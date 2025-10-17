Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, Oct. 16, 2025
Triad, Collinsville win in soccer, Belleville West, Belleville East and O'Fallon win in volleyball; EHS records field hockey victory.
THURSDAY, OCTOBER 16 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
BOYS SOCCER
Triad 6, Jersey 0
Mascoutah 2, Civic Memorial 0
Waterloo 2, Highland 0
Collinsville 6, Granite City 0
GIRLS FIELD HOCKEY
Edwardsville 3, United Field Hockey (Brentwood, Rosati-Kain Catholic, and University City, Mo.) 2
GIRLS VOLLEYBALL
Red Bud 25-25, Chester 19-18
Belleville West 26-26-25, East St. Louis 28-24-13
Belleville East 25-25, Alton 10-11
Waterloo 25-25, Triad 16-18
Freeburg 21-25-25, Salem 25-23-14
Columbia 25-21-25, Breese Central 21-25-20
O'Fallon 25-25, Collinsville 18-19
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN
NATIONAL LEAGUE --- GAME THREE
Los Angeles Dodgers 3, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 3-0)
AMERICAN LEAGUE --- GAME FOUR
Toronto Blue Jays 8, Seattle Mariners 2 (series tied 2-2)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SEVEN
Cincinnati Bengals 33, Pittsburgh Steelers 31
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Toronto Maple Leafs 2, New York Rangers 1 (OT)
Montreal Canadiens 3, Nashville Predators 2 (OT)
Ottawa Senators 4, Seattle Kraken 3 (Shootout, OTT wins 2-0)
New Jersey Devils 3, Florida Panthers 1
Winnipeg Jets 5, Philadelphia Flyers 2
Colorado Avalanche 4, Columbus Blue Jackets 1
New York Islanders 4, Edmonton Oilers 2
Vancouver Canucks 5, Dallas Stars 3
Vegas Golden Knights 6, Boston Bruins 5
Carolina Hurricanes 4, Anaheim Ducks 1
Pittsburgh Penguins 4, Los Angeles Kings 2
More like this: