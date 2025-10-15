TUESDAY, OCTOBER 14 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

BOYS SOCCER

Freeburg 8, Murphysboro 0

Maryville Christian 3, Granite City 0

Highland 2, Jersey 0

Waterloo 3, Mascoutah 1

Triad 7, Civic Memorial 0

Collinsville 3, Alton 1

O'Fallon 2, Edwardsville 0

Belleville West 2, Belleville East 0

GIRLS FLAG FOOTBALL

IHSA PLAYOFFS

SECTIONAL FINALS --- ROUND OF 16

AT DANVILLE

Edwardsville 27, Plainfield Central 8

AT BUFFALO GROVE

Glenview Glenbrook South 27, Mundelein Carmel Catholic 18

AT CHICAGO LANE TECH

Park Ridge Maine South 7, Evanston 0

AT RICHTON PARK RICH TOWNSHIP

Chicago Perspectives/Leadership Academy Charter 25, Country Club Hills Hillcrest 12

AT SOUTH ELGIN

Villa Park Willowbrook 44, West Aurora 0

AT DARIEN HINSDALE SOUTH

Chicago Kenwood 32, Chicago King 20

AT CHICAGO CRANE MEDICAL PREP

Chicago Whitney Young 26, Oak Park-River Forest 12

AT MCHENRY

Antioch 32, Machesney Park Harlem 7

GIRLS FIELD HOCKEY

Rockwood Summit 3, Edwardsville 0

GIRLS VOLLEYBALL

Red Bud 25-25, Carlyle 15-11

Belleville East 25-17-25, Edwardsville 20-25-21

Belleville West 25-25, Alton 17-16

Mascoutah 25-25, Waterloo 21-12

Breese Central 25-25, Freeburg 8-15

Columbia 25-25, Roxana 14-0

Marquette Catholic 25-25, Waterloo Gibault Catholic 22-22

Carrollton 22-25-25, Piasa Southwestern 25-20-19 (Monday)

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

Article continues after sponsor message

NATIONAL LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN

GAME TWO

Los Angeles Dodgers 5, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 2-0)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto Maple Leafs 7, Nashville Predators 4

Montreal Canadiens 5, Seattle Kraken 4 (OT)

Edmonton Oilers 2, New York Rangers 0

Washington Capitals 3, Tampa Bay Lightning 2 (OT)

Vegas Golden Knights 4, Calgary Flames 2

Dallas Stars 5, Minnesota Wild 2

Carolina Hurricanes 5, San Jose Sharks 1

Anaheim Ducks 4, Pittsburgh Penguins 3

FIFA WORLD SOCCER

FIFA WORLD CUP NORTH AMERICA 2026 QUALIFYING

UEFA --- EUROPE

Ireland 1, Armenia 0

Estonia 1, Moldova 1

Portugal 2, Hungary 2

Italy 3, Israel 0

Spain 4, Bulgaria 0

Latvia 0, England 5

Andorra 1, Serbia 3

Turkiye 4, Georgia 1

CAF --- AFRICA

Seychelles 0, Gambia 7

Algeria 2, Uganda 1

Guinea 2, Botswana 2

Nigeria 4, Benin 0

Somalia 0, Mozambique 1

South Africa 3, Rwanda 0

Democratic Republic of the Congo 1, Sudan 0

Gabon 2, Burundi 0

Ivory Coast 3, Kenya 0

Morocco 1, Congo 0

Senegal 4, Mauritania 0

(END OF GROUP STAGE: EGYPT, SENEGAL, SOUTH AFRICA, CAPE VERDE, MOROCCO, IVORY COAST, ALGERIA, TUNISIA, AND GHANA QUALIFY FOR WORLD CUP.)

AFC --- ASIA

Qatar 2, United Arab Emirates 1

Saudi Arabia 0, Iraq 0

(END FOURTH ROUND: QATAR, SAUDI ARABIA QUALIFY FOR WORLD CUP.)

CONCACAF --- NORTH AND CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN

Curacao 1, Trinidad and Tobago 1

Jamaica 4, Bermuda 0

Panama 1, Suriname 1

El Salvador 0, Guatemala 1

More like this:

Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Oct. 8, Thursday, Oct. 9, 2025
5 days ago
Play It Again Sports Scoreboard - Monday, Oct. 13, 2025
Yesterday
Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 4-5, 2025
Oct 6, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Saturday, Sept. 6-Sunday, Sept. 7, 2025
Sep 8, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Sunday, Oct. 12, 2025
2 days ago

 