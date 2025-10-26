SATURDAY, OCTOBER 25 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL FINALS

CLASS 1A

Effingham 4, Staunton 0

Marquette Catholic 3, Maryville Christian 0

CLASS 2A

Chatham Glenwood 4, Springfield 0

Waterloo 2, Mascoutah 1

Belleville Althoff Catholic 6, Carbondale 0

Triad 2, Highland 1

CLASS 3A

Collinsville 1, Edwardsville 0

FOOTBALL

Freeburg 42, St. Louis Priory Catholic 14

GIRLS VOLLEYBALL

Breese Mater Dei Catholic 25-25, Macomb 17-11

Breese Mater Dei Catholic 25-25. Decatur St. Teresa Catholic 4-8

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

121ST WORLD SERIES, PRESENTED BY CAPITALONE --- BEST-OF-SEVEN

GAME TWO

Los Angeles Dodgers 5, Toronto Blue Jays 1 (series tied 1-1)

NCAA FOOTBALL

BIG TEN CONFERENCE

Washington Huskies 42. Illinois Fighting Illini 25

Indiana Hoosiers 56. UCLA Bruins 6

Oregon Ducks 21, Wisconsin Badgers 7

Michigan Wolverines 31, Michigan State Spartans 20

Nebraska Cornhuskers 28, Northwestern Wildcats 21

Rutgers Scarlet Knights 27, Purdue Boilermakers 24

Iowa Hawkeyes 41, Minnesota Golden Gophers 3

MID-AMERICAN CONFERENCE

Kent State Golden Flashes 24, Bowling Green Falcons 21

Ohio Bobcats 28, Eastern Michigan Eagles 21

Northern Illinois Huskies 21, Ball State Cardinals 7

Central Michigan Chippewas 38, Massachusetts Minutemen 18

Miami, Ohio, RedHawks 28, Western Michigan Broncos 17

SOUTHEASTERN CONFERENCE

Vanderbilt Commodores 17, Missouri Tigers 10

Texas A&M Aggies 49, LSU Tigers 25

Alabama Crimson Tide 29, South Carolina Gamecocks 22

Mississippi Rebels 34, Oklahoma Sooners 26

Tennessee Volunteers 56, Kentucky Wildcats 34

Texas Longhorns 45, Mississippi State Bulldogs 38 (OT)

Auburn Tigers 33, Arkansas Razorbacks 24

OVC/BIG SOUTH CONFERENCE

Tennessee Tech Golden Eagles 42, Southeast Missouri Redhawks 23

Charleston Southern Buccaneers 17, Eastern Illinois Panthers 10

Western Illinois Leathernecks 17, Tennessee State Tigers 16

Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 48, Lindenwood Lions 20

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

Illinois State Redbirds 21, South Dakota Coyotes 13

Youngstown State Penguins 51, Murray State Racers 17

SIU-Carbondale Salukis 31, Northern Iowa Panthers 17

North Dakota Eagles 46, Indiana State Sycamores 17

North Dakota State Bison 38, South Dakota State Jackrabbits 7

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF

Chicago Bulls 110, Orlando Magic 98

Oklahoma City Thunder 117, Atlanta Hawks 100

Philadelphia 76ers 125, Charlotte Hornets 121

Memphis Grizzlies 128, Indiana Pacers 103

Denver Nuggets 133, Phoenix Suns 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Detroit Red Wings 6, St. Louis Blues 4

Philadelphia Flyers 4, New York Islanders 3 (Shootout, PHI wins 2-1)

Boston Bruins 3, Colorado Avalanche 2

Tampa Bay Lightning 4, Anaheim Ducks 3

Toronto Maple Leafs 4, Buffalo Sabres 3 (OT)

Florida Panthers 3, Vegas Golden Knights 0

Utah Mammoth 6, Minnesota Wild 2

Columbus Blue Jackets 5, Pittsburgh Penguins 4 (Shootout, CBJ wins 3-2)

Ottawa Senators 7, Washington Capitals 1

Montreal Canadiens 4, Vancouver Canucks 3

Nashville Predators 5, Los Angeles Kings 4 (Shootout, NSH wins 4-3, nine rounds)

Dallas Stars 3, Carolina Hurricanes 2

Seattle Kraken 3, Edmonton Oilers 2

