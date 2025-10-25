FRIDAY, OCTOBER 24 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

IHSA PLAYOFFS – REGIONAL FINALS

CLASS 1A

Carlinville 3, Litchfield 2 (After Extra Time, Carlinville wins penalty kick shootout 4-3)

Father McGivney Catholic 7, Lebanon 1

Columbia 2, Freeburg 0

CLASS 3a

O’Fallon 1, Belleville West 0

GIRLS VOLLEYBALL

Breese Mater Dei Catholic 25-26 Quincy Notre Dame Catholic 17-24

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

121ST WORLD SERIES, PRESENTED BY CAPITALONE – BEST-OF-SEVEN

GAME ON

Toronto Blue Jays 11, Los Angeles Dodgers 4 (TOR leads 1-0)

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF 2025

Milwaukee Bucks 122, Toronto Raptors 116

Atlanta Hawks 111, Orlando Magic 107

Cleveland Cavaliers 131, Brooklyn Nets 124

New York Knicks 105, Boston Celtics 95

Detroit Pistons 115, Houston Rockets 111

Miami Heat 146, Memphis Grizzlies 114

San Antonio Spurs 120, New Orleans Pelicans 116 (OT)

Washington Wizards 117, Dallas Mavericks 107

Los Angeles Lakers 128, Minnesota Timberwolves 110

Portland Trail Blazers 139, Golden State Warriors 119

Sacramento Kings 105, Utah Jazz 104

Los Angeles Clippers 120, Phoenix Suns 102

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Buffalo Sabres 5, Toronto Maple Leafs 0

New Jersey Devils 3, San Jose Sharks 1

Washington Capitals 5, Columbus Blue Jackets 1

Winnipeg Jets 5, Calgary Flames 3

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS CUP PLAYOFFS

ROUND ONE – BEST-OF-THREE

GAME ONE

Inter Miami CF 3, Nashville SC 1 (MIA leads 1-0)

