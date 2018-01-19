EDWARDSVILLE - Southern Illinois University Edwardsville has announced the names of students qualifying for the Dean’s List for fall 2017. To qualify, a student must maintain a grade-point average of 3.5 or better and have 12 hours calculated (B is equivalent to 3.0; A to 4.0).

Illinois

Addieville

Raquel Lauren Crane

Albers

Victoria L. Arentsen

Amber Elizabeth Kalmer

Cortney Renae Karban

Ryan Marinus Maassen

Algonquin

Dane Allen Johnson

Altamont

Heather Ann Austin

Samuel Edward Childerson

Alexandra Kay Teasley

Alton

Sarah Marie Badman

Curtis Leon Baird

Brandon Lenolia Banks

Jack Robert Berry

Nathan Blasioli

Julia S. Carroll

Morrisan L. Connolly

Skylar Richard Cox

James Alexander Davis

Jett Christopher Durr

Allyson Sydney Dwiggins

Maxwell Andrew Elmendorf

Jacob Figueroa

Lucas Charles Fischer

Bradley James Francis

Chytia N. Freeman

Charles Gordon Gronau

Kain Edward Henson

Zachary Tyler Jeans

Claire Nichole Jenniches

Gracie Katherine Maher

Heidi Ellen Masching

Maika Clarissa Miller

Nicholas Edward Price

Askya I. Quinn

Austin J. Rauscher

Raina Mackenzie Valyo

Zora Bea Vredeveld

Isabell Marie Walker

Shelby Renee Willen

John Thomas Yingst

Annawan

Rachael Marie Peterson

Arcola

Blake Charles Lindenmeyer

Patricia Rios

Arenzville

Kole Michael Covington

Arlington Heights

Grant Gavin

Armingtoon

Jadyn Sue Talbert

Assumption

Michelle Burrus

Athens

Mackenzi Paige Lannon

Madison Jaine Lannon

Atkinson

Tyler Kent Hartman

Atlanta

Triston Ballinger

Auburn

Emily Jonelle Broeker

Carlee Olivia Bushnell

Matthew Reed Clary

Maria Magdalena Collins

Kayla Nichole Dubois

Parker James Hemberger

Jessica Lynn Ippensen

Jeremy Ryan Jones

Alex Michael Kelly

Bianca Sophia Kuenstler

Erika Kay Kuenstler

Allyx Andrea Roher

Lynsi Leigh Wolff

Aurora

Mario Antley Kassa

Aviston

Ashley Lynn Galbiati

Jacob Richard Goestenkors

Mariah N. Markus

Mitchel Rule

Justin Robert Sudholt

Barry

Kaylee Nicole Stearns

Bartelso

Erin Leigh Brueggemann

Dalton Dean Newkirk

Bartlett

Jessica Brianne Van Dyke

Bartonville

Anthony James DeRagisch

Jennifer Riana Rasbury

Batavia

Danielle Lee Ford

Kelly Eileen Sheehan

Beardstown

Sydney Nicole Meyer

Beckemeyer

Dalton Leonard Wise

Beecher City

Lance Franklin Arnold

Belleville

Katherine Kelly Adams

Karlee Rose Albrecht

Hailee Elizabeth Anglin

William Warren Banks

Bailey Anne Bennett

James Beverly

Patrick J. Biby

Madison Tyler Bielke

Arianna Monet Blakemore

Shari Bladeslee

Donnie Ray Bland

Samantha Rae Brewer

Jasmine M. Brooks

Makaila Rene Bryant

Ian Michael Burger

Brooke Lynn Coronado

Ciara Diane Cox

Christopher Aaron Craig

Austin Cam Crossley

Desmond Armond Crumer

Julia Frances Dahlmann

Katie Marlene Davis

Marissa Danielle Delgado

Alissa M. Donato

Courtney Lynn Donner

Zechariah Daniel Faszold

David Hamilton Felts

Ashley Nicole Gagen

Victoria Teresa Gentilello

Ahmah Iola Gladney

Joseph Ian Gomerac

Emily R. Hardester

Benjamin G. Harsin

Zachary D. Hauck

Daniel Hehmann

Tyler Mark Herron

Brandon Michael Hickey

Miranda N. Hickey

Jesse Lee Hocking

Alex Holub

Brandon Hong

Michael Ryan Hopkins

Corey D. Houston

Sean Zachary Hudson

Joseph Paul Huelskamp

Haley Elizabeth Clancy Inyart

Cody Tyler James

Grace Elizabeth Jaskot

Tiffany Lynn Katka

Kaleigh Brianne Keck

Audrey Cecile Kern

Allison Irene Knapp

Michele Kriegel

Mahreen Mazhar Lakho

Lauren Mackenzie Laney

Conner Michael Lavelle

Melanie L Lehnherr

Angela L. Little

Delaney Quinn Lougeay

Anne Nicole Luetkenhaus

Madelyn Marie Lybarger

Christopher Eugene Malone

Tarah Lea Martin

Thomas Edward Martinez

Christopher Mathis

Caitlin McFalls

Alliyah Marie Mercurio

Travis Cristian Michalke

James Talmadge Moss

Lezleigh Musgrove

Kady Jean Nolte

Sydney Alexas Oats

Jessica N. Oranika

Ryan Charles Ord

Cortesia Alexus Owens

Coleman Lewis Parrish

Aliyah Shaye Price

Rebecca Adeline Renneker

Mary Rebecca Rhein

Ronald James Richards

Victoria Luz Rodriguez

Tori P Rogers

Jacob Steven Rogier

Maggie Sue Rohn

Monique Dawn Romeo

Peter Romero

Mary Elizabeth Schallert

Morgan Elizabeth Schipper

Dylan Robert Schmidt

Stephanie Elaine Schmidt

Rachael Ellese Schwartz

Abigail Renee Scoggins

Samuel Lee Scott

Brianna Sharp

Calin Slane

Hannah Christina Smith

Kristin Renee Speichinger

Claudia Christine Stammer

Melissa Elizabeth Striegel

Madison Ann Taylor

Antonina Andreevna Ternovaya

Jeremy Michael Thurston

Alicia Versluys

Timadj Valon Wellmaker

Alexander Daniel Werner

Ashley Renee Williams

Tracee Juanita Williams

Erica Ashley Winter

Brentsen James Wolf

Matthew David Zahn

Chelsie Marie Zajac

Benld

Jessica Jean Cook

Daniel Robert Dobrino

Benton

Matthew Scott Hopkins

Taylor Nichole Mosley

Kristin Nicole Odom

Kelcie Lyn Vaughn

Jordan Taylor Wills

Bethalto

Alex Thomas Conley

Matthew Paul Costello

Lindsey Nicole Fencel

Shane Jeffery Fencel

Zaky A Gaffas

Kaylee Christine Georgeoff

Jessica Leigh Glunt

Brittany Janelle Hardwick

Daniel Edgar Henson

Charles Peter Johannigmeier

Dennis Lee Johnson

Jaylyn R. Lowrance

Andrea Grace Luce

Lukas Marc Metz

Alex Jay Myers

Jesse Marie Myers

Kathryn Michelle O'Brien

Haley Noel Ott

Mallory Jean Rawlings

Mona Ghassan Raya

Ryan Elmar Roberts

Marissa Ann Steinberg

Justin Michael Stewart

Rachel Kaye Stilwell

Macie Jon Strohmeier

Ronald Lee Taylor

Kylee Michelle Thoroughman

Alyssa Kay Tite

Anna Jane Tomblingson

Alexandrea Grace Troeckler

Jacob Louis Troeckler

Megan Frances Trost

Taylor Marie Wieneke

Mckenzie Marie Yungck

Bismarck

Alayna Jo Stephens

Bloomingdale

Samantha Jankowski

Bloomington

Jenna Leigh Bartsch

Tess Rebecca Brown

Monica Catherine Buschor

Bryson Lee Butzirus

Mackenzie LouAnn Cannon

Brett Andrew Drake

Emily J. Gabbard

Vinay S. Gowda

Caitlyn E Harweger

Melissa Mary Juodawlkis

Levi Justice

Leslie Ann Koszyk

Christian Michael Kovich

Leah Claire Kuper

Michelle Jaliyah Lewis

Keith Ryan Meyer

Bethany J Myers

Bethany Renee Myszka

Abigail Mae Schuneman

Kelly Anne Sopek

Annie E Trimpe

Blue Island

Jada S Russell

Blue Mound

JaiLin Allen

Bluford

Hannah Lynn Schrum

Bolingbrook

Joseph Stephen Dzik

Johntera T'Nea Jones

Earvin Kingsly Kwarten

Bourbonnais

Samantha Ann Alvarado

Emma Kathleen Bevis

Claire Marie Wahlen

Charles Robert Waters

Bradley

Taryn M Harwell

Amanda Clare Lippner

Rebecca Lynn O'Brien

Breese

Chloe Beckemeyer

Chelsey Johanna Deiters

Sara Nichole Holtmann

Logan Michael Kuhl

Tyler William Porter

Lindsey Claire Rakers

Kendra Alyce Ripperda

Travis James Rosen

Nicholas Sellers

Zachary Paul Tebbe

Justin Kyle Von Bokel

Emily Claire Williams

Brighton

Bailey Kaye Allen

Collin C Baumgartner

Taylor Rakay Bozarth

Jamie Lynn Geisler

Brittany Ann Gresham

Vincent Morris Heacock

Megan Nicole Paulda

Caleb D. Rich

Aaron Bradley Tutterow

Rheanna Lee Vonnahmen

Emily Theresa Wolff

Broadview

Chynna Palmer-Nichols

Brookfield

Francesco Antonio Pozzie

Browning

Jacqueline Leann Harris

Jenna Nicole Stambaugh

Brownstown

Jacob Wayne Bloemker

Brussels

Adrianna Elise Eberlin

Buffalo

Olivia Grace Fleck

Bunker Hill

Megan Elizabeth Beachum

Drew Meehan

Caleb Nigel David Moore

Dustee Rose Reeder

Jennifer Evelyn Robbins

Samantha K. Scroggins

Shannon L. Stumpf

Allison Julia Taylor

Burbank

Karen Angie Szczech

Bryon

Hannah Rose Witt

Cahokia

Tynesha Renee Oden

Shannon Mykia Paine

Calumet City

Oluwafunke Adebola Adebanji

Jacqueline Corral

Babajide Osibogun

Brejani Makida Owens

Tiera Gabriel Williams

Canton

Harley Jo Barnard

Madelyn Marie Diden

Emily Danielle Fulton

Miranda Marie Hammond

Madison Paige Malone

Kassidy Erica St Clair

Cantrall

Mallery Rose Reiff

Carbondale

Ariana Harris

Anita Tacyang Lee

Andrew James Miller

Yasmine Briana Pryor

Carlinville

Emily Iris Gillen

Emily Jo Hicks

Molly Anne Reiher

Jackson Thomas James Smith

Crystal E. Wiese

Carlyle

Andrew Michael Becker

Colton B. Berry

Matthew Gunner Bretz

Jessica Jean Hammel

Casey Gene Hart

Anna Hempen

Bailey Nicole Hilmes

Caitlynn Nicole Listello

Jennifer Nicole Mioux

Elise Marie Rainey

Breanna Nicole Smith

Kylee Rose Thole

Austin Louis Walton

Olivia Frances Zachry

Carmi

Seth William Gross

Carol Stream

Nathan Scott Chalus

Nicholas Michael Kalke

Kyla C. Randle

Carrier Mills

Leslie Ann Wheeler

Carrollton

Madlyn Ann Custer

Brody Joe Howard

Jessica Nicole Lake

Claire Deanne Meyer

Colin Joshua Robinson

Lane Charles Schnettgoecke

McKayla Renee Schnettgoecke

Ashley N Steinacher

Zachary Michael Tepen

Tiffany Lorin Webb

Carterville

Caleb Paul Culbreath

Kierstynn Noelle Hatfield

Daniel Wayne Williams

Carthage

Sierra Renae Cheney

Cary

Kaylie Alexandra LaJeunesse

Casey

Tia Renee Biggs

Robin Marie Cummins

Peyton Rachele Dunne

Caseyville

Kenneth Eugene Baker

Jessica Anne Green

Michael Alan Harding

Steven Mankins

Kara Nicole Schifferdecker

Catlin

James Alexander Dutton

Cave in Rock

Stephan Randall Barnard

Centralia

Christiana Nicole Bierman

Abigail Lynn Capps

Kimberly Marie Daum

Najai Kyree Johnson

Kaitlin Abriana Johnston

Benjamin Amir Junidi

Micaela Carmina Maco

Kalynn Rene McMillan

Rachel Ann Middleton

Jessica Lynn Resch

Eryn Michael Starr

Champaign

Patrick Wayne Beckemeyer

Benjamin Adam Flachsbart

Natasha Klarise Frank

Agathe Nseya Ilunga

Cydney Mitchaner

Kelsey M Olion

Emma Noelle Reitmeier

Jeremiah Matthew Risinger

Riley Matthew Skube

Channahon

Sarah Ann Knight

Charleston

Dallas Marie Banning

Gage Michael Evitt

Samuel Joseph McKirahan

Andrew R Tresslar

Chatham

Zoe Jane Baker

Evan James Walter Billington

Brady Hansen Burden

Rachel Paige Edmiston

Mikayla Jean Flemming

Angela Noel Ford

Brie-Anna Nichole Fultz

Breanna Kay Guppy

Evan Dwight Hay

Victoria Anne Hay

Sommer Mckenzie Horton

Abigail Elizabeth Jarvis

Bradley Robert Johnson

Hope Noel Lang

Katie Rayna Lee

Julia Anne Mathis

Daniel Thomas Montgomery

Sonia Wakam Nguepnang

Stella Nguepnang

Matthew Aaron Sekardi

Kaitlyn Trojahn

Chester

Daniel A. Walls

Rachel Christine Young

Chicago

Matthew Korderral Anderson

Aliah Chandani Asad

Ruth A. Asare

Ashley Maria Barrett

Carlie Bibbs

Kaitlin Rene Biondo

Dela Monet Brown

Diedre Deanna Brown

Kiera Bryant

Aaliyah Clark

Rakita Shamon Cook

Hawwaou Diallo

Conor Chevrier Dore

Monet Evans

Kelly Marie Fischer

Jasmin Flowers

Justin Yee Fong

Jasmine Marie Gaona

Malik Ajoni Gibson

Marisa Gonzalez

Lauren Ashton Grossen

Brianna Marie Hanes

Shantell Monique Henry

Alexandra Elizabeth Herman

Au'Reon Artrice Hopkins

DeAnna Lashay Kinds

Amanda June Middleton

Jalela K.P. Mitchell

Laila Motley

Cassidy Denise Oliver

Jocelyn Padilla

Nia Brittany Piggott

Curtis Lesean Robinson

Likeisha Trista Ross

Eketi Aana Songu

Jazsmine K. Towner

Dajah Alexis Turner

Alisha Evonda Washington

Deshaunna Lashay Washington

Jakhari Martese Watson

Rae Antoinette Weatherspoon

Jayla Nakye Williams

Tamryn D. Williams

Vonita Deshauna Williams

Chicago Heights

DeJanee Z. Callahan

De'Ajah Taniyah Lofton

Chillicothe

Carissa Eileen Daly

Christopher

Zoie D. Frey

Cisne

Nicholas Evan Matthews

Claremont

Heather L. Ernst

Brock Adam Mitchell

Clayton

Jason Curtis Dormire

Clifton

Salina Marie Dandurand

Benjamin John Hoogstraat

Clinton

William Christopher Schwartz

Landon Thomas Wargel

Blaise Christian Willoughby

Coal City

Allison Clare Norris

Mackenzie Taylor Smith

Coal Valley

Brian Patrick Joy

Abigail JaLyn Just

Noah Wess Sierer

Cobden

Bobbie Borgman

Leslie Ann Gearhart

Elijah James Wakefield

Coello

Madeline Rae Gossett

Colchester

Vincent Robert Mahr

Collinsville

Gretchen Cathleen Arnold

Gregory Stewart Bardwell

Lindsay Aryn Beavers

Jeffrey W. Bell

Raven T. Berry

Holly Lynn Bluemner

Gabrielle Nicole Borders

Brandi Brady

Caleb Anthony Burns

Lauren Michelle Castelli

Anna Grace Chambers

Tyler James Clover

Tiffany Genevieve Coats

Tomika Collins

Sydney Lea Cook

Taylor Michael David

James Bryce Dellamano

Bethany Renee Embrich

Courtney L. Fenelon

Cole William Filges

Eric Tyler Finch

Lydia Nicole Friz

Madison Paige Gardner

Hannah Nicole Garofalo

Kristen Nicole Griffin

Luke Roger Grossnickle

Brandon Howard Harmon-Moore

Logan Alessandro Hartley-Sanguinett

Evan Drake Hellige

Emily Nicole Johann

Kaila Marie Juenger

Ryan Darrell Kemp

Chelsea Marie Kilzer

Katelin Laura Louise Kindle

Miranda Susan Klinger

Brianne Marie Levek

Rachael Jodan Lucas

Deborah Virginia Eileen Mayfield

Jennifer M. McBride

Maddie Ray McDaniel

Truvett D. McMurray

Jonathan Meeth

Shervonti Lynnett Norman

Kevin O'Reilly

Jordan Gabriel Olive

Trevor Keith Oliver

Joseph Jesse Ovalle

Sabrina Parker

Grace Elizabeth Pennock

Steven Robert Perry

Jace Indiana Plute

Alexandra Elizabeth Rawls

Rachel Alane Rogers

Jake Edward Scheiter

Amanda R. Schmidt

Sarah Scribner

Dustin Smith

Kelley Marie Tanner

Andrew Michael Taphorn

Alyssa Lynn Tayloe

Madelyn Margaret Thiel

Taylor Nicole Wasser

Lauren Marie Welch

Juanita Whitelow

Trenton Wieties

Tiffany Ann Williams

Leah Marie Yurchuk

Columbia

Monica Paige Berviller

Ashlyn Marie Farris

Samantha Mary Floarke

Sade Renee Fritz

Alexandra Rene Graff

Jeffrey Jacob Heet

Anthony Joseph LaFata

Jamie Marie Lanman

Alexandria Jewel Mabus

Sophia Malynn Mach

Abigail Elizabeth Osland

Madison Haley Pennington

Taylor A. Snider

Dylan Elisha Verret

Alekzander Wegmann

Martin Raymond Witges

Cottage Hills

Bianca Endicott-Magdaleno

Madison Ann Fritts

Kayla Danielle Steward

Alyssa Renee Walker

Coulterville

Nichole C. Hall

Country Club Hills

Michaela Carter

Rashidat Olamide Ishadimu

Destiny LaRoise McCoy

Creal Springs

Marie Jane Gipson

Crest Hill

Vicky Gonzalez

Creve Coeur

Rylee Alexis Harper

Crystal Lake

Logan Alexander Gaddy

Jordyn Katherine Nimmer

Adeline Elizabeth Ruester

Dallas City

Dawson Ryner

Damiansville

Clayton Paul Gonsalves

Danforth

Angela Marie Behrends

Danville

Trevor Michael Brunner

Austin Keith Darling

Lauren Elizabeth Ferris

Kourtney Jean Goodyear

Rhylee Jewell Kerst

Kylie Jo Messmore

Sarabian Shaddai Reid

Kendall Allen Spicer

Davis

Montana Gerald Bahls

Dawson

Katie Lynn Cutler

Kara Rose Ostermeier

Decatur

Emma Kathryn Baldwin

Max Allen Boland

Jason Brooks

Laura Megan Brooks

Peyton Kierra Brooksher

Kelsea Nicole Cline

Aryn Brooke Dobrinick

Sarah Dougherty

Carter Duffer

Ashley Marie Edwards

Shatara Ashley Ellis

Jennifer Marie Goeckner

Hailey Grider

Erica Lee Haas

Brielle Elise Henne

Jamonique Rachell Fayonce Johnson

Cole Hanson Lamb

Jennifer Dayana Leon

Hayleigh Brianne Lutz

Alexus Marie Mines

Jacob Edward Moss

Katie Renee Murphy

Madison Lee O'Brien

Jacob Chance Sebok

Ethan Hunter Smith

Hayley Betty Smith

Kasandra Jean Stock

Kayley Jean Stock

Jacob Donald Summers

Asia Latasha Walker

Joy Lavonne Williams

Deer Creek

Blake Loran Cornwell

DeKalb

Merrick Shea Haji-Sheikh

Joelle C. Willis

Des Plaines

Brittney Taylor Koter

Dewey

Hayley Kathleen Diorio

Dieterich

Brooke Brianne Shoemaker

Divernon

Hayden Cale Hamilton

Dixon

Annalise Ankney

Dolton

Alona Nekyra Joi Davenport

Ivy Kusi

DoltonJazay Myell McBride

Kenisha Nateice Townsend

Dorsey

Robert Charles Childers

Rachel Ann Denmon

Elizabeth M. Eastman

Jamie Marie Goebel

Dow

Rachel Anne Koenig

Conni Marie Mangrum

Downers Grove

Brittney Gabriela Lovell

Downs

Jared Anthony Lauritson

Du Bois

Spencer Drew Bochantin

Du Quoin

Cash Crawford

Corwin Lee Fritts

Dunlap

Jaeden Marie Barlow

Hannah Kate Fouts

Joby E. Joseph

Emilie Anne Olmsted

Michael Joseph Richardson

Almina Jhule Rosalem

Dupo

Bailey Michael Chaklos

Ashley Leigh Fults

Kaitlyn Kyle

Rachael Katherine Ostertag

Benjamin Jacob Rohlfing

East Alton

Morga Renee Beachum

Ashlyn M Cadle

Kevin John Cunningham

Colin James Gibbons

Margaret Katharine Louise Haas

Samuel William Andrew Haas

Kelsey Hauser

Shelby Dawn Kessler

Ashley Nicole Meyers

Rhiannon Rose Mae Olinghouse

Abbigayle Elyse Riedisser

Luke Preston Walker Settle

Matthew Paul Smith

Bryce Elliott Stabenow

Rebecca Renee Tinnon

Breanna Doray Watters

Kari Elizabeth Westbrook

East Carondelet

Ashley Lynn Sottoriva

East Dubuque

Olivia Rose Middendorf

East Moline

Tessa May Ackerland

Madeline Marie Caldwell

Lejla Garic

Rachel Kay Massa

East Peoria

Brianna Noelle Kamm

Margaret Katherine Popken

Christal Annmarie Sampson

East Saint Louis

Nicholas S. Crowell

Bryan Harris

Andra L. Lang

George Wilson Stallworth

Praither Renardo Williams

Edwards

Nathan Bryce C Cuizon

Ashley Ho

John Aldrich Talili

Edwardsville

Callaghan Mackenzie Adams

Haley Kathryn Adrian

Kristin Taylor Agee

Kristen Marie Ahring

Katlyn Marie Akers

Justin Michael Allaria

Joe Norris Ambuel

Nicole Mary Arnold

Nathan Joseph Ash

Daniel Alan Ayres

Katie Alyn Ayres

Erica Rose Bailey

Naomi Nikole Bailey

Jada Ann Nicole Baker

Lindsay Smith Bandy

Amy Grace Baxter

Amanda Thompson Beach

James Robert Beane

Marie Trisilla Beatty

Mallory Belcher

Nicholas David Berkenbile

Wesley Adam Biggs

Danielle Binkley

Sarah Maria Bohn

Meghan Marie Brakhane

Savannah Ann Brinkman

Emma Clara Brown

Tanner Alan Burge-Beckley

Bryce Anthony Camp

Ethan A. Campagna

Brittany Lynn Cash

Molly Marie Clarkson

Steven Marcus Coleman

Jace Finn Cook

Eryn Rae Coppersmith

Dakota Evan Copple

Brynn Juliene Cross

Carson Crow

Batul Dalal

Tyler Dearing

Kathryn Maureen DeAvilla

Jack Steven Desse

Kathryn Lynn Diekemper

Isabella Grace Divine

Nicole Rena Dormeier

Matthew Scott Douglas

Benjamin John Eigenbrodt

Coal Allen Ellinger

Kristin Nicole Engelhardt

Michael Joseph Ezell

Eisha Fatima

Charles William Ferratto

Nathaniel Scott French

Jaymi Jam Galloway

Nidia Garner

Joseph Donald Gassiraro

Jim Dale Gillentine

Austin Don Glendinning

Samuel James Goggin

Harrison J. Gorden

Matthew T. Gregor

Luke Andrew Griffin

Amanda Jean Gunderson

Jacob Ryan Guy

Cole Daniel Hagen

Joseph James Hall

Jessica Marie Hamilton

Keidrah Marie Hardiek

Jacob Christopher Harris

Alexandria Hearn

Brett Michael Hemmann

Kara M. Herrmann

Ethan K. Hill

Kerrington Brooke Holland

Brennan Michael Hollowell

Katelyn Faith Houba

Matthew Phillip Huelsmann

Dakota Andrew Huene

Jacob Michael Huez

Karl Preston Huntley

Sacha N. Jackson

Faheem Abbas Jafri

Sara Nicole Janulavich

Brandon Wayne Johnson

Jenny Lynne Kasen

Amanda M. Keilholz

Mara Grace Keller

Cameron Paul Kelly

Kourtney C. Klette

Jasmyn Monique Kloster

Jarrod Bennett Kolesa

Kobe Krone

Madison Joy Lammert

Nicholas Paul Lampman

Emily Ryann Lange

Katie Lynn Lange

Chase Daniel Langendorf

Meghan Alexandra Lanzante

Andrew Stephen Lathrop

Tyler Edward Laub

Austin Taylor Lee

Sarah Jean Lenhardt

Stephanie Marie Lenhardt

Jordan Mackenzie Lorusso

Amanda Rose Lotter

Gavin Paul Macdonald

Jacob Alan Maes

Brendan Alexander Magruder

Michael Ryan Marti

Erika Gabrielle Martinez

Matthew Robert McDermott

Brendan Joseph McGrath

Chase Marie McQueen

Elaine K. McWhorter

Meagan Lorraine Mendez

Claire Mentzer

Kiah Alexa Meyer

Dunya Khalil Mikhayel

Zachary Ryan Mills

Samantha Lynn Monroe

Aaron Nathaniel Moore

Kayla Grace Motl

Miranda Danielle Mullins

Zachary Alan Nelson

Robert Walton Newman

Anna Thu Ngo

Christine H Nguyen

Justin Robert Nosser

Leah L. Oglesby

Jackson Merle Ottaway

Hetalben Tejal Patel

Kristen Lane Pauli

Joshua Preston

Troy Adam Probst

David Radziszewski

Abbey Lynn Revelle

Nicolas Joseph Revelt

Jason Paul Rock

Mark Alan Rogers

Alexandra Lee Rohlfing

Daniella Josephina Romano

Gabriella Francesca Romano

Abigail Loree Ruppert

Joseph Anthony Russell

Corey Scott Saberton

Sarah Saebens

Gabrielle Marie Scott

Tess Elizabeth Secor

Jacob Thomas Sedor

Cheryl Lynn Seehausen

Philip Joseph Sgambelluri

Brendan Patrick Shelton

Michael Wyatt Sparkman

Katrina Kathleen Springman

Allison Marie Stephens

Connor Michael Stewart

Joseph Karl Strohmeyer

Sean Robert Swanson

Allie Marie Sweatt

Karagan Renae Taylor

Kaitlyn Irene Taylor

Alicia Nicole Marie Terry

Caitlyn Thompson

Carter Perry Todd

Anastasia Adele Van Hauen

Bradley Charles Verdun

Elizabeth Ann-Marie Virgl

Katherine Grace Vogl

William Jonathan Voltz

Breana Nicole Wagner

Christopher Robert Warren

Morgan Rene Whiteford

Megan Kathleen Wilburn

Emily Ann Will

Lindsey Nicole Wolfford

Chase Errol Worthey

Ziye Xu

Ryan Zhong

Effingham

Abigail Nicole Barnhart

John Robert Bloemker

Braydon Dallas Bone

Abby Marie Brown

Madison Christine Bushue

Mariah Renee Bushue

Korrine Margaret Croft

Brynn Maxine Flack

Jessica Michelle Forbes

Kaitlyn N Funneman

Nicholas John Grunloh

Zachary James Haake

Ian Anthony Harris

Kayla Nicole Herzing

Camryn Marie Heuerman

Emily Constance Holland

Luke Burnett Jansen

Paige Margaret Koester

Emily McDevitt

Hailey Renee Meyers

Jessica Danielle Miller

Olivia J. Miller

Andrew Joshua Moeller

Desiree Elizabeth Nelson

Brian L. Ritz

Neil Andrew Ritz

Anna Taylor Schumacher

Jared Todd Stremming

Preston Mitchell Walker

Eldorado

Jarrett Alexander Edwards

Joseph L Weir

Eldred

Justin Scott Kutter

Arieanna Kay Morris

Elgin

Jasmine Castillo

Matthew J O'Connor

Dannah Alice Perryman

Christa Loretta Rytlewski

Elizabeth

Nicole Elizabeth Ties

Corey James Wachter

Louisa Joanne Williams

Elizabethtown

Peyton Zinn Robinson

Ellery

Jenna Nicole Fryman

Katelyn Michelle Fryman

Ellis Grove

Joel Allen Rahlfs

Elmhurst

Thomas Jacob Helton

Elsah

Julia Ann Benz

Equality

Erin Elisabeth Montgomery

Nick Douglas Schimp

Eureka

Prairie Josephine Boschulte

Bridget Elizabeth Christner

Meghan Noelle Mathews

Evansville

DavaLee Mae Lake

Fairbury

Sierra Nicole-Lynn Mowery

Toby Scott Steidinger

Erika Lynn Wenger

Fairmount City

Luis Armando Lamas

Yahilin Munoz

Fairmount

Erika Renee Bainbridge

Fairview Heights

Judith Alejandra Bernal

Kara Renae Brockmeyer

Anna Morgan Clukey

Alyssa Khristine Debourge

Kharrigan Alexis Edwards

Megan Elizabeth Emig

Anna Marie Gailius

Michael Rodger Geaschel

Jami Monte Gibbs

Tia Ann Grant

Michael Avery Hawkins

Katelyn Marie Huller

Samantha Jean Huster

Miranda Lynn Jackson

Alan M. Jefferson

Rahkel Lauren Martin

Gabrielle Patrece Quarles

Christopher John Reeb

Michael Alexander Sadrerafi

William Avery Statz

Tyler Stenzel

Silwana Tiwari

Laura Anne Warhover

Carly Aleece Wheeler

Jacob Andrew Young

Farina

Christopher David Roberts

Jordan D. Schaal

Monica Leigh Young

Farmer City

Lisa Orange Nusbaum

Farmersville

Skylar Renee Krager

Farmington

Bree Anne Bozsoki

Fieldon

Emily Ann Storey

Fillmore

Lucas Robert Brookshire

Findlay

Sarah Elizabeth Henderson

Flora

Sarah Elizabeth O'Brien

Benjamin Lawrence Pierce

Flossmoor

Krystal-Flora U. Dureke

Michelle Jeanine Jiles

Forrest

Breauna Nicole Hurd

Forsyth

Justin Jeffrey Beckemeyer

Daniel Joseph Belcher

Tyana Nicole Brock

Casey Elizabeth Cooper

Taylor Alexander Frank

Fowler

Katlyn Marie Genenbacher

Tyler Wade Marquess

Delaney Beth Miller

Fox Lake

Mateusz Joe Kopec

Fox River Grove

Francisco Javier Lagunas

Frankfort

Rebecca Lynn Scanlan

Franklin

Alexia Kate Pence

Brian Watson

Franklin Grove

Haylee Altenburg

Freeburg

Jaimee Love Gipson

Brittany Taylor Green

Emily Danielle Hartmann

Kristen Elizabeth Ingold

Michaela G. Justus

Jacob Gayle Muenchau

Elizabeth Ann Munie

Shelby Elizabeth Richert

Derrick Adam Rozycke

Fults

Shane Alexander Chettle

Galatia

Rachel Brooke Davis

Sara Elizabeth Simpson

Galesburg

Abiola Abiola-Oloke

Dylan M. Cervantez

Isaiah Timothy Guerrero

Hayleigh Margaret Miller

Tiffany Marie Olson

Geneseo

Michael Anthony Coughlen

Lauren Mackenzie Denney

Keith William Elden

Morgan Joann May

Devon Elise Tracey

Geneva

Elsbeth A Pearce

Georgetown

Lexi Shae Karuzis

Germantown

Rachelle Haake

Abigail Mary Hanna

Calvin James Heimann

Gabrielle Rose Hoelscher

Makenna Rose Kuhl

Jordan R Lampe

Germantown Hills

Justin Thomas Ufheil

Theresa Rae Verkuilen

Gibson City

Logan Davis

Gillespie

Ashlen Breanne Hayes

Mirena Kiri Pebley

Erika Marie Schmidt

Gilman

Alexander Wilson Frank

Savannah Ashley Mims

Brandon David Olson

Gilson

Hailey Renae Rossman

Girard

Jill Cherry

Madalyn Shay Crawford

Kory Lee Schott

Glasford

Abbi Jo Schafer

Logan Clark Webb

Glen Carbon

Hasan Abuhzaima

Hannah Rose Andres

Dale Bradley Auten

Rachel Elizabeth Bryant

William Jacob Burke

Mikaylah Brianne Burris

Hannah Olivia Chapman

Olivia Clark

Mica Lynn Coleman

Taija Lyjaiya Cook

Jacob Gabriel Cottrell

Alexander David Daly

Afua Asher Denkyirah

Kayla Marie Dowell

Jace Andrew Dumont

Dustin Duncan

Meghan Marie Fischer

Cherity Danielle Fulks

Anna Elisabeth Gaskin

Jennifer Lee Gaytan

Thomas J. Giacobbe

Abigail Marie Goodman

Sarah Marie Heuer

Ashley Nichole Hosto

Natalie Alexis Hubert

Savana Marie Hubert

Lindsey Moreau James

Katelyn Michele Johnson

Brittany Katrina Kadlick

Sara Lynn Lacicero

Louisa Agatha LeCroy

Beau James Lewis

Natalie Elise Lowe

Douglas B. Marrs

Bethany Lynn Mase

Brendon Wesley McDaniel

Riley Jordan McElroy

Tariq Jamal Minor

Mallory Jude Mushill

Riley Paige Mushill

Lindsey Alane Odom

Chloe Elizabeth Phelps

August Edmund Platt

Matthew Jacob Pustovrh

Amelia Ruth Pytlinski

Lucas Hayden Quick

Connor Thomas Real

John Michael Roman

Abbigayle Virginia Schaefer

Adam Kenneth Schroeder

Christine M. Sheriff

Alyson Siglock

Terri Lyn Slemer

Jaren Trey Smidt

Carissa Ashley Dawn Sorenson

Kiana Marie Stevenson

Colin Reilly Suhre

Kyle Warren Swanner

Libbi Marie Thalmann

Hannah Elise Warren

Jenna Michele White

Lydia Alison Wiest

Taylor Marie Wiggins

Bryce Anthony Wunderlich

Glen Ellyn

Sydney Nesler Bauman

Sonja Bromann

Godfrey

Sophia Rose Bodenbach

Sydney V. Boschert

Hunter Brooks

Alexis Kay Camerer

Jonathan Andrew Cheatham

Sarah Jane Crause

Jace Crider

Claire Elizabeth Gorman

Faith Marie Griffon

Megan Rose Grove

Brooke Marie Hagen

Andrea Star Hentrich

Emily Lucille Holmes

Anna Alisa Houchens

Alicia R. Kaleta

Kathryn Gael Kunz

Joshua J. Kutchma

Natalie Eileen Macias

Andrew Stephen Masiero

Samantha Alyse McClintock

Andrew Robert McCluskey

Robert Lee McDonell

Matthew Jacob McDowell

Katie Ann Medford

Ashley Christine Orr

Timothy James Palen

Deanna Michelle Rhoads

Rachel Elise Rogalski

Marcus Anthony Schomburg

Christina Renae Stark

Elizabeth Ann Steines

Abigail Stutz

Sean Robert Walter

Golconda

Mackenzie Lynn Schutt

Golden

Erin Marie Flesner

Ryan Allen Platt

Golden Eagle

Tyler Wayne Friedel

Baylee J. Kiel

Elizabeth Ann Klaas

Emma Pearl Schleeper

Goodfield

Nicole Desiree McClean

Goreville

Kyle Lee Kinder

Grafton

Samantha L. Critchfield

Jesi Gail Crowe

Alexis Paige Desherlia

Katie Karen Fritz

Jacob Daniel Hahn

Granite City

Katie R. Alexander

Jason Lindell Asher

Marcus R. Barnes

Jesse Daniel Boyer

Jason S. Bringer

Katheryn Elizabeth Britt

Megan Michelle Busse

Christopher Michael Castevens

Shelley Ann Clark

Lauren Jane Collett

Riley A Dodson

DeAnna Troi Domagalski

Andria A Dooley

Audrey Rose Gorline

Nancy Hart

Itzamari Hernandez

Cole Andrew Hoffmann

Joshua Edward Jacobs

Bridgit Marie Johnson

Mikayla Marie Kingsley

Taylor R. Kirby

Angela Renea Edith Kramer

Allison Lee Lewis

Anna Nicole Mangiaracino

Adam Michael Mathis

Rachel Lynn McClery

Evan Thomas Miller

Morgan Louise Nelson

Ian Joseph Nichols

Emily Paige Nicol

Zackary Robert Nunn

Jakob Anthony Petrillo

Jada Lyn Pool

Jeri Michelle Reuter

Krista Lynn Revelle

Rachel Elizabeth Riggins

Olivia TRUE Russell

Samantha Renae Scaturro

Sydney Lee Schaus

Matthew James Schlecht

Frank Jonathan Schwaller

Elizabeth Kerry Smith

Emily Marie Smith

Erica Rose Smith

Ann-Marie Kyung Spalding

Paisley Ann Stagner

Gary Stetler-Williams

Cameron Allen Stofel

Skyler L. Sutphin

Katie Elizabeth Terziovski

Dominik Patrick Topal

Tara Vaughn

Tara Raye Ward

Matthew R. Welser

Carlie Jordan Wiesehan

Mariah Sylvia Williams

Evan Michael Willmore

Luke Edward Zabotka

Grayville

Kerri Ann Mitchell

Greenfield

Bailey Christine Bergschneider

Greenup

Leah Marie Hutchison

Greenview

Amanda Nicole Parga

Greenville

Brenden Christopher Ade

Shelby Reed Barber

Katie Diane Bowden

Katelyn Nicole Eller

Chelsea Franklin

Kellsey Breann Hediger

Jayla Shea Jack

Rebecca Kae Laesch

Devon James Leitschuh

Robert Lawrence Powers

Griggsville

Alexis Cheyenne Kessinger

Groveland

Johnathan Dean Pray

Gurnee

Ellen Irene Hunter

Hamburg

Brittany Nicole Johnson

Landon Paul Sagez

Hamel

Nicholas Phillip Brunnworth

Rachel Margaret Brunnworth

Hamilton

Sidnee E. Sawyer

Hampshire

Deysi Nava

Hampton

Evan James Spurgetis

Karlee Lynn Stapf

Taelor Lynea Wise

Hanna City

Carissa Nichole Gates

Hanover Park

Jessica Nathaly Mateo

Alexandria Jean Ouimet

Harrisburg

Haley Jo Brashears

Madeline Kellie Douglas

Brandon Henk

Ashton Elisabeth Lee

Jacob Ryan McGowan

Hunter Houston Ragan

Emma Joe Wallace

Hartford

Alysha Ann Hale

Sarah Elizabeth Staton

Harvard

Patience Ariana Sprow

David Michael Talbert

Harvel

Crystal Jewel Corso

Hazel Crest

Giovanni Marsalis Harris

Hebron

Maximillian David Lister

Herrin

Austin Michael Snuffer

Madeline Ann VanDaele

Heyworth

Jonah Matthew Campbell

Kaitlyn Elizabeth Campbell

Kayla Marie Fleigle

Derek Lopez

Hanna Christine Oneal

Dylan Michael Owens

Alex Jeffrey Scott

Highland

Debra S. Baczewski

Samantha Kaye Beyer

Kaelyn Monique Blunt

Cory Braedon Bolhofner

Justin Thomas Bruggemann

Nicole E. Cayson

Erik Robert Cochran

Nicholas Dane Dugan

Stacee Michelle Durell

Amanda Kay Endicott

Joshua Michael Ethridge

Neil Nathan Frydrych

Abbigail Guithues

Alexis Ann Hagler

Quincie Madelyn Hayden

Audrey Hayes

Matthew Alan Hoffman

Peyton Morgan Holzinger

Kristin Leigh Hoyt

Anjuli Gabriella Kampwerth

Grace Ann Elizabeth Kastens

Sydney Kesner

Nigel Q. Knutzen

Blake Aaron Korte

Thomas Anthony Korte

Zachary Patrick Korte

Cody Aaron Kruse

Daniel Duane Lohmiller

Katelyn Marie Lucia

Bianca S. May

Caleb Hunter Mckee

Kaitlin Elizabeth Miles

Austin Michael Nadler

Kelsey Margaret Newcomb

Stephanie Olivares

Blake Forrest Roberts

Jonathan G. Rose

Lexis Kay Sandifer

Cameron David Scott

Holden Daine Seegers

Ashley Nicole Terveen

Taylor A. Townsend

James Richard Tscherney

Nicholas James Vidmar

Miranda Wagner

Justin Michael Wagoner

Rachael Jillian Watkins

Kody Phillip Welch

Marissa Rae Wheeler

John Paul Wick

Megan Addie Widman

Victoria Anastasia Wilde

Alic Wille

Jaclyn Ann Zobrist

Jessica Jo Zobrist

Benjamin Martin Zuccarelli

Hillsboro

Miranda Rae Fair

Madison Olivia Hamby

Sydney Paige Holcomb

Marissa Elizabeth Johnson

Olivia Hope Klump

Nicole N. Miller

Tyten David Robert Nalley

Haley Ann Rench

Tyler L. Rench

Terry Tyler Richmond

Emily K. Rork

Tristan Clark Sanford

Anna Mae Talley

Hoffman

Christopher Steven Grawe

Hoffman Estates

Hannah Greenwalt

Saniya Qhadeer

Wannisa Suriya

Homer Glen

Timothy Douglas Cruz

Kyle J Fricilone

Homewood

Brian V Hope

Michael Robert Shereyk

Noah William Wojcikowski

Hoopeston

Sahra Morgan Donnelly

Hudson

Seth Albert Losey

Hull

Hannah Mae Koeller

Humboldt

Maddy Akers

Shelby Christine Thomason

Illiopolis

Emma Kathryn Gardner

Grant Richard Steiner

Industry

Lauren Elizabeth Cox

Branna Leigh Heaton

Irvington

Megan Audrey Urshan

Itasca

Andrew Thomas Riley

Jacksonville

Nicholas Walter Dale Barth

William Bogue

Zoe Mckenzie Hartz

William Connor Imboden

Rachel E Langdon

Morgan Nicole Lindsey

Kassidy A. Neeley

Ashley Marie Riley

Marleina Lee Robson

Samantha Rene Thing

Jerseyville

Lauren Elizabeth Blasa

Scott Bone

Lily Jennifer Cronin

Lindsay Anne Dawson

Zachary William Droege

Trevor Jeffrey Ferguson

Aaron James Fosha

Drew Derek Kirby

Kendrick Thomas Lumma

Morgan Brittany Nason

James LelandParker

Andrew Christopher Phipps

Katelyn Jacqueline Snyder

Anne Katherine Snyders

Kendrick Jeffrey Soer

Morgan Tallman

Alyssa Rae Varble

Alexander Scott Wahl

Matthew Edward Wendell

Jewett

Nathaniel Day

Johnston City

Kirsten Mae Gursky

Molly Elizabeth Smith

Joliet

Dylan Gralewski

Scarlett Richelle Kitchens

Angelina Lucille Love LoDolce

Allison Anne Rodawold

Kankakee

Samantha AnnBarber

Kayla Margaret Snedecor

Trent James Stuart

Kansas

Katherine Marie Saxton

Amanda Leigh Walker

Keenes

Amanda J. Loker

Kewanee

Katiria Arelis Diaz

Keyesport

Dustin Lane Quick

Kinmundy

Mariah Celeste Campbell

Jamie Winters Kinmundy

La Harpe

Jessica M. Johnson

Brickston Lynn Mellinger

La Prairie

Jacilyn Joanne Higgins

Ladd

Kayla Rose Bersztaitis

Lake Forest

Kelsey Jacqueline Elmore

Lake in the Hills

Sheridan Vanay Goettelmann

Jantzen Marie Rosales

Kevin Christian Sorensen

Deena Marie Vecchiollo

Lawrenceville

Alexis Marie Hulfachor

Lawrenceville

Jared Cole Lawrence

Le Roy

Evan Theodore Harms

Megan Leigh Meyers

Lebanon

Loren Marie Farmer

Brandon Terrell Faulkner

Zachary Martin Grob

Aubrey Ann Keilbach

Matthew Lanfersieck

Que'rra Denise Mason

Joseph Richard Phillips

Lena

Danica Jo Balbach

Samantha Marie Rowe

Lenzburg

Joseph Alan Martin

Lewistown

Amy Joy Walmsley

Liberty

Evan Schreacke

Lincoln

Abigail M. Cline

Erika Renee Dzekunskas

Lydia Elizabeth May

Sergio Morales

Mackenzie Kaye O'Donohue

JosephAndrew Olden

Grace Catherine Lan Walters

Panporn Orkweha Lindenhurst

Lisle

Daniel A. Cortez Ruiz

Litchfield

Ashley LeAnne Belcher

Taylor Renee Bergman

Alexis JoAnn Billick

Alexis Jeane Brandt

Ashley Dawn Carroll

Sabrina Nicole Carroll

Stacy Lynn Carter

Lauren A. Diamond

Michael Thomas Fertl

Collin James Hughes

Kristin June Ishmael

Brianna Rose McBride

Jordan Taylor Powell

Livingston

Brooke Ana Zeller

Lockport

Hayley Rose Barker

Louisville

Rachel Smith

Loves Park

Alyssa C. Santa-Olalla

Arianne M. Santa-Olalla

Machesney Park

Rachel Lynn Huwe

Seth Thomas John Kannarr

Dan Stivers

Macomb

Victoria L Ausbury

Samantha Behary

Kayla Suzanne Mabrey

Noah Thomas Pyles

Rachel Deann Ruebush

Grace Elaine Shryack

Macon

Chloe Lynne Herbert

Miranda Elizabeth Jesse

Madison

Courtney Marie Nihells

Mahomet

Grant Charles Farchmin

Zachary John Weimer

Manchester

Ethan Ross Lomelino

Steven Blake Lomelino

Manhattan

Sierra Elise Taylor

Manito

Trevor Alan Carson

Manteno

Kurtis James Mraz

Haley Nicole Quinn

Angel Monay Williams

Mapleton

Lance Christopher Athey

Marengo

Heather Diedrick

Parker Graydon Mortensen

Marine

Tyler L. C. Earick

Mackenzie Kaitlin Ebersoldt

Ethan C. Massey

Chelsy Lynn Reeves

Marion

Hannah Marie Browning

Lydia Marie Durr

Kyle Alan Emery

Michael Andrew James

Sidney Elizabeth Jones

Michael James McGee

Daija Nicole Nellums

Madeline Faith Pool

Nathaniel Keith Whittington

Marissa

Cory Lee Mahan

Kyle M Smith

Christopher L. Wiley

Marquette Heights

Justine Elizabeth Ulrich

Marseilles

Brooke Elizabeth Larsen

Marshall

Parker C. Littlejohn

Tristan Marie Rowe

Benjamin Michael Scamihorn

Nicholas Todd Scott

Kaelyn Marie Smith

Merissa Auline Swan

Emily Isabella Switzer

Ezequiel Pacheco Torres

Ellie Marie Vondohlen

Maryville

Patrick Lee Clessa

Adrien Marie Dammer

Stephanie Elizabeth Faulders

Andrea Michel Frerker

Anne Frosh

Sayge M. Garcia Cooley

Brenden M. Heaton

Brendan Jacob Jablonski

Amanda Joyce Juenger

Christina Ann Juenger

Emily Elizabeth Kowalski

Lindsey Ranel Moore

Alice J. Morgan

Owen Theodore Reiser

Taylor Deion Hallist Robinson

Ryan Harry Schmidlkofer

Madison Marie Schmidt

Josie Leigh Smith

Madeline Swiecicki

Lauren Marie Zamarione

Mascoutah

Edmund Ray Bruning

Arne' T. Burns

Ellen Grace Filkins

Bethanie Lynn Garcia

Jamie Nicole Grawitch

Mackenzie Laine Harrison

Danielle Angelina Hernandez

Laila H.S. Landreth

Laura Ann Lloyd

Nicholas Grant Marsh

Kalli Renee Morris

Nicholas Ryan Paterline

Dana Nicole Sigman

Kristina Lee Springer

Dakota James Waldrip

Mason

Keidron Nicole Duckwitz

Matteson

Ashley Simone Cartman

Lauryn Briana Fox

Kyle Jeremiah Johnson

Ricardo Pierre Wells

Mattoon

Annabelle Louise Blanchette

Ariel Paige Enlow

Kaytlyn Eileen Gordon

Cayden Ray Miller

Zachary Robert Prevo

Lesley Danae Swick

Thomas Nash Taylor

Jeremy David Woodyard

Mc Lean

Cole Everett Hammel

Mc Leansboro

Remington Ray Carrell

Mechanicsburg

Tess LeeAnn Howard

Medora

Samuel Kenneth Loy

Mendon

Marisa Christine Blickhan

Lane Thomas Davis

Metamora

John Paul Adlington

Trenton Richard Ahrens

Alec David Skender

Delaney Marie Tjaden

Midlothian

Patrick Joel Burke

Taylor Paige Knispel

Milan

Kristen Ann Highfill

Millstadt

Joshua Thomas Baldwin

Alec Richard Bold

Caitlyn M. Clasquin

Brittany Jean Gallego

Adam Jospeh Harbison

Delaney Jansen

Henry J. Jansen

Curtis Bernard Jorns

Kathryn E. Skaer

Milton

Elizabeth D Little

Minier

Patricia Anne Higgins

Minooka

Brandon Christopher Kopp

Mallory Krzysciak

Natalie Lynne O'Brien

Mokena

Taylor Janae Cross

Jakub Kowalski

Moline

Hannah Grace Baker-Boyd

Monika Bozickovic

Chelena Ann Henning

Britta Audrey McNinch

Molly Elizabeth Rogers

Monmouth

Michael Lauren Crow

Addison Everett McKee

Cole Benson McKee

Montgomery

Amri Kayanne Wilder

Monticello

Emma K. Reeder

Montrose

Brandon Lee Perry

Kelsey Marie Probst

Heidi Louise Thoele

Moro

Adelaide Joy Ballard

Brandon Michael Carpenter

Brianna Lyn Declue

Joel Andrew Eberhart

Ryan D. Gueldener

Sarah A. Gvillo

Jaxsen James Arthur Helmkamp

Allison Paige Hemingway

Michael Edward Horton

Hanna May Luebbert

Dalton Dewane Myers

Brett Leigh Norvell

Kevin R Rasmussen

Paige Nicole Stearns

Zachary Austin Travis

Morris

Timothy Nicholas Smyk

Morrison

Anna Elizabeth Hogue

Emily Lynn Hutchison

Morrisonville

Clint Thomas Dozier

Amanda Jean O'Brien

Morton

Katelyn Jane Huschen

Rachael Lynn Meyer

Andrew William Michel

Elizabeth Christine Michel

Alexa Leann Rusch

Payton Michelle Rusch

Elijah Eugene Virgil

Mounds

Christopher Brady Dixon

Hunter Lewis Tucker

Mount Auburn

Zebediah Jason Campbell

Mount Carmel

Thomas Preston Allen

Hunter Wade Fuller

Emily Elizabeth Anastasia Peters

Mount Erie

Brandae Marie Gill

Mount Olive

Nathaniel Lynn Spaller

Mount Pulaski

Brian Howard Batchelder

Haley Elizabeth Vaughan

Mount Sterling

Nicole Elizabeth Bowen

Mount Vernon

Camilla Dae Bauer-Higgins

Kali Briana Baum

Lakyn Niccole Bowman

Emma Elizabeth Creel

Faith Gabrielle Gilchrist

Matthew Ryan Hamilton

Markarian Johnson

Casey Nicole Little

Kathryn Elizabeth Marlow

Benjamin Charles Piper

Jordan Elizabeth Portner

Kyla Michelle Tinsley

Mount Zion

Nicole Lesley Beavers

Mackenzie Blair Cohoon

Cheyney Irene Evans

Brianna Y Haag

Joshua Adam Skundberg

Alexander Scott Watson

Moweaqua

Adeline Mae Collins

Mt Zion

Paige Aline Rouleau

Mulkeytown

Holly Alaina Valette

Murphysboro

Emily Anne Finke

Loren Rae McLaughlin

Chloe Anastasia Parr

Erin Marie Vincent

Naperville

Connie Jean Bangiorno

Leah M Benyo

Emily Deahr

James M Dever

Molly E. Kamys

Rocco P. Losurdo

Justin Ryan Shiau

Nashville

Drew Charles Conner Nashville

Kirstin Michelle Pillow Nashville

James Richard Waugh

Nauvoo

Meagan Brooke Reinhardt

Nebo

Kennedy Lane Moore

Neoga

Brittney Rose Christner

New Athens

Alexis Lynn Cahoon

Ethan Sol Cockrell

Abby Chantel Marlow

New Baden

Branden August Billhartz

Austin T. Brandmeyer

Michelle Ann Fuehne

Ryan P. Mugele

Joshua Phillip Reuss

Danielle N. Ryan

Zachary Michael Stegman

Shane Stephens

New Berlin

Taylor Mae Bergschneider

Breanna Nicole Blackwell

Hannah Elane Burger

Kinsey Samantha Crawford

Ryan Dickman

Morgan Lynne Rowden

New Burnside

Chloe Elizabeth Joyce Wright

New Canton

Kelsey Ann Walker

New Douglas

Kathryn Elizabeth Rausch

New Holland

Emmery Lewis Mammen

New Lenox

Hannah Caroline Miller

New Salem

Madison Marie Dean

Newton

Brycen James Dhom

Katelyn Nicole Hardiek

Kristen Mae Hardiek

Dylan Hemrich

Shelby Jackson

Cali Elaine Johnson

Alexandria Elizabeth Kline

Michaela Quinn McClure

Kelsey A. Vahling

Kyle William Vahling

Madeline Kate Zuber

Niantic

Drew Aubrey Bramel

Niles

Eric Joseph Ligas

Grzegorz Tomasz Solawa

Nokomis

Clark Garrett Marley

Joanna Rae Marley

Christian Alec Randel

Daniel Robert Wise

Normal

Jacob D Bacon

Camden J Delaney

Thomas Jerome Estabrook

Natalie Lynn Freeman

Andrew Richard Pennock

Elizabeth Michelle Workman

Norris City

Hope Ryan Everett

North Henderson

Sydney Ella Orth

O Fallon

Taylor Marie Aarns

Rhiannon Amato

Taylor Danielle Barnouski

Rebekah Renee Bartholomew

Claudia M Beck

Paige Mackenzie Black

Brianna Lee Bowles

David J. Bridgeman

Caleb W. Bucshon

Christopher Anthony Carducci

Jailen Christopher Carpenter

Kaitlin Marie Carpenter

Lindsay Merle Castillo

Jun Hae Choe

Jessica Ruth Christensen

Jessica Elizabeth Croissant

Shannon B. Cronin

Taylor Lynn Dichsen

Justine Teresa Dorn

Jonathan Charles Doucette

Madalyn Alexus Douglass

Jacob Ryan Earley

Arthur Delaney Douglas Gowens

Justin Greenwald

Joseph A Guithues

Marisa Haines

Austin W. Halverson

Brionna L Hambright

Justin Haque

Fahad Amin Haque

Ja'Quis Montez Hardin

Emma Rose Harris

Bryce Lake Harting

Jordan Brianna Harting

Ryan N Hurry

Courtney Leigh Jarrell

James William Kizziar

Nathan A. Layfield

Jacob Dominic Lesinski

Jordan Michaela Lipe

Brian Christian Lowe

Bethany Jane Lunn

Natalie Renee Lyon

Dylan James Madden

Morgan Allison McClain

Kirsten Lena McLaughlin

Sophia Adele Melzer

Rachel Ann Mertens

Dylan Nathaniel Miller

Matthew Paul Miller

Elizabeth Marie Mix

Sydney Reed Moore

Alicia Mari Munoz-Cook

Douglas Michael O'Donnell

Spencer Anthony Peck

Lyric Rianna Pryor

Veronica Anne Rhodes

Aahd Fayez Sabrah

Catherine Lee Sanden

Jared Wayne Schiefer

John Jacob Schimpf

Leann Marie Schmitt

Dylan Patrick Sholtes

Kenyatta Imani Marie Simpson

Mikaela Elaine Suggs

Ashlyn Bailey Sullivan

Keri Susanne Teague

Jeffrey Scott Telford

Kaylee Dawn Templeman

Jordan Renee Thieleman

Jasmine Bryanna Travers

Adam Eugene Trelow

Jason Scott Votrain

Janki R. Vyas

Shea Elizabeth Walker

Brett Matthew Watts

Kylie Weilmuenster

Paris N Wood

Jacob R Wunder

Miwako Yamaguchi Lopez

Kourtney Tamika Young

Heath Zuber

Oak Park

Ashley Taylor Hamilton

Oakley

Joshua A. Jacoby

George Glenwood Schalasky

Timothy Davis Oconee

Tiffani Amber Blessie Oglesby

Okawville

Alyssa Madison Florek

Hillary Ann Schuette

Olney

Maci Len Dunn

Lexie Ann Erwin

Emma Ruth Grundon

Reagan Jeanette Hahn

Aaron Hampton

Reid Aaron Kocher

Ian Michael Perkins

Kaitlin ReeAnn Runyon

Alejandra Sanchez

Ryan Allen Shipley

Payton Allen Williams

Tyler Dean Zuber

Omaha

Alexa LeaAnn Naas

Onarga

Hannah Jo Fink

Elena Sanchez

Opdyke

Kourtney Brianne Cash

Emily Elise Warf

Oreana

Madyson Kayli Eller

Shae Marie Olson

Orland Park

Samantha Lee Knight

Orland Park

Jaimee Bernice Palmer

Oswego

Zachary Michael Drew

Sarah Renee Gentry

Owaneco

Sarah Josephine Wehmhoff

Ozark

Rikii A Pyle

Ryan Patrick Moran

Palatine

Jennifer Brooke Heldebrandt

Palestine

Joseph Peter Iaquinta

Palos Heights

Braden Scott Christer

Pana

Nicholas E. McMillen

James D. Moon

Panama

Noah Matthew Murray

Paris

Kierstyn H. Allen

Brittany Breanne Barnes

Jacob Andrew Graham

Mary Margaret Meister

Ashlee Taylor Sinclair

Lucas Matthew Switzer

Lydia Elizabeth

Marcus Aaron

Park Forest

McKayla Ann-Marie Brzeszkiewicz

Praize B. Campbell

Ezekiel D. Clerk

Nicholas Dejon Winfield

Patoka

Taylor Michelle Isaak

Pawnee

Megan Elise Boarman

Harlie Marie Graham

Hannah Nicole Gudgel

Cade Garrett Puzey

Evan Connor Roberts

Pecatonica

Lauren Emily Barr

Pekin

Adyson Michaela Aden

Maddison Taylor Barra

Macey Elizabeth Brown

Riley Ann Cascia

Madilyn Sue Kathleen Dotson

Camiryn Eleese Irving

Noah Donovan Mefford

Kayla Marie-Cheyanne Nichols

Jenna Lynn Schultz

Brooke Nicole Svendsen

Maesyn Marie Theleritis

Penfield

Kimberly Michelle Sprague

Peoria

Austin James Bieneman

Elizabeth Ann Breitbach

Alexa Louise Buckley

Vincent Chau

Alexis Ann Aileen Conklin

Daeja Jonae Daniels

Amanda N. Davis

Therese Rose Hilbert

Daniel N. Ho

Erica D. King

Rachel Elizabeth Kozinski

Rebekah Ann Kozinski

Emily Jane Martin

Erin Mackenzie O'Malley

Hannah Mae Queen

Jose Antonio Vazquez

Jacob Jeffery Worms

Peoria Heights

Amanda Rae Markovich

Peotone

Matthew Cole Dunahoo

Ilish Therese Radulovic

Peru

John Ronald Barnes

Petersburg

Kendra JoAnn Kolb

Erin LeeAnne Setzer

Sarah Elizabeth Turner

Ava Anne Umbach

Pinckneyville

Emma Marie Bowen

Plainfield

Morgan Ann Hundley

Taylor Lynne Irons

Kendyl Joane Rausch

Michael Thomas Seibert

Kimberley Louise Shubert

Plainview

Conner Charles Mcclain

Plano

Nathaniel Michael Lee

Mikayla Carol Rose Schmidt

Pleasant Plains

Skyler Elizabeth Davis

Kelsey N. Forsythe

Pocahontas

Alexanndra Behm

Thomas Spencer Feldman

Elizabeth Marie Kalous

Bradley Allen Perry

Trent David Rakers

Marcus Dale Von Bokel

Zachary Steven Wesselmann

Pontoon Beach

Zack Bruce Gondek

Port Byron

Matthew James McKay

Prairie du Rocher

Elliot Percy Clerc

Justin Louis Deterding

Princeton

Alexis Zoe-Renee Camp

Princeville

Brittany Morgan Holshouser

Sydney Nicole Sorbel

Quincy

Reid Courtland Beaty

Ricki Lee Bell

Alex James Blickhan

Ivyanne June Brunier

Cora S. Dede

Mackenzie Rose Doane

Allison Nicole Keck

Emilee Marie Leffers

Scott Matthew Lentz

Kelli Jo Meyer

Colleen Elaine Mock

Seth Jacob Moline

Talyr Rai Nokes

Caroline Renee Reed

Casey Christine Ringenberg

Sierra Nicole Schafer

Matt Shepherd

Taylor Lynn Sloan

Kayla Marie Tipton

Alexander Thomas Waters

Ashley Elizabeth Wensing

Andrea Lynn Witt

McKenzie R. Woods

Raleigh

Mary Elizabeth Mitchell

Ramsey

Sara Dawn Moss

Rantoul

Nicole LeAnn Wolken

Red Bud

Amanda Mae Acord

Hannah Carol Brand

Nathaniel Leo Derousse

Randall James Dietz

Brett Robert Dunker

Kalli Ann Hentis

Mattie Margaret Malone

Tia Nicole Martel

Maria Elizabeth Miller

Angel Joy Nihells

Carl Paul Scheffert

Natasha A. Wittenborn

Richton Park

Cheniya Renee Alston

Shelby Nicole Washington

Riverton

James Thomas Boster

Madison Lynn Mccormick

Seth Richard Redpath

Derek Thomas Ruble

Roanoke

Michael Shane Doss

Noah Alen Harris

Robinson

Willem Keith Devin

Paige Elizabeth Dill

Farrah Kathleen Kearby

Megan Pearsall

Mykaela F. Thomas

Rochelle

Kenneth James Blomberg

Robert James MacPartland

Rochester

Hailey Rose Becker

John Michael Campe

Megan Ann Cantrall

Madison Elizabeth Capps

Parker Corlett Flynn

Blake John Lutzow

Alexander Joseph Priestley

Lauryn E. Ritterbusch

Remington Thomas Roy

Megan Marie Western

Rock City

Alexandra Jane Peterson

Rock Island

Thomas Jones III

Samuel Cole Kennedy

Lacresha Yevonne Linton

Rockford

Jaime Gates

Tanner William LoTempio

Taylor Jaye Pyzynski

Rockton

Elyssa Sophia Male

Romeoville

Tiffany Amber Brito

Jonathan Edward Seffinga

Roscoe

Jake William Elmer

Roselle

Amanda Esposito

Round Lake Beach

Diego Espinoza

Roxana

Caleb William Baldwin

Regina N. Baldwin

Katelyn Elyse Kreutztrager

Rushville

Hannah Kathleen Crum

Christian Michael Downs

Melissa Lou Ervin

Mason Mathew Plater

Justin Matthew Wrench

Saint Anne

Julia Krugman

Saint Charles

Thomas Clinton Hull

Valerie Marie Nardini

Ronald Russom

Logan Tyler Sullivan

Saint Elmo

Cristy J. Grames

Blake Marshall Pruett

Saint Jacob

Jacob Michael Guse

Dylan James Haeffner

Kara Renee Kucinick

Elias Mitchell McCormick

Yuliya Igorevna Sierova

Andrew Levi Strohauer

Saint Joseph

Taylor Ehmen

Christian Michael Heck

Kylie Jo Weaver

Saint Libory

Colleen E. Kehoe

Saint Rose

Adriana Durbin

Sainte Marie

Grace Anne Hartrich

Salem

Ian D. Barbee

Ryan Curtis Byars

Rachel A. Foreman

Trey Connor Holmes

Ryan Holsapple

Sierra Brianne Moody

Albana Seljimi

Sandoval

Chase Anthony Horton

Jamison Winters

Schaumburg

Karolina Chmielewska

Scheller

Breanne N. Pelker

Scott AFB

Stephanie Alexis Mosher

Kendra Lynn Chance

Seneca

Jacey N. Lamboley

Sesser

Nicholas David Marlo

Seymour

Austin Thomas House

Shannon

Samantha Rose Johnson

Shelbyville

Alason Nicole Lenz

Sadie Morgan Spears

Sheridan

Kelly Pfaff

Sherman

Taylor Scott Bettis

Zachary Culver Cox

Amber Nikkol Green

Gabrielle Eliza Gwaltney

Megan Ashley Hull

Leah M. Musselman

Austin Cole Tuttle

Sherrard

Taylor Jo Colson

Karlee Kay Rumler

Shiloh

Mohammed Azeem Azhar

Sidney Ashton Bleisch

Christopher Adam Couch

Makenzee Lee Hansen

Kevin Shayan Jolani

Scott Joseph Lassman

Andrew Michael Lawrence

Sean Ryan London

Kaitlynne Erin McNutt

Emily Elizabeth Stirewalt

Shorewood

Carly Lantz

Sigel

Hannah M. Bueker

Silvis

Sean James Casey

Emiley Anne Flores

Sims

Allyson Paige Taylor

Skokie

Venice Faye Lorzano Guevarra

Smithton

Kaleb John Carr

Craig J. Collier

Kristen Collier

Hayley Corine Edwards

Addison Paige Gordon

Chelsea Lynn Hill

Aaron Matthew Killebrew

Madeleine Beth Lilley

Logan Joseph Mueth

Eric R. Roberts

Hannah Cecelia Schlarman

Sorento

Gerald Henry Bemis

Cortney Ann Lurkins

Corey Robert Manning

South Holland

Monet Carr

South Jacksonville

Jacob Michael Vignone

South Roxana

Jenna Marie Clendenen

Noel Paul Deshotel

Amy Jo Yates

Sparta

Grace Trinidad Banda

Angelise Rosado

Spaulding

Cody Lee Karrick

Jessica Arlene Rodriguez

Spring Grove

Carlie JoAnne Smith

Springfield

Jacob Robert Armbrecht

Makynzie Elise Ashbaugh

Cristian LeonelBarillas

Kori Raeann Barnes

Brenden Michael Barnhart

Joseph Taylor Bartel

Blake Bergmann

Lyric Boone

Zachary Robert Bourland

Kayla Marie Boyd

Lucas Reuel Burgar

Alexandra Christine Campbell

Nathan Henry Cheung

Molly Bleu Cooper

Stephanie Elise Cramer

Eilise Marie Cummins

Abbie Nicole Danner

Lakia Yvette Day

Sarah Elizabeth Denson

Devin Rae Dinora

Nolan Brian Finney

Spencer Cameron Gibbs

Nino Thornton Giganti

Anthony Michael Hagele

Natasha Dominique Handy

Dalia A Hassan

Youssef A. Hassan

Megan Ann Hobbie

Rachel Kate Holliday

Victoria Rose James

Kiersten Jamison

Cassidy Marie Krager

Caitlyn Nicole Kunz

Riley Foster Ladd

Vincent Neil Lanier

Taylor Danielle Ley

Erin Marie Lindstrom

Kayla Ann Link

Kaleb Lee Lovellette

Ryan Richard Margold

Gregory Gabor Matos

Christopher Scott McCawley

Arthur Jefferson McCusker

Adam William Midden

Dane Patrick Minder

Alex Paul Nail

Alexandra Jane Noyes

A'Maginese M. O'Neal

Kerryn Anne O'Reilly

Andrew James O'Shea

Megan Lynn Owens

Terry Tyler Owens

Parth Minesh Patel

Emily Paige Penick

James David Pletsch

Abby M Pohlman

Jacob Austin Richardson

Jamie Leigh Ann Riedle

Jacob Elliot Roberts

Ron Charles Rojas

Nathaniel Edmund Shelly

Jamal Anthony Sims

Dominic William Sinclair

Christopher J Steil

Gabrielle Nicole Thomas

John Paul Thomas

Grace Marie Thompson

Lauren Nicole Wake

Kelsey Renee Wehrheim

Sarah Claire Wheeler

Justin Thomas Zanger

St. Francisville

Ashlyn Mykala Carr

Staunton

Brooke Nicole Bekeske

Margaret Lee Bruhn

Tristan Michael Coan

Samuel Corbett Dietiker

Senica L. Ellis

Dallas Ray Foster

Katelyn Nicole Fox

Kaitlyn Paige Jensen

Matthew James Johnson

Leyla Altun Kays

John Mark Kloss

Allison P. Mitchell

Ethan Wayne Mullenix

Charles L. Pelo

Kelsey Nicole Piper

Hannah M. Pritchett

Zoe Brenna Sheets

Lucas Neal Trettenero

Sterling

Brianna Marie Henson

Streamwood

Idalis Flores

Holly Dae Foret

Streator

Kevin Lee Danko

Jaryd Kenneth Richard Grabowski

Emily Nicole Gula

Mckinley Lee Vickers

Sullivan

Zachary Steven Mayberry

Hannah Sue Wood

Sumner

Adam R. Emmons

Swansea

Courtney Michelle Bettis

Laurence Michael Biggers

Mackenzie Marie Burris

Cassandra Caldwell

Sara Noel Cramer

Brendan M. Dobbs

Kaycie Elizabeth Dresch

Annie M. Eversman

Adam Gaxiola

Jaelyn M. Grier

Taylor Jefferson

YinZhu Jin

Emily Anne Lawder

Rana Akram Naser

Monde Nyambe

Kalonji Malik Rumph

Wayne Dylan Sherland

Averie Skillern

Jordan Maria Smith

Michele Sue Suemnicht

Jessica Ella Tetzner

Emily Kathryn Vanlith

Robert Louis Weber

Emily Anna Westerfeld

Sandra Monique Yokley

Ryan Patrick Youck

Tatyana Monice Curtis

Tallula

Melinda Jorns

Taylorville

Madelyn Jane Althoff

Kayla Marie Asmussen

Hannah Rose Boehme

Grant Erwin Fuerstenau

Rebecca Lynn Good

Mallory Susan Jones

Austin Todd Leigh

Claire Noelle Nolan

Morgan Taylor Smith

Daniel John Sparks

Regan Yard

Teutopolis

Alissa Rose Apke

Hutson Nathanial Coventry

Reed Joseph Hardiek

Jacob Edward Hoelscher

Mitchell Lawrence Jansen

Austin Dennis Johnson

Maci Rose Rieman

Anne E. Runde

Maria Robyn Vonderheide

Morgan Elizabeth Walk

Third Lake

Justin Robert Hunt

Toledo

Paige Alexis Thomas

Tolono

Livia Kaitlyn Brown

Towanda

Katherine Danielle Crutcher

Tremont

Haley Anne Miller

Daniel Lee Smalley

Brianna Renee Williams

Trenton

Garrett E. Becherer

Madison Leigh Daiber

Carmen Lucille Drees

Steffan Wilhelm Gluck

Luke Thomas Gruender

Natalie Beth Horstmann

Vanessa Marie Major

Mariah J. Nelson

Mary-Margaret Peterson

Diana M. Sussman Tockstein

Conward Matthew Swift

Gregory Pal Takacs

Andrew Williams

Alyson Nicole Woods

Mitchel Vincent Zurliene

Troy

Gabriel Alexander Alfaro

Rebecka Jo Bahn

Sarah Ashley Burt

William Carpenter

Rachael Brianne Cawvey

Kendra Nichole Chambless

Kristen Nicole Chapman

Taylor Elizabeth Cleveland

Laban Edward Colyott Troy

Sydney R. Colyott

Mackenzie Counts

Kylie Crockett Troy

Tristan Lincoln Davis

Matthew William Dawkins

Laura Nicole Douglas

Jared Edward Durako

Richard Erler

Zachary Ford

Logan Charles Grapperhaus

Lacie Kathryn Hardesty

Kyle Anthony Hartnagel

Collin Hayes

Xavier P. Hoffman

Joshua Dale Huelsmann

Jennifer Marie Huggins

Amy Elizabeth Hunt

Amy Michelle Hurley

Sarah Elizabeth Jackson

Alexis Claire Keller

Tessa Rain Kleinschmidt

Kelly Ann Knauer

Kasey Marie Kowalski

Kari Alesa Levek

Brianna Nicole Liley

Mariah Ann Literski

Devin Michael Lohrenz

Bethany Corrine Mantz

Lauren Marie Maurer

Kenzie Marie Miller

Ashley G. Monier

Scott David Parizon

Yvonne Marie Petito

Abigail Marie Reller

Hunter Ryan Roller

Jeanna Therese Roman

Margaret Scarsdale

Jeremy Michael Simmering

Katherine D. Sims

Ryan Christopher Smith

Morgan Nicole Strom

Tyler Austin Strom

Jordan James Summers

Lisa Pilar Switzer

Kathleen Jean Trapp

Grant Schmitz Unger

Kellsie Yvonne Weaver

Cole Michael Wendler

Alexis Kaylyn Williams

William Edward Zehnder

John Austin Zeidler

Tuscola

Jordon Baird

Elizabeth Renee Rund

Cassidy Elizabeth Westjohn

Patrick James Yoakum

Urbana

Alanna Ruth Pomes

Utica

Jacob Ryan Adams

Valmeyer

Kaylee Marie Dependahl

Lee Charles Langsdorf

Courtney Lynn Richards

Danielle Lee Wilson

Vandalia

Taryn Renae Alstat

Elizabeth Lee Carroll

Leah Marie Francis

David Skylar Harrison

Madisyn Nichole Holman

Kristyn Joy Nichols

Jalea Elizabeth Paslay

Jessica Roman

Vienna

Meighan Danielle Smith

Virden

Haley Elizabeth Mason

Stephanie Paige Stauffer

Virginia

Taylor Ann Hancock

Walnut Hill

Raiden Alan Hofstetter

Abie Rose Vahlkamp

Walshville

Jill Cathryn Niehaus

Warrenville

Eric Christopher Giltz

Washington

Sarah Mackenzie Baer

Kaitlin Nicole Baker

Sydney Marie Bina

Kassidy Ann Dexheimer

Miranda Nicole Foley

Kristina Lynn Leahy

Briana J. Mosher

David Christian Sabotta

Tiana Eleanor Sherman

Wataga

Ethan Davis Stanley

Waterloo

Katherine Albert

Jordan Michael Augustine

Dalton Joseph Berg

Jenna Bivens

Genevieve Bourgeois

Patrick Wayne Buss

Kendra Elizabeth Davis

Brett Degener

Kaleigh Rae Dickneite

Quinton J. Doerr

Deron Jeffrey Duncan

Nathan Abraham Flaum

Aaron Michael Hargrove

Anthony Thomas Hempen

Jeff M. Huelsman

Kati M. Koesterer

Jonathan Michael Kreher

Shane A. Lenhardt

Brandon D. Long

Max John Mechler

Connor Patrick Meehan

Dylan Daniel Mueth

Taylor Mulherin

Timothy D. Nodorft

Dillon Christian Painter

Caralyn Marie Papenberg

Katherine M. Pate

Clara Renae Riechmann

Brandy Renee Rodenberg

Chloe Angel Rudloff

Shannon N. Spencer

Haleigh Sperry Waterloo

Rachel Kathryn Thurston

Alexis Michelle Villarreal

Paige Nicole Washausen

Jason Zhao

Waverly

Austin Clayton Brown

Bailey Caruthers

Jenna Leigh Winningham

Wayne City

Kristen Danielle Keele

Brody Lee Wilson

West Brooklyn

Kalley Lynn Foster

West Chicago

Shane Micheal O'Connor

West Frankfort

Jacklynn Tayler Calvert

Austin Kendall Uhls

Alyssa Dawn Williams

Jana Lynn Wollesen

Fairen Elle Woolard

Garrett Michael Yadro

West Union

Rhiannon Joy Pearse

Westmont

Maria Elizabeth Prete

Wheaton

Ryan Harrison Olp

Janie Frances Smith

Wheeler

Preston Payge Street

Wheeling

Reema D. Joshi

White Hall

Abigail Rose Gound

Williamsville

Andrew James Hofferkamp

Wilmington

Danielle Begeske

Sunny Lee Winker

Wilsonville

Scott Antrobus

Winchester

Elle Beth Cox

Elisha Leann Evans

Meghan Elizabeth Lashmett

Blake Austin Russwinkel

Winfield

Kerri Ann Yale

Winnebago

Kasey Lapp

Witt

William Dale Craig

Wood River

Ashley Nicole Cameron

Hannah Rose Darden

Kylie A. Davis

Jenna Gwaltney

Victoria R. Harms

Louis Kelly Joyner

Nicole Louise Lindsey

Brianna Linnea Lyles

Katherina Margaret Oldendorph

Brandon Kyle Paddock

Lauren Marie Ratliff

John James Servos

Jacob Everett Smith

Brendan Edward St Peters

Alexis Sioux Stumpf

Maren Elisabeth Valyo

Woodstock

Stella Beth Cosgray

Izabelle Noel Harvey

Amanda Marie Jandernoa

Luke G. Klinefelter

Worden

Allison Elizabeth Craig

Margaret Jean Mackin

Hollie Lynn Ridenbark

Xenia

Cole M. Honeyman

Yorkville

Ryan Christopher Pizzo

Zion

Alyssa Allen

Alabama

Helena

Reagan DeVenne Curtis

Arkansas

Fort Smith

Madison Camby McKinley

Osceola

William Houston Walter Calvert

Carla Daniela Marquez

Colorado

Aurora

Ian Brandon Cerro

Highlands Ranch

Hannah D. Warntjes Wright

Florida

Melbourne

Kayleigh Michelle Schleeper

Hawaii

Kapolei

Alana Napua Daisy Cobb-Adams

Pearl City

Kalei Moriya Kaneshiro

Iowa

Danville

Brittany Lynn Rhodes

Indiana

Coatesville

Katherine Elizabeth Schubert

Lafayette

Kiana Queen Fields

New Palestine

Emily Anne Luzadder

Noblesville

Kaleigh Elizabeth Garin

Zoe Elizabeth Schafer

Thorntown

Emily Kathleen Harrison

West Terre Haute

Madison Thompson

Kansas

Leawood

Sarah A. Olson

Georgia E. Weigel

Overland Park

Jenna Rose Heng

Megan Imber

Alex Jack Johnson

Stilwell

Lorelle Bryana Katz

Kentucky

Cold Spring

Rachel Christina McDonald

Massachusetts

North Attleboro

Megan Lee Baker

Michigan

Grand Rapids

Myah Annjeane Diekema

Dylynn Grace Otte

Minnesota

Champlin

Zaria Jalila Whitlock

Missouri

Affton

Victoria Ann Miener

Arnold

Brooke Nicole Bradley

Brooke Renee Dummerth

Shelby Leigh Ann Hough

Matthew Wilson Kassebaum

Taylor Michele Lenz

Samantha Michelle Wilson

Amanda M. Wolk

Ballwin

Clayton Edward Calabrese

Jett Marin Crosley

Zachary Kelly

Ashley Kathryn Lewman

Luke Anthony Peters

Kelly Diane Schreiber

Barnhart

Ashley Gross

Danika Rose Harmening

Black Jack

Brandon James Thomas

Bloomsdale

Lisa Wood

Bonne Terre

Eric William Lodholz

Lucas Mullen

William Vant Stephens

Bridgeton

Callie Elizabeth Bratten-Woerheide

Cedar Hill

Sarah Suzette Geatley

Kassidy Nicole Lee

Chesterfield

Jillian Olivia Hamill

Columbia

Ariel Garner

Cottleville

Michael Christian Janoski

Dardenne Prairie

Sarah Katherine Jones

Defiance

Taylor Michelle Wood

Ellisville

Casson X. Bednarek

Eureka

Mikayla Alexus Colenburg

Rachael Anne Rice

Fenton

Nicholas Bohler

Kelli Marie Fink

Gina Elizabeth Greco

Colin Wilhelm Hilpert

Joseph Theodore Nilges

Timothy Mark Sell

Marissa Lynn Taul

Dorothy Kay Volansky

Festus

Sarah Dietrich

Alexa Marilyn Hassell

Tori Jordan McClanahan

Dylan West Smith

Florissant

Payton Bodden

Winton Bonds

Joseph Charles Bublitz

Hannah Marie Dietiker

Lindsey Douglas

Lucas Andrew Garbs

Jayda Hatten

Kayla Nicole Hey

Hannah Elizabeth Jackson

Samantha Rio Koester

Claire Marie Kruep

Michael Bird Limmer

JaLeah Lenice McKinney

Sarah Ann Miller

Amelia Louise Ries

Alexis Ann Robinson

Laura Fisher Rousseau

Jordyn Jean Wolz

Foristell

Alyssa Jean Groene

Green Castle

Grant Kilgore

Hazelwood

Gabrielle Alexandra Ellis

Natalie Virginia Spain

Hillsboro

Ashley Nicole Huels

House Springs

Gabrielle Helena Krieg

Anna Andreevna Loban

Clayton Vincent Port

Imperial

Emily Brice

Allie Irene Mueller

Lauren Marie Pagano

Megan Elizabeth Paszkiewicz

Kayla Patrice Porter

Andrew James Romano

Jenna D. Stephan

Melanie Marie Wamser

Travis Donald Wolfangel

Jackson

Sidney Michelle Robertson

Jefferson City

David Timothy Anderson

Samuel Boyd Denson

Katlyn Marie Farris

Kansas City

Hannah J. Ethridge

Gabrielle Aleandra Wimes

Kirkwood

Morganne Rae Blechle

Catherine Anne Morgan

Benjamin T. Reilly

Lake Ozark

Devin William Immke

Lake Saint Louis

Regis Ketter Goad

Lees Summit

Connor Chares Demo

Manchester

Danyelle Renee Vancil

Marthasville

Donald Gerard Engemann

Maryland Heights

Tiffany D. Grover

Ginger E. Rasmussen

Moscow Mills

Alexandra Nicole Boulware

O’Fallon

Joshua Ryan Bowman

Leanna K. Conrad

Magali X. Coreggia

Phoebe Rene Devore

Kendall Allida Douglas

Brooke Glore

Austin James Jacobson

Alexander David Julius

Edward O'Reilly Kiger

Mckenzie Taylor Lee

Andrea Marie Mohr

Nicholas Graham Monroe

Samantha Ann Olendorff

Claire Elyse Pawloski

Alec Piwowarczyk

Alanna Denise Stisi

Autumn Nicole Vester

Anna Marie Zavertnik

Stephanie Zweifel

Pacific

Jillian R. Rhomberg

Lorelei D. Rhomberg

Perryville

Macie Alaina Christisen

Allison Rose Hotop

Alexana Rian Koishor

Pevely

Matthew Wayne Govan

Travis Eugene LaChance

Emily Lyn Skiles

Pittsburg

Virginia Mae Fine

Portage des Sioux

Allison Paige Little

Rolla

Christian Dunaway

Floyd Levi Jernigan

Saint Ann

Abigale Raine Rosebaugh

Saint Charles

Megan N. Behrle

Alexandra M. Brinovec

Joseph Tylar Burnitt-Erp

Kara Lynn Foley

Angelique Keona Ikeda

Jordan Liana Johnston

Kevin Tyler Kerkemeyer

Jordyn Taylor Klein

Christie McDaniel

Jakob Anthony Mueller

Savannah Marilyn Pieper

Andrew Santel

Tobias Schweiger

Saint Clair

Olivia Grace Hill

Saint Joseph

Webster Myron Riley Dyer

Saint Louis

Laila Renee Alvarado

Randi Marie Barron

Matthew Dale Bauersachs

Christina R. Beetz

Najla Shani Bracey

Brianna R. Bray

Catherine Mary Brotherton

Sydney D. Bruns

Gregory Scott Byington

Erin M. Cannon

Allison Grace Carter

Stephanie Christian

MacKenzie Erin Clements

Sya Joelle Collins

Madeline Elizabeth Combs

Amber Yvonne Compton

Jessica B. Connors

Laura Demsko

Gary A. Dias

Kathryn Dieckhaus

Alexander Dinan

Morgan Lee Dunnegan

Julie Ann Engel

Paul V. Eppy

Madison Noelle Eschbach

Layla Farid

Courtney A. Farrell

Matt Favazza

David R. Fournie

Makala Kathleen Frazier

John W. Fridley

Heather Renee Frink

Natalina Rose Gannon

Bethany Geisler

Terry Lee Hammett

Courtney Elizabeth Heitkamp

Caleb Michael Hill

Erik Michael Hoffman

Lindsay Paige Inman

Aja' Franchesca Jackson

Felicia Nichole Johler

Hanna Elise Johnson

Bryan Francis Kier

Tessa Ann Killingsworth

Angel Marie Kinnel

Michelle V. Krichevsky

Katie Rose Kube

Katherine Lahue

Emily Suzanne LeBaube

Ruth Michael Linneman

Sarah Kristen Love

Amanda Luebke

Ethan Allen Macaluso

Thy K. Mai

Jalynn Victoria-Marie Manning

Catherine Mary Marx

Rebecca Lynn May

Samantha Anne Meeker

Tiffany D. Minx

Valerie Renee Murphy

Ashton Jill Nobbe

Matthew James O'Neil

Anna Maria Ogent

Jake Patrick Pariani

Brooke Lynn Parmeley

Christopher Matthew Pattillo

Sarah Peters

Margaret McCall Phillips

Amanda Stephanie Radick

Rachel Lauren Rau

Reed Edgar Fernando Richardson

Melita Rizvanovic

Thomas Michael Robert

Julianne Miller Rossi

Adrianna Khambhay Samatmanivong

Dominic Joseph Sanguinette

Benjamin Michael Scalise

Samantha Grace Schaller

Emily Christine Schneringer

Pamela Elayne Senger

Grace Christine Shortall

Allison Nicole Smith

Jasmine Nicole Spates

Zane Addison Spencer

Zackary Dennis Stovall

Alison Rebecca Terry

Alex Joseph Thomure

Jessica Alise Tibbs

Daniel Joesph Tucek

April Ailan Votrain

Tho Quang Vu

Alexis La'Shay Waters

Megan Nicole Weltmer

Conner James Whyte

Katherine Cecilia Wilson

Saint Peters

Payton Adams

Patricia Anderson

Sara Elizabeth Beiermann

Cory Michael Brodack

Nick Allen Cort

Mitchell Kenneth Devening

Cortney A. Gibson

Matthew John Hubecky

Ryan P. Levins

Kyle Timothy Spies

Thien Long Hoang Vu

Rachel Michelle Wagner

Sullivan

Nykole L. Brown

Town and Country

Joshua Robert Wolff

Union

Alexis Morgan Ruether

Zachary Matthew Stahlman

University City

Haley Clemons-Landre

Valley Park

Kristin Marie Willenbrock

Washington

Cori Lynn Compton

Emily Catherine Grahl

Caroline Marie McGowan

Lexie Elizabeth Morton

Jordan Marie Pohl

Webster Groves

Elisha Nichole Ross

Wentzville

Landry Marie Crabtree

Taylor Helmich

Kiara M. Laack

Nicole Marie Lepping

Relebohile Sekonyela-Rakolanyana

West Alton

Katie Lynn Johns

Wildwood

Sarah N. Greenlee

Abby Jordan Howard

Kelly Christine Mctearnen

Chloe Karen Mergel

Jensen Leigh Schoch

Jacquelin Suzanne Scott

Hope Anne Waller

Montana

Kalispell

MyKenzie Rose Whitley-Emens

Nebraska

Omaha

Rachel Marie Pierce-Cramer

New Jersey

Andover

April Anne Pollmann

Nevada

Las Vegas

Joseph Wilt Hoh

Ohio

Clayton

Kelsey Aryn Gray

Oklahoma

Comanche

Corrina Dawn Rivas

Rhode Island

Cumberland

Erik Anthony Travers

South Carolina

Summerville

Wesley Mark Barnes

Tennessee

Apison

Brandon Christopher Chuvala

Collierville

Justin Devon Benton

Franklin

Katherine Irene Jordan

Medina

Christen Levon King

Smyrna

Tasmeem Raida

Texas

Boerne

Sage Leigh Magnus

Grapevine

Raillane Souhai Kamdem

Sugar Land

Mallory Carole Nicholson

Utah

Hill Air Force Base

Miya Nuri Evans

Washington

Lynnwood

Peyton Leonard Cordova-Smith

Wisconsin

Oconomowoc

Elleri Rose Schaefer

Pewaukee

Jackson Anthony Hoang

West Bend

Sophie Kathrine Strasser

Australia

Glengowrie

William Patrick Starkey

Gold Coast

Lara Cate Tupper

Sydney

Lachlan James McLean

Bulgaria

Rousse

Mladen Evgeniev Hristov

Canada

Ontario

Sameer Nagamiyan

Toronto

Brittney Rochelle Gibbs

China

Tongliao City

Tianxu Han

Xiamen

Fei Chen

Germany

Hannover

Lisa Marie Bansmann

Niklas Giesa

Johanna Gude

Donjeta Krasniqi

Ludwigshafen

Ann Christine Link

Ronnenberg

Marc Robin Behrens

Greece

Ierapetra

Ioannis Katrantzis

Grenada

St. George

Carl Clarence Hinkson

Haiti
Cap-Haitien

Westenior Valmera

Iceland

Akureyri

Rosa Ingibjorg Tomasdottir

Italy

Cervasca

Pietro Beimer

Ivrea

Gabriele Fancelli

Rivoli

Simone Gianetto

Saluzzo

Francesca Barbieri

Torino

Maria Elena Canini

Jamaica

Kingston

Kashaun Anthony Smith

Kenya

Nairobi

Jonathan Kibathi Amwayi

Latvia

Riga

Elina Berzina

Libya

Benghazi

Amira Hassan EL Daibani

Nigeria

Ikeja

Nwadiuto Alison Okeke

Lagos

Mustapha Adisa Shobola

Qatar

Doha

Mohamed Abbas Abdelsalam Abdelwadood

Saudi Arabia

Hafar Al Batin

Khaled Thogan M. Alshamry

Jeddah

Abdullah Mohammed A. Alqahtani

Spain

Alpicat

Pol Porta Nadal

Barcelona

Lluis Martorell Cabre

Cervera

Jordi Delgado Mora

Lleida

Paula Fernandez Mesalles

Irene Garcia Sanchez

Turkey

Antalya

Suleyman Yigit Arnaz

Corlu

Dilek Hafizoglu Corlu

Istanbul

Ardelan Ciplak

Ege Kayhan

Irem Ceylin Kose

Irem Ogut

Bora Senol

Onur Kaan Topcu

Deniz Yazgan

Mersin

Omer Baris Arslan

Tekirdag

Berk Cakar

Venezuela
Carora

Winy Marina Camargo Segueri

Guayana

Lorenzo Gago Menegolla

Vietnam

Biên Hòa

Vu Quang Dinh

Da Nang

Khuyen Thi Kim Tran

Vung Tau

Phat Tan Bui

