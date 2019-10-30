Lincoln Middle School Honor Roll
October 30, 2019 2:34 PM October 31, 2019 1:20 PM
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EDWARDSVILLE - Lincoln Middle School Honor Roll is below:
6th Grade Honor Roll Students
- Abbas, Fatima
- Adamitis, Joseph Ryan
- Alexander, Benjamin Charles
- Amer, Malak Islam
- Archer, Alaynah Renee
- Arendell, Corbin James
- Baugh, Hunter Russell
- Becker, Derrian Matthew Charles
- Bell, Jaylinn Macey
- Berning, Owen Jacob
- Berning, Quinn Edward
- Bohnenstiehl, Karissa Marie
- Borden, Estelle Bright
- Bowser, Maggie Grace
- Brueggeman, Dylan Lee
- Burkey, Olivia Marie
- Burroughs, Geneva Marie
- Calvo, Josefa Ann
- Caminiti, Caleb Vincent
- Cecil, Lauren Elizabeth
- Collignon, Madilyn Elizabeth
- Compton, Braden Paul
- Conkovich, John Michael
- Cooper, Maria Caterina
- Cox, Bryar Lee
- Cox, Lily Rene
- Craig, Lillian Grace
- Crawford JR, Ellsmuno Saumod
- Cruzin, Lia'nice Sheina
- Dannenbrink, Drew Michael
- Davis, Ana Christine
- Davis, Jada Beth
- Davis, Liza Madden
- Dawson, Nicholas James
- Demirer, Kaan Yusuf
- Deweese, Abram James
- Dillon, Derrian
- Dungan, Elizabeth Ilene
- Elliott, Jackson Connor
- Ellsworth, Cooper Raleigh
- Elsas, Rosalie Pearl
- Evans, Austin Kaori
- Finckbone, Micah Morrison
- Forinash, Nolan Warner
- Fox, Marley Jade
- Freeman, Emily Marie
- Geggus, Brooke Elizabeth
- Geminn, Ali Kaye
- Goclan, Kaya Alexis
- Gorniak, Shelby Addison
- Graklanoff, Emilynn Grace
- Gray, Samantha I
- Greenwood, Addison Mae
- Haire, Jayden Aaron
- Halford, Lily Isabella
- Halford, Lola Addison
- Hall, Landon Robert
- Harvey, Alexandria Lynn
- Hawk, Hyrum Robert
- Hawkes, Toby Autumn
- Henson, Andrew Robert
- Hernandez, Anya Noely
- Hildebrand, Abigail Marie
- Hilmes, Hayden Cole
- Hollis, Aubri Jane
- Horton, Maxwell William
- Hubbard, Madeline Rose
- Jackson, Kennedy Sarah
- Jackson, Scoutyn Harlow
- Jackson, Sydney Olivia
- Johnson, Brandt Allen
- Johnson, Riley Todd
- Kannmacher, Hunter Michael
- Kathriner, Milo Zane
- Koch, Kessler Joseph
- Kusmierczak, Benjamin Nolan
- Lewis, Eli Cecil
- Lewis, Wasani Lino
- Long, Katelyn Nicole
- Loomas, Jordynne Zoi
- Looper, Landon Kyle
- Lugge, Adam Joshua
- MacMillan, Riley Johanna
- Maher, Brady Michael
- Marshall, Mia Caroline
- Martin, Finn Thomas
- Masinelli, Kelan Henry
- McAdams, James Patrick
- McArtor, Madison Jordan
- McDonald, Cory James
- McDonald, Ella Marie
- McDonald, Kelen Thomas
- McGinness, Ian Richard
- McIntyre, Kellen William
- Mersinger, Morgan Scott
- Mize, Isabelle Allene
- Moore, Colleen Grace
- Muratov, Ariana
- Myung, Hannah Haeju
- Nichols, Layne Michael
- Noll, Reece Alexander
- Oertle, Grace Robyn
- Olson, Alexander William
- Omotola, Zara Eden
- Patterson, Jeremiah Lee
- Perham, Liya Haneul
- Pernicka, Eleanor Rose
- Plummer, Zelda Jane Victoria
- Poettker, Reid Nicholas
- Proctor, Josie Anne
- Quart-Ackad, Merissa Ava
- Rives, Keira Maxine
- Roderfeld, Noah Michael
- Ruehl, Brenna Ellen
- Ruehl, Derek Murray
- Salyer, Andrah Marie
- Sayuk, Olivia Elise
- Schueler, Nicholas Huitt
- Schultz, Drake Douglas
- Selimi, Eliona Viola
- Seymour, Bryce Richard
- Shahbaz, Maysaa Nicole
- Sharma, Arav
- Spears, Cole Fredrick
- Spencer, Emmaline Mae
- Stacy, Preston Michael
- Stafford, Valarie Gwen
- Stearns, Simon Kelly
- Steelman, Brayden Welsh
- Story, Joi Danielle
- Thai, Elaine
- Thayn, Lincoln Porter
- Thomas, Mitaya MiQueen
- Thompson, Gabrielle Elaine
- Thothong, Thaksaphon
- Tossey, Daniel James
- Turner, Macy Lee
- Tyrrell, Remy Patrick
- Wagenblast, Maren Virginia
- Ward, Serenity Lynn
- Warner, Liv Renee
- Waymire, Benjamin Michael
- Weaver, Yale Joseph
- Weis, Jack Daniel
- Whisenand, Carter Stephen
- Wilfong, Amelia Elizabeth
- Wilkins, John Thomas
- Williams, Ava Claire Elizabeth
- Winkler, Colette Ann
- Wylie, Caroline Ann
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7th Grade Honor Roll Students
- Adams, Connor Irby
- Alwardt, Lincoln Hunter
- Anderson, Michael Thomas
- Appleby, Paris Renae
- Arth, Atticus A.
- Ashwill, Max Lee
- Bannister, Gabriella Dai
- Barton, Karli Rae
- Bash, Madeline Grace
- Beeler, Gavin Jayce
- Benjankar, Shrawan Man
- Bert, Aaliyah Rose
- Bertels, Stephanie Kerryann
- Blasingim, Andrew Joseph
- Bollinger, Keaton Ling
- Boyd, Jaxen
- Bozarth, Annealiceia Kayleigh
- Brannen, Alexis DeAnn
- Bull, Madelyn Ann
- Carr, Audrey Louise
- Carruthers, Sophia Catalina
- Carver, Elizabeth May
- Chambers, Emerson Joy
- Chiarodo, Joseph Eric
- Cohn, Zachary Craig
- Connoyer, Austin Michael
- Cook, Samuel Morrison
- Curry, Nolan Alan
- Darabi, Ryan
- Donahue, Kayleigh Grace Ann
- Dudley, Tyler Robert
- Dykes, Landon Berry
- Elsas, Lila Wren
- Epenesa, Iosefatu Bernard Joseph
- Evans, Ethan Cameron
- Fairburn, Brayden Christian Michael
- Followell, Adalynn Marie
- Garner, Alyssa Grace
- Gilmor, Elias Anthony
- Glisson, Ella Grace
- Goebel, Lucy Christina
- Gogue, Zachariah Michael
- Graham, Braden Diante
- Grave, Lillian Elizabeth
- Grayer, Taleyia Shirley
- Gusewelle, Laura Jean
- Hagedorn, Emily Jane
- Hall, Donovan William
- Harmon, Landon Rollins
- Harriss, Julia Claire
- Henderson, Charlotte Eloise Piper
- Hicks, Hunter Ryan
- Hohlt, Addison Claire
- Holland, Thomas Furman
- Holmes, Mason Dean
- Horta, Alexis Erica Zel
- House, Jackson Presley
- Huffman, Samantha Avery
- Huskey, Norah Evelyn
- Hutton, Emmy Laine Rose
- Jennings, Allison Ann
- Johnson, Kaela Junae
- Jones, Abygail Shelden
- Jones, Charli Ahna
- Jones, Claire Louise
- Kalish, Maxwell Alexander
- Karlas, Olivia Paige
- Keen, Eva Elizabeth
- Keller, Addison Reese
- Kerpan, Annaliese Natalya
- Kitchen, Samuel Joseph
- Klopfer, Eva Elizabeth
- Knecht, Ethan Wyatt
- Kolakowski, Madison Noelle
- Krebs, Lucas Isaac
- Lacy, Alexander George
- Lalor, Haley Sophia
- Lane, Zachary Robert
- Lankford, Gavin Maxwell
- Lewis, Mason Samuel
- Listner, Jameson Daniel
- Lobbig, Dana Carol
- Loethen, Samantha Anne
- Logan, Cameryn
- Logan, Layne Reilly
- Ludwig, Katelyn Nicole
- Lynch, Sophia LouAnn
- Mandorca, Nicholas Drew
- Manthey, Campbell Beck
- Martens, Claire Elise
- McElwain, Lelah Stephney
- McKenney, Samantha Moreni
- McMillian, Parker Robert
- Meier, Hannah Suzanne
- Mendoza Maldonado, Jonaten
- Miller, Emma Ruth
- Miller, Gavin Mason
- Miller, Mallory Jane
- Miner, Micah Gordon
- Mink, Blake Alexander
- Moore, Anna Kathleen
- Moseley, Maggie Joy
- Motley, Anna Irene
- Mouldon, Lydia Caroline
- Mullins, Sophia Elizabeth
- Obeius, Elan Marcus
- Parker-Miller, Londyn Eileen
- Patrick, Jackson David
- Patrick, Samantha Brooke
- Pedersen, Pyper Ann
- Pender, Jackson Lane
- Poettker, Ethan Harrison
- Porter, Ashlyn Genevieve
- Porter, Logan Allen
- Potter, Corinne Sophia
- Powell, Tyler David
- Poynter, Evan Jacob
- Quaizar, Mariam Huzaifa
- Richie, Lora Rowan
- Romano, Reigha Faith
- Rosenberger, Whitney Marie
- Rotter, Adam Charles
- Rutledge, Josephine Maya
- Rydgig, Layla Joy
- Samson, Braden Raymond
- Schag, Gunnar Holt
- Schlarman, Dean Michael
- Schleeper, Cameron Jack
- Sibley, Quinton
- Slater, Laura Elizabeth
- Smith, Camden Matthew
- Soto, Syra Mae Kealohapau'ole
- Spaulding, Purslane Amber Leanne
- Stacy, Mitchell Evan
- Steinkuehler, Riley David
- Struble, Lydia Coleen
- Sullivan, Grace Kateri
- Summers, Bella Marie
- Sutherland, Drew Eugene
- Swank, Micah Vaughn
- Taylor, Maya Li
- Triplett, Luke Tyler
- Underwood, Cullen Allyn
- Venelinova, Diana Valentinova
- Vivian, Henry Richard
- Volz, Hayden David
- Walker, Ava Lynn
- Walker, Zuri Christina
- Wallis, Brayden Carter
- Walsh, Colin Thomas
- Waltenberger, Maxwell Joseph
- Ward, Jackson David
- Washington, Isaac Likhi
- Watters, Rhianna Lynn
- Weaver, Jackson Andrew
- Webb, Raegan Leigh
- West, Alissa Nicole
- Willenborg, Allison Mary
- Williams, Jacob Wade
- Williams, Kacey Rei
- Wittkamp, Alyssa Nicole
- Wolf, Hannah Elizabeth
- Ziobro, Madeline Rose
- Zurliene, Quinn Michael
8th Grade Honor Roll Students
- Alwardt, Chase Leonard
- Angle, Andrew Christopher
- Angle, Hope Marie
- Angle, Morgan Clara
- Arana, Charlotte Lee
- Archer, Brynna Rae
- Arzola, Melanie
- Becker, Hope Christine
- Bielicke, Morgan Ann
- Blankenship, Shane Micha
- Blythe, Brooke Alyssa Anne
- Bock, Samantha Marie
- Bohlman, Broderick Harrison
- Bohnenstiehl, Ava Penelope
- Bollman, Carter Steven
- Bramstedt, Frederick Karl
- Brickman, Blye Owen
- Burk, Elise Taylor
- Burkey, Evan Charles
- Byron, Andrew George
- Cecil, Lucas Jeremy
- Chrenka, Chase Mae
- Cooper, Kaylah JoAnn
- Craine, Jacob David
- Csar-Kellenberger, Thomas Indiana
- Csaszar, Gabriel Christian
- Davis, Sara Margaret
- Davis, Sydney Leigh
- DeConcini, Leah Avery
- DeMare, Joseph Wilson
- Demirer, Eda Naz
- Deweese, Tess Isabel
- Dickson JR, Leslie Vernall
- Dmochowski, Sydney Paige
- Dustmann, Shane Alan
- Dyckman, Whitney Olivia
- Dynamic, Jade Farrell
- Ehlers, Paige Lizabeth
- Eldridge, Sidnee Rae
- Ellinas, Efthalia
- Essner, Vincent Carter
- Fanning, Ella Grace
- Flannery, Kelley Ann
- Frame, Christian Parker
- Gaughan, Georgia Kathleen
- Ge, Alexander Yao
- Gill, Madison Jade
- Goclan, Konnor Joseph
- Gouy, Sara Kathryn
- Halford, Nolan Edward Michael
- Hampton, Tyler Jason
- Hawk, Elijah Matthew
- Hebenstreit, Shayla Snell
- Heiderscheid, Jessica Nicole
- Hendricks, Adaline Elizabeth
- Hensley, David James
- Henson, Landon Taylor
- Henson, Nicholas Lee
- Hildebrand, Macy Isabel
- Hill, Anna Marie
- Hoenig, Kalyn Nicole
- Holobaugh, Sophia Renee
- Hopkins, Sarai Vanae
- Horsfall, Belle Marie
- House, Samuel Tyler
- Huang, Houye
- Huang, Wen zhi
- Ivashyn, Brian
- Jennings, Rain Christian
- Jones, Delaney Kay
- Jones, Gabrielle Elizabeth
- Kalb, Megan Kay
- Kimmey, Ryan James
- Kirkpatrick, Grace Marie
- Klaus, Kirstin LeeAnn
- Knobeloch, Megan Taylor
- Krampf, Kristen Joann
- Kusmierczak, Audrey Elizabeth
- Lane, Jillian Louise
- Lang, Erin Elizabeth
- Lawrence, Emily Grace
- Lewis, Tayte Michael
- Lopez Mendoza, Janet
- Loyd, Madeline Elizabeth
- Manning, Zeke Edward
- Mason, Danford Fitch
- McClain, Lily Rose
- McCormick, Evan Kenneth Chul Soo
- McGinnis, Colin Bove
- McLean, Liam Matthew
- McRae, Duncan Oran
- Meyer, Christopher Allen
- Miller, Kyra Walker
- Miller, Max Norton
- Mills, Allison Kay
- Moore, Colleen Meadow
- Morocco, Amir
- Moss, Brett Jacob
- Onwiler, Haley Ann
- Pallas, Mallory Kay
- Patrick, Emma Kathleen
- Perham, Maximillian Taeyang
- Pohl, Audrey Elizabeth
- Pollock, Emily Lin
- Proctor, Ella Catherine
- Rankin, Sophia Zella
- Reaka, Cameron Kay
- Reed, Alexander Michael
- Rice, Thomas Ethan
- Rives, Carter Warren
- Roseman, Claire Elizabeth
- Ross, Abigail Madison
- Schrimpf, Emma Margaret
- Seymour, Alexis M
- Sharp, Ulla Jane
- Shaw, Avery Marie
- Shaw, Nicholas Todd
- Shelton, Symphony Olivia
- Sheryr, Sonia
- Sibley IV, Joseph
- Skiff, Richard Edward
- Smith, Abigayle
- Sprinkle, Andrew Jonathan
- Steinmann, Josie Emille
- Stineburg, Rylee Janelle
- Stone, Wesley Thomas
- Suhre, Savannah Leigh
- Summers, Graham Q
- Thery, William Lee
- Thomas, Magdalyn Lois
- Todd, Joshua Edward
- Tossey, Elizabeth Keryn
- Turner, Cooper James
- Turner-Cole, Alayna Eileen
- Van Ryswyk, Dane Oliver
- Vetter, Kai Michael
- Viox, Joseph Matthew
- Vorachek, Hannah Hunter-Lynn
- Voss, Katherine Marie
- Waple, Matthew Ryan
- Warner, Case Edward
- Watson, Sloan Marie
- Weems, Katharine Nicole
- Wernex, Olivia Catherine
- White, Jacob Ryan
- Wilfong JR, Scott Michael
- Wilkerson, Trevor William
- Williams, Walter Zachary
- Winkler, Corinna Michael
- Wyatt, Derek Matthew
- Wylie, Jackson Richard
- Zawitkowski, Jesse A
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