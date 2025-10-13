Play It Again Sports Scoreboard - Sunday, Oct. 12, 2025
Seattle takes lead in series; Broncos, Steelers, Chiefs win on Sunday.
SUNDAY, OCTOBER 12 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
AMERICAN LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN
GAME ONE
Seattle Mariners 3, Toronto Blue Jays 1 (SEA leads 1-0)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SIX
NFL INTERNATIONAL SERIES AT TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM, LONDON, ENGLAND
Denver Broncos 13, New York Jets 11
Pittsburgh Steelers 23, Cleveland Browns 9
Los Angeles Chargers 29, Miami Dolphins 27
New England Patriots 25, New Orleans Saints 19
Los Angeles Rams 17, Baltimore Ravens 3
Indianapolis Colts 31, Arizona Cardinals 27
Seattle Seahawks 20, Jacksonville Jaguars 13
Carolina Panthers 30, Dallas Cowboys 27
Las Vegas Raiders 20, Tennessee Titans 10
Tampa Bay Buccaneers 30, San Francisco 49ers 19
Green Bay Packers 27, Cincinnati Bengals 14
Kansas City Chiefs 30, Detroit Lions 17
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
NORWEGIAN CRUISE LINES NHL FACE-OFF 2025
Washington Capitals 1, New York Rangers 0
MAJOR LEAGUE SOCCER
Austin FC 1, Los Angeles FC 0
FIFA WORLD SOCCER
FIFA WORLD CUP NORTH AMERICAN 2026 QUALIFYING
UEFA --- EUROPE
San Marino 0, Cyprus 4
Faroe Islands 2, Czechia 0
Scotland 2, Belarus 1
Netherlands 4, Finland 0
Denmark 3, Greece 1
Croatia 3, Gibraltar 0
Romania 1, Austria 0
Lithuania 0, Poland 2
CAF --- AFRICA
Zambia 0, Niger 1
Chad 2, Central African Republic 3
Egypt 1, Guinea-Bissau 0
Burkina Faso 3, Ethiopia 1
Djibouti 1, Sierra Leone 2
Mali 4, Madagascar 1
Ghana 1, Comoros 0
FIFA UNDER-20 MEN'S WORLD CUP, CHILE 2025
QUARTERFINALS
United States1, Morocco 3
Spain 2, Colombia 3
Mexico 0, Argentina 2
Norway 1, France 2
