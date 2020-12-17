SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) today reported seven additional COVID-19-related deaths in the region the past 24 hours, four in Madison County and three in Macoupin County.

The COVID-19-related deaths in Madison County were as follows: 1 female 70s, 1 male 90s, and 1 male 90s. The deaths in Macoupin County were as follows: 1 female 70s, 1 male 70s, and 1 male 90s

Today, the IDPH reported 8,828 new confirmed and probable cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois, including 181 additional deaths.

Article continues after sponsor message

This is a summary of the COVID-19-related deaths in the past 24 hours:

- Boone County: 1 male 90s

- Bureau County: 1 female 90s

- Carroll County: 1 female 60s

- Champaign County: 1 female 70s

- Christian County: 1 female 80s

- Clinton County: 2 females 90s, 1 male 90s

- Coles County: 1 female 80s

- Cook County: 1 male 20s, 3 males 40s, 6 males 50s, 3 females 60s, 5 males 60s, 10 females 70s, 18 males 70s, 5 females 80s, 6 males 80s, 5 females 90s, 4 males 90s, 1 female 100+

- Crawford County: 1 female 80s, 1 male 80s

- Dewitt County: 1 male 70s, 1 female 90s

- DuPage County: 1 female 50s, 1 female 70s, 2 females 80s, 1 female 90s, 1 male 90s, 1 female 100+

- Edwards County: 1 female 80s

- Effingham County: 1 female 60s, 1 female 70s

- Fayette County: 1 female 70s, 1 female 90s

- Ford County: 1 female 80s

- Franklin County: 1 male 80s

- Grundy County: 1 female 100+

- Hardin County: 1 male 80s

- Henry County: 1 female 80s, 1 female 90s, 1 female 100+

- Iroquois County: 1 male 80s

- Jackson County: 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Kane County: 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 male 80s

- Kankakee County: 1 female 70s, 1 male 80s

- Knox County: 1 male 50s, 1 female 70s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Lake County: 1 male 50s, 1 female 70s, 1 male 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

- LaSalle County: 1 male 70s, 1 female 80s, 1 male 90s

- Livingston County: 1 female 60s

- Macoupin County: 1 female 70s, 1 male 70s, 1 male 90s

- Madison County: 1 female 70s, 1 male 90s, 1 male 90s

- Marshall County: 1 male 70s

- Mason County: 1 male 70s, 1 male 80s

- Massac County: 1 female 80s, 1 female 90s

- McHenry County: 1 female 50s, 1 male 60s

- McLean County: 1 male 60s, 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 3 males 80s, 1 male 90s

- Mercer County: 1 female 80s

- Peoria County: 1 female 90s

- Perry County: 1 female 90s

- Randolph County: 1 male 50s

- Richland County: 1 female 60s

- Rock Island County: 1 female 80s, 1 male 80s, 1 male 90s

- Sangamon County: 1 female 60s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Shelby County: 1 female 90s

- St. Clair County: 1 male 60s, 1 male 70s

- Stark County: 1 male 80s, 1 female 90s

- Tazewell County: 1 female 80s, 3 males 80s

- Vermilion County: 1 male 60s

- White County: 2 males 80s

- Whiteside County: 1 male 90s

- Will County: 1 male 50s, 1 male 60s, 1 male 70s, 1 female 80s, 2 males 80s, 1 female 90s

- Williamson County: 2 males 70s

- Winnebago County: 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

Currently, IDPH is reporting a total of 879,428 cases, including 14,835 deaths, in 102 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 92,015 specimens for a total 12,147,3093. As of last night, 4,751 in Illinois were reported to be in the hospital with COVID-19. Of those, 1,056 patients were in the ICU and 575 patients with COVID-19 were on ventilators.

The preliminary seven-day statewide positivity for cases as a percent of total test from December 10 – December 16, 2020 is 8.4%. The preliminary seven-day statewide test positivity from December 10 – December 16, 2020 is 10.0%.

*All data are provisional and will change. In order to rapidly report COVID-19 information to the public, data are being reported in real-time. Information is constantly being entered into an electronic system and the number of cases and deaths can change as additional information is gathered. Information for a death previously reported has changed, therefore, today’s numbers have been adjusted. For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov.

More like this: