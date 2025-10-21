Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 18-20, 2025
Jersey notches soccer win, Collinsville, Granite City win in volleyball.
MONDAY, OCTOBER 20 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL SEMIFINALS
CLASS 1A
Columbia 9, Pinckneyville 0
Freeburg 2, Anna-Jonesboro 0
CLASS 2A
Jersey 9, Taylorville 0
GIRLS VOLLEYBALL
Breese Mater Dei Catholic 25-25, Edwardsville 20-18
Belleville Althoff Catholic 25-25, Mt. Vernon 19-18
Collinsville 25-25, Litchfield 19-20
Granite City 25-25, Madison 0-0
Columbia 25-25, Waterloo 19-12
Father McGivney Catholic 25-25, Marquette Catholic 16-12
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
AMERICAN LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN
GAME SEVEN
Toronto Blue Jays 4, Seattle Mariners 3 (TOR wins 4-3)
TORONTO BLUE JAYS ---- 2025 AMERICAN LEAGUE CHAMPIONSHIP
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SEVEN
Detroit Lions 24, Tampa Bay Buccaneers 9
Seattle Seahawks 27, Houston Texans 19
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Minnesota Wild 3, New York Rangers 1
Philadelphia Flyers 5, Seattle Kraken 2
Montreal Canadiens 4, Buffalo Sabres 2
Winnipeg Jets 2, Calgary Flames 1
Vegas Golden Knights 4, Carolina Hurricanes 1
SATURDAY, OCTOBER 18 PLAY IT AGAIN SPORTS ROUNDUP
BOYS SOCCER
IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL PLAY-IN GAMES
CLASS 1A
Roxana 4, Carlyle 1
Pinckneyville 2, Harrisburg 1
CLASS 2A
Centralia 2, Granite City 1
FOOTBALL
Hayti, Mo. 32, Marquette Catholic 14
Hardin Calhoun 42, Jacksonville Routt Catholic 14
Carrollton 62, Beardstown 6
GIRLS FLAG FOOTBALL
IHSA PLAYOFFS --- STATE FINALS AT VILLA PARK WILLOWBROOK HIGH SCHOOL
STATE SEMIFINALS
Park Ridge Maine South 32, Chicago Perspectives/Leadership Academy 6
Chicago Whitney Young 12, Villa Park Willowbrook 6
THIRD PLACE GAME
Villa Park Willowbrook 30, Chicago Perspectives/Leadership Academy 0
STATE CHAMPIONSHIP
Park Ridge Maine South 26, Chicago Whitney Young 6
GIRLS VOLLEYBALL
Pinckneyville 25-25, Okawville 20-21
Waterloo 25-16-15, Trenton Wesclin 22-25-11
Nashville 25-25, Waterloo Gibault Catholic 18-14
Freeburg 26-25, Mt. Vernon 24-19
Columbia 25-25, Red Bud 11-10
Waterloo Gibault Catholic 27-25, Herrin 25-20
Chester 25-25, Okawville 17-23
Trenton Wesclin 25-25, Riverview Gardens, Mo. 2-3
Columbia 26-25-15, O'Fallon 27-15-9
Waterloo 25-25, Riverview Gardens, Mo. 4-4
Freeburg 23-25-15, Benton 25-19-6
Trenton Wesclin 19-25-15. Waterloo Gibault Catholic 25-21-7
Nashville 25-25, Waterloo 22-23
Freeburg 25-18-15. Pinckneyville 19-25-10
Okawville 25-25, Mt. Vernon 13-23
Columbia 25-25, Lombard Montini Catholic 23-15
Waterloo 25-23-15, Pinckneyville 14-25-11
Chester 25-25, Waterloo Gibault Catholic 18-23
Freeburg 25-25, Nashville 20-19
Okawville 25-23-15, Herrin 13-25-13
Trenton Wesclin 25-18-16. Benton 16-25-14
NCAA FOOTBALL
BIG TEN CONFERENCE
Ohio State Buckeyes 34, Wisconsin Badgers 0
Indiana Hoosiers 38, Michigan State Spartans 13
Oregon Ducks 56, Rutgers Scarlet Knights 10
Notre Dame Fighting Irish 34, USC Trojans 24
Michigan Wolverines 24, Washington Huskies 7
Northwestern Wildcats 19, Purdue Boilermakers 0
Iowa Hawkeyes 25, Penn State Nittany Lions 24
UCLA Bruins 20, Maryland Terrapins 17
MID-AMERICAN CONFERENCE
Central Michigan Chippewas 27, Bowling Green Falcons 6
Miami, Ohio, RedHawks 44, Eastern Michigan Eagles 30
Toledo Rockets 45, Kent State Golden Flashes 10
Buffalo Bulls 28, Massachusetts Minutemen 24
Ball State Cardinals 42, Akron Zips 28
Ohio Bobcats 48, Northern Illinois Huskies 21
SOUTHEASTERN CONFERENCE
Missouri Tigers 23, Auburn Tigers 17 (2OT)
Texas A&M Aggies 45, Arkansas Razorbacks 42
Georgia Bulldogs 43, Mississippi Rebels 35
Alabama Crimson Tide 37, Tennessee Volunteers 20
Vanderbilt Commodores 31, LSU Tigers 24
Oklahoma Sooners 26, South Carolina Gamecocks 7
Florida Gators 23, Mississippi State Bulldogs 21
OVC-BIG SOUTH CONFERENCE
Southeast Missouri Redhawks 42, Eastern Illinois Panthers 13
Tennessee-Martin Skyhawks 37, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 7
Tennessee Tech Golden Eagles 52, Lindenwood Lions 28
Charleston Southern Buccaneers 29, Western Illinois Leathernecks 24
Tennessee State Tigers 24, Howard Bison 7
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE
Youngstown State Penguins 40, Illinois State Redbirds 35
North Dakota State Bison 38, Indiana State Sycamores 7
North Dakota Eagles 38, SIU-Carbondale Salukis 19
South Dakota State Jackrabbits 35, Murray State Racers 19
South Dakota Coyotes 17, Northern Iowa Panthers 14
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
St. Louis Blues 3, Dallas Stars 1
Buffalo Sabres 3, Florida Panthers 0
New York Islanders 5, Ottawa Senators 4
New Jersey Devils 5, Edmonton Oilers 3
Seattle Kraken 4, Toronto Maple Leafs 3 (OT)
New York Rangers 4, Montreal Canadiens 3
Philadelphia Flyers 2, Minnesota Wild 1 (OT)
Columbus Blue Jackets 3, Tampa Bay Lightning 2
Winnipeg Jets 4, Nashville Predators 1
Colorado Avalanche 4, Boston Bruins 1
Carolina Hurricanes 4, Los Angeles Kings 3 (OT)
Vegas Golden Knights 6, Calgary Flames 1
Pittsburgh Penguins 3, San Jose Sharks 0
MAJOR LEAGUE SOCCER
St. Louis City SC 2, Real Salt Lake 2
Atlanta United FC 1, DC United 1
FC Charlotte 2, Philadelphia Union FC 0
Columbus Crew SC 3, New York Red Bulls FC 1
FC Cincinnati 3, CF Montreal 0
Nashville SC 2, Inter Miami CF 5
New England Revolution 2, Chicago Fire FC 2
New York City FC 1, Seattle Sounders FC 2
Toronto FC 4, Orlando City SC 2
Colorado Rapids FC 2, Los Angeles FC 2
Los Angeles Galaxy FC 2, Minnesota United FC 1
Portland Timbers FC 0, FC San Diego 4
San Jose Earthquakes FC 2, FC Austin 1
Sporting Kansas City 0, Houston Dynamo FC 0
Vancouver Whitecaps FC 1, FC Dallas 2
(END REGULAR SEASON)
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 20
Montreal Alouettes 39, Ottawa RedBlacks 28
Calgary Stampeders 44. Toronto Argonauts 13
