SIUE basketball single-game tickets now on sale
EDWARDSVILLE – Single-game tickets for 2017-18 SIUE basketball season are on sale now.
Cougar fans have the opportunity to secure their seats for SIUE men's basketball under third-year Head Coach Jon Harris and SIUE women's basketball under sixth-year Head Coach Paula Buscher.
Tickets also are available by calling 855-SIUE-TIX or by visiting SIUECougars.com/TIX.
Below is a list of SIUE’s remaining home games and links for online ticket purchase. For a list of games by month, click here.
Tue., Nov. 21 Women’s Basketball vs. Saint Louis
Wed., Nov. 22 Men’s Basketball vs. Western Illinois
Sun., Dec. 3 Women’s Basketball vs. Stetson
Thu., Dec. 7 Women’s Basketball vs. Central Michigan
Sun., Dec. 10 Men’s Basketball vs. South Alabama
Sun., Dec. 17 Women’s Basketball vs. Northern Illinois
Tue., Dec. 19 Men’s Basketball vs. Chicago State
Wed., Jan. 10 Women’s Basketball vs. Belmont
Thu., Jan. 11 Men’s Basketball vs. Belmont
Sat., Jan. 13 Women’s Basketball vs. Tennessee State
Sat., Jan. 13 Men’s Basketball vs. Tennessee State
Wed., Jan. 17 Women’s Basketball vs. Southeast Missouri
Thu., Jan. 18 Men’s Basketball vs. Southeast Missouri
Sat., Jan. 20 Women’s Basketball vs. UT Martin
Sat., Jan. 20 Men’s Basketball vs. UT Martin
Thu., Feb. 1 Women’s Basketball vs. Tennessee Tech
Thu., Feb. 1 Men’s Basketball vs. Tennessee Tech
Sat., Feb. 3 Women’s Basketball vs. Jacksonville State
Sat., Feb. 3 Men’s Basketball vs. Jacksonville State
Wed., Feb. 7 Women’s Basketball vs. Eastern Illinois
Thu., Feb. 8 Men’s Basketball vs. Eastern Illinois
Sat., Feb. 10 Women’s Basketball vs. Murray State
Sat., Feb. 10 Men’s Basketball vs. Murray State
Wed., Feb. 21 Women’s Basketball vs. Austin Peay
Thu., Feb. 22 Men’s Basketball vs. Austin Peay
