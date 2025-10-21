MONDAY, OCTOBER 20 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL SEMIFINALS

CLASS 1A

Columbia 9, Pinckneyville 0

Freeburg 2, Anna-Jonesboro 0

CLASS 2A

Jersey 9, Taylorville 0

GIRLS VOLLEYBALL

Breese Mater Dei Catholic 25-25, Edwardsville 20-18

Belleville Althoff Catholic 25-25, Mt. Vernon 19-18

Collinsville 25-25, Litchfield 19-20

Granite City 25-25, Madison 0-0

Columbia 25-25, Waterloo 19-12

Father McGivney Catholic 25-25, Marquette Catholic 16-12

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

AMERICAN LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN

GAME SEVEN

Toronto Blue Jays 4, Seattle Mariners 3 (TOR wins 4-3)

TORONTO BLUE JAYS ---- 2025 AMERICAN LEAGUE CHAMPIONSHIP

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SEVEN

Detroit Lions 24, Tampa Bay Buccaneers 9

Seattle Seahawks 27, Houston Texans 19

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Minnesota Wild 3, New York Rangers 1

Philadelphia Flyers 5, Seattle Kraken 2

Montreal Canadiens 4, Buffalo Sabres 2

Winnipeg Jets 2, Calgary Flames 1

Vegas Golden Knights 4, Carolina Hurricanes 1

SATURDAY, OCTOBER 18 PLAY IT AGAIN SPORTS ROUNDUP

BOYS SOCCER

IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL PLAY-IN GAMES

CLASS 1A

Roxana 4, Carlyle 1

Pinckneyville 2, Harrisburg 1

CLASS 2A

Centralia 2, Granite City 1

FOOTBALL

Hayti, Mo. 32, Marquette Catholic 14

Hardin Calhoun 42, Jacksonville Routt Catholic 14

Carrollton 62, Beardstown 6

GIRLS FLAG FOOTBALL

IHSA PLAYOFFS --- STATE FINALS AT VILLA PARK WILLOWBROOK HIGH SCHOOL

STATE SEMIFINALS

Park Ridge Maine South 32, Chicago Perspectives/Leadership Academy 6

Chicago Whitney Young 12, Villa Park Willowbrook 6

THIRD PLACE GAME

Villa Park Willowbrook 30, Chicago Perspectives/Leadership Academy 0

STATE CHAMPIONSHIP

Park Ridge Maine South 26, Chicago Whitney Young 6

GIRLS VOLLEYBALL

Pinckneyville 25-25, Okawville 20-21

Waterloo 25-16-15, Trenton Wesclin 22-25-11

Nashville 25-25, Waterloo Gibault Catholic 18-14

Freeburg 26-25, Mt. Vernon 24-19

Columbia 25-25, Red Bud 11-10

Waterloo Gibault Catholic 27-25, Herrin 25-20

Chester 25-25, Okawville 17-23

Trenton Wesclin 25-25, Riverview Gardens, Mo. 2-3

Columbia 26-25-15, O'Fallon 27-15-9

Waterloo 25-25, Riverview Gardens, Mo. 4-4

Freeburg 23-25-15, Benton 25-19-6

Trenton Wesclin 19-25-15. Waterloo Gibault Catholic 25-21-7

Nashville 25-25, Waterloo 22-23

Freeburg 25-18-15. Pinckneyville 19-25-10

Okawville 25-25, Mt. Vernon 13-23

Columbia 25-25, Lombard Montini Catholic 23-15

Waterloo 25-23-15, Pinckneyville 14-25-11

Chester 25-25, Waterloo Gibault Catholic 18-23

Freeburg 25-25, Nashville 20-19

Okawville 25-23-15, Herrin 13-25-13

Trenton Wesclin 25-18-16. Benton 16-25-14

NCAA FOOTBALL

BIG TEN CONFERENCE

Ohio State Buckeyes 34, Wisconsin Badgers 0

Indiana Hoosiers 38, Michigan State Spartans 13

Oregon Ducks 56, Rutgers Scarlet Knights 10

Notre Dame Fighting Irish 34, USC Trojans 24

Michigan Wolverines 24, Washington Huskies 7

Northwestern Wildcats 19, Purdue Boilermakers 0

Iowa Hawkeyes 25, Penn State Nittany Lions 24

UCLA Bruins 20, Maryland Terrapins 17

MID-AMERICAN CONFERENCE

Central Michigan Chippewas 27, Bowling Green Falcons 6

Miami, Ohio, RedHawks 44, Eastern Michigan Eagles 30

Toledo Rockets 45, Kent State Golden Flashes 10

Buffalo Bulls 28, Massachusetts Minutemen 24

Ball State Cardinals 42, Akron Zips 28

Ohio Bobcats 48, Northern Illinois Huskies 21

SOUTHEASTERN CONFERENCE

Missouri Tigers 23, Auburn Tigers 17 (2OT)

Texas A&M Aggies 45, Arkansas Razorbacks 42

Georgia Bulldogs 43, Mississippi Rebels 35

Alabama Crimson Tide 37, Tennessee Volunteers 20

Vanderbilt Commodores 31, LSU Tigers 24

Oklahoma Sooners 26, South Carolina Gamecocks 7

Florida Gators 23, Mississippi State Bulldogs 21

OVC-BIG SOUTH CONFERENCE

Southeast Missouri Redhawks 42, Eastern Illinois Panthers 13

Tennessee-Martin Skyhawks 37, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 7

Tennessee Tech Golden Eagles 52, Lindenwood Lions 28

Charleston Southern Buccaneers 29, Western Illinois Leathernecks 24

Tennessee State Tigers 24, Howard Bison 7

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

Youngstown State Penguins 40, Illinois State Redbirds 35

North Dakota State Bison 38, Indiana State Sycamores 7

North Dakota Eagles 38, SIU-Carbondale Salukis 19

South Dakota State Jackrabbits 35, Murray State Racers 19

South Dakota Coyotes 17, Northern Iowa Panthers 14

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

St. Louis Blues 3, Dallas Stars 1

Buffalo Sabres 3, Florida Panthers 0

New York Islanders 5, Ottawa Senators 4

New Jersey Devils 5, Edmonton Oilers 3

Seattle Kraken 4, Toronto Maple Leafs 3 (OT)

New York Rangers 4, Montreal Canadiens 3

Philadelphia Flyers 2, Minnesota Wild 1 (OT)

Columbus Blue Jackets 3, Tampa Bay Lightning 2

Winnipeg Jets 4, Nashville Predators 1

Colorado Avalanche 4, Boston Bruins 1

Carolina Hurricanes 4, Los Angeles Kings 3 (OT)

Vegas Golden Knights 6, Calgary Flames 1

Pittsburgh Penguins 3, San Jose Sharks 0

MAJOR LEAGUE SOCCER

St. Louis City SC 2, Real Salt Lake 2

Atlanta United FC 1, DC United 1

FC Charlotte 2, Philadelphia Union FC 0

Columbus Crew SC 3, New York Red Bulls FC 1

FC Cincinnati 3, CF Montreal 0

Nashville SC 2, Inter Miami CF 5

New England Revolution 2, Chicago Fire FC 2

New York City FC 1, Seattle Sounders FC 2

Toronto FC 4, Orlando City SC 2

Colorado Rapids FC 2, Los Angeles FC 2

Los Angeles Galaxy FC 2, Minnesota United FC 1

Portland Timbers FC 0, FC San Diego 4

San Jose Earthquakes FC 2, FC Austin 1

Sporting Kansas City 0, Houston Dynamo FC 0

Vancouver Whitecaps FC 1, FC Dallas 2

(END REGULAR SEASON)

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 20

Montreal Alouettes 39, Ottawa RedBlacks 28

Calgary Stampeders 44. Toronto Argonauts 13

