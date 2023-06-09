Jersey Community High School Celebrates Academic Excellence with High Honor Roll and Honor Roll Achievements Listen to the story Your device does not support the audio. JERSEY - Jersey Community High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll recipients for its Freshman through Senior classes, recognizing students for their outstanding academic achievements. The school also recognized students from the 8th Grade who made it to the High Honor Roll and Honor Roll for the fourth quarter, highlighting their commitment to academic excellence. These achievements reflect the dedication and hard work of the students and the school's commitment to fostering a culture of academic success. High Honor Roll - Senior Class of 2023 Abbott, William A.

Anderson, Mary A.

Antoine, Chloe E.

Ayres, Tyler J.

Beiermann, Emily S.

Bohannon, Molli M.

Breden, Cate A.

Brunaugh, Tanner J.

Buck, Madalyn R.

Crawford, Ryan M.

Croxford-Stone, Breeya A.

Davenport, Moriah G.

Davis, Kendal I.

Delp, Lillian P.

Dohrn, Bernard J.

Dohrn, Jack C.

Dublo, Samuel D.

Elliott, Jacob D.

Fickle, Alexis M.

Fink, Anna C.

Fritz, Lucy M.

Goetten, Drake K.

Golley, Alexandra A.

Hallstead, Hannah M.

Heberling, Kendall J.

Hudson, Josie E.

Isringhausen, Rozlynn J.

Jones, Amelia E.

Jones, Mackenzie R.

Kallal, Chloe M.

Kanallakan, Ayden M.

King, Katelyn E.

Klunk, Ethan J.

Kosowski, Wladyslaw W.

Krueger, Kari E.

Lamarsh, Adalynn E.

Laplant, Jerra P.

Loellke, Anna R.

Loges, Isaac W.

Maag, Cassidy M.

Marshall, Morgan E.

Meisner, Logan V.

Perdun, Joshua A.

Pilkington, Addison B.

Richards, Abbigail G.

Samples, Amber L.

Savienkova, Kateryna

Schroeder, Madison F.

Schultz, Brendan E.

Scott, Kylie J.

Shaffer, Jayme L.

Smith, Marissa M.

Springman, Mason W.

Steinacher, Alexander G.

Stelbrink, Taylor N.

Stellhorn, Kendall R.

Stockstill, Brooke C.

Talkington, Alana N.

Tuttle, Bria E.

Walsh, Elaina D.

Wellenreiter, Brayden E.

Williams, Griffin D.

Wittman, Dayton J.

Wormington, Mya I. Honor Roll - Senior Class of 2023 Axley, Gabriel C.

Barten, Peter J.

Bollinger, Reghan O.

Coney, Jeneyce N.

Cox, Elizabeth M.

Goff, Gavin E.

Hasty, Jace R.

Hoffmann, Zachary T.

Kahl, Logan C.

Kendall, Joshua M.

McClure, Aislinn F.

McPheeters, Gabriel M.

Miller, Jayden M.

Palos, Savana N.

Roach, Hunter J.

Roe, Taj J.

Rust, Devon J.

Tepen, Ashton B.

Towell, Daniel C.

Wagner, Jacob C. High Honor Roll - Junior Class of 2024 Benner, Elena J.

Berghoff, Kennedy E.

Bizaillion, Kennadi F.

Bolds, Ryan M.

Bowen, Ryan G.

Bradshaw, Ella J.

Brown, Ashlyn E.

Chin, Connor C.

Clarkson, Alexia M.

Collins, Emily R.

Crawford, Tessa L.

Crowe, Dora A.

Davis, Erica E.

Deist, Delaney R.

Deist, Karley J.

Deist, Katie A.

Denton, Jacob A.

Dial, Anna K.

Dong, Vivian *

Dougherty, Kathleen L.

Drainer, Kaelyn N.

East, Clay M.

Eschbach, Reese A.

Fink, Luke M.

Fraley, Caleb D.

Gettings, Autumn R.

Gibson, Madison M.

Glass, Sierra L.

Griffith, Keegan M.

Gunning, Hunter D.

Harp, Maddilyn E.

Heafner, Easton C.

Heitzig, Bradley J.

Heitzig, Josie M.

Heitzig, Kate E.

Heitzig, Owen M.

Hernandez-Lamer, Sofia B.

Hetzel, Eli F.

Higgins, Mary J.

Hubbell, Alexander M.

Huey, Daelynn M.

Hutchens, Kaeden R.

Isringhausen, Bradley O.

Jones, Haylie L.

Jones, Landon K.

Kallal, Walker H.

King, Chelsea E.

Kodros, Gracie L.

Lacy, Evan E.

Lacy, Kendal M.

Lacy, Rebecca A.

Lane, Brayden C.

Little, Zoey A.

Lott, Walker D.

Lyons, Lauren R.

McCormick, Emma L.

McCormick, Libby M.

McDuffie, Merris J.

Noble, Elise C.

Ontis, Lorinda E.

Phipps, Macie E.

Raymond, Miranda M.

Ricklefs, Holly N.

Roberts, Bailey L.

Sams, Madison L.

Schroeder, Cora R.

Setzer, Kaitlyn M.

Shalley, Grace S.

Shipley, Jacob A.

Smith, Drake N.

Smith, Jaleigh G.

Smith, Sydney E.

Springer, Katlyn R.

Susnig, Madison C.

Talley, Aiden C.

Taul, Loretta K.

Towell, Emily E.

Trexler, Lexi G.

Wells, Jonathan R.

Wilkinson, Taylor N.

Williams, Avery E. Honor Roll - Junior Class of 2024 Beavers, Isaac T.

Bizaillion, Kierstyn R.

Charlesworth, Bricklin P.

Conrad, Kutler R.

Darabcsek, Richard J.

Edwards, Karlie L.

Goetten, Wade H.

Goodwin, Hailey K.

Laborde, Madison M.

Lewis, Anthony R.

Maness, Megan R.

McCoy, Perrin C.

Shanks-Goetten, Peyton E.

Smith, Natasha M.

Smith, Peyton D.

Tonsor, Ava M.

Van Deven, Caleb A.

Vinyard, Ashlynn M.

Vogel, Francis A. High Honor Roll - Sophomore Class of 2025 Article continues after sponsor message Baro, Jayce C.

Becker, Bryce T.

Bellet, Jacob R.

Benedict, Katreona G.

Benz, Abbigail M.

Bockstruck, Charlie L.

Bolds, Jordan M.

Brunaugh, Jaxon J.

Burney, Ava L.

Carter, Halie M. Clyde, Cheyenne E.

Deist, Bradley M.

Derrick, Corah M.

Dougherty, Meredith J.

Eads, Jaren A.

Eilerman, Michaela G.

Fields, Logan X.

Finkes, Peyton R.

Goetten, Dax J.

Graham, Kenli K.

Groves, Brayden T.

Hansen, Angela C.

Heineman, Hailey M.

Hudson, Kate M.

Hutchens, Reese M.

Johnson, Camryn A.

Kallal, Casey M.

Kelly, Addison

Kuebrich, Alexis M.

Laird, Ellie M.

Leslie, Arianne R.

Longley, Jenna R.

Lorton, Reese A.

Maag, Matthew J.

Marshall, Jace D.

Maxeiner, Maggie C.

McGrath, Merissa A.

McPheeters, Irelynd P.

Mellas, Molly A.

Mossman, Abigail R.

Niemeyer, Brooke L.

Ottwell, Tucker J.

Pickel, Kiley R.

Poletti, Caitlyn G.

Powers, Gracie S.

Roach, Haley M.

Robinson, Sebastian Z.

Schleeper, Garin S.

Schroeder, Camden M.

Schulte, Peyton E.

Schultz, Katie L.

Scoggins, Hannah M.

Scott, Ashlen D.

Short, Elyse K.

Slusser, Dinah L.

Smith, Ella J.

Strebel, Amelia G.

Stumpe, Kortney N.

Turner, Mylee R.

Vandygriff, Ella M.

Wadlow, Clay J.

Walker, Gage A.

Wargo, Isaac J.

Weber, Arlynn R.

Witt, Jasmine P.

Yamnitz, Annabelle L.

Yates, Corree E. Honor Roll - Sophomore Class of 2025 Belcher, Kelsey N.

Bounds, Grace S.

Finkes, Talan W.

Gray, Morgan L.

Hedger, Madalyn M.

Hileman, Jovee E.

Huitt, Logan M.

Johnson, Tyler J.

Kiel, Joseph C.

Lamparter, Olivia R.

Oates, Riley J.

Pohlman, Kennedy A.

Stilwell, Heaven M.

Wallace, Carson S. High Honor Roll - Freshman Class of 2026 Adams, John D. III

Allen, Josselyn A.

Barnett, Zoey J.

Behl, Abigail L.

Bick, Kyler E.

Bishop, Matthew A.

Blasa, Clark B.

Bodenbach, Madalyn L.

Breden, Cali L.

Cannon, Jonathan I.

Carey, Kelsy A.

Cheek, Evan M.

Chin, Abigail L.

Davis, Ariana M.

Downey, Kale B.

Duggan, Jolyn M.

Edwards, Ethan R.

Feddersen, Elise M.

Fleming, Austin B.

Ford, Kimberlee J.

Friedel, Shayla R.

Goetten, Cash D.

Goff, Lauren J.

Gray, Meredith A.

Grindstaff, Elijah M.

Hartman, Chloe E.

Hasty, Daniel J.

Howell, Chase J.

Hunter, Lucille J.

Hutchens, Bryce L.

Kallal, Malakai C.

Kanallakan, Jeremiah A.

Kribs, Abram T.

Lamer, Shane T.

Little, Ava N.

Long, Lucas E.

Longley, Hayden D.

Lott, Samantha T.

Lyons, Emma R.

Maxeiner, Brady E.

Muscarella, Alyson A.

Peuterbaugh, Izabelle H.

Piazza, Abigail D.

Plunk, Grace M.

Plunk, Mallory L.

Ramirez, Mylie J.

Russell, Grace M.

Samples, Hannah M.

Slusser, Paul T.

Smith, Lilly A.

Speidel, Raeanna M.

Strong, Logan A.

Sutton, Sophia E.

Talley, Connor J.

Trexler, Jack D.

Walker, Savana L.

Wedig, Abigail A.

Weitzel, Matthew R.

Westfall, Benjamin D.

Woodring, Taylor F.

Woolsey, Makayla L. Honor Roll - Freshman Class of 2026 Arnold, Katy D.

Blasa, Adrian J.

Buerk, Ethan J.

Buttry, Hope C.

Carpenter, Addison G.

Deist, Clint M.

Fitzgerald, Jescie M.

Graham, Jayden L.

Hewitt, Lauren A.

Jones, Jude D.

Klunk, Caden M.

Kodros, John S.

McCoy, Willow C.

Nave, David A. Jr.

Pohlman, Georgia C.

Schroeder, Maria R.

Staton, Mylee M.

Turnbaugh, Kristopher M.

Wock, Aubrey C. High Honor Roll for Quarter 4 - Eighth Grade Class of 2027 Aday, Madalyn G.

Ball, Rosalie O.

Bean, Kylie A.

Beauchamp, Anna F.

Beauchamp, Emma G.

Brunaugh, Aden M.

Burris, Maurissa A.

Butler, Carter R.

Davenport, Haven L.

Deist, Jack A.

Forrester, Kaelyn M.

Fritz, Morgan L.

Hackethal, Isaac R.

Hanlon, Bailee J.

Hedden, Alexis R.

Heitzig, Stone E.

Hileman, Islee M.

Judkins, Lilian C.

King, Kiley A.

Krueger, Kylee S.

Laird, Alaina L.

Lakin, Josie R.

Lancaster, Mila G.

Latempt, Riley J.

LeClaire, Aubree-Paige

Luther, Thomas W.

Marshall, Marley L.

Maynard, Meryre L.

McDuffie, Myles R.

Moore, Makinna S.

Perkinson, Katelynn E.

Petrea, Dawson R.

Phillips, Anna M.

Powers, Autumn M.

Rawe, Myra J.

Roberts, Michael T.

Robinson, Katherine E.

Roth, Kaylee J.

Rothe, Alayna M.

Scott, Cheyenne R.

Smith, Alyssa J.

Snyder, Halle C.

Steckel, Morgan P.

Storey, Clara I.

Strang, Ryan W.

Strebel, Dylan G.

Strubberg, Samantha M.

Turner, David G. III

Van Deven, Leah R.

Vandygriff, Kenzi B.

Wells, Haylie J.

West, Brookelyn M.

Westfall, Bryan M.

Woolsey, Mylee M.

Zimmerman, Benjamin H. Honor Roll for Quarter 4 - Eighth Grade Class of 2027 Bland, Cayden E.

Bogle, Emma E.

Boraj, Yulia J.

Bowles, Jacob S.

Bowman, Ryan W.

Campbell, Addison P.

Daley, Breonah K.

DeWitt, Rylie N.

Dong, Brian

Entrikin, Emmalynn F.

Frost, Mason G.

Gardner, Michael A.

Giberson, Ryker J.

Gill, Hailee J.

Green, Annalee N.

Green, Kelley M.

Grindstaff, Peyton D.

Hagen, Madelyn R.

Hahn, Traven R.

Harmon, Alaina M.

Hill, Nayeli R.

Howland, Peyton L.

Kanallakan, Brogan C.

LeBlanc, Ella G.

Little, Taryn R.

Mann, Levi A.

Martin, Alex B.

McGowen, Hayden M.

Miller, Amelia M.

Mueller, Quincy J.

Nevlin, Carson R.

Roth, Dylan A.

Schuster, Sawyer E.

Short, Brody J.

Simpson, Scout E.

Soffray, Kylie L.

Speidel, Rory G.

Strohbeck, Kaden M.

Talley, Ethan M.

Tucker, Trevor M.

Varble, Maebre A.

Wagenblast, Wyatt G.

