Play It Again Sports Scoreboard - Monday, Oct. 13, 2025
Highland, Father McGivney, Belleville West notch soccer wins; Seattle and LA record post season baseball victories.
MONDAY, OCTOBER 13 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
Normal Community West 1, Edwardsville 1
Waterloo Gibault Catholic 1, Breese Central 0
Highland 2, Alton 0
Father McGivney Catholic 3, Collinsville 0
Belleville West 2, Granite City 0
GIRLS FLAG FOOTBALL
IHSA PLAYOFFS --- DANVILLE SECTIONAL SEMIFINAL
Edwardsville 32, Mascoutah 13
GIRLS VOLLEYBALL
Breese Mater Dei Catholic 25-25, Belleville Althoff Catholic 12-19
Staunton 25-25, Father McGivney Catholic 19-21
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN
AMERICAN LEAGUE --- GAME TWO
Seattle Mariners 10, Toronto Blue Jays 3 (SEA leads 2-0)
NATIONAL LEAGUE --- GAME ONE
Los Angeles Dodgers 2, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 1-0)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SIX
Atlanta Falcons 24, Buffalo Bills 14
Chicago Bears 25, Washington Commanders 24
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
NORWEGIAN CRUISE LINES NHL FACE-OFF 2025
St. Louis Blues 5, Vancouver Canucks 2
Colorado Avalanche 3, Buffalo Sabres 1
Tampa Bay Lightning 4, Boston Bruins 3
Nashville Predators 4, Ottawa Senators 1
Winnipeg Jets 5, New York Islanders 2
Detroit Red Wings 3, Toronto Maple Leafs 2
Philadelphia Flyers 5, Florida Panthers 2
New Jersey Devils 3, Columbus Blue Jackets 2
Minnesota Wild 4, Los Angeles Kings 3 (Shootout, MIN wins 1-0, four rounds)
Chicago Blackhawks 3, Utah Mammoth 1
FIFA WORLD SOCCER
FIFA WORLD CUP NORTH AMERICAN 2026 QUALIFYING
UEFA --- EUROPE
Wales 2, Bulgaria 4
North Macedonia 1, Kazakhstan 1
Northern Ireland 0, Germany 1
Slovakia 2, Luxembourg 0
Slovenia 0, Switzerland 0
Sweden 0, Kosovo 1
Ukraine 2, Azerbaijian 1
Iceland 2, France 2
CONCACAF --- NORTH AND CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
Honduras 3, Haiti 0
Costa Rica 4, Nicaragua 1
