Recognizing Excellence: Edwardsville High School Honor Roll Announcement
EDWARDSVILLE - Edwardsville High School has released its list of High Honor Roll and Honor Roll recipients, acknowledging the academic excellence of students spanning from 9th grade to 12th grade. This commendation highlights the dedication and hard work exhibited by the students at Edwardsville High School.
12th Grade High Honor Roll:
- Nhyira Adu-Affum
- Alayna Ahlers
- Selin Aktuna
- Ashley Alexander
- Mariam Amer
- Axton Anom
- Caden Archer
- Jayce Ayres
- Olivia Baca
- Andrew Bagby
- Ammar Bahrainwala
- Kain Barker
- Natalie Becker
- Tyler Blair
- Colbrin Blanchette
- Abigail Bledsoe
- Simona Bodo
- Mya Boeser
- Mackenzie Boyen
- Francis Bradley
- Sarah Brase
- Chloe Brinkman
- Abigail Brown
- Lauren Bruss
- Livia Budwell
- Riley Bukovac
- Abigail Burroughs
- Zoe Byron
- Sadie Campbell
- Hector Chaidez
- Victor Chaidez
- Sofia Cilloni
- Ryan Coffey
- Benjamin Cole
- Ella Cook
- Zachary Coons
- Lily Cooper
- Caeleb Copeland
- Caidyn Crouch
- Maddax Crump
- Richard Dacus
- Joshua Daly
- Madison Deck
- Luke DeConcini
- Aurora DeWitt
- Ethan Dingman
- James Dombrowski
- Claire Dorsey
- Caspar Dowdy
- Brooklyn Earnhart
- Jessa Earnhart
- Chloe Elvers
- Miranda Fairburn
- Eleanore Feldmann
- Adelaide Fensterman
- Nathan Ferguson
- Jane Fitzgerald
- Madilyn Flavio
- Arabella Ford
- Kindell Forinash
- Maranda Fosse
- Taylor Frick
- Jenna Garella
- Logan Geggus
- Abraham Gianaris
- Samuel Gill
- Ivanna Gonzalez
- Samantha Haar
- Avery Hamilton
- Ashlyn Hauk
- Blake Hauschild
- Braylon Heavens
- Taylor Heberer
- Ella Heddinghaus
- Olivia Henke
- Jaden Hernandez
- Ava Hileman
- Morgan Hogue
- Jake Holder
- Evan Holderer
- Vyla Hupp
- Riley Iffrig
- Dallas Jenkins
- Kayden Jennings
- Gabrielle Jesse
- Micah Johnson
- Joel Kampwerth
- Christopher Karateew
- Maddox Karnes
- Sylvia Keen
- Emily Kennedy
- Ashley Kim
- Isayah Kloster
- Emma Knox
- Riley Knoyle
- Kole Koenig
- Ella Koerkenmeier
- Adam Koester
- Chloe Koons
- Annisyn Krebs-Carr
- Siddanth Kuchangi
- Scarlett Kuchta
- Michael Kwasa
- Drew Landau
- Emmy Larrew
- Ethan Linn
- Tyler Lintker
- Owen Logan
- Jessica Loyet
- Kyle Lupardus
- Dibri Maassen
- Caroline Marcus
- Derek Markus
- Kaila Marshall
- Carter McFarland
- Dillon McGinnis
- Carter McMillian
- Alissa McOlgan
- Kayleigh Meier
- Connor Miller
- Camryn Mills
- Kaitlyn Morningstar
- Isaak Mossburg
- Isabella Murray
- Zoe Nelson
- Josiah Nimmo
- Reese Noll
- Emily Nuttall
- Isabelle O'Day
- Ryan Osburn
- Madelyn Ostrowski
- Cali Pananon
- Saloni Patel
- Brianna Paul
- Niklas Petersen
- Nicholas Petrocelli
- Mackenzie Petry
- Ashlyn Porter
- Grace Ramsey
- Eman Rana
- Luke Range
- Spencer Rawson
- Ryan Rea
- Samuel Reader
- Faith Rinkel
- Cooper Rutledge
- Lucas Schardt
- Maika Schlechte
- Ryan Schlechte
- Kaden Schleeper
- Avarie Schwartz
- Cole Simpson
- Amber Smith
- Desirae Snyder
- Grace Sponeman
- Samantha Staley
- Liam Steinmann
- Madison Strotheide
- Jonathan Stump
- Isabella Swarthout
- Emma Tallon
- Logan Tarasovich
- Hubert Thomas
- Calli Thornsberry
- Samuel Tichenor
- Madison Trimm
- Evelyn Tyrrell
- Xavier Valdez
- Peter Valkov
- Velde Vander
- Conor Vogel
- Olivia Vuagniaux
- Alexander Walker
- Ava Waltenberger
- Madison Walters
- Brooke Warren
- Jensen Weedman
- Emerson Weller
- Evan Wells
- Ava Whittaker
- Elle Whittaker
- Lainey Wiegers
- Luke Williams
- Rachel Williams
- Samuel Wittek
- Amanda Woolsey
- Hailey Yeager
- Brooke Young
- Jonathan Zawitkowski
- Ellen Zeller
- Benjamin Ziobro
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
12th Grade Honor Roll:
- Gwendolyn Anderson
- Keaton Anderson
- Tiara Arzola
- Scott Baxter
- Hannah Becker
- Grace Blunt
- Nicholas Bobinski-Boyd
- Zoie Boyd
- Ellise Bozarth
- Chelsea Broeker
- Carson Brokaw
- Cooper Claypool
- Edan Clow
- Piper Collmann
- Max Conrey
- Paolo Demchenko
- Kate Denson
- Declan Depew
- Madison DeWald
- Robert DeWald
- Claire Dunivan
- Da'shon Dunn
- Alaina Dunning
- Colton Eagar
- Gavin Edwards
- Travis Engeman
- Brian Farmer
- Jalen Flowers
- Owen Fournie
- Andrew Frese
- Katelyn Friedel
- Nicholas Funkhouser
- Ian Garber
- Daion Gaston
- Morgan Gedda
- Aliki Gkika
- Georgios Gkikas
- Chase Golem
- Julian Griswold
- Summer Guebert
- Adrian Hall
- Morgan Hanson
- Ryan Harriss
- Olivia Harvatich
- Mackenzie Heberer
- Bryce Helle
- William Holland
- Nathan Huddle
- Mariah Jackson
- Avery Jefferson
- Caira Johnson
- Nicole Johnson
- Kean Jones
- Abigaile Jordan
- Andrew Kassing
- Abby Kourinos
- Reed Lagermann
- Linda LeDuc
- Ava Long
- Samuel Maher
- Cheyenne McCormick
- Kenneth McDougal
- Makenzie McFarlin
- Monserad Mercado
- Katelyn Mertz
- Brianna Micun
- Madelyn Milburn
- Abbigayle Miller
- Taylor Mollett
- Kailen Mulvihill
- Jadyn Noll
- Jordyn Nothstine
- Makaila O'Dell
- Giorgia Panato
- Andreas Pelekanos
- Lucas Petzing
- Charles Pfund
- Nolan Poole
- Charles Pyle
- Gabrielle Rathgeb
- Madison Rea
- Samantha Rigler
- Benjamin Rotter
- Kaylee Sandvick
- Landen Schickedanz
- Taylar Schonlau
- Berik Selberg
- Makonnen Simmons
- Ella Smith
- Ethan Stukenberg
- Griffin Suhre
- Chloe Terch
- Margaret Terry
- Isabella Trifiletti
- Alexis Trimm
- Carsyn Weaver
- Carson Weber
- Thaddeus Wells
- Ethan Wickenhauser
- Kayla Wilson
- Brandon Young
- Audrey Zeller
11th Grade High Honor Roll:
- Ameenah Abdul-Rasheed
- Avery Allaria
- Thomas Almos
- Chase Alwardt
- Owen Anderson
- Amira Andreas
- Sydney Andrews
- Andrew Angle
- Joshua Anoke
- Brynna Archer
- Melanie Arzola
- Ella Basarich
- Ridge Batchelor
- Hope Becker
- Taylor Billingsley
- Grace Blakemore
- Shane Blankenship
- Broderick Bohlman
- Kaden Bosco
- Frederick Bramstedt
- Nola Brandmeyer
- Kaylee Brandon
- Kendall Brandon
- Dalton Brown
- Riley Bryant
- Abigail Bukovac
- Elise Burk
- Andrew Byron
- Brady Campbell
- Sydney Chong
- Chase Chrenka
- Avery Cline
- Hayden Cook
- Kaylah Cooper
- Samuel Cowling
- William Cowling
- Sara Davis
- Sydney Davis
- Leah DeConcini
- Declan Delgado
- Eda Demirer
- Kaitlyn DeVries
- Sydney Dmochowski
- Erynn Donaldson
- Whitney Dyckman
- Hernandez Espinoza
- Jake Essner
- Ella Fanning
- Cara Feather
- Kelley Flannery
- Georgia Gaughan
- Alexander Ge
- Lucas Gebhardt
- David Geldmacher
- Gavin Gierich
- Garcia Gomez
- Sara Gouy
- Gavin Guttmann
- Nolan Halford
- Jeremiah Harmon
- Shaboz Hassan
- Zoey Hathhorn
- Elijah Hawk
- Jilian Hawkes
- Alessia Heiser
- Judith Herbrechtsmeyer
- Lillian Hernandez
- Macy Hildebrand
- Anna Hill
- Belle Horsfall
- Samuel House
- Duane Huang
- Houye Huang
- Kate Huang
- Carter Jackson
- Kylie Johnson
- Elizabeth Jones
- Megan Kalb
- Lia Kampwerth
- Ryan Kimmey
- Grace Kirkpatrick
- Kirstin Klaus
- Megan Knobeloch
- Wyatt Kolnsberg
- Eliana Koons
- Audrey Kusmierczak
- Erin Lang
- Maria Linden
- Madeline Loyd
- Maya Lueking
- Jonas Mahler
- Hanna Matarelli
- Lily McClain
- Jacob McKey
- Liam McLean
- Duncan McRae
- Julia Melosci
- Mason Mersinger
- Christopher Meyer
- Kyra Miller
- Max Miller
- Allison Mills
- Robert Molina
- Colleen Moore
- Brett Moss
- Drew Murphy
- Edison Myers
- Daniel Nelson
- Adrian Nohl
- Pera Onal
- Haley Onwiler
- Cohen Osborn
- Winston Pan
- Ela Pananon
- Heloisa Passoni DeLima
- Shivani Patel
- Emma Patrick
- Margaret Paty
- Dylan Peel
- Kylie Peel
- Maximillian Perham
- Erik Petersen
- Magdalen Pifer
- Mia Plegge
- Rebecca Pope
- Ella Proctor
- Vargas Quimbayo
- Ava Rahman
- Sophia Rankin
- Cameron Reaka
- Alexander Reed
- Kelsey Renth
- Carter Rives
- Maarij Rizvi
- Tennyson Rose
- Claire Roseman
- Abigail Ross
- Allison Ross
- Alexa Schadt
- Spencer Schwalb
- Alec Screnchuk
- Arik Screnchuk
- Kaltrina Selimi
- Noah Semith
- Alexis Seymour
- Avery Shaw
- Livia Sheeley
- Sonia Sheryr
- Carson Smejkal
- Grant Smith
- Ryan Smith
- Abigail Stacy
- Michael Steiner
- Josie Steinmann
- Rylee Stineburg
- Allie Stover
- Kenan Strahm
- Grace Taylor
- Magdalyn Thomas
- Maxwell Thrun
- Amber Tolie
- Cooper Turner
- Alexander Uder
- Elizabeth Ukena
- Ryswyk Van
- Saisrivarsha Venigalla
- Joseph Viox
- Katherine Voss
- Austin Wade
- Carly Wahle
- Matthew Waple
- Case Warner
- Sloan Watson
- Katharine Weems
- Evan Wilhelm
- Corinna Winkler
- Alyssa Wise
- Austin Yamnitz
- Kayla Zacheis
- Jesse Zawitkowski
- Hansen Zheng
- Anna Zude
11th Grade Honor Roll:
- Morgan Angle
- Charlotte Arana
- Bryce Beyers
- Milly Black
- Brooke Blythe
- Samantha Bock
- Carter Bollman
- Isabella Boyer
- Adam Boykin
- Luke Brockmeier
- Deacon Brown
- Evan Burkey
- Jackson Carroll
- Graham Cobb-Gulledge
- MacKenzie Cromer
- Jacob Curry
- Katelyn Davis
- Joseph DeMare
- Tess Deweese
- Tyler DeWitt
- Caitlyn Dicks
- Easton Dingman
- Rylie Dodd
- Gabrielle Dumas
- Sidnee Eldridge
- Kaylee Finazzo
- Noah Foley
- Alex Fox
- Brynn Gent
- Madison Gill
- Hayden Gilliam
- Konnor Goclan
- Aiden Graham
- Cole Griffith
- Nevin Guetterman
- Tyler Hampton
- Taylor Hanks
- Connor Hartman
- Isabella Hartman
- Shayla Hebenstreit
- Grace Heepke
- Ella Helmkamp
- Julianne Hendricks
- Lucas Huebner
- Ellie Hughes
- Colton Hulme
- William Hunt
- Kelsey Hurley
- Olivia Johnes
- Joseph Johnson
- Sanaa Johnson
- Gabrielle Kaburick
- Joshua Kirk
- Kristen Krampf
- Jillian Lane
- Taryn Lentz
- Peyton LeVasseur
- Tayte Lewis
- Ivy Lin
- Sadie Lippoldt
- Mendoza Lopez
- Isaac Luitjohan
- Jayden Luster
- Richard Madison
- David Makler
- Sarah Marty
- Danford Mason
- Evan McCormick
- Colin McGinnis
- Reese McNamara
- Benjamin Meir
- Caden Milton
- Elvira Mujica
- Grace Ouart
- Molly Peel
- Benjamin Perulfi
- Emily Pollock
- Owen Powell
- Ashtin Rapa
- Matthew Reames
- Ashe Reed
- Ella Reed
- Jezrael Reed
- Joseph Rice
- Zoe Roney
- Owen Schoeneweis
- Ulla Sharp
- Symphony Shelton
- Mari Short
- Richard Skiff
- Abigayle Smith
- Anna Spohr
- Andrew Sprinkle
- Wesley Stone
- Subhansh Subba
- Camilla Thomas
- Markell Thompson
- Julia Towell
- Cash Vereeke
- Kai Vetter
- Olivia Wernex
- Corbin Wetzel
- Aundreyah White
- Jacob White
- Catherine Wilbraham
- Aurora Wilke
- Walter Williams
- William Wojcieszak
- Jackson Wylie
10th Grade High Honor Roll:
- Callie Abney
- Lincoln Alwardt
- Jackson Amick
- Michael Anderson
- Grace Andrews
- Jumana Bahrainwala
- Madeline Bash
- Nicholas Basso
- Maria Beltramea
- Shrawan Benjankar
- Siena Bertolino
- Keaton Bollinger
- Wyatt Brooman
- Brady Brown
- Jaden Brown-VanHoesen
- Madelyn Bull
- Sophie Byron
- Audrey Carr
- Brooklynn Carr
- Sophia Chapman
- Karis Chen
- Ian Cho
- Ashlin Close
- Ryan Darabi
- Quinn David
- Hughbert Davis
- AnnaBella DeAvila
- Owen Delgado
- Justin Dial
- Tyler Dudley
- Dominic Dykstra
- Isabella Eder
- Lila Elsas
- Zachary Feldmann
- Kierstynn Fisher
- Kaylee Gessford
- Jonathan Gipson
- Amulya Girada
- Lucy Goebel
- Lillian Grave
- Taleyia Grayer
- Ruhee Gupchup
- Reese Hampton
- Samantha Hangsleben
- Julia Harriss
- Jesse Hattrup
- Davina Heiser
- Jayden Henschen
- Eric Herman
- Gabriella Hill
- Blakely Hockett
- Declan Hoeferlin
- Addison Hohlt
- Thomas Holland
- Gavin Holtgrave
- Ayla Homann
- Samantha Huffman
- Emmy Hutton
- Caroline James
- Mary James
- Logan Jasutis
- Kaela Johnson
- Abygail Jones
- Olivia Karlas
- Eva Keen
- Addison Keller
- Olivia Kennedy
- Zachary Kennett
- Annaliese Kerpan
- Nancy Klingensmith
- Aubree Kloostra
- Ethan Knecht
- Veda Kommineni
- Samantha Kourinos
- Nadia Kuhlman
- Clayton Lakatos
- Olivia Lautz
- Shelby Lee
- Kaitlyn Lemanski
- Noah Lewis
- Taeya Lewis
- Addie Lingafelter
- Jameson Listner
- Joseph Liston
- Dana Lobbig
- Sophia Lynch
- Shane Maher
- Paul Manning
- Benjamin Marshall
- Norah Matthews
- Ella McDowell
- Samantha McKenney
- Ryan McNabnay
- Gavin Miller
- Mia Miller
- Addyson Moore
- Sean Morgan
- Riley Nelson
- Austin Norcio
- Jeremy Nottmeier
- Elan Obeius
- Samantha Patrick
- Jackson Pender
- Tyler Powell
- Mariam Quaizar
- Addison Reader
- Lora Richie
- Allison Robbins
- Reigha Romano
- Adam Rotter
- Josephine Rutledge
- Robayo Salazar
- Nicodemus Scarborough
- Gunnar Schag
- Lucy Schapman
- Dean Schlarman
- Cameron Schleeper
- Mia Schomber
- Miko Shimizu
- Amit Singh
- Reagan Siron
- Laura Slater
- Camden Smith
- Katelyn Smith
- Purslane Spaulding
- Elizabeth Strahm
- Lydia Struble
- Maya Sundar
- Drew Sutherland
- Olivia Swarthout
- Alina Tate
- Maya Taylor
- Henry Vivian
- Grady Walker
- Collin Wallace
- Brayden Wallis
- Jackson Ward
- Rhianna Watters
- Jackson Weaver
- Raegan Webb
- Charlotte Welch
- Audrey White
- Benjamin Wickenhauser
- Allison Willenborg
- Kacey Williams
- Quentin Williams
- Allison Williamson
- Xavier Wilson
- Hannah Wolf
- Addison Yamnitz
- Logan Yeager
- Arhum Zahid
- Madeline Ziobro
10th Grade Honor Roll:
- Madison Aldrich
- Norah Arnold
- Karli Barton
- Liliana Berman
- Caden Bernaix
- Avery Birkner
- Zoey Blaylock-Lawson
- Nadia Bolden
- Sara Boyd
- Alison Brase
- Caleb Brune
- Addison Burton
- Joseph Chiarodo
- Delaney Cochran
- Zachary Cohn
- Samuel Cook
- Dax Dunnill
- Valeria Emanuel
- Ethan Evans
- Brayden Fairburn
- Adalynn Followell
- Elaina Fryer
- Fiona Fuesting
- Alayna Garman
- Ella Glisson
- Zachariah Gogue
- Elias Gregory
- Kasey Gregory
- Claire Grippi
- Allyson Grotefendt
- Nevaeh Guerrero
- Brock Heckler
- Charlotte Henderson
- Kaylee Herbstreit
- Owen Hicks
- Kameron Hildebrand-Johnson
- Allison Jennings
- James Jesse
- Marie Kaman
- Samuel Kitchen
- Eva Klopfer
- Andrew Knef
- Savannah Kohlmiller
- Alexander Lacy
- Brendan Landau
- Zachary Lane
- Aiden Lein
- Mason Lewis
- Andrew Lilienkamp
- Gianna Linhorst
- Grace Lovell
- Katelyn Ludwig
- Owen Mahler
- Robert Marcus
- Lucas Marsh
- Claire Martens
- Hannah Meier
- Adalynn Meinhardt
- Maldonado Mendoza
- Connor Meng
- Ethan Micklevitz
- John Miller
- Micah Miner
- Maggie Moseley
- Lydia Mouldon
- Dillon Pavlow
- Ashlyn Porter
- Logan Porter
- Gavin Potthast
- Evan Poynter
- Noah Ramirez
- Elise Regna
- Whitney Rosenberger
- Tyler Rudd
- Layla Rydgig
- Soren Selberg
- Rahsaan Shepherd
- Nicholas Smith
- Taylor Smith
- Celine Soldan
- Mitchell Stacy
- Leo Stein
- Riley Steinkuehler
- Kathryn Szymula
- Michael Tempest
- Ethan Turner
- Diana Venelinova
- Jacob Wahl
- Ava Walker
- Colin Walsh
- Maxwell Waltenberger
- Grace Weis
- Lillian Wells
- Jacob Williams
- Hilary Zheng
- Lucas Ziolkowski
9th Grade High Honor Roll:
- Lillian Ackerman
- Joseph Adamitis
- Alyssa Alexander
- Benjamin Alexander
- Madelyn Allen
- John Almos
- Malak Amer
- Clara Armstrong
- Atticus Ball
- Kira Bartoszkiewicz
- Ella Bates
- Kennedy Baugh
- Adler Bendel
- Jayden Bettorf
- Alexandria Betts
- Haley Bloodworth
- Estelle Borden
- Lily Bowker
- Maggie Bowser
- Dylan Brueggeman
- Geneva Burroughs
- Serena Caldarola
- Jackson Campbell
- Ella Carter
- Darwin Chimaren
- Alexandra Chong
- John Cloud
- Gabriella Cook
- Emma Cowan
- Ciara Cunningham
- Ana Davis
- Liza Davis
- Taylor Davis
- Antonella DeAvila
- Kaan Demirer
- Abram Deweese
- Gabriel DeWitt
- Liam DeWitt
- Derrian Dillon
- Colin Donaldson
- Reese Edmondson
- Emily Frank
- Addison Greenwood
- Roy Gregory
- Sarah Haislar
- Lola Halford
- Jackson Hall
- Alexandria Harvey
- Brady Hasquin
- Maya Hatch
- Hyrum Hawk
- Jazmin Hayes
- Isabella Hehmeyer
- Aubri Hollis
- Emma Holt
- Matthew Huddle
- Ethan Huff
- Savannah Jackson
- Sydney Jackson
- Benjamin Johnson
- Alison Kirk
- John Kohoutek
- Benjamin Kusmierczak
- Ava Kvale
- Xander Lawrence
- Andrew Lemanski
- Jordynne Loomas
- Riley MacMillan
- Mia Marshall
- Vahn Mathur
- Andrew Maurer
- Anna Maxim
- Aidan May
- Madison McArtor
- Ella McDonald
- Kelen McDonald
- Ian McGinness
- Kellen McIntyre
- Andrew McKey
- Morgan Mersinger
- Emmerson Meznarich
- Madelyn Mikhayel
- Sean Murphy
- Paige Muskopf
- Kaiden Nelson
- Layne Nichols
- Sophia Noascono
- Reece Noll
- Yorm Nutsukpui
- Bryson Nuttall
- Zara Omotola
- Gavin Osborn
- George Ostrom
- Michelle Pan
- Liya Perham
- Grant Peterson
- Gia Pettus
- Kate Piche
- Madison Popelar
- Josie Proctor
- Merissa Quart-Ackad
- Soha Rahman
- Theodore Rayman
- Madeline Redden
- Lily Reynolds
- Isabelle Robinson
- Derek Ruehl
- Andrah Salyer
- Georgia Samet
- Cherrish Santiago
- Olivia Sayuk
- Eve Scarborough
- Drake Schultz
- Eliona Selimi
- Margaret Stacy
- Brayden Steelman
- Joi Story
- Casey Stover
- Myurie Suthan
- Logan Szymanski
- Logan Tallon
- Erica Tandon
- Graham Taylor
- Cameron Thomson
- Thaksaphon Thothong
- Daniel Tossey
- Macy Turner
- Sophia Uder
- Maren Wagenblast
- Andrew Wang
- Drew Wang
- Liv Warner
- Jeremiah Watters
- Benjamin Waymire
- Yale Weaver
- Caine Weinrauch
- Addison Wierciak
- Amelia Wilfong
- Aurora Wilhelm
- Annabelle Wilkens
- John Wilkins
- Colette Winkler
- Cooper Wittek
- Madelyn Wolf
- Jack Wooten
- John Zickus
9th Grade Honor Roll:
- Jack Alexander
- Jeffrey Andrews
- Alaynah Archer
- Brynn Barr
- Schaefer Bates
- Jaylinn Bell
- Owen Berning
- Logan Bertels
- Jacob Bohnenstiehl
- Keane Burton
- Josefa Calvo
- Caleb Caminiti
- Jack Campbell
- Braden Compton
- John Conkovich
- Kynnedi Cooper
- Audrey DeLaTorre
- Jack Dickinson
- Jackson Elliott
- Leticia Faria-Oliveira
- Anna Feco
- Allyson Fields
- Micah Finckbone
- Savannah Ford
- Nolan Forinash
- Vaughn Frisse
- Camden Fulcher
- Addison Garde
- Payton Garland
- Jayla Gathing
- Alexander Gebauer
- Brooke Geggus
- Shelby Gorniak
- Alexa Guzman
- Lily Halford
- Hannah Hammon
- Campbell Hayes
- Ella Head
- Andrew Henson
- Maxwell Horton
- Elijah Huniak
- Dylan Hunt
- Grace Jackson
- Sophia Jacoby
- Charles James
- Kenneth Jamison
- Rachel Johnson
- Kole Kanallakan
- Diya Kaur
- Arabella Kirbach
- Jack Kirgan
- Lance Klingensmith
- Elise Larrew
- Turner Logan
- Ayla Long
- Matthew Lueking
- Zane Maxwell
- Bailey Mayhew
- Lainey Mcfarlin
- Max McMichael
- Shreyas Medikonda
- Aiden Middeke
- Brianna Miller
- Colleen Moore
- Ariana Muratov
- Hannah Myung
- Aryn Peoples
- Melaina Petry
- Jackson Poneleit
- Jack Pope
- Elisabeth Preston
- Samantha Reifsteck
- Lucille Reinhard
- Keira Rives
- Christopher Roberts
- Annalisa Segura
- Amelia Semith
- Cole Spears
- Emmaline Spencer
- Preston Stacy
- Valarie Stafford
- Simon Stearns
- Makenzie Tarr
- Levi Wedel
- Maegan Wehling
- Carter Whisenand
- Kennedy Womack
- Caroline Wylie
- Maggie Young
More like this: