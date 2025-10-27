Play It Again Sports Scoreboard - Sunday, Oct. 26, 2025 NFL scores from Week 8 are highlight of Sunday scoreboard. Listen to the story Your device does not support the audio. SUNDAY, OCTOBER 26, 2025 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT New York Jets 39, Cincinnati Bengals 38 Baltimore Ravens 30, Chicago Bears 16 Miami Dolphins 34, Atlanta Falcons 10 Buffalo Bills 40, Carolina Panthers 9 Houston Texans 26, San Francisco 49ers 15 Philadelphia Eagles 38, New York Giants 20 New England Patriots 32, Cleveland Browns 13 Tampa Bay Buccaneers 22, New Orleans Saints 3 Indianapolis Colts 38, Tennessee Titans 14 Denver Broncos 44, Dallas Cowboys 24 Green Bay Packers 35, Pittsburgh Steelers 25 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION 2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF San Antonio Spurs 118, Brooklyn Nets 107 Detroit Pistons 119, Boston Celtics 113 Cleveland Cavaliers 118, Milwaukee Bucks 113 Miami Heat 115, New York Knicks 107 Charlotte Hornets 139, Washington Wizards 113 Minnesota Timberwolves 114, Indiana Pacers 110 Dallas Mavericks 139, Toronto Raptors 129 Los Angeles Clippers 114, Portland Trail Blazers 107 Los Angeles Lakers 127, Sacramento Kings 120 NATIONAL HOCKEY LEAGUE New Jersey Devils 4, Colorado Avalanche 3 (OT) Article continues after sponsor message Tampa Bay Lightning 2, Vegas Golden Knights 1 (OT) San Jose Sharks 6, Minnesota Wild 5 (OT) Utah Mammoth 3, Winnipeg Jets 2 Los Angeles Kings 3, Chicago Blackhawks 1 Dallas Stars 3, Nashville Predators 2 Calgary Flames 5, New York Rangers 1 Vancouver Canucks 4, Edmonton Oilers 3 (OT) MAJOR LEAGUE SOCCER MLS CUP PLAYOFFS ROUND ONE --- BEST-OF-THREE GAME ONE Philadelphia Union FC 2, Chicago Fire FC 2 (After Extra Time, PHI wins penalty kick shootout 4-2.) (PHI leads 1-0) Vancouver Whitecaps FC 3, FC Dallas 0 (VAN leads 1-0) FC San Diego 2, Portland Timbers FC 1 (SD leads 1-0) CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 21 FRIDAY'S RESULTS Hamilton Tiger-Cats 35, Ottawa RedBlacks 15 Calgary Stampeders 20, Edmonton Elks 10 SATURDAY'S RESULTS Winnipeg Blue Bombers 19, Montreal Alouettes 10 British Columbia Lions 27, Saskatchewan Roughriders 21 (END REGULAR SEASON) More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending