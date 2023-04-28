Murder Suspect Charged In Collinsville Case
COLLINSVILLE - Collinsville Police presented a case to the Madison County State's Attorney's Office and today announced charges in the homicide of Vaeden J. Hawkes on April 24, 2023, in Collinsville. Murder charges have been filed against Isaiah T. Jenkins, 16, of Collinsville.
The charges are as follows:
- Count 1: First-Degree Murder; a Class M Felony
- Count 2: First-Degree Murder; a Class M Felony
- Count 3: Unlawful Possession of a Stolen Firearm; a Class 4 Felony.
- Count 4: Aggravated Unlawful Use of Weapons; a Class 4 Felony.
The Honorable Judge A. Ryan Jumper set the bond amount for Jenkins at $5,000,000.
Jenkins is currently in custody at the Madison County Juvenile Detention Center.
