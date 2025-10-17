Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, Oct. 16, 2025 Triad, Collinsville win in soccer, Belleville West, Belleville East and O'Fallon win in volleyball; EHS records field hockey victory. Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, OCTOBER 16 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Triad 6, Jersey 0 Mascoutah 2, Civic Memorial 0 Waterloo 2, Highland 0 Collinsville 6, Granite City 0 GIRLS FIELD HOCKEY Edwardsville 3, United Field Hockey (Brentwood, Rosati-Kain Catholic, and University City, Mo.) 2 GIRLS VOLLEYBALL Red Bud 25-25, Chester 19-18 Belleville West 26-26-25, East St. Louis 28-24-13 Belleville East 25-25, Alton 10-11 Waterloo 25-25, Triad 16-18 Freeburg 21-25-25, Salem 25-23-14 Columbia 25-21-25, Breese Central 21-25-20 O'Fallon 25-25, Collinsville 18-19 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN Article continues after sponsor message NATIONAL LEAGUE --- GAME THREE Los Angeles Dodgers 3, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 3-0) AMERICAN LEAGUE --- GAME FOUR Toronto Blue Jays 8, Seattle Mariners 2 (series tied 2-2) NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SEVEN Cincinnati Bengals 33, Pittsburgh Steelers 31 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Toronto Maple Leafs 2, New York Rangers 1 (OT) Montreal Canadiens 3, Nashville Predators 2 (OT) Ottawa Senators 4, Seattle Kraken 3 (Shootout, OTT wins 2-0) New Jersey Devils 3, Florida Panthers 1 Winnipeg Jets 5, Philadelphia Flyers 2 Colorado Avalanche 4, Columbus Blue Jackets 1 New York Islanders 4, Edmonton Oilers 2 Vancouver Canucks 5, Dallas Stars 3 Vegas Golden Knights 6, Boston Bruins 5 Carolina Hurricanes 4, Anaheim Ducks 1 Pittsburgh Penguins 4, Los Angeles Kings 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending