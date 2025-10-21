Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 18-20, 2025 Jersey notches soccer win, Collinsville, Granite City win in volleyball. Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, OCTOBER 20 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL SEMIFINALS CLASS 1A Columbia 9, Pinckneyville 0 Freeburg 2, Anna-Jonesboro 0 CLASS 2A Jersey 9, Taylorville 0 GIRLS VOLLEYBALL Breese Mater Dei Catholic 25-25, Edwardsville 20-18 Belleville Althoff Catholic 25-25, Mt. SATURDAY, OCTOBER 18 PLAY IT AGAIN SPORTS ROUNDUP BOYS SOCCER IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL PLAY-IN GAMES CLASS 1A Roxana 4, Carlyle 1 Pinckneyville 2, Harrisburg 1 CLASS 2A Centralia 2, Granite City 1 FOOTBALL Hayti, Mo. 32, Marquette Catholic 14 Hardin Calhoun 42, Jacksonville Routt Catholic 14 Carrollton 62, Beardstown 6 GIRLS FLAG FOOTBALL IHSA PLAYOFFS --- STATE FINALS AT VILLA PARK WILLOWBROOK HIGH SCHOOL STATE SEMIFINALS Park Ridge Maine South 32, Chicago Perspectives/Leadership Academy 6 Chicago Whitney Young 12, Villa Park Willowbrook 6 THIRD PLACE GAME Villa Park Willowbrook 30, Chicago Perspectives/Leadership Academy 0 STATE CHAMPIONSHIP Park Ridge Maine South 26, Chicago Whitney Young 6 Article continues after sponsor message GIRLS VOLLEYBALL Pinckneyville 25-25, Okawville 20-21 Waterloo 25-16-15, Trenton Wesclin 22-25-11 Nashville 25-25, Waterloo Gibault Catholic 18-14 Freeburg 26-25, Mt. Vernon 24-19 Columbia 25-25, Red Bud 11-10 Waterloo Gibault Catholic 27-25, Herrin 25-20 Chester 25-25, Okawville 17-23 Trenton Wesclin 25-25, Riverview Gardens, Mo. 2-3 Columbia 26-25-15, O'Fallon 27-15-9 Waterloo 25-25, Riverview Gardens, Mo. 4-4 Freeburg 23-25-15, Benton 25-19-6 Trenton Wesclin 19-25-15. Waterloo Gibault Catholic 25-21-7 Nashville 25-25, Waterloo 22-23 Freeburg 25-18-15. Pinckneyville 19-25-10 Okawville 25-25, Mt. Vernon 13-23 Columbia 25-25, Lombard Montini Catholic 23-15 Waterloo 25-23-15, Pinckneyville 14-25-11 Chester 25-25, Waterloo Gibault Catholic 18-23 Freeburg 25-25, Nashville 20-19 Okawville 25-23-15, Herrin 13-25-13 Trenton Wesclin 25-18-16. Benton 16-25-14 NCAA FOOTBALL BIG TEN CONFERENCE Ohio State Buckeyes 34, Wisconsin Badgers 0 Indiana Hoosiers 38, Michigan State Spartans 13 Oregon Ducks 56, Rutgers Scarlet Knights 10 Notre Dame Fighting Irish 34, USC Trojans 24 Michigan Wolverines 24, Washington Huskies 7 Northwestern Wildcats 19, Purdue Boilermakers 0 Iowa Hawkeyes 25, Penn State Nittany Lions 24 UCLA Bruins 20, Maryland Terrapins 17 MID-AMERICAN CONFERENCE Central Michigan Chippewas 27, Bowling Green Falcons 6 Miami, Ohio, RedHawks 44, Eastern Michigan Eagles 30 Toledo Rockets 45, Kent State Golden Flashes 10 Buffalo Bulls 28, Massachusetts Minutemen 24 Ball State Cardinals 42, Akron Zips 28 Ohio Bobcats 48, Northern Illinois Huskies 21 SOUTHEASTERN CONFERENCE Missouri Tigers 23, Auburn Tigers 17 (2OT) Texas A&M Aggies 45, Arkansas Razorbacks 42 Georgia Bulldogs 43, Mississippi Rebels 35 Alabama Crimson Tide 37, Tennessee Volunteers 20 Vanderbilt Commodores 31, LSU Tigers 24 Oklahoma Sooners 26, South Carolina Gamecocks 7 Florida Gators 23, Mississippi State Bulldogs 21 OVC-BIG SOUTH CONFERENCE Southeast Missouri Redhawks 42, Eastern Illinois Panthers 13 Tennessee-Martin Skyhawks 37, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 7 Tennessee Tech Golden Eagles 52, Lindenwood Lions 28 Charleston Southern Buccaneers 29, Western Illinois Leathernecks 24 Tennessee State Tigers 24, Howard Bison 7 MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE Youngstown State Penguins 40, Illinois State Redbirds 35 North Dakota State Bison 38, Indiana State Sycamores 7 North Dakota Eagles 38, SIU-Carbondale Salukis 19 South Dakota State Jackrabbits 35, Murray State Racers 19 South Dakota Coyotes 17, Northern Iowa Panthers 14 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 3, Dallas Stars 1 Buffalo Sabres 3, Florida Panthers 0 New York Islanders 5, Ottawa Senators 4 New Jersey Devils 5, Edmonton Oilers 3 Seattle Kraken 4, Toronto Maple Leafs 3 (OT) New York Rangers 4, Montreal Canadiens 3 Philadelphia Flyers 2, Minnesota Wild 1 (OT) Columbus Blue Jackets 3, Tampa Bay Lightning 2 Winnipeg Jets 4, Nashville Predators 1 Colorado Avalanche 4, Boston Bruins 1 Carolina Hurricanes 4, Los Angeles Kings 3 (OT) Vegas Golden Knights 6, Calgary Flames 1 Pittsburgh Penguins 3, San Jose Sharks 0 MAJOR LEAGUE SOCCER St. Louis City SC 2, Real Salt Lake 2 Atlanta United FC 1, DC United 1 FC Charlotte 2, Philadelphia Union FC 0 Columbus Crew SC 3, New York Red Bulls FC 1 FC Cincinnati 3, CF Montreal 0 Nashville SC 2, Inter Miami CF 5 New England Revolution 2, Chicago Fire FC 2 New York City FC 1, Seattle Sounders FC 2 Toronto FC 4, Orlando City SC 2 Colorado Rapids FC 2, Los Angeles FC 2 Los Angeles Galaxy FC 2, Minnesota United FC 1 Portland Timbers FC 0, FC San Diego 4 San Jose Earthquakes FC 2, FC Austin 1 Sporting Kansas City 0, Houston Dynamo FC 0 Vancouver Whitecaps FC 1, FC Dallas 2 (END REGULAR SEASON) CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 20 Montreal Alouettes 39, Ottawa RedBlacks 28 Calgary Stampeders 44. 