EDWARDSVILLE - Lincoln Middle School Honor Roll is below:

6th Grade Honor Roll Students

  • Abbas, Fatima
  • Adamitis, Joseph Ryan
  • Alexander, Benjamin Charles
  • Amer, Malak Islam
  • Archer, Alaynah Renee
  • Arendell, Corbin James
  • Baugh, Hunter Russell
  • Becker, Derrian Matthew Charles
  • Bell, Jaylinn Macey
  • Berning, Owen Jacob
  • Berning, Quinn Edward
  • Bohnenstiehl, Karissa Marie
  • Borden, Estelle Bright
  • Bowser, Maggie Grace
  • Brueggeman, Dylan Lee
  • Burkey, Olivia Marie
  • Burroughs, Geneva Marie
  • Calvo, Josefa Ann
  • Caminiti, Caleb Vincent
  • Cecil, Lauren Elizabeth
  • Collignon, Madilyn Elizabeth
  • Compton, Braden Paul
  • Conkovich, John Michael
  • Cooper, Maria Caterina
  • Cox, Bryar Lee
  • Cox, Lily Rene
  • Craig, Lillian Grace
  • Crawford JR, Ellsmuno Saumod
  • Cruzin, Lia'nice Sheina
  • Dannenbrink, Drew Michael
  • Davis, Ana Christine
  • Davis, Jada Beth
  • Davis, Liza Madden
  • Dawson, Nicholas James
  • Demirer, Kaan Yusuf
  • Deweese, Abram James
  • Dillon, Derrian
  • Dungan, Elizabeth Ilene
  • Elliott, Jackson Connor
  • Ellsworth, Cooper Raleigh
  • Elsas, Rosalie Pearl
  • Evans, Austin Kaori
  • Finckbone, Micah Morrison
  • Forinash, Nolan Warner
  • Fox, Marley Jade
  • Freeman, Emily Marie
  • Geggus, Brooke Elizabeth
  • Geminn, Ali Kaye
  • Goclan, Kaya Alexis
  • Gorniak, Shelby Addison
  • Graklanoff, Emilynn Grace
  • Gray, Samantha I
  • Greenwood, Addison Mae
  • Haire, Jayden Aaron
  • Halford, Lily Isabella
  • Halford, Lola Addison
  • Hall, Landon Robert
  • Harvey, Alexandria Lynn
  • Hawk, Hyrum Robert
  • Hawkes, Toby Autumn
  • Henson, Andrew Robert
  • Hernandez, Anya Noely
  • Hildebrand, Abigail Marie
  • Hilmes, Hayden Cole
  • Hollis, Aubri Jane
  • Horton, Maxwell William
  • Hubbard, Madeline Rose
  • Jackson, Kennedy Sarah
  • Jackson, Scoutyn Harlow
  • Jackson, Sydney Olivia
  • Johnson, Brandt Allen
  • Johnson, Riley Todd
  • Kannmacher, Hunter Michael
  • Kathriner, Milo Zane
  • Koch, Kessler Joseph
  • Kusmierczak, Benjamin Nolan
  • Lewis, Eli Cecil
  • Lewis, Wasani Lino
  • Long, Katelyn Nicole
  • Loomas, Jordynne Zoi
  • Looper, Landon Kyle
  • Lugge, Adam Joshua
  • MacMillan, Riley Johanna
  • Maher, Brady Michael
  • Marshall, Mia Caroline
  • Martin, Finn Thomas
  • Masinelli, Kelan Henry
  • McAdams, James Patrick
  • McArtor, Madison Jordan
  • McDonald, Cory James
  • McDonald, Ella Marie
  • McDonald, Kelen Thomas
  • McGinness, Ian Richard
  • McIntyre, Kellen William
  • Mersinger, Morgan Scott
  • Mize, Isabelle Allene
  • Moore, Colleen Grace
  • Muratov, Ariana
  • Myung, Hannah Haeju
  • Nichols, Layne Michael
  • Noll, Reece Alexander
  • Oertle, Grace Robyn
  • Olson, Alexander William
  • Omotola, Zara Eden
  • Patterson, Jeremiah Lee
  • Perham, Liya Haneul
  • Pernicka, Eleanor Rose
  • Plummer, Zelda Jane Victoria
  • Poettker, Reid Nicholas
  • Proctor, Josie Anne
  • Quart-Ackad, Merissa Ava
  • Rives, Keira Maxine
  • Roderfeld, Noah Michael
  • Ruehl, Brenna Ellen
  • Ruehl, Derek Murray
  • Salyer, Andrah Marie
  • Sayuk, Olivia Elise
  • Schueler, Nicholas Huitt
  • Schultz, Drake Douglas
  • Selimi, Eliona Viola
  • Seymour, Bryce Richard
  • Shahbaz, Maysaa Nicole
  • Sharma, Arav
  • Spears, Cole Fredrick
  • Spencer, Emmaline Mae
  • Stacy, Preston Michael
  • Stafford, Valarie Gwen
  • Stearns, Simon Kelly
  • Steelman, Brayden Welsh
  • Story, Joi Danielle
  • Thai, Elaine
  • Thayn, Lincoln Porter
  • Thomas, Mitaya MiQueen
  • Thompson, Gabrielle Elaine
  • Thothong, Thaksaphon
  • Tossey, Daniel James
  • Turner, Macy Lee
  • Tyrrell, Remy Patrick
  • Wagenblast, Maren Virginia
  • Ward, Serenity Lynn
  • Warner, Liv Renee
  • Waymire, Benjamin Michael
  • Weaver, Yale Joseph
  • Weis, Jack Daniel
  • Whisenand, Carter Stephen
  • Wilfong, Amelia Elizabeth
  • Wilkins, John Thomas
  • Williams, Ava Claire Elizabeth
  • Winkler, Colette Ann
  • Wylie, Caroline Ann

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7th Grade Honor Roll Students

  • Adams, Connor Irby
  • Alwardt, Lincoln Hunter
  • Anderson, Michael Thomas
  • Appleby, Paris Renae
  • Arth, Atticus A.
  • Ashwill, Max Lee
  • Bannister, Gabriella Dai
  • Barton, Karli Rae
  • Bash, Madeline Grace
  • Beeler, Gavin Jayce
  • Benjankar, Shrawan Man
  • Bert, Aaliyah Rose
  • Bertels, Stephanie Kerryann
  • Blasingim, Andrew Joseph
  • Bollinger, Keaton Ling
  • Boyd, Jaxen
  • Bozarth, Annealiceia Kayleigh
  • Brannen, Alexis DeAnn
  • Bull, Madelyn Ann
  • Carr, Audrey Louise
  • Carruthers, Sophia Catalina
  • Carver, Elizabeth May
  • Chambers, Emerson Joy
  • Chiarodo, Joseph Eric
  • Cohn, Zachary Craig
  • Connoyer, Austin Michael
  • Cook, Samuel Morrison
  • Curry, Nolan Alan
  • Darabi, Ryan
  • Donahue, Kayleigh Grace Ann
  • Dudley, Tyler Robert
  • Dykes, Landon Berry
  • Elsas, Lila Wren
  • Epenesa, Iosefatu Bernard Joseph
  • Evans, Ethan Cameron
  • Fairburn, Brayden Christian Michael
  • Followell, Adalynn Marie
  • Garner, Alyssa Grace
  • Gilmor, Elias Anthony
  • Glisson, Ella Grace
  • Goebel, Lucy Christina
  • Gogue, Zachariah Michael
  • Graham, Braden Diante
  • Grave, Lillian Elizabeth
  • Grayer, Taleyia Shirley
  • Gusewelle, Laura Jean
  • Hagedorn, Emily Jane
  • Hall, Donovan William
  • Harmon, Landon Rollins
  • Harriss, Julia Claire
  • Henderson, Charlotte Eloise Piper
  • Hicks, Hunter Ryan
  • Hohlt, Addison Claire
  • Holland, Thomas Furman
  • Holmes, Mason Dean
  • Horta, Alexis Erica Zel
  • House, Jackson Presley
  • Huffman, Samantha Avery
  • Huskey, Norah Evelyn
  • Hutton, Emmy Laine Rose
  • Jennings, Allison Ann
  • Johnson, Kaela Junae
  • Jones, Abygail Shelden
  • Jones, Charli Ahna
  • Jones, Claire Louise
  • Kalish, Maxwell Alexander
  • Karlas, Olivia Paige
  • Keen, Eva Elizabeth
  • Keller, Addison Reese
  • Kerpan, Annaliese Natalya
  • Kitchen, Samuel Joseph
  • Klopfer, Eva Elizabeth
  • Knecht, Ethan Wyatt
  • Kolakowski, Madison Noelle
  • Krebs, Lucas Isaac
  • Lacy, Alexander George
  • Lalor, Haley Sophia
  • Lane, Zachary Robert
  • Lankford, Gavin Maxwell
  • Lewis, Mason Samuel
  • Listner, Jameson Daniel
  • Lobbig, Dana Carol
  • Loethen, Samantha Anne
  • Logan, Cameryn
  • Logan, Layne Reilly
  • Ludwig, Katelyn Nicole
  • Lynch, Sophia LouAnn
  • Mandorca, Nicholas Drew
  • Manthey, Campbell Beck
  • Martens, Claire Elise
  • McElwain, Lelah Stephney
  • McKenney, Samantha Moreni
  • McMillian, Parker Robert
  • Meier, Hannah Suzanne
  • Mendoza Maldonado, Jonaten
  • Miller, Emma Ruth
  • Miller, Gavin Mason
  • Miller, Mallory Jane
  • Miner, Micah Gordon
  • Mink, Blake Alexander
  • Moore, Anna Kathleen
  • Moseley, Maggie Joy
  • Motley, Anna Irene
  • Mouldon, Lydia Caroline
  • Mullins, Sophia Elizabeth
  • Obeius, Elan Marcus
  • Parker-Miller, Londyn Eileen
  • Patrick, Jackson David
  • Patrick, Samantha Brooke
  • Pedersen, Pyper Ann
  • Pender, Jackson Lane
  • Poettker, Ethan Harrison
  • Porter, Ashlyn Genevieve
  • Porter, Logan Allen
  • Potter, Corinne Sophia
  • Powell, Tyler David
  • Poynter, Evan Jacob
  • Quaizar, Mariam Huzaifa
  • Richie, Lora Rowan
  • Romano, Reigha Faith
  • Rosenberger, Whitney Marie
  • Rotter, Adam Charles
  • Rutledge, Josephine Maya
  • Rydgig, Layla Joy
  • Samson, Braden Raymond
  • Schag, Gunnar Holt
  • Schlarman, Dean Michael
  • Schleeper, Cameron Jack
  • Sibley, Quinton
  • Slater, Laura Elizabeth
  • Smith, Camden Matthew
  • Soto, Syra Mae Kealohapau'ole
  • Spaulding, Purslane Amber Leanne
  • Stacy, Mitchell Evan
  • Steinkuehler, Riley David
  • Struble, Lydia Coleen
  • Sullivan, Grace Kateri
  • Summers, Bella Marie
  • Sutherland, Drew Eugene
  • Swank, Micah Vaughn
  • Taylor, Maya Li
  • Triplett, Luke Tyler
  • Underwood, Cullen Allyn
  • Venelinova, Diana Valentinova
  • Vivian, Henry Richard
  • Volz, Hayden David
  • Walker, Ava Lynn
  • Walker, Zuri Christina
  • Wallis, Brayden Carter
  • Walsh, Colin Thomas
  • Waltenberger, Maxwell Joseph
  • Ward, Jackson David
  • Washington, Isaac Likhi
  • Watters, Rhianna Lynn
  • Weaver, Jackson Andrew
  • Webb, Raegan Leigh
  • West, Alissa Nicole
  • Willenborg, Allison Mary
  • Williams, Jacob Wade
  • Williams, Kacey Rei
  • Wittkamp, Alyssa Nicole
  • Wolf, Hannah Elizabeth
  • Ziobro, Madeline Rose
  • Zurliene, Quinn Michael

8th Grade Honor Roll Students

  • Alwardt, Chase Leonard
  • Angle, Andrew Christopher
  • Angle, Hope Marie
  • Angle, Morgan Clara
  • Arana, Charlotte Lee
  • Archer, Brynna Rae
  • Arzola, Melanie
  • Becker, Hope Christine
  • Bielicke, Morgan Ann
  • Blankenship, Shane Micha
  • Blythe, Brooke Alyssa Anne
  • Bock, Samantha Marie
  • Bohlman, Broderick Harrison
  • Bohnenstiehl, Ava Penelope
  • Bollman, Carter Steven
  • Bramstedt, Frederick Karl
  • Brickman, Blye Owen
  • Burk, Elise Taylor
  • Burkey, Evan Charles
  • Byron, Andrew George
  • Cecil, Lucas Jeremy
  • Chrenka, Chase Mae
  • Cooper, Kaylah JoAnn
  • Craine, Jacob David
  • Csar-Kellenberger, Thomas Indiana
  • Csaszar, Gabriel Christian
  • Davis, Sara Margaret
  • Davis, Sydney Leigh
  • DeConcini, Leah Avery
  • DeMare, Joseph Wilson
  • Demirer, Eda Naz
  • Deweese, Tess Isabel
  • Dickson JR, Leslie Vernall
  • Dmochowski, Sydney Paige
  • Dustmann, Shane Alan
  • Dyckman, Whitney Olivia
  • Dynamic, Jade Farrell
  • Ehlers, Paige Lizabeth
  • Eldridge, Sidnee Rae
  • Ellinas, Efthalia
  • Essner, Vincent Carter
  • Fanning, Ella Grace
  • Flannery, Kelley Ann
  • Frame, Christian Parker
  • Gaughan, Georgia Kathleen
  • Ge, Alexander Yao
  • Gill, Madison Jade
  • Goclan, Konnor Joseph
  • Gouy, Sara Kathryn
  • Halford, Nolan Edward Michael
  • Hampton, Tyler Jason
  • Hawk, Elijah Matthew
  • Hebenstreit, Shayla Snell
  • Heiderscheid, Jessica Nicole
  • Hendricks, Adaline Elizabeth
  • Hensley, David James
  • Henson, Landon Taylor
  • Henson, Nicholas Lee
  • Hildebrand, Macy Isabel
  • Hill, Anna Marie
  • Hoenig, Kalyn Nicole
  • Holobaugh, Sophia Renee
  • Hopkins, Sarai Vanae
  • Horsfall, Belle Marie
  • House, Samuel Tyler
  • Huang, Houye
  • Huang, Wen zhi
  • Ivashyn, Brian
  • Jennings, Rain Christian
  • Jones, Delaney Kay
  • Jones, Gabrielle Elizabeth
  • Kalb, Megan Kay
  • Kimmey, Ryan James
  • Kirkpatrick, Grace Marie
  • Klaus, Kirstin LeeAnn
  • Knobeloch, Megan Taylor
  • Krampf, Kristen Joann
  • Kusmierczak, Audrey Elizabeth
  • Lane, Jillian Louise
  • Lang, Erin Elizabeth
  • Lawrence, Emily Grace
  • Lewis, Tayte Michael
  • Lopez Mendoza, Janet
  • Loyd, Madeline Elizabeth
  • Manning, Zeke Edward
  • Mason, Danford Fitch
  • McClain, Lily Rose
  • McCormick, Evan Kenneth Chul Soo
  • McGinnis, Colin Bove
  • McLean, Liam Matthew
  • McRae, Duncan Oran
  • Meyer, Christopher Allen
  • Miller, Kyra Walker
  • Miller, Max Norton
  • Mills, Allison Kay
  • Moore, Colleen Meadow
  • Morocco, Amir
  • Moss, Brett Jacob
  • Onwiler, Haley Ann
  • Pallas, Mallory Kay
  • Patrick, Emma Kathleen
  • Perham, Maximillian Taeyang
  • Pohl, Audrey Elizabeth
  • Pollock, Emily Lin
  • Proctor, Ella Catherine
  • Rankin, Sophia Zella
  • Reaka, Cameron Kay
  • Reed, Alexander Michael
  • Rice, Thomas Ethan
  • Rives, Carter Warren
  • Roseman, Claire Elizabeth
  • Ross, Abigail Madison
  • Schrimpf, Emma Margaret
  • Seymour, Alexis M
  • Sharp, Ulla Jane
  • Shaw, Avery Marie
  • Shaw, Nicholas Todd
  • Shelton, Symphony Olivia
  • Sheryr, Sonia
  • Sibley IV, Joseph
  • Skiff, Richard Edward
  • Smith, Abigayle
  • Sprinkle, Andrew Jonathan
  • Steinmann, Josie Emille
  • Stineburg, Rylee Janelle
  • Stone, Wesley Thomas
  • Suhre, Savannah Leigh
  • Summers, Graham Q
  • Thery, William Lee
  • Thomas, Magdalyn Lois
  • Todd, Joshua Edward
  • Tossey, Elizabeth Keryn
  • Turner, Cooper James
  • Turner-Cole, Alayna Eileen
  • Van Ryswyk, Dane Oliver
  • Vetter, Kai Michael
  • Viox, Joseph Matthew
  • Vorachek, Hannah Hunter-Lynn
  • Voss, Katherine Marie
  • Waple, Matthew Ryan
  • Warner, Case Edward
  • Watson, Sloan Marie
  • Weems, Katharine Nicole
  • Wernex, Olivia Catherine
  • White, Jacob Ryan
  • Wilfong JR, Scott Michael
  • Wilkerson, Trevor William
  • Williams, Walter Zachary
  • Winkler, Corinna Michael
  • Wyatt, Derek Matthew
  • Wylie, Jackson Richard
  • Zawitkowski, Jesse A

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