SUNDAY, OCTOBER 26, 2025
NFL scores from Week 8 are highlight of Sunday scoreboard.
SUNDAY, OCTOBER 26, 2025 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT
New York Jets 39, Cincinnati Bengals 38
Baltimore Ravens 30, Chicago Bears 16
Miami Dolphins 34, Atlanta Falcons 10
Buffalo Bills 40, Carolina Panthers 9
Houston Texans 26, San Francisco 49ers 15
Philadelphia Eagles 38, New York Giants 20
New England Patriots 32, Cleveland Browns 13
Tampa Bay Buccaneers 22, New Orleans Saints 3
Indianapolis Colts 38, Tennessee Titans 14
Denver Broncos 44, Dallas Cowboys 24
Green Bay Packers 35, Pittsburgh Steelers 25
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF
San Antonio Spurs 118, Brooklyn Nets 107
Detroit Pistons 119, Boston Celtics 113
Cleveland Cavaliers 118, Milwaukee Bucks 113
Miami Heat 115, New York Knicks 107
Charlotte Hornets 139, Washington Wizards 113
Minnesota Timberwolves 114, Indiana Pacers 110
Dallas Mavericks 139, Toronto Raptors 129
Los Angeles Clippers 114, Portland Trail Blazers 107
Los Angeles Lakers 127, Sacramento Kings 120
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
New Jersey Devils 4, Colorado Avalanche 3 (OT)
Tampa Bay Lightning 2, Vegas Golden Knights 1 (OT)
San Jose Sharks 6, Minnesota Wild 5 (OT)
Utah Mammoth 3, Winnipeg Jets 2
Los Angeles Kings 3, Chicago Blackhawks 1
Dallas Stars 3, Nashville Predators 2
Calgary Flames 5, New York Rangers 1
Vancouver Canucks 4, Edmonton Oilers 3 (OT)
MAJOR LEAGUE SOCCER
MLS CUP PLAYOFFS
ROUND ONE --- BEST-OF-THREE
GAME ONE
Philadelphia Union FC 2, Chicago Fire FC 2 (After Extra Time, PHI wins penalty kick shootout 4-2.) (PHI leads 1-0)
Vancouver Whitecaps FC 3, FC Dallas 0 (VAN leads 1-0)
FC San Diego 2, Portland Timbers FC 1 (SD leads 1-0)
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 21
FRIDAY'S RESULTS
Hamilton Tiger-Cats 35, Ottawa RedBlacks 15
Calgary Stampeders 20, Edmonton Elks 10
SATURDAY'S RESULTS
Winnipeg Blue Bombers 19, Montreal Alouettes 10
British Columbia Lions 27, Saskatchewan Roughriders 21
(END REGULAR SEASON)
