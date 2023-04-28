COLLINSVILLE - Collinsville Police presented a case to the Madison County State's Attorney's Office and today announced charges in the homicide of Vaeden J. Hawkes on April 24, 2023, in Collinsville. Murder charges have been filed against Isaiah T. Jenkins, 16, of Collinsville.

Isaiah T. JenkinsThe charges are as follows:

  • Count 1: First-Degree Murder; a Class M Felony
  • Count 2: First-Degree Murder; a Class M Felony
  • Count 3: Unlawful Possession of a Stolen Firearm; a Class 4 Felony.
  • Count 4: Aggravated Unlawful Use of Weapons; a Class 4 Felony.

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

Article continues after sponsor message

The Honorable Judge A. Ryan Jumper set the bond amount for Jenkins at $5,000,000.

Jenkins is currently in custody at the Madison County Juvenile Detention Center.

More like this:

Two From Collinsville Charged Separately In DUI, Weapon Cases
Jun 26, 2025
Belleville Resident Among 3 Charged With Various Weapon Offenses
Yesterday
Miko D. Martin Charged with Murder Following Fatal Wood River Collision
Jul 8, 2025
17-Year-Old Faces Attempted Murder Charges In Alton Bus Stop Shooting
Jul 30, 2025
Collinsville Police Charge Worker with Attempted First-Degree Murder
Jul 24, 2025

 