WEDNESDAY, SEPTEMBER 3 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

Carlyle 8, Valmeyer 3

Jersey 2, Trenton Wesclin 1

Waterloo Gibault Catholic 1, Roxana 0

Columbia 3, Mascoutah 3

Waterloo 2, Freeburg 0

Breese Mater Dei Catholic 3, Centralia 1

Belleville Althoff Catholic 1, DeSmet Jesuit 0

GIRLS FLAG FOOTBALL

Edwardsville 32, Belleville East 16

GIRLS TENNIS

Mascoutah 7, Granite City 2

GIRLS VOLLEYBALL

Red Bud 25-25, Roxana 14-16

Waterloo 25-25, Okawville 18-23

Triad 25-29, Granite City 21-27

Breese Mater Dei Catholic 25-25, Trenton Wesclin 9-18

MAJOR LEAGUE BASEBALL

St. Louis Cardinals 5, Sacramento Athletics 1

Washington Nationals 10, Miami Marlins 5

Detroit Tigers 6, New York Mets 2

Arizona Diamondbacks 2, Texas Rangers 0

Baltimore Orioles 7, San Diego Padres 5

Pittsburgh Pirates 3, Los Angeles Dodgers 0

Toronto Blue Jays 13, Cincinnati Reds 9

Cleveland Guardians 8, Boston Red Sox 1

Tampa Bay Rays 9, Seattle Mariners 4

Los Angeles Angels 4, Kansas City Royals 3

Atlanta Braves 5, Chicago Cubs 1

Chicago White Sox 4, Minnesota Twins 3

Milwaukee Brewers 6, Philadelphia Phillies 3

Houston Astros 8, New York Yankees 7

San Francisco Giants 10, Colorado Rockies 8

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Atlanta Dream 86, Los Angeles Sparks 75

Chicago Sky 88, Connecticut Sun 64

FIFA WORLD SOCCER

FIFA WORLD CUP NORTH AMERICA 2026 QUALIFYING

CAF --- AFRICA

Seychelles 0, Gabon 4

