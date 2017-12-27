Ramona odessa Ann denari Spencer
Name: Ramona odessa Ann denari Spencer
Parents: Ashley and Robert Spencer of Wood River
Birth weight: 7 lbs 4 oz
Birth Length: 20 inches
Time : 11:23 PM
Date: December 18, 2017
Hospital: OSF St. Anthony’s
Siblings: Charlie Ann (4)
Grandparents: Lori Hamby, Wood River; Leslie Spencer, Worden
Great Grandparents: Peggy Hamby, Cottage Hills