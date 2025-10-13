SUNDAY, OCTOBER 12 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

AMERICAN LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN

GAME ONE

Seattle Mariners 3, Toronto Blue Jays 1 (SEA leads 1-0)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SIX

NFL INTERNATIONAL SERIES AT TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM, LONDON, ENGLAND

Denver Broncos 13, New York Jets 11

Pittsburgh Steelers 23, Cleveland Browns 9

Los Angeles Chargers 29, Miami Dolphins 27

New England Patriots 25, New Orleans Saints 19

Los Angeles Rams 17, Baltimore Ravens 3

Indianapolis Colts 31, Arizona Cardinals 27

Seattle Seahawks 20, Jacksonville Jaguars 13

Carolina Panthers 30, Dallas Cowboys 27

Las Vegas Raiders 20, Tennessee Titans 10

Tampa Bay Buccaneers 30, San Francisco 49ers 19

Green Bay Packers 27, Cincinnati Bengals 14

Kansas City Chiefs 30, Detroit Lions 17

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NORWEGIAN CRUISE LINES NHL FACE-OFF 2025

Washington Capitals 1, New York Rangers 0

MAJOR LEAGUE SOCCER

Article continues after sponsor message

Austin FC 1, Los Angeles FC 0

FIFA WORLD SOCCER

FIFA WORLD CUP NORTH AMERICAN 2026 QUALIFYING

UEFA --- EUROPE

San Marino 0, Cyprus 4

Faroe Islands 2, Czechia 0

Scotland 2, Belarus 1

Netherlands 4, Finland 0

Denmark 3, Greece 1

Croatia 3, Gibraltar 0

Romania 1, Austria 0

Lithuania 0, Poland 2

CAF --- AFRICA

Zambia 0, Niger 1

Chad 2, Central African Republic 3

Egypt 1, Guinea-Bissau 0

Burkina Faso 3, Ethiopia 1

Djibouti 1, Sierra Leone 2

Mali 4, Madagascar 1

Ghana 1, Comoros 0

FIFA UNDER-20 MEN'S WORLD CUP, CHILE 2025

QUARTERFINALS

United States1, Morocco 3

Spain 2, Colombia 3

Mexico 0, Argentina 2

Norway 1, France 2

More like this:

Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 4-5, 2025
Oct 6, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Oct. 8, Thursday, Oct. 9, 2025
3 days ago
Play It Again Sports Scoreboard - Saturday, Sept. 6-Sunday, Sept. 7, 2025
Sep 8, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, Oct. 2, 2025
Oct 3, 2025
Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Sept. 24, 2025
Sep 25, 2025

 