Jersey Community High School Celebrates Academic Excellence with High Honor Roll and Honor Roll Achievements
JERSEY - Jersey Community High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll recipients for its Freshman through Senior classes, recognizing students for their outstanding academic achievements. The school also recognized students from the 8th Grade who made it to the High Honor Roll and Honor Roll for the fourth quarter, highlighting their commitment to academic excellence. These achievements reflect the dedication and hard work of the students and the school's commitment to fostering a culture of academic success.
High Honor Roll - Senior Class of 2023
Abbott, William A.
Anderson, Mary A.
Antoine, Chloe E.
Ayres, Tyler J.
Beiermann, Emily S.
Bohannon, Molli M.
Breden, Cate A.
Brunaugh, Tanner J.
Buck, Madalyn R.
Crawford, Ryan M.
Croxford-Stone, Breeya A.
Davenport, Moriah G.
Davis, Kendal I.
Delp, Lillian P.
Dohrn, Bernard J.
Dohrn, Jack C.
Dublo, Samuel D.
Elliott, Jacob D.
Fickle, Alexis M.
Fink, Anna C.
Fritz, Lucy M.
Goetten, Drake K.
Golley, Alexandra A.
Hallstead, Hannah M.
Heberling, Kendall J.
Hudson, Josie E.
Isringhausen, Rozlynn J.
Jones, Amelia E.
Jones, Mackenzie R.
Kallal, Chloe M.
Kanallakan, Ayden M.
King, Katelyn E.
Klunk, Ethan J.
Kosowski, Wladyslaw W.
Krueger, Kari E.
Lamarsh, Adalynn E.
Laplant, Jerra P.
Loellke, Anna R.
Loges, Isaac W.
Maag, Cassidy M.
Marshall, Morgan E.
Meisner, Logan V.
Perdun, Joshua A.
Pilkington, Addison B.
Richards, Abbigail G.
Samples, Amber L.
Savienkova, Kateryna
Schroeder, Madison F.
Schultz, Brendan E.
Scott, Kylie J.
Shaffer, Jayme L.
Smith, Marissa M.
Springman, Mason W.
Steinacher, Alexander G.
Stelbrink, Taylor N.
Stellhorn, Kendall R.
Stockstill, Brooke C.
Talkington, Alana N.
Tuttle, Bria E.
Walsh, Elaina D.
Wellenreiter, Brayden E.
Williams, Griffin D.
Wittman, Dayton J.
Wormington, Mya I.
Honor Roll - Senior Class of 2023
Axley, Gabriel C.
Barten, Peter J.
Bollinger, Reghan O.
Coney, Jeneyce N.
Cox, Elizabeth M.
Goff, Gavin E.
Hasty, Jace R.
Hoffmann, Zachary T.
Kahl, Logan C.
Kendall, Joshua M.
McClure, Aislinn F.
McPheeters, Gabriel M.
Miller, Jayden M.
Palos, Savana N.
Roach, Hunter J.
Roe, Taj J.
Rust, Devon J.
Tepen, Ashton B.
Towell, Daniel C.
Wagner, Jacob C.
High Honor Roll - Junior Class of 2024
Benner, Elena J.
Berghoff, Kennedy E.
Bizaillion, Kennadi F.
Bolds, Ryan M.
Bowen, Ryan G.
Bradshaw, Ella J.
Brown, Ashlyn E.
Chin, Connor C.
Clarkson, Alexia M.
Collins, Emily R.
Crawford, Tessa L.
Crowe, Dora A.
Davis, Erica E.
Deist, Delaney R.
Deist, Karley J.
Deist, Katie A.
Denton, Jacob A.
Dial, Anna K.
Dong, Vivian *
Dougherty, Kathleen L.
Drainer, Kaelyn N.
East, Clay M.
Eschbach, Reese A.
Fink, Luke M.
Fraley, Caleb D.
Gettings, Autumn R.
Gibson, Madison M.
Glass, Sierra L.
Griffith, Keegan M.
Gunning, Hunter D.
Harp, Maddilyn E.
Heafner, Easton C.
Heitzig, Bradley J.
Heitzig, Josie M.
Heitzig, Kate E.
Heitzig, Owen M.
Hernandez-Lamer, Sofia B.
Hetzel, Eli F.
Higgins, Mary J.
Hubbell, Alexander M.
Huey, Daelynn M.
Hutchens, Kaeden R.
Isringhausen, Bradley O.
Jones, Haylie L.
Jones, Landon K.
Kallal, Walker H.
King, Chelsea E.
Kodros, Gracie L.
Lacy, Evan E.
Lacy, Kendal M.
Lacy, Rebecca A.
Lane, Brayden C.
Little, Zoey A.
Lott, Walker D.
Lyons, Lauren R.
McCormick, Emma L.
McCormick, Libby M.
McDuffie, Merris J.
Noble, Elise C.
Ontis, Lorinda E.
Phipps, Macie E.
Raymond, Miranda M.
Ricklefs, Holly N.
Roberts, Bailey L.
Sams, Madison L.
Schroeder, Cora R.
Setzer, Kaitlyn M.
Shalley, Grace S.
Shipley, Jacob A.
Smith, Drake N.
Smith, Jaleigh G.
Smith, Sydney E.
Springer, Katlyn R.
Susnig, Madison C.
Talley, Aiden C.
Taul, Loretta K.
Towell, Emily E.
Trexler, Lexi G.
Wells, Jonathan R.
Wilkinson, Taylor N.
Williams, Avery E.
Honor Roll - Junior Class of 2024
Beavers, Isaac T.
Bizaillion, Kierstyn R.
Charlesworth, Bricklin P.
Conrad, Kutler R.
Darabcsek, Richard J.
Edwards, Karlie L.
Goetten, Wade H.
Goodwin, Hailey K.
Laborde, Madison M.
Lewis, Anthony R.
Maness, Megan R.
McCoy, Perrin C.
Shanks-Goetten, Peyton E.
Smith, Natasha M.
Smith, Peyton D.
Tonsor, Ava M.
Van Deven, Caleb A.
Vinyard, Ashlynn M.
Vogel, Francis A.
High Honor Roll - Sophomore Class of 2025
Baro, Jayce C.
Becker, Bryce T.
Bellet, Jacob R.
Benedict, Katreona G.
Benz, Abbigail M.
Bockstruck, Charlie L.
Bolds, Jordan M.
Brunaugh, Jaxon J.
Burney, Ava L.
Carter, Halie M.
Clyde, Cheyenne E.
Deist, Bradley M.
Derrick, Corah M.
Dougherty, Meredith J.
Eads, Jaren A.
Eilerman, Michaela G.
Fields, Logan X.
Finkes, Peyton R.
Goetten, Dax J.
Graham, Kenli K.
Groves, Brayden T.
Hansen, Angela C.
Heineman, Hailey M.
Hudson, Kate M.
Hutchens, Reese M.
Johnson, Camryn A.
Kallal, Casey M.
Kelly, Addison
Kuebrich, Alexis M.
Laird, Ellie M.
Leslie, Arianne R.
Longley, Jenna R.
Lorton, Reese A.
Maag, Matthew J.
Marshall, Jace D.
Maxeiner, Maggie C.
McGrath, Merissa A.
McPheeters, Irelynd P.
Mellas, Molly A.
Mossman, Abigail R.
Niemeyer, Brooke L.
Ottwell, Tucker J.
Pickel, Kiley R.
Poletti, Caitlyn G.
Powers, Gracie S.
Roach, Haley M.
Robinson, Sebastian Z.
Schleeper, Garin S.
Schroeder, Camden M.
Schulte, Peyton E.
Schultz, Katie L.
Scoggins, Hannah M.
Scott, Ashlen D.
Short, Elyse K.
Slusser, Dinah L.
Smith, Ella J.
Strebel, Amelia G.
Stumpe, Kortney N.
Turner, Mylee R.
Vandygriff, Ella M.
Wadlow, Clay J.
Walker, Gage A.
Wargo, Isaac J.
Weber, Arlynn R.
Witt, Jasmine P.
Yamnitz, Annabelle L.
Yates, Corree E.
Honor Roll - Sophomore Class of 2025
Belcher, Kelsey N.
Bounds, Grace S.
Finkes, Talan W.
Gray, Morgan L.
Hedger, Madalyn M.
Hileman, Jovee E.
Huitt, Logan M.
Johnson, Tyler J.
Kiel, Joseph C.
Lamparter, Olivia R.
Oates, Riley J.
Pohlman, Kennedy A.
Stilwell, Heaven M.
Wallace, Carson S.
High Honor Roll - Freshman Class of 2026
Adams, John D. III
Allen, Josselyn A.
Barnett, Zoey J.
Behl, Abigail L.
Bick, Kyler E.
Bishop, Matthew A.
Blasa, Clark B.
Bodenbach, Madalyn L.
Breden, Cali L.
Cannon, Jonathan I.
Carey, Kelsy A.
Cheek, Evan M.
Chin, Abigail L.
Davis, Ariana M.
Downey, Kale B.
Duggan, Jolyn M.
Edwards, Ethan R.
Feddersen, Elise M.
Fleming, Austin B.
Ford, Kimberlee J.
Friedel, Shayla R.
Goetten, Cash D.
Goff, Lauren J.
Gray, Meredith A.
Grindstaff, Elijah M.
Hartman, Chloe E.
Hasty, Daniel J.
Howell, Chase J.
Hunter, Lucille J.
Hutchens, Bryce L.
Kallal, Malakai C.
Kanallakan, Jeremiah A.
Kribs, Abram T.
Lamer, Shane T.
Little, Ava N.
Long, Lucas E.
Longley, Hayden D.
Lott, Samantha T.
Lyons, Emma R.
Maxeiner, Brady E.
Muscarella, Alyson A.
Peuterbaugh, Izabelle H.
Piazza, Abigail D.
Plunk, Grace M.
Plunk, Mallory L.
Ramirez, Mylie J.
Russell, Grace M.
Samples, Hannah M.
Slusser, Paul T.
Smith, Lilly A.
Speidel, Raeanna M.
Strong, Logan A.
Sutton, Sophia E.
Talley, Connor J.
Trexler, Jack D.
Walker, Savana L.
Wedig, Abigail A.
Weitzel, Matthew R.
Westfall, Benjamin D.
Woodring, Taylor F.
Woolsey, Makayla L.
Honor Roll - Freshman Class of 2026
Arnold, Katy D.
Blasa, Adrian J.
Buerk, Ethan J.
Buttry, Hope C.
Carpenter, Addison G.
Deist, Clint M.
Fitzgerald, Jescie M.
Graham, Jayden L.
Hewitt, Lauren A.
Jones, Jude D.
Klunk, Caden M.
Kodros, John S.
McCoy, Willow C.
Nave, David A. Jr.
Pohlman, Georgia C.
Schroeder, Maria R.
Staton, Mylee M.
Turnbaugh, Kristopher M.
Wock, Aubrey C.
High Honor Roll for Quarter 4 - Eighth Grade Class of 2027
Aday, Madalyn G.
Ball, Rosalie O.
Bean, Kylie A.
Beauchamp, Anna F.
Beauchamp, Emma G.
Brunaugh, Aden M.
Burris, Maurissa A.
Butler, Carter R.
Davenport, Haven L.
Deist, Jack A.
Forrester, Kaelyn M.
Fritz, Morgan L.
Hackethal, Isaac R.
Hanlon, Bailee J.
Hedden, Alexis R.
Heitzig, Stone E.
Hileman, Islee M.
Judkins, Lilian C.
King, Kiley A.
Krueger, Kylee S.
Laird, Alaina L.
Lakin, Josie R.
Lancaster, Mila G.
Latempt, Riley J.
LeClaire, Aubree-Paige
Luther, Thomas W.
Marshall, Marley L.
Maynard, Meryre L.
McDuffie, Myles R.
Moore, Makinna S.
Perkinson, Katelynn E.
Petrea, Dawson R.
Phillips, Anna M.
Powers, Autumn M.
Rawe, Myra J.
Roberts, Michael T.
Robinson, Katherine E.
Roth, Kaylee J.
Rothe, Alayna M.
Scott, Cheyenne R.
Smith, Alyssa J.
Snyder, Halle C.
Steckel, Morgan P.
Storey, Clara I.
Strang, Ryan W.
Strebel, Dylan G.
Strubberg, Samantha M.
Turner, David G. III
Van Deven, Leah R.
Vandygriff, Kenzi B.
Wells, Haylie J.
West, Brookelyn M.
Westfall, Bryan M.
Woolsey, Mylee M.
Zimmerman, Benjamin H.
Honor Roll for Quarter 4 - Eighth Grade Class of 2027
Bland, Cayden E.
Bogle, Emma E.
Boraj, Yulia J.
Bowles, Jacob S.
Bowman, Ryan W.
Campbell, Addison P.
Daley, Breonah K.
DeWitt, Rylie N.
Dong, Brian
Entrikin, Emmalynn F.
Frost, Mason G.
Gardner, Michael A.
Giberson, Ryker J.
Gill, Hailee J.
Green, Annalee N.
Green, Kelley M.
Grindstaff, Peyton D.
Hagen, Madelyn R.
Hahn, Traven R.
Harmon, Alaina M.
Hill, Nayeli R.
Howland, Peyton L.
Kanallakan, Brogan C.
LeBlanc, Ella G.
Little, Taryn R.
Mann, Levi A.
Martin, Alex B.
McGowen, Hayden M.
Miller, Amelia M.
Mueller, Quincy J.
Nevlin, Carson R.
Roth, Dylan A.
Schuster, Sawyer E.
Short, Brody J.
Simpson, Scout E.
Soffray, Kylie L.
Speidel, Rory G.
Strohbeck, Kaden M.
Talley, Ethan M.
Tucker, Trevor M.
Varble, Maebre A.
Wagenblast, Wyatt G.
Walls, Layla K.
