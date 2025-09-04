Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Sept. 3, 2025
Edwardsville's girls flag football team wins again, Jersey, Belleville Althoff record boys soccer wins, Cards take victory.
BOYS SOCCER
BOYS SOCCER
Carlyle 8, Valmeyer 3
Jersey 2, Trenton Wesclin 1
Waterloo Gibault Catholic 1, Roxana 0
Columbia 3, Mascoutah 3
Waterloo 2, Freeburg 0
Breese Mater Dei Catholic 3, Centralia 1
Belleville Althoff Catholic 1, DeSmet Jesuit 0
GIRLS FLAG FOOTBALL
Edwardsville 32, Belleville East 16
GIRLS TENNIS
Mascoutah 7, Granite City 2
GIRLS VOLLEYBALL
Red Bud 25-25, Roxana 14-16
Waterloo 25-25, Okawville 18-23
Triad 25-29, Granite City 21-27
Breese Mater Dei Catholic 25-25, Trenton Wesclin 9-18
MAJOR LEAGUE BASEBALL
St. Louis Cardinals 5, Sacramento Athletics 1
Washington Nationals 10, Miami Marlins 5
Detroit Tigers 6, New York Mets 2
Arizona Diamondbacks 2, Texas Rangers 0
Baltimore Orioles 7, San Diego Padres 5
Pittsburgh Pirates 3, Los Angeles Dodgers 0
Toronto Blue Jays 13, Cincinnati Reds 9
Cleveland Guardians 8, Boston Red Sox 1
Tampa Bay Rays 9, Seattle Mariners 4
Los Angeles Angels 4, Kansas City Royals 3
Atlanta Braves 5, Chicago Cubs 1
Chicago White Sox 4, Minnesota Twins 3
Milwaukee Brewers 6, Philadelphia Phillies 3
Houston Astros 8, New York Yankees 7
San Francisco Giants 10, Colorado Rockies 8
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Atlanta Dream 86, Los Angeles Sparks 75
Chicago Sky 88, Connecticut Sun 64
FIFA WORLD SOCCER
FIFA WORLD CUP NORTH AMERICA 2026 QUALIFYING
CAF --- AFRICA
Seychelles 0, Gabon 4
