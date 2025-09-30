Play It Again Sports Scoreboard - Sept. 27-29, 2025
Roundup of weekend sports scoreboard.
MONDAY, SEPTEMBER 29 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
Belleville Althoff Catholic 4, Belleville East 0
Trenton Wesclin 10, Valmeyer 0
Father McGivney Catholic 1, Marquette Catholic 0
Waterloo 4, Waterloo Gibault Catholic 0
Alton 2, Granite City 1
Belleville West 4, Civic Memorial 0
Columbia 5, Highland 1
GIRLS FIELD HOCKEY
Edwardsville 3, Parkway Central 0
GIRLS TENNIS
Granite City 7, Metro-East Lutheran 2
GIRLS VOLLEYBALL
Belleville Althoff Catholic 25-25, Belleville West 14-16
Belleville East 25-25, Granite City 9-19
Metro-East Lutheran 26-25, Greenville 24-17
Waterloo Gibault Catholic 25-25, New Athens 14-14
Father McGivney Catholic 25-25, Marissa-Coulterville 16-23
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FOUR
Miami Dolphins 27, New York Jets 21
Denver Broncos 28, Cincinnati Bengals 3
SUNDAY, SEPTEMBER 28 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Chicago Cubs 2, St. Louis Cardinals 0
New York Yankees 3, Baltimore Orioles 2
Chicago White Sox 8, Washington Nationals 0
Boston Red Sox 4, Detroit Tigers 3
Philadelphia Phillies 2, Minnesota Twins 1 (10 innings)
San Francisco Giants 4, Colorado Rockies 0
Kansas City Royals 9, Sacramento Athletics 2
Toronto Blue Jays 13, Tampa Bay Rays 4
Houston Astros 6, Los Angeles Angels 2
Miami Marlins 4, New York Mets 0
Cleland Guardians 9, Texas Rangers 8 (10 innings)
Milwaukee Brewers 4, Cincinnati Reds 3
San Diego Padres 12, Arizona Diamondbacks 4
Los Angeles Dodgers 6, Seattle Mariners 1
Atlanta Braves 4, Pittsburgh Pirates 3
(END REGULAR SEASON)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FOUR
NFL INTERNATIONAL SERIES AT CROKE PARK, DUBLIN, IRELAND
Pittsburgh Steelers 24, Minnesota Vikings 21
New York Giants 21, Los Angeles Chargers 18
Houston Texans 24, Tennessee Titans 0
Atlanta Falcons 34, Washington Commanders 27
Buffalo Bills 31, New Orleans Saints 19
Philadelphia Eagles 31, Tampa Bay Buccaneers 28
Detroit Lions 34, Cleveland Browns 19
New England Patriots 42, Carolina Panthers 13
Jacksonville Jaguars 26, San Francisco 49ers 21
Los Angeles Rams 27, Indianapolis Colts 20
Kansas City Chiefs 37, Baltimore Ravens 20
Chicago Bears 25, Las Vegas Raiders 24
Green Bay Packers 40, Dallas Cowboys 40 (OT)
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE
LEAGUE SEMIFINALS --- BEST-OF-FIVE
Indiana Fever 90, Las Vegas Aces 83 (series tied 2-2) (NOTES: Lexie Hull: Stanford/Indiana: Seven points, seven rebounds, one assist. Sophie Cunningham: Missouri/Indiana: Injured, did not play, out for season. Caitlin Clark: Iowa/Indiana: Injured, did not play, out for season.)
Phoenix Mercury 86, Minnesota Lynx 81 (PHX wins 3-1)
MAJOR LEAGUE SOCCER
FC Cincinnati 1, Orlando City SC 1
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 17
SATURDAY'S RESULTS
Winnipeg Blue Bombers 40, Hamilton Tiger-Cats 3
Edmonton Elks 27, Saskatchewan Roughriders 25
SATURDAY, SEPTEMBER 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
EIGHT-MAN FOOTBALL
Metro-East Lutheran 60, Macon Meridian 26
BOYS SOCCER
Father McGivney Catholic 4, Freeburg 0
Breese Mater Dei Catholic 0, Hillsboro 0
Belleville West 2, Chicago University 1
Waterloo Gibault Catholic 4, Valmeyer 2
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Chicago Cubs 7, St. Louis Cardinals 3
New York Yankees 6, Baltimore Orioles 1
Toronto Blue Jays 5, Tampa Bay Rays 1
Washington Nationals 6, Chicago White Sox 5
San Francisco Giants 4, Colorado Rockies 3
Detroit Tigers 2, Boston Red Sox 1
New York Mets 5, Miami Marlins 0
Minnesota Twins 5, Philadelphia Phillies 0
Cleveland Guardians 3, Texas Rangers 2
Cincinnati Reds 7, Milwaukee Brewers 4
San Diego Padres 5, Arizona Diamondbacks 1
Houston Astros 6, Los Angeles Angels 1
Los Angeles Dodgers 5, Seattle Mariners 3
Kansas City Royals 4, Sacramento Athletics 2
NCAA FOOTBALL
BIG TEN CONFERENCE
Illinois Fighting Illini 32, USC Trojans 32
Ohio State Buckeyes 24, Washington Huskies 6
Oregon Ducks 30, Penn State Nittany Lions 24 (2OT)
Indiana Hoosiers 20, Iowa Hawkeyes 15
Minnesota Golden Gophers 31, Rutgers Scarlet Knights 28
Northwestern Wildcats 17, UCLA Bruins 14
MID-AMERICAN CONFERENCE
Ohio Bobcats 35, Bowling Green Falcons 20
Central Michigan Chippewas 24, Eastern Michigan Eagles 13
Toledo Rockets 45, Akron Zips 3
SOUTHEASTERN CONFERENCE
Missouri Tigers 42, Massachusetts Minutemen 6
Mississippi Rebels 24, LSU Tigers 19
Alabama Crimson Tide 24, Georgia Bulldogs 21
Texas A&M Aggies 15, Auburn Tigers 10
Tennessee Volunteers 41, Mississippi State Bulldogs 34 (OT)
South Carolina Gamecocks 35, Kentucky Wildcats 13
OVC/BIG SOUTH CONFERENCE
Miami, Ohio, RedHawks 38, Lindenwood Lions 0
Eastern Illinois Panthers 31, Western Illinois Leathernecks 23
Tennessee Tech Golden Eagles 25, Tennessee State Tigers 8
Tennessee-Martin Skyhawks 34, Southeast Missouri State Redhawks 10
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE
North Dakota State Bison 51, South Dakota Coyotes 13
MAJOR LEAGUE SOCCER
St. Louis City SC 0, Los Angeles FC 3
Toronto FC 1, Inter Miami CF 1
FC Charlotte 1, CF Montreal 4
DC United 0, Philadelphia Union FC 6
New England Revolution 2, Atlanta United FC 0
New York Red Bulls FC 2, New York City FC 3
Chicago Fire FC 2, Columbus Crew SC 0
Nashville SC 3, Houston Dynamo FC 1
Colorado Rapids FC 1, Minnesota United FC 1
Real Salt Lake 3, FC Austin 1
Los Angeles Galaxy FC 4, Sporting Kansas City 1
Portland Timbers FC 2, FC Dallas 2
FC San Diego 0, San Jose Earthquakes FC 1
Seattle Sounders FC 2, Vancouver Whitecaps FC 2
