayne Dylan Sherland

Ashley Taylor Slaton

Jordan Maria Smith

Michele Sue Suemnicht

Haley Elisabeth Wagner

Joshua Ray Walters

Robert Louis Weber

Emily Anna Westerfeld

 

Tallula

Melinda Taylor Jorns

 

Taylorville

Hannah Rose Boehme

Misty Marie Buffenmeyer

Allison Blayne Champley

Brittin Paige Domonousky

Jared Lee Frye

Austin Todd Leigh

Kirsten Noelle Marucco

Luke Tyler Molen

Claire Noelle Nolan

Colette Rae Penaloza

Parminder Singh

Morgan Taylor Smith

Brayden Landreth Thomas

 

Teutopolis

Jaelen Abrielle Deters

Emily Elizabeth Ferree

Michael Patrick Gillespie

Chelsey Lee Hardiek

Jordan L. Haskenherm

Tara S. Heuerman

Jacob Edward Hoelscher

Paige Marie Koester

Cheyenne Jean Lueken

Katie Ann Mette

Jonathan Lee Ruholl

Katie J. Ruholl

Nicholas Robert Ruholl

Anne Elizabeth Runde

Benjamin Joseph Schabbing

Edward Martin Siemer

Morgan Elizabeth Walk

 

Tinley Park

Mark Anthony Filipiak

 

Toledo

Paige Alexis Thomas

 

Tolono

Nolan Ryan spaenhower

 

Toluca

Alan Randyl Noll

 

Tremont

Haley Anne Miller

Daniel Lee Smalley

Jill Louise Wagenbach

Brianna Renee Williams

 

Trenton

Teah RoxAn Bliven

Madison Leigh Daiber

William Henry Jolly

Megan M. Mote

Kristen Sleeper

Gregory Pal Takacs

Courtney Ann Turner

Jacob Eugene Wilhelm

Andrew Williams

Mitchel Vincent Zurliene

Ashleigh Zoe Holtgrave

Blake Joseph Hustedde

 

Troy

Gabriel Alexander Alfaro

Chantal Askerneese

Joshua Bickel

Sydney R. Colyott

Mayra Alejandra Contreras

Nathan Edward Counts

John Robert Cowles

Matthew William Dawkins

Adam Duane Derby

Nicole Elizabeth Domescik

Jacob Timothy Dumey

Shawn Jacob Gilles

Ciara Nicole Hanebrink

Lacie Kathryn Hardesty

Megan Anne Helf

Whitney Marie Holdener

Amy Elizabeth Hunt

Brittany Nicole James

Kelly Ann Knauer

Amy Marie Kotches

Kasey Marie Kowalski

Rachel Joy Kuhl

Stephen Gerard Kukielski

Kelly Lynn Lesan

Shelby Nicole Lohrenz

Jeffrey Lucken

Jared Michael Mabrey

Caitlyn Nikia Madura

Wesley Dakota Morgan

Isaac Edward Motl

Joey Marie Murphy

Claire Corrinne North

Cameron Matthew Reynolds-Youngman

Catherine Ricchezza

Hunter Ryan Roller

Margaret Scarsdale

Kathryn Scheurer

Taylor Marie Stevenson

Emily Nicole Stricklin

Jake Daniel Tindle

Grant Schmitz Unger

Abigail Ann Veteto

Sarah Beth Viliocco

Kellsie Yvonne Weaver

Jacob Wheeler

Emily Marie Williamson

Jennifer Renae Wittenberg

Emily Rebecca Lepere

 

Tuscola

Taylor Christine Bosch

Michelle Porter

 

Utica

Jacob Ryan Adams

 

Valmeyer

Lee Charles Langsdorf

Courtney Lynn Richards

 

Vandalia

Jessica Roman

Phillip Michael Trotter

David Scott Zimmerman

 

Versailles

Morgan Rose Cassady

 

Vienna

Meighan Danielle Smith

 

Virden

Kaleigh Michelle Graham

Clayton Thomas Hendricks

Haley Elizabeth Mason

 

Virginia

Alexandra Lyn Vaughn

 

Washington

Garrett Conklin

Ryan Douglas Johnson

Kristina Lynn Leahy

Zacheriah Wayne Little

Erin Lee Misselhorn

Briana J. Mosher

Megan Elizabeth Stafford

Nathan Lee Woehler

 

Wataga

Ethan Davis Stanley

 

Waterloo

Dylan Ray Brinkmann

Patrick Wayne Buss

Kaitlyn Michelle Carstens

Kellin James Daniel

Brett Degener

Kaleigh Rae Dickneite

Quinton J. Doerr

Hannah Claire Egbert

Samantha Lynn Ellis

Noah Ryan Feldmeier

Taylor Anthony Halloran

Rachel Lynn Hampton

Chelsea Nicole Hargrove

Byron Heilig

Amy Lynn Hoffman

Emily Kay Kaiser

Sarah Sueann Keller

Brendan Joseph Kennedy

Jake Alan King

Bethany Ann Klein

Kelly Elyse Knefelkamp

Kati M. Koesterer

Bryce Latchem

Sarah Ann Lepp

Natalie Ann Loless

Carrie Elizabeth Luecking

Christopher Thomas McNealy

Taylor Morgan Nadler

Matthew Joseph Reinholz

Emily Ann Rhodes

Clara Renae Riechmann

Brandy Renee Rodenberg

Chloe Angel Rudloff

Randee Quinn Rudloff

Corey Jerome  Sanders

Jacob Robert Schneider

Scott Michael Sexton

Tamii Shufelt

Haleigh Nicole Sperry

Megan Tosh

Alec Dylan Trout

Ashley N. Veath

Megan Ashley Wagner

Rachel Nicole Warden

Paige Nicole Washausen

Rachel Wiechert

 

Watson

Brandy Lynn Pontious

 

Wauconda

Tyanna Michelle Capmare

Waverly

Austin Clayton Brown

Bailey Caruthers

Maranda Lynn Points

 

Wayne City

Megan Joy Loker

 

Waynesville

Katie Susan Finnigan

 

Wenona

Sandra M. Spangler

 

West Frankfort

Caitlyn Renee Grunert

Megan Elizabeth Weston

Garrett Michael Yadro

Allison Lynn Smiley

 

West Peoria

Baylee Joy Glenn

 

West Union

Rhiannon Joy Pearse

 

Westfield

Brandon Schultz

 

Westmont

Maria Elizabeth Prete

 

Westville

Lauren A. Kirkpatrick

Ryan Walter Pinter

 

Wheaton

Dana S. Rod

Janie Frances Smith

Kendall Anne Thornton

 

Wheeler

Preston Payge Street

 

White Hall

Hannah Elizabeth Randall

Kayla Renea Wallis

Whittington

Jenna Marie Johnston

 

Williamsville

Clinton Jay Fletcher

Audrey Beth Snow

 

Willow Springs

Ashley Nicole Koziol

 

Wilmette

Brian Adam Woolschlager

 

Wilmington

Erin Kennedy

Brittany Nicole Medlin

Rebecca Leri Taylor

 

Winchester

Elisha Leann Evans

 

Winnebago

Maggie Georjanna Erdmann

 

Witt

Kimberly Ann Clevenger

William Dale Craig

 

Wood River

Taylor J. Dowdy

Timothy Hawk

Laura Ann Hollingsworth

Louis Kelly Joyner

Shane Russell Mckee

Lauren Marie Ratliff

Bianca Lorraine Renken

Benjamin M. Sasser

Krista M. Sheets

Shea Whitney St Peters

Brianne Nicole Vonnahmen

Nathan Benjamin Watsek

 

Woodhull

Skylar Reid Bolduc

Worden

Britte Alwine Cornish

Miranda Renee Fulton

Alexander Todd Geuss

Vance Clayton Myers

Abigail Marie Reller

 

Xenia

Darian Marie Cazadd

 

Yorkville

Clayton Robert Bass

Raymond Vincent Williamson

 

Zion

Samantha Allen

 

Missouri

 

Affton

Elizabeth Marie Steuerwald

 

Arnold

Brooke Nicole Bradley

Cody Sawyer Jackson

Matthew Wilson Kassebaum

Carly Kay McClanahan

Lindsay Marie Schroeder

Alexandria Marie Weaver

Ballwin

Clayton Edward Calabrese

Ghaith Daboul

Deanna Anwar Othman

Gracie Rose Sartin

Sara Elizabeth Steinhart

 

Barnhart

Peter James West

 

Blue Springs

Madison J. Frerking

 

Brentwood

Mary Hager

 

Bridgeton

Richard James Harder

 

Centralia

Baylee Renae Douglass

 

Chesterfield

Marie W Burns

 

Defiance

Taylor Michelle Wood

 

Ellisville

Addison Paige Gordon

 

Eureka

Sarah Parrack Leonard

 

Fenton

Jessica Nichole Bax

Marissa Lynn Taul

Nicholas Bohler

Tyler Jeffrey Goede

Talisa Jean Morton

 

Festus

Tori Jordan McClanahan

Rachel Nicole Meyer

 

Florissant

Lauren Elizabeth Chaney

Lucas Andrew Garbs

Jennifer Hayes

Gabrielle Monique Herod

Keith N. Katashuk

Thomas S. Kelly

Samantha Rio Koester

JaLeah Lenice McKinney

Chelsea Symone Pittman

Emily A. Rousseau

Laura Fisher Rousseau

Christine Ashley Shepherd

Janessia Nani Slaughter

 

Foristell

Laura Nicole Wilmes

 

Hazelwood

Timothy Elliott

Tracy A. Ficor

Alexis Katherine Charlene Simpson

Natalie Virginia Spain

Krysta Swalley

Ausar Varner

 

High Ridge

Brandon Keith Janssen

Maria Lommel

 

Hillsboro

Ashley Nicole Huels

Stephanie E. Whitney

 

Imperial

Patrick Lee Irwin

Allie Irene Mueller

 

Ironton

Jeran Andrew Hemphill

 

Kansas City

Sarah Michele Kagenski

 

Kirkwood

Jason M. Jacobi

Amelia Clare Teare

 

Lake Saint Louis

Danielle Elizabeth Nash

 

Leslie

Cali Witte

 

Manchester

Jaimeson Rachel Clement

Isabel Christina Lopes da Silva

 

Maryland Heights

Melissa Knapp

 

O Fallon

Leanna K. Conrad

Zachary James First

Amanda Jean Henderson

Nathan Michael Manno

Andrea Marie Mohr

Alexander J Patterson

Alec Piwowarczyk

 

Pacific

Tyler Michael Cerutti

 

Perryville

Macie Alaina Christisen

Taylor Lynn Kirn

Alexana Rian Koishor

 

Saint Charles

Megan N. Behrle

Marie Elizabeth Curry

Keegan Thomas McHugh

Relebohile Sekonyela-Rakolanyana

Kelsy Irene Ziegemeier

 

Saint Joseph

Webster Myron Riley Dyer

 

Saint Louis

Erica L. Kozemczak

Luan Nguyen

Catherine Stella Akley

Leslie Lyn An

Christina R Beetz

Meredith LeMoyne Boyer

Nicole Brawley

Samuel Arthur Carlton

Hoi Lam Chan

Lindsey L. Coco

Jeremiah J. Cooper

Kathryn Dieckhaus

Alexander Dinan

Madison Noelle Eschbach

Josh Allen Estes

Amy Nicole Exely

Michaela Kristen Fick

Cody Hull Filben

David R. Fournie

Makala Kathleen Frazier

Heather Renee Frink

Courtney Elizabeth Heitkamp

Kailyn Nicole Inman

Felicia Nichole Johler

Zaynab Ali Khliqdad

Angel Marie Kinnel

Matthew Scott Leininger

Marcus Allen Lowe

Brett Andrew Mahanna

Jonathan Peter Martin

Emily Najjar

Ashton Jill Nobbe

Kolade A. Osikoya

Christopher Matthew Pattillo

Tina V. Pham

William James Rohrkaste

Gerardo Rojo

Benjamin Michael Scalise

Madison Marie Schoen

Callum Geoffrey Shayer-Mcleod

Ashley N Sneed

Katherine Margaret Spies

Danny Tran

Grant Robert Veath

Liam Joseph Butler

Lorenzo Isaiah Crim

Paul V Eppy

Sydney Nicole Giles

Rachel Katrine Hartman

Aja' Franchesca Jackson

Katie Rose Kube

Jessica Lynn Lohman

Ethan Allen Macaluso

Peggy Sue Manne

Tiffany D. Minx

Shelley P. Monroe

Eric N. Moroney

Thao Huu Nguyen

Jake Patrick Pariani

Matthew Dale Reames

Samantha Grace Schaller

Montgomery Reed Stegeman

Daniel Strickland

Sharon Leslie Whittaker

 

Saint Peters

Matthew John Hubecky

Brandon W Plemmons

Taylor Jane Poenicke

Bobbi Jo Potter

Kyle Timothy Spies

Alexander Tu

Thien Long Hoang Vu

 

Sainte Genevieve

Austin Robert Pennell

 

Salem

Wendy Ann Midyett

 

St George

Carl Clarence Hinkson

 

Town and Country

Joshua Robert Wolff

 

Union

Alexis Morgan Ruether

Preslee Joan Wittenborn

 

Villa Ridge

Ashley Marie Brinker

 

Washington

Cori Lynn Compton

Emily Catherine Grahl

Olivia Rose Haddox

Margaret R McGowan

Lexie Elizabeth Morton

 

Weldon Spring

Brittney Jostes

 

Wildwood

Chloe Karen Mergel

Jacquelin Suzanne Scott

 

California

Grand Terrace

Paula Danielle Smith

 

Rowland Heights

Serena Hou

 

Colorado

Highlands Ranch

Hannah D. Warntjes Wright

 

Florida

Vero Beach

Brandon Matthew Tatum

 

Georgia

Stone Mountain

Rebecca Carol Boyer

 

Iowa

Dixon

Danielle Nicole Neneman

 

Johnston

Taylor Rae Joens

 

Ottumwa

Karsten Clark Van Velsor

 

Indiana

Bloomfield

Randall Lee Brown

 

Evansville

Joi Zenita Murray

 

Fortville

Kaleb Edward Cole

 

Noblesville

Zoe Elizabeth Schafer

 

Spencer

Ashley Diane Dunning

 

West Terre Haute

Alec Ryan Blair

 

Kansas

Leawood

Sarah Ashley Olson

 

Topeka

Madeline Delaney Hill

 

Kentucky

Louisville

Daniel Alexander Lineberry

 

Michigan

Coldwater

Kristin Lee Smith

 

Minnesota

Burtrum

Sierra Margaret Halverson

 

New York

New York

Luana Marques Schiavetto

Lucas Zamora Galli

 

Rhode Island

Newport

Derek James Pitts

 

Tennessee

Murfreesboro

Carlee James Hoxworth

 

Sevierville

Tia Paige Edwards

 

 

Smyrna

Tasmeem Raida

 

Spring Hill

Brianna Mary Holtz

 

Texas

Dripping Springs

Luke Dillon LaRue

 

Wisconsin

Maiden Rock

Raquel Rose Wieser

 

Australia

Sydney

Lachlan James McLean

 

Bulgaria

Rousse

Mladen Evgeniev Hristov

 

Canada

Gatineau

Tristan Houle

 

Toronto

Brittney Rochelle Gibbs

 

China

Fuzhou

Nan Ji

 

Shanghai

Yu Cao

 

Egypt

Cairo

Ahmed Hesham Eldeeb

 

France

La Roche sur Yon

Julie Alice Bourgoin

 

Germany

Hannover

Moritz Kohnen

 

Ludwigshafen

Ann-Christine Link

 

Nettetal

Tobias Heinrichs

 

Haiti

Cap-Haitien

Westenior Valmera

 

India

Dholka

Rishabh Hasmukhbhai Patel

 

Italy

Saluzzo

Francesca Barbieri

 

Vigevano

Edoardo Ferrari

 

Villarbasse

Giorgio Monetti

 

Kenya

Nairobi

Jonathan Kibathi Amwayi

 

Latvia

Jelgava

Magdalena Sustere

 

Myanmar

Namya

Jiyoon Chung Byeollae-dong

 

Nepal

Kathmandu

Anu K C Khatri Chhetri

 

Nigera

Ikeja

Nwadiuto Alison Okeke

 

Norway

Oslo

Mia Thoen Frogner

 

Saudi Arabia

Aramco

Ali Muidh A Al Jubran

 

Jeddah

Hashim Sheikh Abobakr Al Hebshi

Abdullah Mohammed A Alqahtani

Ahmed Mohammed A Alqahtani

Seraj Ayed M Gaffas

 

Saihat

Tamader Abdullah M Aljafal

 

Spain

Lleida

Manru Chen

 

Turkey

Adana

Can Kanat

 

 

Antalya

Deniz Isil Sahin

 

Gaziantep

Metehan Col

 

Istanbul

Efe Akbulut

Begum Deniz

Ozan Eryilmaz

Aslihan Kiraci

Yasin Emir Menekse

Metehan Mete

Irem Ogut

Semih Ozcelik

Deniz Yazgan

 

Izmir

Damla Inanli

Cem Yaba

 

Kocaeli

Irem Ceylin Kose

 

Neusehir

Anil Yamangil

 

 

 

More like this:

Jun 11, 2024 - Marquette Catholic High School 2024 Spring Honor Rolls

Jun 10, 2024 - Father McGivney Catholic High School Releases Honor Roll For 2nd Semester Of 2023-2024

Jun 5, 2024 - L&C Announces Spring 2024 President’s, Dean’s Lists

Yesterday - Colleen Hensel: A Life of Service in Education and Community

Jan 26, 2024 - University Of Missouri-Columbia Recognizes Several Area Students On Fall 2023 Dean's List

 