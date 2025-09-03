Play It Again Sports Monday, Sept. 1, Tuesday, Sept. 2, 2025, Scoreboard
https://static.riverbender.com/media/3122433036-SportsScoreboard_PlayItAgainSports.jpg
TUESDAY, SEPTEMBER 2 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
Belleville Althoff Catholic 7, Civic Memorial 0
Triad 2, Father McGivney Catholic 2
Marquette Catholic 10, Waterloo Gibault Catholic 0
Highland 2, Raymond Lincolnwood 0
Granite City 4, Trenton Wesclin 0
Edwardsville 3, Belleville West 1
Carlinville 7, Springfield Lutheran 2
Alton 2, Belleville East 1
O'Fallon 3, Collinsville 2
Breese Mater Dei Catholic 7, Greenville 0
GIRLS FIELD HOCKEY
Lindbergh 2, Edwardsville 1
GIRLS VOLLEYBALL
Father McGivney Catholic 25-25, Greenville 13-11
Steeleville 25-25, New Athens 13-20
Edwardsville 25-25, Alton 20-12
O'Fallon 25-24-25, Belleville West 12-26-23
Belleville Althoff Catholic 25-25, Collinsville 14-23
Waterloo Gibault Catholic 25-25, Metro-East Lutheran 9-19
Piasa Southwestern 25-25, East Alton-Wood River 11-19
MAJOR LEAGUE BASEBALL
St. Louis Cardinals 2, Sacramento Athletics 1
Pittsburgh Pirates 9, Los Angeles Dodgers 7
New York Mets 12, Detroit Tigers 5
Toronto Blue Jays 12, Cincinnati Reds 9
Boston Red Sox 11, Cleveland Guardians 7
Washington Nationals 5, Miami Marlins 2
Tampa Bay Rays 6, Seattle Mariners 5
Los Angeles Angels 5, Kansas City Royals 1
Chicago Cubs 4, Atlanta Braves 3
Chicago White Sox 12, Minnesota Twins 3
New York Yankees 7, Houston Astros 1
San Francisco Giants 7, Colorado Rockies 4
Baltimore Orioles 6, San Diego Padres 2
Arizona Diamondbacks 5, Texas Rangers 3
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Golden State Valkyries 66, New York Liberty 58 (NOTE: Kate Martin: Edwardsville/Golden State: 11 points, three rebounds.)
Phoenix Mercury 85, Indiana Fever 79 (NOTES: Lexie Hull: Stanford/Indiana: 18 points, five rebounds, one assist. Sophie Cunningham: Missouri/Indiana: Did not play, injured, out for season. Caitlin Clark: Iowa/Indiana: Did not play, injured.)
MONDAY, SEPTEMBER 1 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
Waterloo 5, Granite City 0
GIRLS TENNIS
WEEKEND RESULTS
NEW TREIR INVITATIONAL
Edwardsville 4, Hoffman Estates James Conant
Edwardsville 3, Highland Park 2
Wiinnetka New Trier 5, Edwardsville 0
Edwardsville 3, Barrington 2
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Sacramento Athletics 11, St. Louis Cardinals 3
Washington Nationals 2, Miami Marlins 0
New York Mets 10, Detroit Tigers 8
Cincinnati Reds 5, Toronto Blue Jays 4
Boston Red Sox 6, Cleveland Guardians 4
Houston Astros 8, Los Angeles Angels 3
Chicago White Sox 5, Minnesota Twins 4
Chicago Cubs 7, Atlanta Braves 6 (10 innings)
Philadelphia Phillies 10, Milwaukee Brewers 8
San Francisco Giants 8, Colorado Rockies 2
Baltimore Orioles 4, San Diego Padres 3
Tampa Bay Rays 10, Seattle Mariners 3
Texas Rangers 7, Arizona Diamondbacks 5 (10 innings)
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Atlanta Dream 93, Connecticut Sun 76
Minnesota Lynx 96m Dallas Wings 71
Los Angeles Sparks 91, Seattle Storm 85
FIFA WORLD SOCCER
FIFA WORLD CUP NORTH AMERICAN 2026 QUALIFYING
CAF --- AFRICA
Eritrea vs. Zambia --- cancelled
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 13
OK TIRE CFL LABOUR DAY WEEKEND CLASSICS
Toronto Argonauts 35, Hamilton Tiger-Cats 33
Calgary Stampeders 28, Edmonton Elks 7
