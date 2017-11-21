EDWARDSVILLE – Single-game tickets for 2017-18 SIUE basketball season are on sale now.

Cougar fans have the opportunity to secure their seats for SIUE men's basketball under third-year Head Coach Jon Harris and SIUE women's basketball under sixth-year Head Coach Paula Buscher.

Tickets also are available by calling 855-SIUE-TIX or by visiting SIUECougars.com/TIX.

Below is a list of SIUE’s remaining home games and links for online ticket purchase. For a list of games by month, click here.

Tue., Nov. 21 Women’s Basketball vs. Saint Louis

Wed., Nov. 22 Men’s Basketball vs. Western Illinois

Sun., Dec. 3 Women’s Basketball vs. Stetson

Thu., Dec. 7 Women’s Basketball vs. Central Michigan

Sun., Dec. 10 Men’s Basketball vs. South Alabama

Sun., Dec. 17 Women’s Basketball vs. Northern Illinois

Tue., Dec. 19 Men’s Basketball vs. Chicago State

Wed., Jan. 10 Women’s Basketball vs. Belmont

Thu., Jan. 11 Men’s Basketball vs. Belmont

Sat., Jan. 13 Women’s Basketball vs. Tennessee State

Sat., Jan. 13 Men’s Basketball vs. Tennessee State

Wed., Jan. 17 Women’s Basketball vs. Southeast Missouri

Thu., Jan. 18 Men’s Basketball vs. Southeast Missouri

Sat., Jan. 20 Women’s Basketball vs. UT Martin

Sat., Jan. 20 Men’s Basketball vs. UT Martin

Thu., Feb. 1 Women’s Basketball vs. Tennessee Tech

Thu., Feb. 1 Men’s Basketball vs. Tennessee Tech

Sat., Feb. 3 Women’s Basketball vs. Jacksonville State

Sat., Feb. 3 Men’s Basketball vs. Jacksonville State

Wed., Feb. 7 Women’s Basketball vs. Eastern Illinois

Thu., Feb. 8 Men’s Basketball vs. Eastern Illinois

Sat., Feb. 10 Women’s Basketball vs. Murray State

Sat., Feb. 10 Men’s Basketball vs. Murray State

Wed., Feb. 21 Women’s Basketball vs. Austin Peay

Thu., Feb. 22 Men’s Basketball vs. Austin Peay

