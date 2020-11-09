This is the first-quarter honor roll for Lincoln Middle School in Edwardsville.

Student Last, First, Middle Name

Grade

Altgilbers, Brandon Lee

06

Benguche, Jahshaun Richie

06

Bennett, Aidan James

06

Bogle, Justin Robert

06

Bollinger, Avery Gabrielle

06

Boutelle, Colton Matthew

06

Boys, Austin Joseph

06

Brophy, Grace Elizabeth

06

Brown, Kathryn Elizabeth

06

Bull, Ethan Lawrence

06

Capron, Grace Elizabeth

06

Castelli, August Michael

06

Chrenka, Blake Elliott

06

Cohn, Dylan Alexis

06

Coleman, Dean Exsear

06

Cosa, Logan Jeremiah

06

Cross, Xavier Michaels

06

Csaszar, Nolan Jerome

06

Demchenko, Chiara Celeste Alexeevn

06

Diltz, Mia Lorene

06

Driesner, Vega Dei

06

Durkee, Maeve Erin

06

Edwards, Merrick Wayne

06

Eldridge, Reagan Nichole

06

Frank, Taylor Ann

06

Fuller, Siena Haley

06

Garrison, William Vaughn

06

Gaughan, Leah Christine

06

Ge, Jared Xiang

06

Gieseking, Kennedy Ann

06

Gitcho, Zoe Caelin

06

Goebel, Livia May

06

Gonzalez, Isabella

06

Gray, James Raleigh

06

Grivas, Konstantina

06

Grote, Carter Michael

06

Guntrum, Cayman W

06

Gusewelle, Emerson Grace

06

Hagedorn, Grady Paul

06

Hansel, Melanie Renee

06

Harkey, Gwen Elizabeth

06

Hatfield, Kaitlyn Elise

06

Helm, Parker Nash

06

Henson, Emma Rose

06

Hill, Mark Ambrose

06

Hoffman, Lincoln Michael

06

Holobaugh, Madelyn Grace

06

Horsfall, Ava Ann

06

Huffman, Campbell Brynn

06

Hunter, Hadasah Tice

06

Iberg, Brayden James

06

Ihsan, Mayameen

06

Kaufmann, Zoe Meixun

06

Kirby, Liliana Elizabeth

06

Knef, Ava G

06

Lifritz, Jackson William

06

Lindsay, Sean Avery Michael

06

Lintker, Kylie Elizabeth

06

Luesse, Jude Alexander

06

Maloney, David Thomas

06

Martens, Dylan Bradley

06

Massey, Nora Clare

06

McCallister, Taya Desiree Nicole

06

McGee, Isaac Young

06

McKenney, Evelyn Scott

06

Meiser, Lily Jane

06

Miller, Morgan Marlene

06

Mink, Alaina Elizabeth

06

Nevins, Abigail Grace

06

Nolan, Avery Lee

06

Ohlau, Madelyn Alexis

06

Padon, Charles Atwood

06

Pryor, Maycee Jean

06

Quaizar, Musa Huzaifa

06

Rashman, Daniel Alexander

06

Rhea, Jakson Robert

06

Robertson, Aliana Jovan

06

Ruf, Jackson Sawyer

06

Sanders, Nolan Elliot

06

Scarborough, Leo Bennett

06

Schickedanz, Spencer Dene

06

Schumacher, Chase Anthony

06

Shelton, Ciara Nicole

06

Siddall, Charlotte Grace

06

Slagle, Nola Mae

06

Slemer, Spencer Douglas

06

Sprinkle, Blake Justin

06

Stark, Evan Louis

06

Summers, Andrew John

06

Summers, Beatrix Yi

06

Tetzlaff, Luke Donald

06

Thomas, Elena Kaye

06

Verbais, Knox Michael

06

Vetter, Edie Anna

06

Walker, Kaleah Icie

06

Walsh, Jack Dennis

06

Wehrly, Haley Ann

06

Weller, Rowan William

06

Wells, Dalton Michael

06

Whitaker, Nora Rae

06

White, Victoria Elizabeth Ann

06

Wilkinson, Lexi Nicole

06

Wilkinson, Lucas Dale

06

Wineinger-Halemeyer, Jazmine Violet

06

Wonders, Shawn Patrick

06

Woolf, Tylen Ignacio

06

Young, Livia Carol

06

Zuercher, Owen Victor

06

Adamitis, Joseph Ryan

07

Alexander, Benjamin Charles

07

Archer, Alaynah Renee

07

Arendell, Corbin James

07

Baugh, Hunter Russell

07

Bell, Jaylinn Macey

07

Berning, Owen Jacob

07

Bertels, Logan David

07

Bohnenstiehl, Karissa Marie

07

Borden, Estelle Bright

07

Bowser, Maggie Grace

07

Burroughs, Geneva Marie

07

Collignon, Madilyn Elizabeth

07

Combs, Noah P

07

Conkovich, John Michael

07

Cox, Bryar Lee

07

Cox, Lily Rene

07

Craig, Lillian Grace

07

Dannenbrink, Drew Michael

07

Davis, Jada Beth

07

Davis, Liza Madden

07

Demirer, Kaan Yusuf

07

Deweese, Abram James

07

Dillon, Derrian

07

Elliott, Jackson Connor

07

Evans, Austin Kaori

07

Feather, Hannah Melinda

07

Finckbone, Micah Morrison

07

Forinash, Nolan Warner

07

Fox, Marley Jade

07

Geggus, Brooke Elizabeth

07

Geminn, Ali Kaye

07

Goclan, Kaya Alexis

07

Gorniak, Shelby Addison

07

Graklanoff, Emilynn Grace

07

Greenwood, Addison Mae

07

Halford, Lola Addison

07

Harvey, Alexandria Lynn

07

Hawk, Hyrum Robert

07

Henson, Andrew Robert

07

Hernandez, Anya Noely

07

Hildebrand, Abigail Marie

07

Hollis, Aubri Jane

07

Horton, Maxwell William

07

Hubbard, Madeline Rose

07

Jackson, Kennedy Sarah

07

Jackson, Sydney Olivia

07

Jacoby, Sophia Marcella

07

Kusmierczak, Benjamin Nolan

07

Levinson, Tricity Tylyn James

07

Long, Katelyn Nicole

07

Loomas, Jordynne Zoi

07

Looper, Landon Kyle

07

Lugge, Adam Joshua

07

MacMillan, Riley Johanna

07

Maher, Brady Michael

07

Marshall, Mia Caroline

07

Martin, Finn Thomas

07

McArtor, Madison Jordan

07

McDonald, Cory James

07

McDonald, Ella Marie

07

McDonald, Kelen Thomas

07

McGinness, Ian Richard

07

McIntyre, Kellen William

07

Mize, Isabelle Allene

07

Moore, Colleen Grace

07

Mulcahy, Abigail Elaine

07

Myung, Hannah Haeju

07

Nichols, Layne Michael

07

Noll, Reece Alexander

07

Oertle, Grace Robyn

07

Omotola, Zara Eden

07

Perham, Liya Haneul

07

Poettker, Reid Nicholas

07

Poneleit, Jackson David

07

Proctor, Josie Anne

07

Quart-Ackad, Merissa Ava

07

Rives, Keira Maxine

07

Ruehl, Brenna Ellen

07

Ruehl, Derek Murray

07

Rulo, Peyton Dianne

07

Salyer, Andrah Marie

07

Sayuk, Olivia Elise

07

Schueler, Nicholas Huitt

07

Schultz, Drake Douglas

07

Selimi, Eliona Viola

07

Shahbaz, Maysaa Nicole

07

Spears, Cole Fredrick

07

Spencer, Emmaline Mae

07

Stacy, Preston Michael

07

Stafford, Valarie Gwen

07

Steelman, Brayden Welsh

07

Thothong, Thaksaphon

07

Turner, Macy Lee

07

Wagenblast, Maren Virginia

07

Warner, Liv Renee

07

Waymire, Benjamin Michael

07

Weaver, Yale Joseph

07

Weis, Jack Daniel

07

Wilfong, Amelia Elizabeth

07

Wilkins, John Thomas

07

Winkler, Colette Ann

07

Wylie, Caroline Ann

07

Abney, Callie Faith

08

Alwardt, Lincoln Hunter

08

Anderson, Michael Thomas

08

Appleby, Paris Renae

08

Bannister, Gabriella Dai

08

Bash, Madeline Grace

08

Benjankar, Shrawan Man

08

Blasingim, Andrew Joseph

08

Bollinger, Keaton Ling

08

Bowker, William George

08

Boyd, Sara Elizabeth

08

Breden, Liam Riley

08

Browne, Jolie Isabelle

08

Bull, Madelyn Ann

08

Cala, Adriana Pamela

08

Carr, Audrey Louise

08

Chambers, Emerson Joy

08

Chiarodo, Joseph Eric

08

Cook JR, Michael Keith

08

Darabi, Ryan

08

Depper, Paige Mareigh

08

Dudley, Tyler Robert

08

Dykes, Landon Berry

08

Elsas, Lila Wren

08

Evans, Ethan Cameron

08

Fairburn, Brayden Christian Michael

08

Followell, Adalynn Marie

08

Garner, Benjamin Alan

08

Gilmor, Elias Anthony

08

Glisson, Ella Grace

08

Goebel, Lucy Christina

08

Gogue, Zachariah Michael

08

Gusewelle, Laura Jean

08

Hagedorn, Emily Jane

08

Hall, Donovan William

08

Harmon, Landon Rollins

08

Harriss, Julia Claire

08

Hohlt, Addison Claire

08

Holland, Thomas Furman

08

Holmes, Mason Dean

08

Huffman, Samantha Avery

08

Jennings, Allison Ann

08

Johnson, Kaela Junae

08

Jones, Charli Ahna

08

Jones, Claire Louise

08

Karlas, Olivia Paige

08

Keen, Eva Elizabeth

08

Keller, Addison Reese

08

Kerpan, Annaliese Natalya

08

King II, Michael Otis

08

Knef, Andrew H

08

Krebs, Lucas Isaac

08

Lalor, Haley Sophia

08

Lane, Zachary Robert

08

Lankford, Gavin Maxwell

08

Lewis, Desirae Hannah

08

Lewis, Mason Samuel

08

Lilienkamp, Andrew Jose

08

Lobbig, Dana Carol

08

Logan, Layne Reilly

08

Ludwig, Katelyn Nicole

08

Lynch, Sophia LouAnn

08

Mahler, Owen Andrew

08

Manthey, Campbell Beck

08

Martens, Claire Elise

08

Mayes, Ava Gabrielle

08

McDonald JR, Antwan Lee

08

McKenney, Samantha Moreni

08

McMillian, Parker Robert

08

Meier, Hannah Suzanne

08

Miller, Gavin Mason

08

Miner, Micah Gordon

08

Moseley, Maggie Joy

08

Motley, Anna Irene

08

Mouldon, Lydia Caroline

08

Obeius, Elan Marcus

08

Patrick, Samantha Brooke

08

Pender, Jackson Lane

08

Pickett, Caden Lee

08

Powell, Tyler David

08

Quaizar, Mariam Huzaifa

08

Regna, Elise Marie

08

Richie, Lora Rowan

08

Romano, Reigha Faith

08

Rosenberger, Whitney Marie

08

Rotter, Adam Charles

08

Rulo, Layla Lynn

08

Rutledge, Josephine Maya

08

Rydgig, Layla Joy

08

Schag, Gunnar Holt

08

Schlarman, Dean Michael

08

Schleeper, Cameron Jack

08

Sibley, Quinton

08

Slater, Laura Elizabeth

08

Spaulding, Purslane Amber Leanne

08

Stacy, Mitchell Evan

08

Stein, Leo Bernard

08

Steinkuehler, Riley David

08

Struble, Lydia Coleen

08

Sutherland, Drew Eugene

08

Taylor, Maya Li

08

Underwood, Cullen Allyn

08

Venelinova, Diana Valentinova

08

Vivian, Henry Richard

08

Walker, Ava Lynn

08

Wallis, Brayden Carter

08

Walsh, Colin Thomas

08

Ward, Jackson David

08

Watters, Rhianna Lynn

08

Weaver, Jackson Andrew

08

Webb, Raegan Leigh

08

Willenborg, Allison Mary

08

Williams, Jacob Wade

08

Williams, Kacey Rei

08

Wittkamp, Alyssa Nicole

08

Wolf, Hannah Elizabeth

08

Wolff, Tyler David

08

Worthen, Erick Michael

08

Ziobro, Madeline Rose

08

Zurliene, Quinn Michael

08

