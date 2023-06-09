Recognizing Excellence: Edwardsville High School Honor Roll Announcement Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Edwardsville High School has released its list of High Honor Roll and Honor Roll recipients, acknowledging the academic excellence of students spanning from 9th grade to 12th grade. This commendation highlights the dedication and hard work exhibited by the students at Edwardsville High School. 12th Grade High Honor Roll: Nhyira Adu-Affum

Alayna Ahlers

Selin Aktuna

Ashley Alexander

Mariam Amer

Axton Anom

Caden Archer

Jayce Ayres

Olivia Baca

Andrew Bagby

Ammar Bahrainwala

Kain Barker

Natalie Becker

Tyler Blair

Colbrin Blanchette

Abigail Bledsoe

Simona Bodo

Mya Boeser

Mackenzie Boyen

Francis Bradley

Sarah Brase

Chloe Brinkman

Abigail Brown

Lauren Bruss

Livia Budwell

Riley Bukovac

Abigail Burroughs

Zoe Byron

Sadie Campbell

Hector Chaidez

Victor Chaidez

Sofia Cilloni

Ryan Coffey

Benjamin Cole

Ella Cook

Zachary Coons

Lily Cooper

Caeleb Copeland

Caidyn Crouch

Maddax Crump

Richard Dacus

Joshua Daly

Madison Deck

Luke DeConcini

Aurora DeWitt

Ethan Dingman

James Dombrowski

Claire Dorsey

Caspar Dowdy

Brooklyn Earnhart

Jessa Earnhart

Chloe Elvers

Miranda Fairburn

Eleanore Feldmann

Adelaide Fensterman

Nathan Ferguson

Jane Fitzgerald

Madilyn Flavio

Arabella Ford

Kindell Forinash

Maranda Fosse

Taylor Frick

Jenna Garella

Logan Geggus

Abraham Gianaris

Samuel Gill

Ivanna Gonzalez

Samantha Haar

Avery Hamilton

Ashlyn Hauk

Blake Hauschild

Braylon Heavens

Taylor Heberer

Ella Heddinghaus

Olivia Henke

Jaden Hernandez

Ava Hileman

Morgan Hogue

Jake Holder

Evan Holderer

Vyla Hupp

Riley Iffrig

Dallas Jenkins

Kayden Jennings

Gabrielle Jesse

Micah Johnson

Joel Kampwerth

Christopher Karateew

Maddox Karnes

Sylvia Keen

Emily Kennedy

Ashley Kim

Isayah Kloster

Emma Knox

Riley Knoyle

Kole Koenig

Ella Koerkenmeier

Adam Koester

Chloe Koons

Annisyn Krebs-Carr

Siddanth Kuchangi

Scarlett Kuchta

Michael Kwasa

Drew Landau

Emmy Larrew

Ethan Linn

Tyler Lintker

Owen Logan

Jessica Loyet

Kyle Lupardus

Dibri Maassen

Caroline Marcus

Derek Markus

Kaila Marshall

Carter McFarland

Dillon McGinnis

Carter McMillian

Alissa McOlgan

Kayleigh Meier

Connor Miller

Camryn Mills

Kaitlyn Morningstar

Isaak Mossburg

Isabella Murray

Zoe Nelson

Josiah Nimmo

Reese Noll

Emily Nuttall

Isabelle O'Day

Ryan Osburn

Madelyn Ostrowski

Cali Pananon

Saloni Patel

Brianna Paul

Niklas Petersen

Nicholas Petrocelli

Mackenzie Petry

Ashlyn Porter

Grace Ramsey

Eman Rana

Luke Range

Spencer Rawson

Ryan Rea

Samuel Reader

Faith Rinkel

Cooper Rutledge

Lucas Schardt

Maika Schlechte

Ryan Schlechte

Kaden Schleeper

Avarie Schwartz

Cole Simpson

Amber Smith

Desirae Snyder

Grace Sponeman

Samantha Staley

Liam Steinmann

Madison Strotheide

Jonathan Stump

Isabella Swarthout

Emma Tallon

Logan Tarasovich

Hubert Thomas

Calli Thornsberry

Samuel Tichenor

Madison Trimm

Evelyn Tyrrell

Xavier Valdez

Peter Valkov

Velde Vander

Conor Vogel

Olivia Vuagniaux

Alexander Walker

Ava Waltenberger

Madison Walters

Brooke Warren

Jensen Weedman

Emerson Weller

Evan Wells

Ava Whittaker

Elle Whittaker

Lainey Wiegers

Luke Williams

Rachel Williams

Samuel Wittek

Amanda Woolsey

Hailey Yeager

Brooke Young

Jonathan Zawitkowski

Ellen Zeller

Benjamin Ziobro 12th Grade Honor Roll: Gwendolyn Anderson

Keaton Anderson

Tiara Arzola

Scott Baxter

Hannah Becker

Grace Blunt

Nicholas Bobinski-Boyd

Zoie Boyd

Ellise Bozarth

Chelsea Broeker

Carson Brokaw

Cooper Claypool

Edan Clow

Piper Collmann

Max Conrey

Paolo Demchenko

Kate Denson

Declan Depew

Madison DeWald

Robert DeWald

Claire Dunivan

Da'shon Dunn

Alaina Dunning

Colton Eagar

Gavin Edwards

Travis Engeman

Brian Farmer

Jalen Flowers

Owen Fournie

Andrew Frese

Katelyn Friedel

Nicholas Funkhouser

Ian Garber

Daion Gaston

Morgan Gedda

Aliki Gkika

Georgios Gkikas

Chase Golem

Julian Griswold

Summer Guebert

Adrian Hall

Morgan Hanson

Ryan Harriss

Olivia Harvatich

Mackenzie Heberer

Bryce Helle

William Holland

Nathan Huddle

Mariah Jackson

Avery Jefferson

Caira Johnson

Nicole Johnson

Kean Jones

Abigaile Jordan

Andrew Kassing

Abby Kourinos

Reed Lagermann

Linda LeDuc

Ava Long

Samuel Maher

Cheyenne McCormick

Kenneth McDougal

Makenzie McFarlin

Monserad Mercado

Katelyn Mertz

Brianna Micun

Madelyn Milburn

Abbigayle Miller

Taylor Mollett

Kailen Mulvihill

Jadyn Noll

Jordyn Nothstine

Makaila O'Dell

Giorgia Panato

Andreas Pelekanos

Lucas Petzing

Charles Pfund

Nolan Poole

Charles Pyle

Gabrielle Rathgeb

Madison Rea

Samantha Rigler

Benjamin Rotter

Kaylee Sandvick

Landen Schickedanz

Taylar Schonlau

Berik Selberg

Makonnen Simmons

Ella Smith

Ethan Stukenberg

Griffin Suhre

Chloe Terch

Margaret Terry

Isabella Trifiletti

Alexis Trimm

Carsyn Weaver

Carson Weber

Thaddeus Wells

Ethan Wickenhauser

Kayla Wilson

Brandon Young

Audrey Zeller 11th Grade High Honor Roll: Ameenah Abdul-Rasheed

Avery Allaria

Thomas Almos

Chase Alwardt

Owen Anderson

Amira Andreas

Sydney Andrews

Andrew Angle

Joshua Anoke

Brynna Archer

Melanie Arzola

Ella Basarich

Ridge Batchelor

Hope Becker

Taylor Billingsley

Grace Blakemore

Shane Blankenship

Broderick Bohlman

Kaden Bosco

Frederick Bramstedt

Nola Brandmeyer

Kaylee Brandon

Kendall Brandon

Dalton Brown

Riley Bryant

Abigail Bukovac

Elise Burk

Andrew Byron

Brady Campbell

Sydney Chong

Chase Chrenka

Avery Cline

Hayden Cook

Kaylah Cooper

Samuel Cowling

William Cowling

Sara Davis

Sydney Davis

Leah DeConcini

Declan Delgado

Eda Demirer

Kaitlyn DeVries

Sydney Dmochowski

Erynn Donaldson

Whitney Dyckman

Hernandez Espinoza

Jake Essner

Ella Fanning

Cara Feather

Kelley Flannery

Georgia Gaughan

Alexander Ge

Lucas Gebhardt

David Geldmacher

Gavin Gierich

Garcia Gomez

Sara Gouy

Gavin Guttmann

Nolan Halford

Jeremiah Harmon

Shaboz Hassan

Zoey Hathhorn

Elijah Hawk

Jilian Hawkes

Alessia Heiser

Judith Herbrechtsmeyer

Lillian Hernandez

Macy Hildebrand

Anna Hill

Belle Horsfall

Samuel House

Duane Huang

Houye Huang

Kate Huang

Carter Jackson

Kylie Johnson

Elizabeth Jones

Megan Kalb

Lia Kampwerth

Ryan Kimmey

Grace Kirkpatrick

Kirstin Klaus

Megan Knobeloch

Wyatt Kolnsberg

Eliana Koons

Audrey Kusmierczak

Erin Lang

Maria Linden

Madeline Loyd

Maya Lueking

Jonas Mahler

Hanna Matarelli

Lily McClain

Jacob McKey

Liam McLean

Duncan McRae

Julia Melosci

Mason Mersinger

Christopher Meyer

Kyra Miller

Max Miller

Allison Mills

Robert Molina

Colleen Moore

Brett Moss

Drew Murphy

Edison Myers

Daniel Nelson

Adrian Nohl

Pera Onal

Haley Onwiler

Cohen Osborn

Winston Pan

Ela Pananon

Heloisa Passoni DeLima

Shivani Patel

Emma Patrick

Margaret Paty

Dylan Peel

Kylie Peel

Maximillian Perham

Erik Petersen

Magdalen Pifer

Mia Plegge

Rebecca Pope

Ella Proctor

Vargas Quimbayo

Ava Rahman

Sophia Rankin

Cameron Reaka

Alexander Reed

Kelsey Renth

Carter Rives

Maarij Rizvi

Tennyson Rose

Claire Roseman

Abigail Ross

Allison Ross

Alexa Schadt

Spencer Schwalb

Alec Screnchuk

Arik Screnchuk

Kaltrina Selimi

Noah Semith

Alexis Seymour

Avery Shaw

Livia Sheeley

Sonia Sheryr

Carson Smejkal

Grant Smith

Ryan Smith

Abigail Stacy

Michael Steiner

Josie Steinmann

Rylee Stineburg

Allie Stover

Kenan Strahm

Grace Taylor

Magdalyn Thomas

Maxwell Thrun

Amber Tolie

Cooper Turner

Alexander Uder

Elizabeth Ukena

Ryswyk Van

Saisrivarsha Venigalla

Joseph Viox

Katherine Voss

Austin Wade

Carly Wahle

Matthew Waple

Case Warner

Sloan Watson

Katharine Weems

Evan Wilhelm

Corinna Winkler

Alyssa Wise

Austin Yamnitz

Kayla Zacheis

Jesse Zawitkowski

Hansen Zheng

Anna Zude Article continues after sponsor message 11th Grade Honor Roll: Morgan Angle

Charlotte Arana

Bryce Beyers

Milly Black

Brooke Blythe

Samantha Bock

Carter Bollman

Isabella Boyer

Adam Boykin

Luke Brockmeier

Deacon Brown

Evan Burkey

Jackson Carroll

Graham Cobb-Gulledge

MacKenzie Cromer

Jacob Curry

Katelyn Davis

Joseph DeMare

Tess Deweese

Tyler DeWitt

Caitlyn Dicks

Easton Dingman

Rylie Dodd

Gabrielle Dumas

Sidnee Eldridge

Kaylee Finazzo

Noah Foley

Alex Fox

Brynn Gent

Madison Gill

Hayden Gilliam

Konnor Goclan

Aiden Graham

Cole Griffith

Nevin Guetterman

Tyler Hampton

Taylor Hanks

Connor Hartman

Isabella Hartman

Shayla Hebenstreit

Grace Heepke

Ella Helmkamp

Julianne Hendricks

Lucas Huebner

Ellie Hughes

Colton Hulme

William Hunt

Kelsey Hurley

Olivia Johnes

Joseph Johnson

Sanaa Johnson

Gabrielle Kaburick

Joshua Kirk

Kristen Krampf

Jillian Lane

Taryn Lentz

Peyton LeVasseur

Tayte Lewis

Ivy Lin

Sadie Lippoldt

Mendoza Lopez

Isaac Luitjohan

Jayden Luster

Richard Madison

David Makler

Sarah Marty

Danford Mason

Evan McCormick

Colin McGinnis

Reese McNamara

Benjamin Meir

Caden Milton

Elvira Mujica

Grace Ouart

Molly Peel

Benjamin Perulfi

Emily Pollock

Owen Powell

Ashtin Rapa

Matthew Reames

Ashe Reed

Ella Reed

Jezrael Reed

Joseph Rice

Zoe Roney

Owen Schoeneweis

Ulla Sharp

Symphony Shelton

Mari Short

Richard Skiff

Abigayle Smith

Anna Spohr

Andrew Sprinkle

Wesley Stone

Subhansh Subba

Camilla Thomas

Markell Thompson

Julia Towell

Cash Vereeke

Kai Vetter

Olivia Wernex

Corbin Wetzel

Aundreyah White

Jacob White

Catherine Wilbraham

Aurora Wilke

Walter Williams

William Wojcieszak

Jackson Wylie 10th Grade High Honor Roll: Callie Abney

Lincoln Alwardt

Jackson Amick

Michael Anderson

Grace Andrews

Jumana Bahrainwala

Madeline Bash

Nicholas Basso

Maria Beltramea

Shrawan Benjankar

Siena Bertolino

Keaton Bollinger

Wyatt Brooman

Brady Brown

Jaden Brown-VanHoesen

Madelyn Bull

Sophie Byron

Audrey Carr

Brooklynn Carr

Sophia Chapman

Karis Chen

Ian Cho

Ashlin Close

Ryan Darabi

Quinn David

Hughbert Davis

AnnaBella DeAvila

Owen Delgado

Justin Dial

Tyler Dudley

Dominic Dykstra

Isabella Eder

Lila Elsas

Zachary Feldmann

Kierstynn Fisher

Kaylee Gessford

Jonathan Gipson

Amulya Girada

Lucy Goebel

Lillian Grave

Taleyia Grayer

Ruhee Gupchup

Reese Hampton

Samantha Hangsleben

Julia Harriss

Jesse Hattrup

Davina Heiser

Jayden Henschen

Eric Herman

Gabriella Hill

Blakely Hockett

Declan Hoeferlin

Addison Hohlt

Thomas Holland

Gavin Holtgrave

Ayla Homann

Samantha Huffman

Emmy Hutton

Caroline James

Mary James

Logan Jasutis

Kaela Johnson

Abygail Jones

Olivia Karlas

Eva Keen

Addison Keller

Olivia Kennedy

Zachary Kennett

Annaliese Kerpan

Nancy Klingensmith

Aubree Kloostra

Ethan Knecht

Veda Kommineni

Samantha Kourinos

Nadia Kuhlman

Clayton Lakatos

Olivia Lautz

Shelby Lee

Kaitlyn Lemanski

Noah Lewis

Taeya Lewis

Addie Lingafelter

Jameson Listner

Joseph Liston

Dana Lobbig

Sophia Lynch

Shane Maher

Paul Manning

Benjamin Marshall

Norah Matthews

Ella McDowell

Samantha McKenney

Ryan McNabnay

Gavin Miller

Mia Miller

Addyson Moore

Sean Morgan

Riley Nelson

Austin Norcio

Jeremy Nottmeier

Elan Obeius

Samantha Patrick

Jackson Pender

Tyler Powell

Mariam Quaizar

Addison Reader

Lora Richie

Allison Robbins

Reigha Romano

Adam Rotter

Josephine Rutledge

Robayo Salazar

Nicodemus Scarborough

Gunnar Schag

Lucy Schapman

Dean Schlarman

Cameron Schleeper

Mia Schomber

Miko Shimizu

Amit Singh

Reagan Siron

Laura Slater

Camden Smith

Katelyn Smith

Purslane Spaulding

Elizabeth Strahm

Lydia Struble

Maya Sundar

Drew Sutherland

Olivia Swarthout

Alina Tate

Maya Taylor

Henry Vivian

Grady Walker

Collin Wallace

Brayden Wallis

Jackson Ward

Rhianna Watters

Jackson Weaver

Raegan Webb

Charlotte Welch

Audrey White

Benjamin Wickenhauser

Allison Willenborg

Kacey Williams

Quentin Williams

Allison Williamson

Xavier Wilson

Hannah Wolf

Addison Yamnitz

Logan Yeager

Arhum Zahid

Madeline Ziobro 10th Grade Honor Roll: Madison Aldrich

Norah Arnold

Karli Barton

Liliana Berman

Caden Bernaix

Avery Birkner

Zoey Blaylock-Lawson

Nadia Bolden

Sara Boyd

Alison Brase

Caleb Brune

Addison Burton

Joseph Chiarodo

Delaney Cochran

Zachary Cohn

Samuel Cook

Dax Dunnill

Valeria Emanuel

Ethan Evans

Brayden Fairburn

Adalynn Followell

Elaina Fryer

Fiona Fuesting

Alayna Garman

Ella Glisson

Zachariah Gogue

Elias Gregory

Kasey Gregory

Claire Grippi

Allyson Grotefendt

Nevaeh Guerrero

Brock Heckler

Charlotte Henderson

Kaylee Herbstreit

Owen Hicks

Kameron Hildebrand-Johnson

Allison Jennings

James Jesse

Marie Kaman

Samuel Kitchen

Eva Klopfer

Andrew Knef

Savannah Kohlmiller

Alexander Lacy

Brendan Landau

Zachary Lane

Aiden Lein

Mason Lewis

Andrew Lilienkamp

Gianna Linhorst

Grace Lovell

Katelyn Ludwig

Owen Mahler

Robert Marcus

Lucas Marsh

Claire Martens

Hannah Meier

Adalynn Meinhardt

Maldonado Mendoza

Connor Meng

Ethan Micklevitz

John Miller

Micah Miner

Maggie Moseley

Lydia Mouldon

Dillon Pavlow

Ashlyn Porter

Logan Porter

Gavin Potthast

Evan Poynter

Noah Ramirez

Elise Regna

Whitney Rosenberger

Tyler Rudd

Layla Rydgig

Soren Selberg

Rahsaan Shepherd

Nicholas Smith

Taylor Smith

Celine Soldan

Mitchell Stacy

Leo Stein

Riley Steinkuehler

Kathryn Szymula

Michael Tempest

Ethan Turner

Diana Venelinova

Jacob Wahl

Ava Walker

Colin Walsh

Maxwell Waltenberger

Grace Weis

Lillian Wells

Jacob Williams

Hilary Zheng

Lucas Ziolkowski 9th Grade High Honor Roll: Lillian Ackerman

Joseph Adamitis

Alyssa Alexander

Benjamin Alexander

Madelyn Allen

John Almos

Malak Amer

Clara Armstrong

Atticus Ball

Kira Bartoszkiewicz

Ella Bates

Kennedy Baugh

Adler Bendel

Jayden Bettorf

Alexandria Betts

Haley Bloodworth

Estelle Borden

Lily Bowker

Maggie Bowser

Dylan Brueggeman

Geneva Burroughs

Serena Caldarola

Jackson Campbell

Ella Carter

Darwin Chimaren

Alexandra Chong

John Cloud

Gabriella Cook

Emma Cowan

Ciara Cunningham

Ana Davis

Liza Davis

Taylor Davis

Antonella DeAvila

Kaan Demirer

Abram Deweese

Gabriel DeWitt

Liam DeWitt

Derrian Dillon

Colin Donaldson

Reese Edmondson

Emily Frank

Addison Greenwood

Roy Gregory

Sarah Haislar

Lola Halford

Jackson Hall

Alexandria Harvey

Brady Hasquin

Maya Hatch

Hyrum Hawk

Jazmin Hayes

Isabella Hehmeyer

Aubri Hollis

Emma Holt

Matthew Huddle

Ethan Huff

Savannah Jackson

Sydney Jackson

Benjamin Johnson

Alison Kirk

John Kohoutek

Benjamin Kusmierczak

Ava Kvale

Xander Lawrence

Andrew Lemanski

Jordynne Loomas

Riley MacMillan

Mia Marshall

Vahn Mathur

Andrew Maurer

Anna Maxim

Aidan May

Madison McArtor

Ella McDonald

Kelen McDonald

Ian McGinness

Kellen McIntyre

Andrew McKey

Morgan Mersinger

Emmerson Meznarich

Madelyn Mikhayel

Sean Murphy

Paige Muskopf

Kaiden Nelson

Layne Nichols

Sophia Noascono

Reece Noll

Yorm Nutsukpui

Bryson Nuttall

Zara Omotola

Gavin Osborn

George Ostrom

Michelle Pan

Liya Perham

Grant Peterson

Gia Pettus

Kate Piche

Madison Popelar

Josie Proctor

Merissa Quart-Ackad

Soha Rahman

Theodore Rayman

Madeline Redden

Lily Reynolds

Isabelle Robinson

Derek Ruehl

Andrah Salyer

Georgia Samet

Cherrish Santiago

Olivia Sayuk

Eve Scarborough

Drake Schultz

Eliona Selimi

Margaret Stacy

Brayden Steelman

Joi Story

Casey Stover

Myurie Suthan

Logan Szymanski

Logan Tallon

Erica Tandon

Graham Taylor

Cameron Thomson

Thaksaphon Thothong

Daniel Tossey

Macy Turner

Sophia Uder

Maren Wagenblast

Andrew Wang

Drew Wang

Liv Warner

Jeremiah Watters

Benjamin Waymire

Yale Weaver

Caine Weinrauch

Addison Wierciak

Amelia Wilfong

Aurora Wilhelm

Annabelle Wilkens

John Wilkins

Colette Winkler

Cooper Wittek

Madelyn Wolf

Jack Wooten

John Zickus 9th Grade Honor Roll: Jack Alexander

Jeffrey Andrews

Alaynah Archer

Brynn Barr

Schaefer Bates

Jaylinn Bell

Owen Berning

Logan Bertels

Jacob Bohnenstiehl

Keane Burton

Josefa Calvo

Caleb Caminiti

Jack Campbell

Braden Compton

John Conkovich

Kynnedi Cooper

Audrey DeLaTorre

Jack Dickinson

Jackson Elliott

Leticia Faria-Oliveira

Anna Feco

Allyson Fields

Micah Finckbone

Savannah Ford

Nolan Forinash

Vaughn Frisse

Camden Fulcher

Addison Garde

Payton Garland

Jayla Gathing

Alexander Gebauer

Brooke Geggus

Shelby Gorniak

Alexa Guzman

Lily Halford

Hannah Hammon

Campbell Hayes

Ella Head

Andrew Henson

Maxwell Horton

Elijah Huniak

Dylan Hunt

Grace Jackson

Sophia Jacoby

Charles James

Kenneth Jamison

Rachel Johnson

Kole Kanallakan

Diya Kaur

Arabella Kirbach

Jack Kirgan

Lance Klingensmith

Elise Larrew

Turner Logan

Ayla Long

Matthew Lueking

Zane Maxwell

Bailey Mayhew

Lainey Mcfarlin

Max McMichael

Shreyas Medikonda

Aiden Middeke

Brianna Miller

Colleen Moore

Ariana Muratov

Hannah Myung

Aryn Peoples

Melaina Petry

Jackson Poneleit

Jack Pope

Elisabeth Preston

Samantha Reifsteck

Lucille Reinhard

Keira Rives

Christopher Roberts

Annalisa Segura

Amelia Semith

Cole Spears

Emmaline Spencer

Preston Stacy

Valarie Stafford

Simon Stearns

Makenzie Tarr

Levi Wedel

Maegan Wehling

Carter Whisenand

Kennedy Womack

Caroline Wylie

