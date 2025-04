EDWARDSVILLE - Lincoln Middle School has announced the students named to the honor roll for the third quarter.

Congratulations to all of the students who made the list on this fantastic accomplishment!

Student Name Last-First-Middle Grade

Abbas, Mohammad Kumail 06

Amer, Mariam Islam 06

Anderson, Nicholas James 06

Archambault, August Callisto 06

Archambault, Maud Catherine 06

Arth, Isabella Marie 06

Arzola, Tiara 06

Ayres, Jayce Amber 06

Baca, Olivia Murayama 06

Barham, Kylie Ann 06

Barker, Kain Titus 06

Barrett, Jeremiah Terrence 06

Bowler, Christian James 06

Boyd, Hailey Nicole 06

Boyd, Zoie Jonae 06

Boyen, Mackenzie Mae 06

Broeker, Chelsea Lee 06

Brown, Abigail Jean 06

Budwell, Livia Jewell 06

Burroughs, Abigail Nye 06

Chaidez, Hector Daniel 06

Chaidez, Victor Miguel 06

Claypool, Cooper Leslie 06

Coffey, Ryan William 06

Cole, Benjamin Andrew 06

Cole, Cameron Sorrell 06

Conrey, Max Warren 06

Cook, Ella Marie 06

Cooper, Margaret Anne 06

Dacus, Richard Tyler 06

Daly, Joshua Charles 06

Darr, Ellery Bethanne 06

Deck, Madison Sara 06

DeConcini, Luke Philip 06

DeWald, Madison Leigh 06

East, Madolyn Laylah 06

Engeman, Travis John 06

Fitzgerald, Jane Elizabeth 06

Forinash, Kindell Mae 06

Fosse, Maranda Ling 06

Frick, Taylor William Harris 06

Gruben, Owen Weber 06

Haar, Samantha Mary 06

Haroun, Ali Mamoun 06

Harriss, Ryan Andrew 06

Hegel, Zachary John 06

Henke, Olivia Noelle Eunah 06

Hileman, Ava Sione 06

Hinko, Scott Richard 06

Holder, Jake Andrew 06

Holder, Jena Nicole 06

Holland, William Christopher 06

Hollis, Nathan James 06

Hoven, Lucas Ryan 06

Hustedt, Kayla Marie 06

Jackson, Ava E 06

Jacoby, Tanner Wayne 06

Jenkins, Dallas Nicole 06

Jennings, Kayden Michael 06

Johnson, Caira Lenya 06

Jones, Janee Marie 06

Jubelt JR, Bryan Richard 06

Karibian, Michael James 06

Keen, Sylvia Elena 06

Kerpan, Dominik Xavier 06

Knoyle, Riley Marie 06

Krebs-Carr, Annisyn Jai 06

Krimmel, Rylee Lynn 06

Kuchta, Scarlett Claire 06

Laughlin, Jack Kelso 06

Libbra, Garner Douglas 06

Lintker, Tyler Andrew 06

Marks, Luke Quinn 06

Marshall, Kaila Grace 06

Massey, Miles Joseph 06

McGinnis, Dillon Bove 06

McMillian, Carter David 06

McOlgan, Alissa Rene 06

Mercer, Alexis Lynn 06

Mercer, Jocelynn Nicole 06

Miller, Connor Harrison 06

Miller, Katherine Avery 06

Mollett, Taylor Marie 06

Moore, Kyle Robert 06

Morningstar, Kaitlyn Ann 06

Murray, Isabella Grace 06

Noll, Jadyn Summer 06

Noll, Reese Katelyn 06

Nothstine, Jordyn Allen 06

O'Day, Isabelle Cleveland 06

O'Dell, Makaila Elyse 06

Ostrowski, Madelyn Leigh 06

Pelekanos, Andreas Harry 06

Picarella, Gianni Lee 06

Raisner, Gillen Ann 06

Ramsey, Grace Marilyn 06

Rana, Eman Sarah 06

Rhoads, Jackson Millard 06

Richie JR, Joshua Alexander 06

Ruehl, Maddox Owen 06

Ruklic, Anthony William 06

Rutledge, Cooper Elizabeth 06

Rynders, Emma Estelle 06

Sanders, Chance Edward 06

Scherer, Carlie Cianna 06

Schickedanz, Landen James 06

Schleeper, Kaden Michael 06

Seemiller, Aidan Joseph 06

Shaffer, Troy Joseph 06

Simmons, Makonnen Kincaid 06

Smith, Ryan James-Paul 06

Snyder, Desirae Nicole 06

Staggs JR, Jacob Adam 06

Staley, Samantha Nicole 06

Stump, Jonathan Daaron 06

Thayn, Amelia Belle 06

Thiems JR, Tad Walter 06

Thornsberry, Calli Marie 06

Tichenor, Sarah 06

Tyrrell, Evelyn Claire 06

Vander Velde, Ava Pender 06

Vardanyan, David Karen 06

Viehman, Morgan Riley 06

Vucich, Peyton Michelle 06

Waltenberger, Ava Kaye 06

Walters, Madison Gale 06

Weaver, Carsyn Marie 06

Weber, Carson R 06

Weller, Emerson Reilly 06

Wesley, Allison Rebecca 06

West, Trystn Shay 06

Willis, Riley Brianne 06

Young, Brooke Elise 06

Zahn, Grace Ann 06

Zeller, Audrey Opal 06

Zeller, Ellen Ruby 06

Agwuedu, Christopher Chidubem 07

Allen, Mackenzie Ann 07

Archer, Kyla Marie 07

Arico, Jonah Breckin 07

Armijo Oviedo, Sofia 07

Babington, Mason Mc Taggart 07

Ballossini, Chesca Margarita 07

Bandy, Christian Joseph 07

Benson, Daniel Shane 07

Benson, Kaleoloni Masina 07

Berry, Lillian Michelle 07

Bolton, Jay Michael 07

Bone, Logan James Michael 07

Brickman, Rhett Joseph 07

Budden, Kevin Dean 07

Buss, Alan Bernard 07

Byron, Caroline Frances 07

Carr, Annabel Rae 07

Chandler, Truman Michael 07

Chrenka, Tyler Martin 07

Christians, Bethany Jean 07

Colbert, Hannah Lynn 07

Cooper, Brianna Lee 07

Dmochowski, Madison Brooke 07

El-Khatib, Alyck Amiel 07

Fanning, Ava Ruth 07

Ferdinand, Oliver 07

Friedel, Andrew J 07

Fuller, Spencer Allan 07

Griffin, Alexandra Marie 07

Grimes, Ella Cecile 07

Gusewelle, Brady Wayne 07

Hardy, Cade Michael 07

Harmon, Zachary Oscar 07

Heflin, Rachel Marie 07

Huebner, Grant Lawrence 07

Huene, Danielle Lauren 07

Hunter, Rayna Gray 07

Huskey, Sydney Jeanette 07

Hyten, Benjamin Jeffrey 07

Jackson, Olivia Grace 07

Johnson II, Charles Thomas 07

Jones, Chase Michael 07

Kalb, Grace Elaine 07

Karlas, Luke Aaron 07

Knoyle, Carter Andrew 07

Laboy-Flores, Elizabeth Marie 07

Landry, Morgan Ryanne 07

Lane, Sydney Elizabeth 07

Lankford, Lindsey Paige 07

Law, Abigail Ann 07

Lembeck, Shelby Kathleen 07

Lewis, Riley Kathryn 07

Lightle, Ava Rose 07

Lobbig, Lisa Le Ann 07

Malik, Akira Oikawa 07

Massa, Kennedy Lee 07

Matthews, Jillian Rose 07

McGinness, Grace Emily 07

McNally, Andrew Thomas 07

McNamee, Maci Leann 07

Meyer, Isabela Michelle 07

Mollett, Alissa Renae 07

Nicol, Nathaniel Christian 07

O'Day, Josephine Cleveland 07

Oertle, Logan Ryan 07

Olmstead, August Autun 07

Owens, Ryleigh Hope 07

Pacatte, Shaun Robert 07

Parker, Chase Nolan 07

Piazza, Rachel Renee 07

Powell, Adam Christopher 07

Rana, Nadim Zaman 07

Rea, Ryan Matthew 07

Reising, Sage Elise 07

Robinson, Joshua Chritopher Jude 07

Rusick, Mera Anne 07

Samson, Colin Joseph 07

Saucier, NovaLee Addison 07

Saye, Gabriella Marie 07

Schaefer, Josephine C 07

Scharff, Cooper Jeffrey 07

Schmidt, Ann Noel 07

Schmidt, Zack Thomas 07

Slemmer, Luke August 07

Spencer, Connor James 07

Stacey, Keira Denise Marie 07

Stearns, Spencer Nicholas 07

Story, Jasmyn Patrice 07

Summers, Jackson Scott 07

Summers, Jacob Alexander Elvis 07

Tae, Hannah H. 07

Taylor, Chloe Louise 07

Thiems, Tianna Joy 07

Tillerson, Amaya Kaylene 07

Toma, Allison Maley 07

Underwood, Aidan Robert 07

Van Ryswyk, Tatum Ann 07

Vieth, Madison Taylor 07

Voss, William Henry 07

Wagenblast, Evan Lee 07

Walker, Jenna Marie 07

Wells, Evan Jeffrey 07

Welsh, Jillian Scherrills 07

Wilkerson, Taylor Abigail 07

Wilkinson, Ryan David 07

Windau, Jeffrey George 07

Wise, Michael Kristofer 07

Wittkamp, Lily Rose 07

Zupanci, Abigail Elizabeth 07

Agwuedu, Alexandra Chisom 08

Bertels, Justin David 08

Bland, Eli Marcus 08

Bowers, Brienna Marie 08

Bridges, Caroline Kate 08

Brown, Elena Celeste 08

Budwell, Jackson Aaron 08

Burroughs, Gracelyn Amy 08

Burroughs, Jonathan Thomas 08

Cecil, Emily Katherine 08

Chavez, Quinlan Gray 08

Cheatham, Patrick Seamus 08

Chiapelli, Kaden Philip Josef 08

Citrowske, Abby Lynn 08

Connoyer, Jayna Michele 08

Curry, Madilyn Marie 08

Dacus IV, Robert Doyle 08

Daughrity, Sasha Rose 08

Dawson, Elizabeth Jane 08

Day, Mara Stokes Swearingen 08

Diaz, Alicia 08

Dickinson, Cole Michael 08

Duelm, Jacob Timothy 08

East, Isabelle Elisabeth 08

Eska, John Burke 08

Eyre, Brayden Bristol 08

Fehrmann, Jack Robert 08

Foster, Lydia Jane 08

Foushee, Lyla Bernadette 08

Fuller, Chloe Boyd 08

Gander, Lauren Nicole 08

Garrison, Daniel Warren 08

Gaughan, Elizabeth Patricia 08

Gibbs, Zackery Scott 08

Goebel, Rachel Mackenzie 08

Gorniak, Alexis Emily 08

Greenwell, Grant Michael 08

Greenwell, Gunner Michael 08

Gregory, Orion Alexander 08

Gremaud, Phoebe Marie 08

Grimes, Madeleine Royce 08

Gusewelle, Amanda Layne 08

Hampton, Ryan Patrick 08

Harmon, Sarah Ashlynne 08

Harris, Alexa Rae 08

Hemken, Sydney Grace 08

Hendricks, Alexis Lynn 08

Hentz, Jackson Charles 08

Hillmer, Dylan Andrew 08

Hollingshead, Allison Nicole 08

Hope, Tayler R. 08

Huber, Tia Nicole 08

Jackson III, Jesse D. 08

Jacober, Lauren Elizabeth 08

Jacober, McKenzie Marie 08

Jenkins, Ryan Thomas 08

Jones, Madelyn Grace 08

Kaylor, Riley Jamison 08

Kelly, Evan Thomas 08

Keune, Anna Michelle 08

King, Tyra Janae 08

Klunk, Hannah Lynne 08

Kohlberg, Kayla Marie 08

Krone, Austin Philip 08

Krumm, Emma Kathryn 08

Kuchta, Stella Rose 08

Kwasa, Michael Ouko Sarn 08

Lange, Sarah Catherine 08

Law, Drew Curtis 08

Leopold, Aidan Asher 08

Leston, Adam Philip 08

Leston, Joanna Claire 08

Lincoln, Hailey Renee 08

Loyet, Kaitlyn Grace 08

Lunn, Adam Matthew 08

Marshall, Morgan Ann 08

Marteeny, Camryn Renee 08

Mathews, Parker Lane 08

Mayfield, Amanda Grace 08

McGee, Madisyn Nicole 08

Meyer, Susana Paola 08

Middleton, Quinn Marie 08

Milford, Katelyn Nicole 08

Miller, Madeline Grace 08

Miller, Matthew Renfroe 08

Mills, Andrew Robert 08

Mink, Andrew Russell 08

Miracle, Brynn Albee 08

Muratov, Anastacia 08

Musec, Josie Nicole 08

Nappier, Audrey Lynn 08

Naylor, Allison Michelle 08

Nicol, Abigail Louise 08

Nolan, Skylar Christine 08

Noll, Zackary Thomas 08

Norman, Nathan B. 08

Onwiler, Dylan James 08

Paul, Claire Elizabeth 08

Perry, Nathaniel David 08

Pinion, Kaitlyn Hope 08

Pizziferro, Alec Jon 08

Pizziferro, Jack Dennis 08

Pollock, Katelyn Nicole 08

Reaka, Cassidy Jeannine 08

Robertson, Aleczander Allen 08

Ruklic, Madison Marie 08

Sanders, Samantha Ray 08

Scheffel, Reagan Lynn 08

Schlueter, Jordan Lynn 08

Schwalb, Brooke Jaylene 08

Skiff, Grace Ann 08

Slagle, Mabry Ann 08

Smith, Andrew Delancey 08

Starck, John Braden 08

Steinkuehler, Mitchell Henry 08

Steinmann, Marian Grace 08

Stuiber, Sarah Ann Issa 08

Taylor, Mason Kenneth 08

Taylor, Owen Clay 08

Terch, Parker R 08

Thayn, Chloe Elizabeth 08

Thierman, Taylor Marie 08

Tulacro, Morgan Reese 08

Turner, Linnea Victoria 08

Vander Velde, Aidan Ronald 08

Veizer, Nathan Christopher 08

Wagner, Nathaneal P.E. 08

Wallschleager, Malyah June 08

Wang, Henry 08

Warmouth, Rylee Jane 08

Weisner, Mackenzie Nicole 08

Weller, Brennan Matthew 08

West, Chase Liam 08

Wilgus, Ian Edward 08

Williams, Holly Marie 08

Wimberly, Trevor Joe 08

Wise, Jack Robert 08

Wyatt, Kenna Nichole 08

Yarbrough, Brianna Denise 08

Zeller, Ava Louise 08

