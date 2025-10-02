WEDNESDAY, OCTOBER 1 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

BOYS SOCCER

Father McGivney Catholic 9, Waterloo Gibault Catholic 0

GIRLS TENNIS

Edwardsville 7, Belleville West 2

GIRLS VOLLEYBALL

Waterloo Gibault Catholic 25-25, East St. Louis 14-12

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

LEAGUE WILD CARD SERIES, PRESENTED BY T-MOBILE --- BEST-OF-THREE

NATIONAL LEAGUE

San Diego Padres 3, Chicago Cubs 0 (series tied 1-1)

Article continues after sponsor message

Los Angeles Dodgers 8, Cincinnati Reds 4 (LAD wins 2-0)

AMERICAN LEAGUE

Cleveland Guardians 6, Detroit Tigers 1 (series tied 1-1)

New York Yankees 8, Boston Red Sox 4 (series tied 1-1)

FIFA WORLD SOCCER

UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- LEAGUE STAGE

FK Qarabag (Azerbajian) 2, FC Kobenhavn (Denmark) 0

Royale Union Saint-Gilloise (Denmark) 0, Newcastle United FC (England) 4

CF Villareal (Spain 2, Juventus FC (Italy) 2

Borussia BVB Dortmund (Germany) 4, CF Athletic Bilbao (Spain) 1

FC Bayer 04 Leverkusen (Germany) 1, PSV Eindhoven (Netherlands) 1

FC Napoli (Italy) 2, FC Sporting Lisbon (Portugal) 1

AC Monaco (France) 2, Manchester City FC (England) 2

FC Barcelona (Spain) 1, Paris Sainte-Germaine (France) 2

Arsenal FC (England) 2, FC Olympiacos (Greece) 0

More like this:

Play It Again Sports Scoreboard - Tuesday, Sept. 16, 2025
Sep 17, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Sept. 30, 2025
Yesterday
Play It Again Sports Scoreboard - Sept. 17, 2025
Sep 18, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, Sept. 25, 2025
6 days ago
Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Sept. 24, 2025
Sep 25, 2025

 