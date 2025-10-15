Play It Again Sports Scoreboard - Tuesday, Oct. 14, 2025
Maryville Christian, Highland, Collinsville, O'Fallon, Triad, Belleville West post soccer wins, Edwardsville, Marquette, Carrollton win in girls volleyball.
TUESDAY, OCTOBER 14 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
Freeburg 8, Murphysboro 0
Maryville Christian 3, Granite City 0
Highland 2, Jersey 0
Waterloo 3, Mascoutah 1
Triad 7, Civic Memorial 0
Collinsville 3, Alton 1
O'Fallon 2, Edwardsville 0
Belleville West 2, Belleville East 0
GIRLS FLAG FOOTBALL
IHSA PLAYOFFS
SECTIONAL FINALS --- ROUND OF 16
AT DANVILLE
Edwardsville 27, Plainfield Central 8
AT BUFFALO GROVE
Glenview Glenbrook South 27, Mundelein Carmel Catholic 18
AT CHICAGO LANE TECH
Park Ridge Maine South 7, Evanston 0
AT RICHTON PARK RICH TOWNSHIP
Chicago Perspectives/Leadership Academy Charter 25, Country Club Hills Hillcrest 12
AT SOUTH ELGIN
Villa Park Willowbrook 44, West Aurora 0
AT DARIEN HINSDALE SOUTH
Chicago Kenwood 32, Chicago King 20
AT CHICAGO CRANE MEDICAL PREP
Chicago Whitney Young 26, Oak Park-River Forest 12
AT MCHENRY
Antioch 32, Machesney Park Harlem 7
GIRLS FIELD HOCKEY
Rockwood Summit 3, Edwardsville 0
GIRLS VOLLEYBALL
Red Bud 25-25, Carlyle 15-11
Belleville East 25-17-25, Edwardsville 20-25-21
Belleville West 25-25, Alton 17-16
Mascoutah 25-25, Waterloo 21-12
Breese Central 25-25, Freeburg 8-15
Columbia 25-25, Roxana 14-0
Marquette Catholic 25-25, Waterloo Gibault Catholic 22-22
Carrollton 22-25-25, Piasa Southwestern 25-20-19 (Monday)
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
NATIONAL LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN
GAME TWO
Los Angeles Dodgers 5, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 2-0)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Toronto Maple Leafs 7, Nashville Predators 4
Montreal Canadiens 5, Seattle Kraken 4 (OT)
Edmonton Oilers 2, New York Rangers 0
Washington Capitals 3, Tampa Bay Lightning 2 (OT)
Vegas Golden Knights 4, Calgary Flames 2
Dallas Stars 5, Minnesota Wild 2
Carolina Hurricanes 5, San Jose Sharks 1
Anaheim Ducks 4, Pittsburgh Penguins 3
FIFA WORLD SOCCER
FIFA WORLD CUP NORTH AMERICA 2026 QUALIFYING
UEFA --- EUROPE
Ireland 1, Armenia 0
Estonia 1, Moldova 1
Portugal 2, Hungary 2
Italy 3, Israel 0
Spain 4, Bulgaria 0
Latvia 0, England 5
Andorra 1, Serbia 3
Turkiye 4, Georgia 1
CAF --- AFRICA
Seychelles 0, Gambia 7
Algeria 2, Uganda 1
Guinea 2, Botswana 2
Nigeria 4, Benin 0
Somalia 0, Mozambique 1
South Africa 3, Rwanda 0
Democratic Republic of the Congo 1, Sudan 0
Gabon 2, Burundi 0
Ivory Coast 3, Kenya 0
Morocco 1, Congo 0
Senegal 4, Mauritania 0
(END OF GROUP STAGE: EGYPT, SENEGAL, SOUTH AFRICA, CAPE VERDE, MOROCCO, IVORY COAST, ALGERIA, TUNISIA, AND GHANA QUALIFY FOR WORLD CUP.)
AFC --- ASIA
Qatar 2, United Arab Emirates 1
Saudi Arabia 0, Iraq 0
(END FOURTH ROUND: QATAR, SAUDI ARABIA QUALIFY FOR WORLD CUP.)
CONCACAF --- NORTH AND CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
Curacao 1, Trinidad and Tobago 1
Jamaica 4, Bermuda 0
Panama 1, Suriname 1
El Salvador 0, Guatemala 1
