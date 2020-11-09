Lincoln Middle School In Edwardsville Announces First-Quarter Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. This is the first-quarter honor roll for Lincoln Middle School in Edwardsville. Student Last, First, Middle Name Grade Altgilbers, Brandon Lee 06 Benguche, Jahshaun Richie 06 Bennett, Aidan James 06 Bogle, Justin Robert 06 Bollinger, Avery Gabrielle 06 Boutelle, Colton Matthew 06 Boys, Austin Joseph 06 Brophy, Grace Elizabeth 06 Brown, Kathryn Elizabeth 06 Bull, Ethan Lawrence 06 Capron, Grace Elizabeth 06 Castelli, August Michael 06 Chrenka, Blake Elliott 06 Cohn, Dylan Alexis 06 Coleman, Dean Exsear 06 Cosa, Logan Jeremiah 06 Cross, Xavier Michaels 06 Csaszar, Nolan Jerome 06 Demchenko, Chiara Celeste Alexeevn 06 Diltz, Mia Lorene 06 Driesner, Vega Dei 06 Durkee, Maeve Erin 06 Edwards, Merrick Wayne 06 Eldridge, Reagan Nichole 06 Frank, Taylor Ann 06 Fuller, Siena Haley 06 Garrison, William Vaughn 06 Gaughan, Leah Christine 06 Ge, Jared Xiang 06 Gieseking, Kennedy Ann 06 Gitcho, Zoe Caelin 06 Goebel, Livia May 06 Gonzalez, Isabella 06 Gray, James Raleigh 06 Grivas, Konstantina 06 Grote, Carter Michael 06 Guntrum, Cayman W 06 Gusewelle, Emerson Grace 06 Hagedorn, Grady Paul 06 Hansel, Melanie Renee 06 Harkey, Gwen Elizabeth 06 Hatfield, Kaitlyn Elise 06 Helm, Parker Nash 06 Henson, Emma Rose 06 Hill, Mark Ambrose 06 Hoffman, Lincoln Michael 06 Holobaugh, Madelyn Grace 06 Horsfall, Ava Ann 06 Huffman, Campbell Brynn 06 Hunter, Hadasah Tice 06 Iberg, Brayden James 06 Ihsan, Mayameen 06 Kaufmann, Zoe Meixun 06 Kirby, Liliana Elizabeth 06 Knef, Ava G 06 Lifritz, Jackson William 06 Lindsay, Sean Avery Michael 06 Lintker, Kylie Elizabeth 06 Luesse, Jude Alexander 06 Maloney, David Thomas 06 Martens, Dylan Bradley 06 Massey, Nora Clare 06 McCallister, Taya Desiree Nicole 06 McGee, Isaac Young 06 McKenney, Evelyn Scott 06 Meiser, Lily Jane 06 Miller, Morgan Marlene 06 Mink, Alaina Elizabeth 06 Nevins, Abigail Grace 06 Nolan, Avery Lee 06 Ohlau, Madelyn Alexis 06 Padon, Charles Atwood 06 Pryor, Maycee Jean 06 Quaizar, Musa Huzaifa 06 Rashman, Daniel Alexander 06 Rhea, Jakson Robert 06 Robertson, Aliana Jovan 06 Ruf, Jackson Sawyer 06 Sanders, Nolan Elliot 06 Scarborough, Leo Bennett 06 Schickedanz, Spencer Dene 06 Schumacher, Chase Anthony 06 Shelton, Ciara Nicole 06 Siddall, Charlotte Grace 06 Slagle, Nola Mae 06 Slemer, Spencer Douglas 06 Sprinkle, Blake Justin 06 Stark, Evan Louis 06 Summers, Andrew John 06 Summers, Beatrix Yi 06 Tetzlaff, Luke Donald 06 Thomas, Elena Kaye 06 Verbais, Knox Michael 06 Vetter, Edie Anna 06 Walker, Kaleah Icie 06 Walsh, Jack Dennis 06 Wehrly, Haley Ann 06 Weller, Rowan William 06 Wells, Dalton Michael 06 Whitaker, Nora Rae 06 White, Victoria Elizabeth Ann 06 Wilkinson, Lexi Nicole 06 Wilkinson, Lucas Dale 06 Wineinger-Halemeyer, Jazmine Violet 06 Wonders, Shawn Patrick 06 Woolf, Tylen Ignacio 06 Young, Livia Carol 06 Zuercher, Owen Victor 06 Adamitis, Joseph Ryan 07 Alexander, Benjamin Charles 07 Archer, Alaynah Renee 07 Arendell, Corbin James 07 Baugh, Hunter Russell 07 Bell, Jaylinn Macey 07 Berning, Owen Jacob 07 Bertels, Logan David 07 Bohnenstiehl, Karissa Marie 07 Borden, Estelle Bright 07 Bowser, Maggie Grace 07 Burroughs, Geneva Marie 07 Collignon, Madilyn Elizabeth 07 Combs, Noah P 07 Conkovich, John Michael 07 Cox, Bryar Lee 07 Cox, Lily Rene 07 Craig, Lillian Grace 07 Dannenbrink, Drew Michael 07 Davis, Jada Beth 07 Davis, Liza Madden 07 Demirer, Kaan Yusuf 07 Deweese, Abram James 07 Dillon, Derrian 07 Elliott, Jackson Connor 07 Evans, Austin Kaori 07 Feather, Hannah Melinda 07 Finckbone, Micah Morrison 07 Forinash, Nolan Warner 07 Fox, Marley Jade 07 Geggus, Brooke Elizabeth 07 Geminn, Ali Kaye 07 Goclan, Kaya Alexis 07 Gorniak, Shelby Addison 07 Graklanoff, Emilynn Grace 07 Greenwood, Addison Mae 07 Halford, Lola Addison 07 Harvey, Alexandria Lynn 07 Hawk, Hyrum Robert 07 Henson, Andrew Robert 07 Hernandez, Anya Noely 07 Hildebrand, Abigail Marie 07 Hollis, Aubri Jane 07 Horton, Maxwell William 07 Hubbard, Madeline Rose 07 Jackson, Kennedy Sarah 07 Jackson, Sydney Olivia 07 Jacoby, Sophia Marcella 07 Kusmierczak, Benjamin Nolan 07 Levinson, Tricity Tylyn James 07 Long, Katelyn Nicole 07 Loomas, Jordynne Zoi 07 Looper, Landon Kyle 07 Lugge, Adam Joshua 07 MacMillan, Riley Johanna 07 Maher, Brady Michael 07 Marshall, Mia Caroline Article continues after sponsor message 07 Martin, Finn Thomas 07 McArtor, Madison Jordan 07 McDonald, Cory James 07 McDonald, Ella Marie 07 McDonald, Kelen Thomas 07 McGinness, Ian Richard 07 McIntyre, Kellen William 07 Mize, Isabelle Allene 07 Moore, Colleen Grace 07 Mulcahy, Abigail Elaine 07 Myung, Hannah Haeju 07 Nichols, Layne Michael 07 Noll, Reece Alexander 07 Oertle, Grace Robyn 07 Omotola, Zara Eden 07 Perham, Liya Haneul 07 Poettker, Reid Nicholas 07 Poneleit, Jackson David 07 Proctor, Josie Anne 07 Quart-Ackad, Merissa Ava 07 Rives, Keira Maxine 07 Ruehl, Brenna Ellen 07 Ruehl, Derek Murray 07 Rulo, Peyton Dianne 07 Salyer, Andrah Marie 07 Sayuk, Olivia Elise 07 Schueler, Nicholas Huitt 07 Schultz, Drake Douglas 07 Selimi, Eliona Viola 07 Shahbaz, Maysaa Nicole 07 Spears, Cole Fredrick 07 Spencer, Emmaline Mae 07 Stacy, Preston Michael 07 Stafford, Valarie Gwen 07 Steelman, Brayden Welsh 07 Thothong, Thaksaphon 07 Turner, Macy Lee 07 Wagenblast, Maren Virginia 07 Warner, Liv Renee 07 Waymire, Benjamin Michael 07 Weaver, Yale Joseph 07 Weis, Jack Daniel 07 Wilfong, Amelia Elizabeth 07 Wilkins, John Thomas 07 Winkler, Colette Ann 07 Wylie, Caroline Ann 07 Abney, Callie Faith 08 Alwardt, Lincoln Hunter 08 Anderson, Michael Thomas 08 Appleby, Paris Renae 08 Bannister, Gabriella Dai 08 Bash, Madeline Grace 08 Benjankar, Shrawan Man 08 Blasingim, Andrew Joseph 08 Bollinger, Keaton Ling 08 Bowker, William George 08 Boyd, Sara Elizabeth 08 Breden, Liam Riley 08 Browne, Jolie Isabelle 08 Bull, Madelyn Ann 08 Cala, Adriana Pamela 08 Carr, Audrey Louise 08 Chambers, Emerson Joy 08 Chiarodo, Joseph Eric 08 Cook JR, Michael Keith 08 Darabi, Ryan 08 Depper, Paige Mareigh 08 Dudley, Tyler Robert 08 Dykes, Landon Berry 08 Elsas, Lila Wren 08 Evans, Ethan Cameron 08 Fairburn, Brayden Christian Michael 08 Followell, Adalynn Marie 08 Garner, Benjamin Alan 08 Gilmor, Elias Anthony 08 Glisson, Ella Grace 08 Goebel, Lucy Christina 08 Gogue, Zachariah Michael 08 Gusewelle, Laura Jean 08 Hagedorn, Emily Jane 08 Hall, Donovan William 08 Harmon, Landon Rollins 08 Harriss, Julia Claire 08 Hohlt, Addison Claire 08 Holland, Thomas Furman 08 Holmes, Mason Dean 08 Huffman, Samantha Avery 08 Jennings, Allison Ann 08 Johnson, Kaela Junae 08 Jones, Charli Ahna 08 Jones, Claire Louise 08 Karlas, Olivia Paige 08 Keen, Eva Elizabeth 08 Keller, Addison Reese 08 Kerpan, Annaliese Natalya 08 King II, Michael Otis 08 Knef, Andrew H 08 Krebs, Lucas Isaac 08 Lalor, Haley Sophia 08 Lane, Zachary Robert 08 Lankford, Gavin Maxwell 08 Lewis, Desirae Hannah 08 Lewis, Mason Samuel 08 Lilienkamp, Andrew Jose 08 Lobbig, Dana Carol 08 Logan, Layne Reilly 08 Ludwig, Katelyn Nicole 08 Lynch, Sophia LouAnn 08 Mahler, Owen Andrew 08 Manthey, Campbell Beck 08 Martens, Claire Elise 08 Mayes, Ava Gabrielle 08 McDonald JR, Antwan Lee 08 McKenney, Samantha Moreni 08 McMillian, Parker Robert 08 Meier, Hannah Suzanne 08 Miller, Gavin Mason 08 Miner, Micah Gordon 08 Moseley, Maggie Joy 08 Motley, Anna Irene 08 Mouldon, Lydia Caroline 08 Obeius, Elan Marcus 08 Patrick, Samantha Brooke 08 Pender, Jackson Lane 08 Pickett, Caden Lee 08 Powell, Tyler David 08 Quaizar, Mariam Huzaifa 08 Regna, Elise Marie 08 Richie, Lora Rowan 08 Romano, Reigha Faith 08 Rosenberger, Whitney Marie 08 Rotter, Adam Charles 08 Rulo, Layla Lynn 08 Rutledge, Josephine Maya 08 Rydgig, Layla Joy 08 Schag, Gunnar Holt 08 Schlarman, Dean Michael 08 Schleeper, Cameron Jack 08 Sibley, Quinton 08 Slater, Laura Elizabeth 08 Spaulding, Purslane Amber Leanne 08 Stacy, Mitchell Evan 08 Stein, Leo Bernard 08 Steinkuehler, Riley David 08 Struble, Lydia Coleen 08 Sutherland, Drew Eugene 08 Taylor, Maya Li 08 Underwood, Cullen Allyn 08 Venelinova, Diana Valentinova 08 Vivian, Henry Richard 08 Walker, Ava Lynn 08 Wallis, Brayden Carter 08 Walsh, Colin Thomas 08 Ward, Jackson David 08 Watters, Rhianna Lynn 08 Weaver, Jackson Andrew 08 Webb, Raegan Leigh 08 Willenborg, Allison Mary 08 Williams, Jacob Wade 08 Williams, Kacey Rei 08 Wittkamp, Alyssa Nicole 08 Wolf, Hannah Elizabeth 08 Wolff, Tyler David 08 Worthen, Erick Michael 08 Ziobro, Madeline Rose 08 Zurliene, Quinn Michael 08