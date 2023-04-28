Listen to the story

COLLINSVILLE - Collinsville Police presented a case to the Madison County State's Attorney's Office and today announced charges in the homicide of Vaeden J. Hawkes on April 24, 2023, in Collinsville. Murder charges have been filed against Isaiah T. Jenkins, 16, of Collinsville.

The charges are as follows:

Count 1: First-Degree Murder; a Class M Felony

Count 2: First-Degree Murder; a Class M Felony

Count 3: Unlawful Possession of a Stolen Firearm; a Class 4 Felony.

Count 4: Aggravated Unlawful Use of Weapons; a Class 4 Felony.

The Honorable Judge A. Ryan Jumper set the bond amount for Jenkins at $5,000,000.

Jenkins is currently in custody at the Madison County Juvenile Detention Center.

