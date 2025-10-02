Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Oct. 1, 2025 Edwardsville notches girls tennis win, McGivney tops Gibault in boys soccer, Padres, Dodgers win. Listen to the story Your device does not support the audio. WEDNESDAY, OCTOBER 1 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Father McGivney Catholic 9, Waterloo Gibault Catholic 0 GIRLS TENNIS Edwardsville 7, Belleville West 2 GIRLS VOLLEYBALL Waterloo Gibault Catholic 25-25, East St. Louis 14-12 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON LEAGUE WILD CARD SERIES, PRESENTED BY T-MOBILE --- BEST-OF-THREE NATIONAL LEAGUE San Diego Padres 3, Chicago Cubs 0 (series tied 1-1) Article continues after sponsor message Los Angeles Dodgers 8, Cincinnati Reds 4 (LAD wins 2-0) AMERICAN LEAGUE Cleveland Guardians 6, Detroit Tigers 1 (series tied 1-1) New York Yankees 8, Boston Red Sox 4 (series tied 1-1) FIFA WORLD SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- LEAGUE STAGE FK Qarabag (Azerbajian) 2, FC Kobenhavn (Denmark) 0 Royale Union Saint-Gilloise (Denmark) 0, Newcastle United FC (England) 4 CF Villareal (Spain 2, Juventus FC (Italy) 2 Borussia BVB Dortmund (Germany) 4, CF Athletic Bilbao (Spain) 1 FC Bayer 04 Leverkusen (Germany) 1, PSV Eindhoven (Netherlands) 1 FC Napoli (Italy) 2, FC Sporting Lisbon (Portugal) 1 AC Monaco (France) 2, Manchester City FC (England) 2 FC Barcelona (Spain) 1, Paris Sainte-Germaine (France) 2 Arsenal FC (England) 2, FC Olympiacos (Greece) 0 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending