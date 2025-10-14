Play It Again Sports Scoreboard - Monday, Oct. 13, 2025 Highland, Father McGivney, Belleville West notch soccer wins; Seattle and LA record post season baseball victories. Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, OCTOBER 13 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Normal Community West 1, Edwardsville 1 Waterloo Gibault Catholic 1, Breese Central 0 Highland 2, Alton 0 Father McGivney Catholic 3, Collinsville 0 Belleville West 2, Granite City 0 GIRLS FLAG FOOTBALL IHSA PLAYOFFS --- DANVILLE SECTIONAL SEMIFINAL Edwardsville 32, Mascoutah 13 GIRLS VOLLEYBALL Breese Mater Dei Catholic 25-25, Belleville Althoff Catholic 12-19 Staunton 25-25, Father McGivney Catholic 19-21 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES, PRESENTED BY LOANDEPOT --- BEST-OF-SEVEN AMERICAN LEAGUE --- GAME TWO Seattle Mariners 10, Toronto Blue Jays 3 (SEA leads 2-0) NATIONAL LEAGUE --- GAME ONE Los Angeles Dodgers 2, Milwaukee Brewers 1 (LAD leads 1-0) NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK SIX Atlanta Falcons 24, Buffalo Bills 14 Article continues after sponsor message Chicago Bears 25, Washington Commanders 24 NATIONAL HOCKEY LEAGUE NORWEGIAN CRUISE LINES NHL FACE-OFF 2025 St. Louis Blues 5, Vancouver Canucks 2 Colorado Avalanche 3, Buffalo Sabres 1 Tampa Bay Lightning 4, Boston Bruins 3 Nashville Predators 4, Ottawa Senators 1 Winnipeg Jets 5, New York Islanders 2 Detroit Red Wings 3, Toronto Maple Leafs 2 Philadelphia Flyers 5, Florida Panthers 2 New Jersey Devils 3, Columbus Blue Jackets 2 Minnesota Wild 4, Los Angeles Kings 3 (Shootout, MIN wins 1-0, four rounds) Chicago Blackhawks 3, Utah Mammoth 1 FIFA WORLD SOCCER FIFA WORLD CUP NORTH AMERICAN 2026 QUALIFYING UEFA --- EUROPE Wales 2, Bulgaria 4 North Macedonia 1, Kazakhstan 1 Northern Ireland 0, Germany 1 Slovakia 2, Luxembourg 0 Slovenia 0, Switzerland 0 Sweden 0, Kosovo 1 Ukraine 2, Azerbaijian 1 Iceland 2, France 2 CONCACAF --- NORTH AND CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN Honduras 3, Haiti 0 Costa Rica 4, Nicaragua 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending