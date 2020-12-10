SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) today reported four additional COVID-19-related deaths in Madison County and three in Macoupin County. The deaths in Madison County were as follows: 1 male 60s, 1 male 70s, 1 male 80s, and 1 female in her 90s. The Macoupin County COVID-19-related deaths were 1 male 60s, 1 male 80s, and 1 male 90s.

Currently, IDPH is reporting a total of 823,531 cases, including 13,861 deaths, in 102 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 114,503 specimens for a total 11,481,848. As of last night, 5,138 in Illinois were reported to be in the hospital with COVID-19. Of those, 1,081 patients were in the ICU and 606 patients with COVID-19 were on ventilators.

The preliminary seven-day statewide positivity for cases as a percent of the total tests from December 3 – December 9, 2020, is 9.5 percent. The preliminary seven-day statewide test positivity from December 3 – December 9, 2020, is 11.4 percent.

The IDPH announced 11,101 new confirmed and probable cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois, including 196 additional deaths.

These are the COVID-19-related statewide deaths in the past 24 hours:

- Adams County: 1 male 70s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Alexander County: 1 male 80s

- Boone County: 1 female 40s, 1 female 80s

- Bureau County: 1 female 80s

- Champaign County: 1 male 90s

- Clay County: 1 female 80s

- Coles County: 1 female 90s

- Cook County: 1 male 30s, 2 females 40s, 1 male 40s, 1 female 50s, 6 males 50s, 2 females 60s, 5 males 60s, 8 females 70s, 13 males 70s, 5 females 80s, 8 males 80s, 2 females 90s, 4 males 90s; 1 female 100+

- DeKalb County: 1 male 70s, 1 male 90s

- Douglas County: 1 male 90s

- DuPage County: 1 male 60s, 3 males 70s, 2 females 80s, 2 females 90s

- Edgar County: 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Fulton County: 1 male 50s, 1 male 70s

- Grundy County: 1 male 60s

- Hamilton County: 1 female 70s

- Hardin County: 1 male 70s

- Henry County: 1 female 80s, 2 females 90s

- Jackson County: 1 female 90s, 1 male 90s

- Jo Daviess County: 1 male 30s, 1 female 60s

- Johnson County: 1 female 60s

- Kane County: 1 male 50s, 1 female 60s, 1 male 70s, 4 males 80s, 1 male 90s

- Kankakee County: 1 female 60s, 2 females 80s, 1 male 80s

- Kendall County: 2 males 70s, 2 males 90s

- Knox County: 1 male 80s, 1 female 90s

- Lake County: 1 female 50s, 1 male 60s, 1 female 80s, 1 female 90s, 1 female 100+, 1 male 100+

- LaSalle County: 1 male 60s, 1 male 70s

- Lawrence County: 1 male 60s, 1 female 90s

- Lee County: 1 female 100+

- Livingston County: 1 female 70s, 1 male 80s

- Logan County: 1 female 80s, 1 male 90s

- Macon County: 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 90s

- Macoupin County: 1 male 60s, 1 male 80s, 1 male 90s

- Madison County: 1 male 60s, 1 male 70s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Marion County: 1 female 80s, 1 male 80s, 2 females 90s, 2 males 90s

- McLean County: 1 male 70s

- Mercer County: 1 female 60s, 1 female 90s

- Monroe County: 1 male 70s, 1 female 80s, 2 males 80s

- Morgan County: 1 female 90s

- Ogle County: 1 female 70s

- Peoria County: 1 female 70s

- Perry County: 1 female 80s

- Pike County: 1 male 80s

- Rock Island County: 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 80s

- Sangamon County: 1 female 60s, 1 male 60s, 1 male 80s, 1 female 90s

- St. Clair County: 1 male 50s, 1 female 70s, 3 males 70s, 1 male 80s

- Tazewell County: 1 female 60s, 1 male 70s, 1 male 100+

- Vermilion County: 1 male 70s

- Wayne County: 1 female 70s

- White County: 1 male 60s

- Whiteside County: 1 male 80s

- Will County: 2 males 50s, 1 male 60s, 1 female 70s, 2 males 70s, 2 females 80s, 2 males 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

- Williamson County: 1 female 70s, 1 female 80s

- Winnebago County: 2 males 60s, 1 female 70s, 1 male 80s, 1 female 90s

*All data are provisional and will change. In order to rapidly report COVID-19 information to the public, data are being reported in real-time. Information is constantly being entered into an electronic system and the number of cases and deaths can change as additional information is gathered. Information for a death previously reported has changed, therefore, today’s numbers have been adjusted. For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov.

