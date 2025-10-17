THURSDAY, OCTOBER 16 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

Triad 6, Jersey 0

Mascoutah 2, Civic Memorial 0

Waterloo 2, Highland 0

Collinsville 6, Granite City 0

GIRLS FIELD HOCKEY

Edwardsville 3, United Field Hockey (Brentwood, Rosati-Kain Catholic, and University City, Mo.) 2

GIRLS VOLLEYBALL

Red Bud 25-25, Chester 19-18

Belleville West 26-26-25, East St. Louis 28-24-13

Belleville East 25-25, Alton 10-11

Waterloo 25-25, Triad 16-18

Freeburg 21-25-25, Salem 25-23-14

Columbia 25-21-25, Breese Central 21-25-20

O'Fallon 25-25, Collinsville 18-19

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN

NATIONAL LEAGUE --- GAME THREE

Los Angeles Dodgers 3, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 3-0)

AMERICAN LEAGUE --- GAME FOUR

Toronto Blue Jays 8, Seattle Mariners 2 (series tied 2-2)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SEVEN

Cincinnati Bengals 33, Pittsburgh Steelers 31

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto Maple Leafs 2, New York Rangers 1 (OT)

Montreal Canadiens 3, Nashville Predators 2 (OT)

Ottawa Senators 4, Seattle Kraken 3 (Shootout, OTT wins 2-0)

New Jersey Devils 3, Florida Panthers 1

Winnipeg Jets 5, Philadelphia Flyers 2

Colorado Avalanche 4, Columbus Blue Jackets 1

New York Islanders 4, Edmonton Oilers 2

Vancouver Canucks 5, Dallas Stars 3

Vegas Golden Knights 6, Boston Bruins 5

Carolina Hurricanes 4, Anaheim Ducks 1

Pittsburgh Penguins 4, Los Angeles Kings 2

