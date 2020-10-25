Madison County Board Will Have All But Two Contested Races On November 3
MADISON COUNTY- Every Madison County Board Member race except for two will be contested on November 3rd.
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
District 2 DeAnn Rizzi (D) vs Stacey Pace (R)
District 3 Maria Ferrari (D) vs William S Meyer (R)
District 4 Kelly A Simpson vs Bobby Ross (R)
District 8 (I) Michael Holliday Sr. (D) running unopposed
District 17 (I) Victor Valentine Jr. (D) running unopposed
District 18 (I) Jack Minner (D) vs Richard Keasey (R)
District 19 Dina Burch (D) vs Aaron Messner (R)
District 20 (I) Kristen Novacich - Koberna (D) vs Denise Wiehardt (R)
District 26 Collin Vanmeter (D) vs (I) Erica Conway Harriss (R)
District 27 Paul Rydgig (D) vs (I) Heather Mueller Jones (R)
District 29 Jim Trucano (D) vs Ryan Kneedler (R)
More like this: