Roxana High School has graduation Sunday
Roxana High School graduation list:
ASHLEY NICOLE ALEXANDER
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KYRELL JAMAL ANDERSON
TAYLOR NICOLE ANTOINE
BENJAMIN CHARLES THOMAS AYERS
JAMES RONALD DALTON BAGGETT
BAILEY ELMER BAREMORE
HANNA BRIANNA BARTHOLOMEW
JOSEPH RANDALL BECKMAN
ASHLEY CHRISTINE BETTS
NIAH GRACE BEVOLO
OWEN RILEY BIEGLER
ENNIS DAVON BOLDEN
HANNA MARIE BOONE
COLIN CHRISTOPHER BRAINERD
MICHAELA RAINE BRANNON
JORDYN ALEXICE CABLE
LILLIAN JOY CALLAHAN
JACOB GREGORY CARPENTER
TIMOTHY DOUGLAS CLEMONS
MARY KAYE COLLMAN
ABIGAIL LYNN CORY
ASHLEY PAIGE CRAWFORD
DAKOTA WILLIAM CRUMP
BROOKE LYNN DAVIS
HAYDEN BRYCE DIAMOND
BRIAN DALE DOYLE
TRUSTIN LENNON DUNSE
SHALYN SCOTT EDWARDS
ANGELIQUE RAQUEL FERGERSON
WHISPER LYNN FLOYD
MARY ASHLEE FRY
DANIELA IGNACIA FUENTES-ASTORGA
NICHOLAS ROY FULK
HANNAH ELIZABETH GAVIN
REBECCA LYNN GLEASON
ZACHARY JAMES GOLENOR
TABITHA CYLEE GRAY
MARGARET KATHARINE LOUISE HAAS
ZACHARY MATTHEW HAAS
ABBIGAIL JEAN HATTEN
MAGGIE LYNN HEILMAN
JAMES ALEXANDER SCOTT HENSELER
KAITLYNNE NIQUOLE HINNEN
CAREY ANN HUEBNER
BRANDON MICHAEL ISOM
BREANNA MARIE JACKSON
SHELBIE LYNN JACKSON
JUSTIN DEAN JOHANSEN
AMBER JAMIAH LE NAE JOHNSON
ETHAN JAMES RAY JOHNSON
BRIAN MATTHEW KAMP
TREY MICHAEL KELLEY
SKYLER-BLUE LAURA KOEHLER
JORDAN LEVI KRANZ
LEAH JOCELYN LASBURY
ANDREW SEVERIN JACOB LAUGHERY
CAITLYN LORRAINE LYNCH
JACOB CLAY MAGUIRE
DOMENIQUE AUSTIN MCDONALD
CODY JERED MCMILLEN
HARLEE MASHAYLA MIELKE
DAYNE ANTHONY MORELAND
CHARLES PRESTON MORGAN III
SAMUEL AUSTIN MOSBY
CHAD EDWARD MOTT
CONNER GLENN MULLINS
TREVOR WAYNE DRAPER NEAL
KALEY JANE NICOSIA
STEVEN CHARLES NORTH III
BRETT WILLIAM NYSWONGER
SYDNEY MARIE OWSLEY
ABIGAYLE SUE PALEN
STEVEN RYAN PRUETT
SAMUEL JAMES QUADE
DREW ALLEN RATLIFF
BRITTANY MARIE REED
DEVEN JOHN REINKE
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MADISON DANIELLE ROBINS
NOLAN RICHARD ROYSE
NICOLETTE SANDRA MARIE SCHAUB
SAMANTHA DREW SIES
TYLER MICHAEL SKINNER
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MITCHELL THOMAS STASSI
MADISON ANN STEELE
TREVOR JOSEPH STEMM
ROBERT CHANCE STONE
DAKOTA SHANE STUMPF
BENJAMIN ELI TEFERTILLER
JAKOB SCOTT TINNON
DYLAN MICHAEL TYLER
SKYLYNN ROSE VALLE
CASSANDRA LOUISE VANZO
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EMILY JEWEL WELLS
TAYLOR FAITH WESTFALL
ANASTASIA SOPHIA ZAPATA-LEVARIO
BRENDAN ARYN ZELLER
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