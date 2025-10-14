MONDAY, OCTOBER 13 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

Normal Community West 1, Edwardsville 1

Waterloo Gibault Catholic 1, Breese Central 0

Highland 2, Alton 0

Father McGivney Catholic 3, Collinsville 0

Belleville West 2, Granite City 0

GIRLS FLAG FOOTBALL

IHSA PLAYOFFS --- DANVILLE SECTIONAL SEMIFINAL

Edwardsville 32, Mascoutah 13

GIRLS VOLLEYBALL

Breese Mater Dei Catholic 25-25, Belleville Althoff Catholic 12-19

Staunton 25-25, Father McGivney Catholic 19-21

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN

AMERICAN LEAGUE --- GAME TWO

Seattle Mariners 10, Toronto Blue Jays 3 (SEA leads 2-0)

NATIONAL LEAGUE --- GAME ONE

Los Angeles Dodgers 2, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 1-0)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SIX

Atlanta Falcons 24, Buffalo Bills 14

Chicago Bears 25, Washington Commanders 24

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NORWEGIAN CRUISE LINES NHL FACE-OFF 2025

St. Louis Blues 5, Vancouver Canucks 2

Colorado Avalanche 3, Buffalo Sabres 1

Tampa Bay Lightning 4, Boston Bruins 3

Nashville Predators 4, Ottawa Senators 1

Winnipeg Jets 5, New York Islanders 2

Detroit Red Wings 3, Toronto Maple Leafs 2

Philadelphia Flyers 5, Florida Panthers 2

New Jersey Devils 3, Columbus Blue Jackets 2

Minnesota Wild 4, Los Angeles Kings 3 (Shootout, MIN wins 1-0, four rounds)

Chicago Blackhawks 3, Utah Mammoth 1

FIFA WORLD SOCCER

FIFA WORLD CUP NORTH AMERICAN 2026 QUALIFYING

UEFA --- EUROPE

Wales 2, Bulgaria 4

North Macedonia 1, Kazakhstan 1

Northern Ireland 0, Germany 1

Slovakia 2, Luxembourg 0

Slovenia 0, Switzerland 0

Sweden 0, Kosovo 1

Ukraine 2, Azerbaijian 1

Iceland 2, France 2

CONCACAF --- NORTH AND CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN

Honduras 3, Haiti 0

Costa Rica 4, Nicaragua 1

