Play It Again Sports Scoreboard - Saturday, Oct. 25, 2025
Collinsville, Althoff Catholic, Triad, take big soccer wins Blues fall 6-4.
BOYS SOCCER
IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL FINALS
CLASS 1A
Effingham 4, Staunton 0
Marquette Catholic 3, Maryville Christian 0
CLASS 2A
Chatham Glenwood 4, Springfield 0
Waterloo 2, Mascoutah 1
Belleville Althoff Catholic 6, Carbondale 0
Triad 2, Highland 1
CLASS 3A
Collinsville 1, Edwardsville 0
FOOTBALL
Freeburg 42, St. Louis Priory Catholic 14
GIRLS VOLLEYBALL
Breese Mater Dei Catholic 25-25, Macomb 17-11
Breese Mater Dei Catholic 25-25. Decatur St. Teresa Catholic 4-8
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
121ST WORLD SERIES, PRESENTED BY CAPITALONE --- BEST-OF-SEVEN
GAME TWO
Los Angeles Dodgers 5, Toronto Blue Jays 1 (series tied 1-1)
NCAA FOOTBALL
BIG TEN CONFERENCE
Washington Huskies 42. Illinois Fighting Illini 25
Indiana Hoosiers 56. UCLA Bruins 6
Oregon Ducks 21, Wisconsin Badgers 7
Michigan Wolverines 31, Michigan State Spartans 20
Nebraska Cornhuskers 28, Northwestern Wildcats 21
Rutgers Scarlet Knights 27, Purdue Boilermakers 24
Iowa Hawkeyes 41, Minnesota Golden Gophers 3
MID-AMERICAN CONFERENCE
Kent State Golden Flashes 24, Bowling Green Falcons 21
Ohio Bobcats 28, Eastern Michigan Eagles 21
Northern Illinois Huskies 21, Ball State Cardinals 7
Central Michigan Chippewas 38, Massachusetts Minutemen 18
Miami, Ohio, RedHawks 28, Western Michigan Broncos 17
SOUTHEASTERN CONFERENCE
Vanderbilt Commodores 17, Missouri Tigers 10
Texas A&M Aggies 49, LSU Tigers 25
Alabama Crimson Tide 29, South Carolina Gamecocks 22
Mississippi Rebels 34, Oklahoma Sooners 26
Tennessee Volunteers 56, Kentucky Wildcats 34
Texas Longhorns 45, Mississippi State Bulldogs 38 (OT)
Auburn Tigers 33, Arkansas Razorbacks 24
OVC/BIG SOUTH CONFERENCE
Tennessee Tech Golden Eagles 42, Southeast Missouri Redhawks 23
Charleston Southern Buccaneers 17, Eastern Illinois Panthers 10
Western Illinois Leathernecks 17, Tennessee State Tigers 16
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 48, Lindenwood Lions 20
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE
Illinois State Redbirds 21, South Dakota Coyotes 13
Youngstown State Penguins 51, Murray State Racers 17
SIU-Carbondale Salukis 31, Northern Iowa Panthers 17
North Dakota Eagles 46, Indiana State Sycamores 17
North Dakota State Bison 38, South Dakota State Jackrabbits 7
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF
Chicago Bulls 110, Orlando Magic 98
Oklahoma City Thunder 117, Atlanta Hawks 100
Philadelphia 76ers 125, Charlotte Hornets 121
Memphis Grizzlies 128, Indiana Pacers 103
Denver Nuggets 133, Phoenix Suns 111
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Detroit Red Wings 6, St. Louis Blues 4
Philadelphia Flyers 4, New York Islanders 3 (Shootout, PHI wins 2-1)
Boston Bruins 3, Colorado Avalanche 2
Tampa Bay Lightning 4, Anaheim Ducks 3
Toronto Maple Leafs 4, Buffalo Sabres 3 (OT)
Florida Panthers 3, Vegas Golden Knights 0
Utah Mammoth 6, Minnesota Wild 2
Columbus Blue Jackets 5, Pittsburgh Penguins 4 (Shootout, CBJ wins 3-2)
Ottawa Senators 7, Washington Capitals 1
Montreal Canadiens 4, Vancouver Canucks 3
Nashville Predators 5, Los Angeles Kings 4 (Shootout, NSH wins 4-3, nine rounds)
Dallas Stars 3, Carolina Hurricanes 2
Seattle Kraken 3, Edmonton Oilers 2
