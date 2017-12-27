Name: Ramona odessa Ann denari Spencer

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

Parents: Ashley and Robert Spencer of Wood River

Birth weight: 7 lbs 4 oz

Birth Length: 20 inches

Article continues after sponsor message

Time : 11:23 PM

Date: December 18, 2017

Hospital: OSF St. Anthony’s

Siblings: Charlie Ann (4)

Grandparents: Lori Hamby, Wood River; Leslie Spencer, Worden

Great Grandparents: Peggy Hamby, Cottage Hills

 