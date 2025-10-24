Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, Oct. 23, 2025 Edwardsville, Triad, Collinsville, McGivney record volleyball wins, Chargers defeat Vikings in NFL. Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, OCTOBER 23 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD GIRLS VOLLEYBALL Edwardsville 24-25-25, Belleville West 26-20-23 Pinckneyville 25-25, Waterloo 18-13 Triad 25-22-25, Centralia 21-25-18 Collinsville 25-25, Alton 15-17 Mascoutah 25-25, Highland 13-11 Columbia 25-25, Freeburg 16-14 Father McGivney Catholic 25-25, Granite City 21-18 Breese Mater Dei Catholic 25-25, Fairfield 18-15 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT Los Angeles Chargers 37, Minnesota Vikings 10 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF 2025 Oklahoma City Thunder 141, Indiana Pacers 135 (2OT) Golden State Warriors 137, Denver Nuggets 131 (OT) NATIONAL HOCKEY LEAGUE Utah Mammoth 7, St. Louis Blues 4 Chicago Blackhawks 3, Tampa Bay Lightning 2 Anaheim Ducks 7, Boston Bruins 3 Ottawa Senators 2, Philadelphia Flyers 1 Pittsburgh Penguins 5, Florida Panthers 3 New York Islanders 7, Detroit Red Wings 2 San Jose Sharks 6, New York Rangers 5 (OT) Article continues after sponsor message Nashville Predators 2, Vancouver Canucks 1 Seattle Kraken 3, Winnipeg Jets 0 Los Angeles Kings 3, Dallas Stars 2 (OT) Carolina Hurricanes 5, Colorado Avalanche 4 (Shootout, CAR wins 1-0) Edmonton Oilers 6, Montreal Canadiens 5 FIFA WORLD SOCCER UEFA EUROPA LEAGUE --- LEAGUE STAGE KRC Genk (Belgium) 0, CF Real Betis (Spain) 0 SC Braga (Portugal) 2, FC Red Star Belgrade (Serbia) 0 FC Olympique Lyonnaise (France) 2, FC Basel (Switzerland) 0 FC Go Ahead Eagles (Netherlands) 2, Aston Villa FC (England) 1 SK Brann (Norway) 3, Glasgow Rangers FC (Scotland) 0 FC Red Bull Salzburg (Austria) 2, FK Ferencvaros (Turkiye) 3 FC Steaua Bucharest (Romania) 1, Bologna FC (Italy) 2 SK Fenerbahce (Turkiye) 1, VFB Stuttgart (Germany) 0 FC Feyenoord Rotterdam (Netherlands) 3, FC Panathinaikos (Greece) 1 FC Young Boys (Switzerland) 3, FC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 2 AS Roma (Italy) 1, C Viktoria Plezn (Czechia) 2 SC Freiburg (Germany) 2, FC Utrecht (Netherlands) 0 CF Celta Vigo (Spain) 2, Nice OGC (France) 1 Nottingham Forest FC (England) 2, FC Porto (Portugal) 0 FF Malmo (Sweden) 1, FC Dinamo Zagreb (Croatia) 1 FC Maccabi Tel Aviv (Israel) 0, FC Midtjylland (Denmark) 3 Lille OSC (France) 3 FC PAOK (Greece) 4 Glasgow Celtic FC (Scotland) 2, FC Sturm Graz (Austria) 1 WOMEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT SUBARU PARK, CHESTER, PA. United States 1, Portugal 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending