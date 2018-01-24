Lincoln Middle School announces second quarter honor roll
EDWARDSVILLE - Lincoln Middle School has announced the Honor Roll for the first quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment.
8th Grade
Agwuedu, Christopher Chidubem
Allen, Mackenzie Ann
Archer, Kyla Marie
Arico, Jonah Breckin
Armijo, Sofia
Axtell, Kyle Joseph
Babington, Mason Mc Taggart
Ballossini, Chesca Margarita
Bandy, Christian Joseph
Benjankar, Ruben Man
Benson, Daniel Shane
Berry, Lillian Michelle
Bolton, Jay Michael
Bone, Logan James Michael
Buss, Alan Bernard
Byron, Caroline Frances
Carr, Annabel Rae
Chandler, Truman Michael
Chrenka, Tyler Martin
Christians, Bethany Jean
Clevenger, Trenton Jay
Colbert, Hannah Lynn
Cooper, Brianna Lee
Dmochowski, Madison Brooke
El-Khatib, Alyck Amiel
Fanning, Ava Ruth
Ferdinand, Oliver
Friedel, Andrew J
Fuller, Spencer Allan
Glisson, Robert Charles
Goewey, Maeci Rose
Gonzalez, Ximena
Griffin, Alexandra Marie
Hamad, Jenna Abdulatif
Hardy, Cade Michael
Harmon, Zachary Oscar
Hayes, Charlotte Marie
Heflin, Rachel Marie
Henke, Aiden Joseph Bada
Huene, Danielle Lauren
Hunter, Rayna Gray
Huskey, Sydney Jeanette
Hyten, Benjamin Jeffrey
Ivashyna, Olga
Jackson, Olivia Grace
Jones, Chase Michael
Kalb, Grace Elaine
Kalish, Samuel William
Karlas, Luke Aaron
Knoyle, Carter Andrew
Laboy-Flores, Elizabeth Marie
LaMar, Damon Frederick
Landry, Morgan Ryanne
Lane, Sydney Elizabeth
Lankford, Lindsey Paige
Law, Abigail Ann
Lebro, Emily Ann
Lewis, Riley Kathryn
Logan, Kathryn Elizabeth Reilly
Loveridge, Angela Grace
Malik, Akira Oikawa
Massa, Kennedy Lee
McGinness, Grace Emily
McNally, Andrew Thomas
McNamee, Maci Leann
Meyer, Isabela Michelle
Mollett, Alissa Renae
Moyer, Gabriel Benjamin
Niehaus, William Bradley
O'Day, Josephine Cleveland
Oertle, Logan Ryan
Olmstead, August Autun
Owens, Ryleigh Hope
Pacatte, Shaun Robert
Parker, Chase Nolan
Phipps, Christina Michelle
Piazza, Rachel Renee
Porter, Ashlyn Elle
Powell, Adam Christopher
Rana, Nadim Zaman
Rea, Ryan Matthew
Reising, Sage Elise
Robinson, Joshua Christopher Jude
Rusick, Mera Anne
Sabri, Nureddine Mohammad
Samson, Colin Joseph
Saucier, NovaLee Addison
Saye, Gabriella Marie
Schaefer, Josephine C
Schmidt, Ann Noel
Schmidt, Zack Thomas
Slemmer, Luke August
Smith, Connor Stephan
Soto, Levi Keahi
Spencer, Connor James
Stearns, Spencer Nicholas
Story, Jasmyn Patrice
Summers, Jackson Scott
Summers, Jacob Alexander Elvis
Tae, Hannah H.
Taylor, Chloe Louise
Thiems, Tianna Joy
Tillerson, Amaya Kaylene
Toma, Allison Maley
Tossey, Timothy Aaron
Underwood, Aidan Robert
Vieth, Madison Taylor
Vorachek, Bailey Ann-Marie
Voss, William Henry
Wagenblast, Evan Lee
Walker, Jenna Marie
Wells, Evan Jeffrey
Welsh, Jillian Scherrills
Wilgus, Nathan Robert
Wilkerson, Taylor Abigail
Wilkinson, Ryan David
Williams, Zoie Orion
Windau, Jeffrey George
Wise, Michael Kristofer
Wittkamp, Lily Rose
Zupanci, Abigail Elizabeth
7th Grade
Abbas, Mohammad Kumail
Amer, Mariam Islam
Anderson, Nicholas James
Archambault, Maud Catherine
Archer, Caden Kenneth
Arth, Isabella Marie
Arzola, Tiara
Ayres, Jayce Amber
Baca, Olivia Murayama
Barham, Kylie Ann
Barker, Kain Titus
Barrett, Jeremiah Terrence
Bikfasy, Lauren Breanne
Boyd, Hailey Nicole
Boyd, Zoie Jonae
Boyen, Mackenzie Mae
Broeker, Chelsea Lee
Brown, Abigail Jean
Budwell, Livia Jewell
Burroughs, Abigail Nye
Chaidez, Hector Daniel
Chaidez, Victor Miguel
Claypool, Cooper Leslie
Coffey, Ryan William
Cole, Benjamin Andrew
Conrey, Max Warren
Cook, Ella Marie
Daly, Joshua Charles
Darr, Ellery Bethanne
De La Paz, Fatima Elizabeth
Deck, Madison Sara
DeConcini, Luke Philip
Demchenko, Paolo A
DeWald, Madison Leigh
Engeman, Travis John
Eska, Daniel Maclin
Fairburn, Miranda Claire
Fitzgerald, Jane Elizabeth
Forinash, Kindell Mae
Fosse, Maranda Ling
Frick, Taylor William Harris
Friedel, Katelyn M
Gander, Hunter Jacob
Garber, Ian Joseph
Gonzalez, Ivanna
Gruben, Owen Weber
Haar, Samantha Mary
Harriss, Ryan Andrew
Hileman, Ava Sione
Holder, Jake Andrew
Holder, Jena Nicole
Holland, William Christopher
Hollis, Nathan James
Hoven, Lucas Ryan
Hustedt, Kayla Marie
Jackson, Ava E
Jenkins, Dallas Nicole
Jennings, Kayden Michael
Jones, Janee Marie
Jubelt JR, Bryan Richard
Karibian, Michael James
Kaur, Jasleen Preet
Keen, Sylvia Elena
Knoyle, Riley Marie
Krebs-Carr, Annisyn Jai
Kuchta, Scarlett Claire
Laraby, Alexis Dakotah
Lintker, Tyler Andrew
Loethen, Katherine Michelle
Marks, Luke Quinn
Marshall, Kaila Grace
Massey, Miles Joseph
McCoy, Madilyn Pamela
McGinnis, Dillon Bove
McOlgan, Alissa Rene
Mercado, Monserad
Mercer, Alexis Lynn
Mercer, Jocelynn Nicole
Miller, Connor Harrison
Miller, Katherine Avery
Mollett, Taylor Marie
Moore, Kyle Robert
Morningstar, Kaitlyn Ann
Naqvi, Syeda Noor Imam
Noll, Jadyn Summer
Noll, Reese Katelyn
Nothstine, Jordyn Allene
O'Day, Isabelle Cleveland
O'Dell, Makaila Elyse
Ostrowski, Madelyn Leigh
Patel, Saloni Arvind
Pelekanos, Andreas Harry
Ramsey, Grace Marilyn
Rana, Eman Sarah
Rhyne, Breann Marie
Richie JR, Joshua Alexander
Rotter, Benjamin William
Rutledge, Cooper Elizabeth
Scherer, Carlie Cianna
Schickedanz, Landen James
Schleeper, Kaden Michael
Seemiller, Aidan Joseph
Shaffer, Troy Joseph
Simmons, Makonnen Kincaid
Snyder, Desirae Nicole
Staggs JR, Jacob Adam
Staley, Samantha Nicole
Steffen, Tyler Jack
Stump, Jonathan Daaron
Thayn, Amelia Belle
Thiems JR, Tad Walter
Tichenor, Sam
Tyrrell, Evelyn Claire
Vander Velde, Ava Pender
Vardanyan, David Karen
Viehman, Morgan Riley
Vucich, Peyton Michelle
Waggener, Carrick Liam Lynch
Waltenberger, Ava Kaye
Walters, Madison Gale
Warren, Brooke Renae
Weaver, Carsyn Marie
Weber, Carson R
Weller, Emerson Reilly
Wesley, Allison Rebecca
Whisenand, Hunter Stephen
Young, Brooke Elise
Zahn, Grace Ann
Zeller, Audrey Opal
Ziobro, Benjamin Robert
6th Grade
Alwardt, Chase Leonard
Angle, Andrew Christopher
Angle, Hope Marie
Angle, Morgan Clara
Archer, Brynna Rae
Arico, Brynn Addison
Arzola, Melanie
Beaupierre, Aliana Meredith
Becker, Hope Christine
Bielicke, Morgan Ann
Blythe, Brooke Alyssa Anne
Bock, Samantha Marie
Bohlman, Broderick Harrison
Bohnenstiehl, Ava Penelope
Bollman, Carter Steven
Bramstedt, Frederick Karl
Braundmeier, Alexandra Katarina
Brickman, Blye Owen
Burk, Elise Taylor
Byron, Andrew George
Cecil, Lucas Jeremy
Chrenka, Chase Mae
Cobb-Gulledge, Graham LaRue
Cooper, Kaylah JoAnn
Craine, Jacob David
Csar-Kellenberger, Thomas Indiana
Davis, Sydney Leigh
Davis-Jackson, Jaedyn Damon
Dawson, Samuel Lawrence
DeConcini, Leah Avery
DeMare, Joseph Wilson
Demirer, Eda Naz
Dmochowski, Sydney Paige
Dockery, Anderson Chase
Dustmann, Shane Alan
Dyckman, Whitney Olivia
Ehlers, Kaden Lucas
Ehlers, Paige Lizabeth
Eldridge, Sidnee Rae
Ellinas, Efthalia
Fanning, Ella Grace
Flannery, Kelley Ann
Frame, Christian Parker
Gaughan, Georgia Kathleen
Ge, Alexander Yao
Geldert, Bridget Maura
Gill, Madison Jade
Gilliam, Hayden Bradley
Goclan, Konnor Joseph
Gouy, Sara Kathryn
Greco, Dayton James
Gude-Pratt, Betty
Hale, Adam Paul
Hampton, Tyler Jason
Hanks, Gracie Anne
Harvey, Blake Christopher
Hawk, Abbigail Jean
Hawk, Elijah Matthew
Hebenstreit, Shayla Snell
Heiderscheid, Jessica Nicole
Hendricks, Adaline Elizabeth
Henson, Landon Taylor
Henson, Nicholas Lee
Hildebrand, Macy Isabel
Hill, Anna Marie
Hoenig, Kalyn Nicole
Holobaugh, Sophia Renee
Horsfall, Belle Marie
House, Samuel Tyler
Huang, Houye
Ivashyn, Brian
Johnson, Sanaa Kennedy
Jones, Delaney Kay
Jones, Gabrielle Elizabeth
Jubelt, Andrew Jacob
Kalb, Megan Kay
Kimmey, Ryan James
Kirkpatrick, Grace Marie
Knobeloch, Megan Taylor
Kusmierczak, Audrey Elizabeth
Lane, Jillian Louise
Lang, Erin Elizabeth
Lawrence, Emily Grace
Loyd, Madeline Elizabeth
Madison, Richard Tanner
Manning, Zeke Edward
McClain, Lily Rose
McGinnis, Colin Bove
McLean, Liam Matthew
McRae, Duncan Oran
McRae, Emma Nichole
Meyer, Christopher Allen
Miller, Kyra Walker
Miller, Max Norton
Mills, Allison Kay
Milton, Caden Anne
Moore, Colleen Meadow
Morocco, Amir
Moss, Brett Jacob
Nappier, Blake Brendan
Nelson, Daniel Scott
O'Brien, Cassidy Ann
Onwiler, Haley Ann
Pallas, Mallory Kay
Patrick, Emma Kathleen
Perham, Maximillian Taeyang
Pohl, Audrey Elizabeth
Pollock, Emily Lin
Proctor, Ella Catherine
Quimbayo Vargas, Edwin Alejandro
Rankin, Sophia Zella
Rapien, Scott Benjamin Davis
Reaka, Cameron Kay
Reames, Matthew Garrett
Reed, Alexander Michael
Rice, Thomas Ethan
Rives, Carter Warren
Roseman, Claire Elizabeth
Sanders, Paige Elyse
Schlueter, Hunter Joseph
Schrimpf, Emma Margaret
Schwalb, Jack Ryan
Shelton, Symphony Olivia
Sheppard, Evan David
Sheryr, Sonia
Skiff, Richard Edward
Slemer, Shawn Allen
Smith, Abigayle
Sprinkle, Andrew Jonathan
Steinmann, Josie Emille
Stone, Wesley Thomas
Suhre, Savannah Leigh
Summers, Graham Q
Todd, Joshua Edward
Tossey, Elizabeth Keryn
Turner, Cooper James
Van Ryswyk, Dane Oliver
Van, Raiden Kahanu
Vetter, Kai Michael
Viox, Joseph Matthew
Vorachek, Hannah Hunter-Lynn
Voss, Katherine Marie
Vucich, Ross Jacob
Walker, Harmony Christina
Waple, Matthew Ryan
Warner, Case Edward
Watson, Sloan Marie
Weems, Katharine Nicole
Wernex, Olivia Catherine
White, Jacob Ryan
Wilfong JR, Scott Michael
Wilhelm, Evan J
Wilkerson, Trevor William
Williams, Walter Zachary
Wilson, Alexander Mark
Winkler, Corinna Michael
Wyatt, Derek Matthew
Wylie, Jackson Richard
