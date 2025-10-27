SUNDAY, OCTOBER 26, 2025 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT

New York Jets 39, Cincinnati Bengals 38

Baltimore Ravens 30, Chicago Bears 16

Miami Dolphins 34, Atlanta Falcons 10

Buffalo Bills 40, Carolina Panthers 9

Houston Texans 26, San Francisco 49ers 15

Philadelphia Eagles 38, New York Giants 20

New England Patriots 32, Cleveland Browns 13

Tampa Bay Buccaneers 22, New Orleans Saints 3

Indianapolis Colts 38, Tennessee Titans 14

Denver Broncos 44, Dallas Cowboys 24

Green Bay Packers 35, Pittsburgh Steelers 25

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF

San Antonio Spurs 118, Brooklyn Nets 107

Detroit Pistons 119, Boston Celtics 113

Cleveland Cavaliers 118, Milwaukee Bucks 113

Miami Heat 115, New York Knicks 107

Charlotte Hornets 139, Washington Wizards 113

Minnesota Timberwolves 114, Indiana Pacers 110

Dallas Mavericks 139, Toronto Raptors 129

Los Angeles Clippers 114, Portland Trail Blazers 107

Los Angeles Lakers 127, Sacramento Kings 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

New Jersey Devils 4, Colorado Avalanche 3 (OT)

Article continues after sponsor message

Tampa Bay Lightning 2, Vegas Golden Knights 1 (OT)

San Jose Sharks 6, Minnesota Wild 5 (OT)

Utah Mammoth 3, Winnipeg Jets 2

Los Angeles Kings 3, Chicago Blackhawks 1

Dallas Stars 3, Nashville Predators 2

Calgary Flames 5, New York Rangers 1

Vancouver Canucks 4, Edmonton Oilers 3 (OT)

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS CUP PLAYOFFS

ROUND ONE --- BEST-OF-THREE

GAME ONE

Philadelphia Union FC 2, Chicago Fire FC 2 (After Extra Time, PHI wins penalty kick shootout 4-2.) (PHI leads 1-0)

Vancouver Whitecaps FC 3, FC Dallas 0 (VAN leads 1-0)

FC San Diego 2, Portland Timbers FC 1 (SD leads 1-0)

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 21

FRIDAY'S RESULTS

Hamilton Tiger-Cats 35, Ottawa RedBlacks 15

Calgary Stampeders 20, Edmonton Elks 10

SATURDAY'S RESULTS

Winnipeg Blue Bombers 19, Montreal Alouettes 10

British Columbia Lions 27, Saskatchewan Roughriders 21

(END REGULAR SEASON)

More like this:

Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 18-20, 2025
6 days ago
Play It Again Sports Scoreboard - Sept. 27-29, 2025
Sep 30, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 4-5, 2025
Oct 6, 2025
Play It Again Sports Saturday, Sept. 13 and Monday, Sept. 15, 2025 Scoreboard
Sep 16, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Sunday, Oct. 12, 2025
Oct 13, 2025

 