THURSDAY, OCTOBER 23 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

GIRLS VOLLEYBALL

Edwardsville 24-25-25, Belleville West 26-20-23

Pinckneyville 25-25, Waterloo 18-13

Triad 25-22-25, Centralia 21-25-18

Collinsville 25-25, Alton 15-17

Mascoutah 25-25, Highland 13-11

Columbia 25-25, Freeburg 16-14

Father McGivney Catholic 25-25, Granite City 21-18

Breese Mater Dei Catholic 25-25, Fairfield 18-15

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT

Los Angeles Chargers 37, Minnesota Vikings 10

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF 2025

Oklahoma City Thunder 141, Indiana Pacers 135 (2OT)

Golden State Warriors 137, Denver Nuggets 131 (OT)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Utah Mammoth 7, St. Louis Blues 4

Chicago Blackhawks 3, Tampa Bay Lightning 2

Anaheim Ducks 7, Boston Bruins 3

Ottawa Senators 2, Philadelphia Flyers 1

Pittsburgh Penguins 5, Florida Panthers 3

New York Islanders 7, Detroit Red Wings 2

San Jose Sharks 6, New York Rangers 5 (OT)

Nashville Predators 2, Vancouver Canucks 1

Seattle Kraken 3, Winnipeg Jets 0

Los Angeles Kings 3, Dallas Stars 2 (OT)

Carolina Hurricanes 5, Colorado Avalanche 4 (Shootout, CAR wins 1-0)

Edmonton Oilers 6, Montreal Canadiens 5

FIFA WORLD SOCCER

UEFA EUROPA LEAGUE --- LEAGUE STAGE

KRC Genk (Belgium) 0, CF Real Betis (Spain) 0

SC Braga (Portugal) 2, FC Red Star Belgrade (Serbia) 0

FC Olympique Lyonnaise (France) 2, FC Basel (Switzerland) 0

FC Go Ahead Eagles (Netherlands) 2, Aston Villa FC (England) 1

SK Brann (Norway) 3, Glasgow Rangers FC (Scotland) 0

FC Red Bull Salzburg (Austria) 2, FK Ferencvaros (Turkiye) 3

FC Steaua Bucharest (Romania) 1, Bologna FC (Italy) 2

SK Fenerbahce (Turkiye) 1, VFB Stuttgart (Germany) 0

FC Feyenoord Rotterdam (Netherlands) 3, FC Panathinaikos (Greece) 1

FC Young Boys (Switzerland) 3, FC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 2

AS Roma (Italy) 1, C Viktoria Plezn (Czechia) 2

SC Freiburg (Germany) 2, FC Utrecht (Netherlands) 0

CF Celta Vigo (Spain) 2, Nice OGC (France) 1

Nottingham Forest FC (England) 2, FC Porto (Portugal) 0

FF Malmo (Sweden) 1, FC Dinamo Zagreb (Croatia) 1

FC Maccabi Tel Aviv (Israel) 0, FC Midtjylland (Denmark) 3

Lille OSC (France) 3 FC PAOK (Greece) 4

Glasgow Celtic FC (Scotland) 2, FC Sturm Graz (Austria) 1

WOMEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT SUBARU PARK, CHESTER, PA.

United States 1, Portugal 2

