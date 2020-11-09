Lincoln Middle School In Edwardsville Announces First-Quarter Honor Roll
This is the first-quarter honor roll for Lincoln Middle School in Edwardsville.
Student Last, First, Middle Name
Grade
Altgilbers, Brandon Lee
06
Benguche, Jahshaun Richie
06
Bennett, Aidan James
06
Bogle, Justin Robert
06
Bollinger, Avery Gabrielle
06
Boutelle, Colton Matthew
06
Boys, Austin Joseph
06
Brophy, Grace Elizabeth
06
Brown, Kathryn Elizabeth
06
Bull, Ethan Lawrence
06
Capron, Grace Elizabeth
06
Castelli, August Michael
06
Chrenka, Blake Elliott
06
Cohn, Dylan Alexis
06
Coleman, Dean Exsear
06
Cosa, Logan Jeremiah
06
Cross, Xavier Michaels
06
Csaszar, Nolan Jerome
06
Demchenko, Chiara Celeste Alexeevn
06
Diltz, Mia Lorene
06
Driesner, Vega Dei
06
Durkee, Maeve Erin
06
Edwards, Merrick Wayne
06
Eldridge, Reagan Nichole
06
Frank, Taylor Ann
06
Fuller, Siena Haley
06
Garrison, William Vaughn
06
Gaughan, Leah Christine
06
Ge, Jared Xiang
06
Gieseking, Kennedy Ann
06
Gitcho, Zoe Caelin
06
Goebel, Livia May
06
Gonzalez, Isabella
06
Gray, James Raleigh
06
Grivas, Konstantina
06
Grote, Carter Michael
06
Guntrum, Cayman W
06
Gusewelle, Emerson Grace
06
Hagedorn, Grady Paul
06
Hansel, Melanie Renee
06
Harkey, Gwen Elizabeth
06
Hatfield, Kaitlyn Elise
06
Helm, Parker Nash
06
Henson, Emma Rose
06
Hill, Mark Ambrose
06
Hoffman, Lincoln Michael
06
Holobaugh, Madelyn Grace
06
Horsfall, Ava Ann
06
Huffman, Campbell Brynn
06
Hunter, Hadasah Tice
06
Iberg, Brayden James
06
Ihsan, Mayameen
06
Kaufmann, Zoe Meixun
06
Kirby, Liliana Elizabeth
06
Knef, Ava G
06
Lifritz, Jackson William
06
Lindsay, Sean Avery Michael
06
Lintker, Kylie Elizabeth
06
Luesse, Jude Alexander
06
Maloney, David Thomas
06
Martens, Dylan Bradley
06
Massey, Nora Clare
06
McCallister, Taya Desiree Nicole
06
McGee, Isaac Young
06
McKenney, Evelyn Scott
06
Meiser, Lily Jane
06
Miller, Morgan Marlene
06
Mink, Alaina Elizabeth
06
Nevins, Abigail Grace
06
Nolan, Avery Lee
06
Ohlau, Madelyn Alexis
06
Padon, Charles Atwood
06
Pryor, Maycee Jean
06
Quaizar, Musa Huzaifa
06
Rashman, Daniel Alexander
06
Rhea, Jakson Robert
06
Robertson, Aliana Jovan
06
Ruf, Jackson Sawyer
06
Sanders, Nolan Elliot
06
Scarborough, Leo Bennett
06
Schickedanz, Spencer Dene
06
Schumacher, Chase Anthony
06
Shelton, Ciara Nicole
06
Siddall, Charlotte Grace
06
Slagle, Nola Mae
06
Slemer, Spencer Douglas
06
Sprinkle, Blake Justin
06
Stark, Evan Louis
06
Summers, Andrew John
06
Summers, Beatrix Yi
06
Tetzlaff, Luke Donald
06
Thomas, Elena Kaye
06
Verbais, Knox Michael
06
Vetter, Edie Anna
06
Walker, Kaleah Icie
06
Walsh, Jack Dennis
06
Wehrly, Haley Ann
06
Weller, Rowan William
06
Wells, Dalton Michael
06
Whitaker, Nora Rae
06
White, Victoria Elizabeth Ann
06
Wilkinson, Lexi Nicole
06
Wilkinson, Lucas Dale
06
Wineinger-Halemeyer, Jazmine Violet
06
Wonders, Shawn Patrick
06
Woolf, Tylen Ignacio
06
Young, Livia Carol
06
Zuercher, Owen Victor
06
Adamitis, Joseph Ryan
07
Alexander, Benjamin Charles
07
Archer, Alaynah Renee
07
Arendell, Corbin James
07
Baugh, Hunter Russell
07
Bell, Jaylinn Macey
07
Berning, Owen Jacob
07
Bertels, Logan David
07
Bohnenstiehl, Karissa Marie
07
Borden, Estelle Bright
07
Bowser, Maggie Grace
07
Burroughs, Geneva Marie
07
Collignon, Madilyn Elizabeth
07
Combs, Noah P
07
Conkovich, John Michael
07
Cox, Bryar Lee
07
Cox, Lily Rene
07
Craig, Lillian Grace
07
Dannenbrink, Drew Michael
07
Davis, Jada Beth
07
Davis, Liza Madden
07
Demirer, Kaan Yusuf
07
Deweese, Abram James
07
Dillon, Derrian
07
Elliott, Jackson Connor
07
Evans, Austin Kaori
07
Feather, Hannah Melinda
07
Finckbone, Micah Morrison
07
Forinash, Nolan Warner
07
Fox, Marley Jade
07
Geggus, Brooke Elizabeth
07
Geminn, Ali Kaye
07
Goclan, Kaya Alexis
07
Gorniak, Shelby Addison
07
Graklanoff, Emilynn Grace
07
Greenwood, Addison Mae
07
Halford, Lola Addison
07
Harvey, Alexandria Lynn
07
Hawk, Hyrum Robert
07
Henson, Andrew Robert
07
Hernandez, Anya Noely
07
Hildebrand, Abigail Marie
07
Hollis, Aubri Jane
07
Horton, Maxwell William
07
Hubbard, Madeline Rose
07
Jackson, Kennedy Sarah
07
Jackson, Sydney Olivia
07
Jacoby, Sophia Marcella
07
Kusmierczak, Benjamin Nolan
07
Levinson, Tricity Tylyn James
07
Long, Katelyn Nicole
07
Loomas, Jordynne Zoi
07
Looper, Landon Kyle
07
Lugge, Adam Joshua
07
MacMillan, Riley Johanna
07
Maher, Brady Michael
07
Marshall, Mia Caroline
07
Martin, Finn Thomas
07
McArtor, Madison Jordan
07
McDonald, Cory James
07
McDonald, Ella Marie
07
McDonald, Kelen Thomas
07
McGinness, Ian Richard
07
McIntyre, Kellen William
07
Mize, Isabelle Allene
07
Moore, Colleen Grace
07
Mulcahy, Abigail Elaine
07
Myung, Hannah Haeju
07
Nichols, Layne Michael
07
Noll, Reece Alexander
07
Oertle, Grace Robyn
07
Omotola, Zara Eden
07
Perham, Liya Haneul
07
Poettker, Reid Nicholas
07
Poneleit, Jackson David
07
Proctor, Josie Anne
07
Quart-Ackad, Merissa Ava
07
Rives, Keira Maxine
07
Ruehl, Brenna Ellen
07
Ruehl, Derek Murray
07
Rulo, Peyton Dianne
07
Salyer, Andrah Marie
07
Sayuk, Olivia Elise
07
Schueler, Nicholas Huitt
07
Schultz, Drake Douglas
07
Selimi, Eliona Viola
07
Shahbaz, Maysaa Nicole
07
Spears, Cole Fredrick
07
Spencer, Emmaline Mae
07
Stacy, Preston Michael
07
Stafford, Valarie Gwen
07
Steelman, Brayden Welsh
07
Thothong, Thaksaphon
07
Turner, Macy Lee
07
Wagenblast, Maren Virginia
07
Warner, Liv Renee
07
Waymire, Benjamin Michael
07
Weaver, Yale Joseph
07
Weis, Jack Daniel
07
Wilfong, Amelia Elizabeth
07
Wilkins, John Thomas
07
Winkler, Colette Ann
07
Wylie, Caroline Ann
07
Abney, Callie Faith
08
Alwardt, Lincoln Hunter
08
Anderson, Michael Thomas
08
Appleby, Paris Renae
08
Bannister, Gabriella Dai
08
Bash, Madeline Grace
08
Benjankar, Shrawan Man
08
Blasingim, Andrew Joseph
08
Bollinger, Keaton Ling
08
Bowker, William George
08
Boyd, Sara Elizabeth
08
Breden, Liam Riley
08
Browne, Jolie Isabelle
08
Bull, Madelyn Ann
08
Cala, Adriana Pamela
08
Carr, Audrey Louise
08
Chambers, Emerson Joy
08
Chiarodo, Joseph Eric
08
Cook JR, Michael Keith
08
Darabi, Ryan
08
Depper, Paige Mareigh
08
Dudley, Tyler Robert
08
Dykes, Landon Berry
08
Elsas, Lila Wren
08
Evans, Ethan Cameron
08
Fairburn, Brayden Christian Michael
08
Followell, Adalynn Marie
08
Garner, Benjamin Alan
08
Gilmor, Elias Anthony
08
Glisson, Ella Grace
08
Goebel, Lucy Christina
08
Gogue, Zachariah Michael
08
Gusewelle, Laura Jean
08
Hagedorn, Emily Jane
08
Hall, Donovan William
08
Harmon, Landon Rollins
08
Harriss, Julia Claire
08
Hohlt, Addison Claire
08
Holland, Thomas Furman
08
Holmes, Mason Dean
08
Huffman, Samantha Avery
08
Jennings, Allison Ann
08
Johnson, Kaela Junae
08
Jones, Charli Ahna
08
Jones, Claire Louise
08
Karlas, Olivia Paige
08
Keen, Eva Elizabeth
08
Keller, Addison Reese
08
Kerpan, Annaliese Natalya
08
King II, Michael Otis
08
Knef, Andrew H
08
Krebs, Lucas Isaac
08
Lalor, Haley Sophia
08
Lane, Zachary Robert
08
Lankford, Gavin Maxwell
08
Lewis, Desirae Hannah
08
Lewis, Mason Samuel
08
Lilienkamp, Andrew Jose
08
Lobbig, Dana Carol
08
Logan, Layne Reilly
08
Ludwig, Katelyn Nicole
08
Lynch, Sophia LouAnn
08
Mahler, Owen Andrew
08
Manthey, Campbell Beck
08
Martens, Claire Elise
08
Mayes, Ava Gabrielle
08
McDonald JR, Antwan Lee
08
McKenney, Samantha Moreni
08
McMillian, Parker Robert
08
Meier, Hannah Suzanne
08
Miller, Gavin Mason
08
Miner, Micah Gordon
08
Moseley, Maggie Joy
08
Motley, Anna Irene
08
Mouldon, Lydia Caroline
08
Obeius, Elan Marcus
08
Patrick, Samantha Brooke
08
Pender, Jackson Lane
08
Pickett, Caden Lee
08
Powell, Tyler David
08
Quaizar, Mariam Huzaifa
08
Regna, Elise Marie
08
Richie, Lora Rowan
08
Romano, Reigha Faith
08
Rosenberger, Whitney Marie
08
Rotter, Adam Charles
08
Rulo, Layla Lynn
08
Rutledge, Josephine Maya
08
Rydgig, Layla Joy
08
Schag, Gunnar Holt
08
Schlarman, Dean Michael
08
Schleeper, Cameron Jack
08
Sibley, Quinton
08
Slater, Laura Elizabeth
08
Spaulding, Purslane Amber Leanne
08
Stacy, Mitchell Evan
08
Stein, Leo Bernard
08
Steinkuehler, Riley David
08
Struble, Lydia Coleen
08
Sutherland, Drew Eugene
08
Taylor, Maya Li
08
Underwood, Cullen Allyn
08
Venelinova, Diana Valentinova
08
Vivian, Henry Richard
08
Walker, Ava Lynn
08
Wallis, Brayden Carter
08
Walsh, Colin Thomas
08
Ward, Jackson David
08
Watters, Rhianna Lynn
08
Weaver, Jackson Andrew
08
Webb, Raegan Leigh
08
Willenborg, Allison Mary
08
Williams, Jacob Wade
08
Williams, Kacey Rei
08
Wittkamp, Alyssa Nicole
08
Wolf, Hannah Elizabeth
08
Wolff, Tyler David
08
Worthen, Erick Michael
08
Ziobro, Madeline Rose
08
Zurliene, Quinn Michael
08
