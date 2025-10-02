Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Oct. 1, 2025
Edwardsville notches girls tennis win, McGivney tops Gibault in boys soccer, Padres, Dodgers win.
WEDNESDAY, OCTOBER 1 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
BOYS SOCCER
Father McGivney Catholic 9, Waterloo Gibault Catholic 0
GIRLS TENNIS
Edwardsville 7, Belleville West 2
GIRLS VOLLEYBALL
Waterloo Gibault Catholic 25-25, East St. Louis 14-12
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
LEAGUE WILD CARD SERIES, PRESENTED BY T-MOBILE --- BEST-OF-THREE
NATIONAL LEAGUE
San Diego Padres 3, Chicago Cubs 0 (series tied 1-1)
Los Angeles Dodgers 8, Cincinnati Reds 4 (LAD wins 2-0)
AMERICAN LEAGUE
Cleveland Guardians 6, Detroit Tigers 1 (series tied 1-1)
New York Yankees 8, Boston Red Sox 4 (series tied 1-1)
FIFA WORLD SOCCER
UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- LEAGUE STAGE
FK Qarabag (Azerbajian) 2, FC Kobenhavn (Denmark) 0
Royale Union Saint-Gilloise (Denmark) 0, Newcastle United FC (England) 4
CF Villareal (Spain 2, Juventus FC (Italy) 2
Borussia BVB Dortmund (Germany) 4, CF Athletic Bilbao (Spain) 1
FC Bayer 04 Leverkusen (Germany) 1, PSV Eindhoven (Netherlands) 1
FC Napoli (Italy) 2, FC Sporting Lisbon (Portugal) 1
AC Monaco (France) 2, Manchester City FC (England) 2
FC Barcelona (Spain) 1, Paris Sainte-Germaine (France) 2
Arsenal FC (England) 2, FC Olympiacos (Greece) 0
More like this: