Play It Again Sports Scoreboard - Friday, Oct. 24, 2025
FRIDAY, OCTOBER 24 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
BOYS SOCCER
IHSA PLAYOFFS – REGIONAL FINALS
CLASS 1A
Carlinville 3, Litchfield 2 (After Extra Time, Carlinville wins penalty kick shootout 4-3)
Father McGivney Catholic 7, Lebanon 1
Columbia 2, Freeburg 0
CLASS 3a
O’Fallon 1, Belleville West 0
GIRLS VOLLEYBALL
Breese Mater Dei Catholic 25-26 Quincy Notre Dame Catholic 17-24
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
121ST WORLD SERIES, PRESENTED BY CAPITALONE – BEST-OF-SEVEN
GAME ON
Toronto Blue Jays 11, Los Angeles Dodgers 4 (TOR leads 1-0)
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF 2025
Milwaukee Bucks 122, Toronto Raptors 116
Atlanta Hawks 111, Orlando Magic 107
Cleveland Cavaliers 131, Brooklyn Nets 124
New York Knicks 105, Boston Celtics 95
Detroit Pistons 115, Houston Rockets 111
Miami Heat 146, Memphis Grizzlies 114
San Antonio Spurs 120, New Orleans Pelicans 116 (OT)
Washington Wizards 117, Dallas Mavericks 107
Los Angeles Lakers 128, Minnesota Timberwolves 110
Portland Trail Blazers 139, Golden State Warriors 119
Sacramento Kings 105, Utah Jazz 104
Los Angeles Clippers 120, Phoenix Suns 102
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Buffalo Sabres 5, Toronto Maple Leafs 0
New Jersey Devils 3, San Jose Sharks 1
Washington Capitals 5, Columbus Blue Jackets 1
Winnipeg Jets 5, Calgary Flames 3
MAJOR LEAGUE SOCCER
MLS CUP PLAYOFFS
ROUND ONE – BEST-OF-THREE
GAME ONE
Inter Miami CF 3, Nashville SC 1 (MIA leads 1-0)
More like this: