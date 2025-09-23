Saturday, Sept. 20 - Monday, Sept. 22 - Play It Again Sports Scoreboard Weekend sports scores throughout area, U.S. Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, SEPTEMBER 22 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Freeburg 7, Breese Central 2 Trenton Wesclin 2, Greenville 1 Columbia 13, East Alton-Wood River 0 Father McGivney Catholic 0, Mascoutah 0 Waterloo 2, Belleville West 0 O'Fallon, Mo. St. Dominic Catholic 3, Triad 2 Belleville Althoff Catholic 6, Breese Mater Dei Catholic 0 GIRLS TENNIS Granite City 6, Belleville Althoff Catholic 3 GIRLS VOLLEYBALL Red Bud 25-25, Pinckneyville 15-20 Columbia 25-25, Waterloo Gibault Catholic 23-20 Metro-East Lutheran 23-28-25, Litchfield 25-26-23 MAJOR LEAGUE BASEBALL St. Louis Cardinals 6, San Francisco Giants 5 Atlanta Braves 11, Washington Nationals 5 San Diego Padres 5, Milwaukee Brewers 4 (11 innings) NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK THREE Detroit Lions 38, Baltimore Ravens 30 SUNDAY, SEPTEMBER 21 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD MAJOR LEAGUE BASEBALL St. Louis Cardinals 5, Milwaukee Brewers 1 Atlanta Braves 6, Detroit Tigers 3 New York Yankees 7, Baltimore Orioles 1 (10 innings) Pittsburgh Pirates 11, Sacramento Athletics 0 Cincinnati Reds 1, Chicago Cubs 0 Washington Nationals 3, New York Mets 2 Minnesota Twins 6, Cleveland Guardians 2 San Diego Padres 3, Chicago White Sox 2 Toronto Blue Jays 8, Kansas City Royals 5 Miami Marlins 4, Texas Rangers 2 Colorado Rockies 3, Los Angeles Angels 1 Arizona Diamondbacks 9, Philadelphia Phillies 2 San Francisco Giants 3, Los Angeles Dodgers 1, Seattle Mariners 7, Houston Astros 3 Tampa Bay Rays 7, Boston Red Sox 3 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE ---- WEEK THREE Minnesota Vikings 48, Cincinnati Bengals 10 Pittsburgh Steelers 21, New England Patriots 14 Indianapolis Colts 41, Tennessee Titans 20 Jacksonville Jaguars 17, Houston Texans 10 Carolina Panthers 30, Atlanta Falcons 0 Philadelphia Eagles 33, Los Angeles Rams 26 Tampa Bay Buccaneers 29, New York Jets 27 Washington Commanders 41, Las Vegas Raiders 24 Cleveland Browns 13, Green Bay Packers 10 Los Angeles Chargers 23, Denver Broncos 20 Seattle Seahawks 44, New Orleans Saints 13 San Francisco 49ers 16. Arizona Cardinals 13 Chicago Bears 31, Dallas Cowboys 14 Kansas City Chiefs 22, New York Giants 9 WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE LEAGUE SEMIFINALS --- BEST-OF-FIVE Indiana Fever 89, Las Vegas Aces 73 (IND leads 1-0) (NOTES: Lexie Hull: Stanford/Indiana: Six points, two rebounds, two assists. Sophie Cunningham: Missouri/Indiana: Did not play, injured, out for season. Caitlin Clark: Iowa/Indiana: Did not play, injured, out for season.) Minnesota Lynx 82, Phoenix Mercury 69 (MIN leads 1-0) MAJOR LEAGUE SOCCER FC Austin 2, Seattle Sounders FC 1 Los Angeles FC 4, Real Salt Lake 1 SATURDAY, SEPTEMBER 20 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Lebanon 4, Trenton Wesclin 1 Freeburg 6, Granite City 0 Murphysboro 7, Waterloo Gibault Catholic 0 Father McGivney Catholic 1, Columbia 0 Collinsville 4, Civic Memorial 0 FOOTBALL Article continues after sponsor message Marquette Catholic 41, Aurora Central Catholic 20 GIRLS VOLLEYBALL Mary Institute-Country Day 25-25, Cahokia 13-11 Belleville East 25-25, Metro-East Lutheran 7-11 Collinsville 25-25, Montgomery City, Mo. Montgomery County 17-21 Triad 25-25., Tolono Unity 15-16 Waterloo 25-25, Tolono Unity 21-20 Tolono Unity 25-25. Father McGivney Catholic 16-20 Red Bud 25-26, Granite City 15-24 Highland 25-25, Decatur MacArthur 14-11 Hillsboro, Mo. 25-25, East St. Louis 20-19 Piasa Southwestern 25-25, Alton 10-15 Alton 27-14-15, Granite City 25-25-10 Belleville East 25-25, Rosati-Kain Catholic Academy 8-8 Belleville East 25-25, Hillsboro, Mo. 20-19 Piasa Southwestern 25-25, Granite City 15-21 Jersey 25-25, Granite City 21-12 Jersey 25-25, Piasa Southwestern 23-10 Belleville East 25-25, Mary Institute-Country Day 15-17 Columbia 25-25, Nashville 17-20 Breese Mater Dei Catholic 25-23-25, Mascoutah 15-25-18 MAJOR LEAGUE BASEBALL Milwaukee Brewers 3, St. Louis Cardinals 2 (10 innings) Atlanta Braves 6, Detroit Tigers 5 Cleveland Guardians 6-8, Minnesota Twins 0-0 Washington Nationals 5, New York Mets 3 (11 innings) Cincinnati Reds 6, Chicago Cubs 3 Pittsburgh Pirates 2, Sacramento Athletics 0 Boston Red Sox 6, Tampa Bay Rays 3 New York Yankees 6, Baltimore Orioles 1 Miami Marlins 4, Texas Rangers 3 San Diego Padres 7, Chicago White Sox 3 Seattle Mariners 6, Houston Astros 4 Kansas City Royals 2, Toronto Blue Jays 1 Los Angeles Angels 3, Colorado Rockies 0 Arizona Diamondbacks 4, Philadelphia Phillies 3 Los Angeles Dodgers 7, San Francisco Giants 5 NCAA FOOTBALL BIG TEN CONFERENCE Indiana Hoosiers 63. Illinois Fighting Illini 10 Michigan Wolverines 30, Nebraska Cornhuskers 27 USC Trojans 45, Michigan State Spartans 31 Maryland Terrapins 27, Wisconsin Badgers 10 SOUTHEASTERN CONFERENCE Missouri Tigers 29, South Carolina Gamecocks 20 Oklahoma Sooners 24, Auburn Tigers 17 MID-AMERICAN CONFERENCE Mississippi State Bulldogs 38, Northern Illinois Huskies 10 OVC/BIG SOUTH FOOTBALL ASSOCIATION Missouri State Bears 42. Tennessee-Martin Skyhawks 10 Lindenwood Lions 30. Stony Brook Seawolves 27 SIU-Carbondale Salukis 59, Southeast Missouri RedHawks 31 MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE Illinois State Redbirds 38, North Alabama Lions 36 (2OT) MAJOR LEAGUE SOCCER San Jose Earthquakes FC 1, St. Louis City FC 3 New York City FC 2, FC Charlotte 0 Philadelphia Union FC 1, New England Revolution 0 Atlanta United FC 1, FC San Diego 1 CF Montreal 0, New York Red Bulls FC 2 Columbus Crew SC 1, Toronto FC 1 Orlando City SC 3, Nashville SC 2 FC Dallas 3, Colorado Rapids FC 1 Houston Dynamo FC 1, Portland Timbers FC 0 Minnesota United FC 0, Chicago Fire FC 3 Sporting Kansas City 0, Vancouver Whitecaps FC 2 Los Angeles Galaxy FC 0, FC Cincinnati 3 CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 16 British Columbia Lions 52, Calgary Stampeders 23 Winnipeg Blue Bombers 23, Ottawa RedBlacks 10 Hamilton Tiger-Cats 29, Edmonton Elks 27 More like this: Print Version Submit a News Tip Trending