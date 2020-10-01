Roxana's Girls Tennis Team Blanks Waterloo Gibault 9-0 For Another Big Win
ROXANA - A powerful Roxana girls tennis team blanked Waterloo Gibault 9-0 on Wednesday in a match at Roxana High School courts.
These were the singles results:
No. 1 - Roxana's Stephanie Kamp was a 6-0, 6-1 winner over Waterloo Gibault's Maria Biske.
No. 2 - Roxana's Lindsey Ratliff was a 6-1, 6-0 winner over Waterloo Gibault's Maddie Davis.
No. 3 - Roxana's Makenna John was a 6-1, 6-0 winner over Waterloo Gibault's Grace Busch.
No. 4 - Roxana's Savannah Millsap was a 6-3, 7-3 winner over Waterloo Gibault's Mary Ellen Koeninger.
No. 5 - Roxana's Cayla Fansher was a 6-1, 6-1 winner over Waterloo Gibault's Sidney Simonton.
No. 6 - Roxana's Anna Palen was a 6-2, 6-4 winner over Waterloo Gibault's Addie Murphy.
In doubles play, Roxana's No. 1 team won 8-0 and 8-0 at No. 1 and No. 2 and Darcey McGuire was inserted in the lineup at No. 3 doubles and that tandem won 8-5.
On Tuesday, Oct. 6, Roxana faces Belleville Althoff at Belleville Althoff at 4 p.m. and the SCC Girls Tennis Tourney is Oct. 10 at Greenville College starting at 9 a.m.