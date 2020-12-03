SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) today reported five new Madison County COVID-19-related deaths and two additional Macoupin County COVID-19-related deaths.

IDPH said the five in Madison County were as follows:1 male 50s, 3 males 70s, and 1 female 80s. The COVID-19-related deaths in Macoupin County were: a female in her 80s and a female in her 90s.

IDPH said there were 10,959 new confirmed and probable cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois in the past 24 hours, including 192 additional deaths. Some data reported to IDPH is delayed from the weekends, including this past holiday weekend.

Article continues after sponsor message

This is a summary of the COVID-19-related deaths statewide in the past 24 hours:

- Adams County: 1 male 70s

- Bond County: 1 female 70s

- Bureau County: 1 male 60, 2 females 80s, 1 male 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

- Carroll County: 1 male 70s, 1 male 80s

- Clinton County: 1 female 80s

- Coles County: 1 male 70s

- Cook County: 1 male 20s, 2 males 30s, 1 male 40s, 1 female 50s, 1 male 50s, 2 females 60s, 1 male 60s, 10 females 70s, 5 males 70s, 3 females 80s, 2 males 80s, 11 females 90s, 2 males 90, 2 females over 100, 2 males over 100

- Cumberland County: 1 male 60s

- DeKalb County: 1 female 70s

- Douglas County: 1 female 90s, 1 male 90s

- DuPage County: 4 females 70s, 2 males 70s, 2 females 80s, 3 males 80s, 3 females 90s, 1 male 90s

- Effingham County: 1 male 70s, 1 male 80s, 1 female 90s, 1 female over 100

- Fayette County: 1 male 50s

- Fulton County: 1 male 80s

- Hancock County: 1 male 80s

- Henry County: 1 male 60s, 2 males 70s

- Iroquois County: 1 female 70s, 1 male 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

- Johnson County: 1 female 70s

- Kane County: 1 female 60s, 3 males 70s, 1 male 80s

- Kankakee County: 1 female 60s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 female 90s

- Kendall County: 1 female 80s

- Knox County: 1 female 90s

- Lake County: 1 female 40s, 1 female 80s, 3 males 80s

- Lawrence County: 1 female 80s

- Lee County: 1 male 80s

- Livingston County: 1 female 80s

- Logan County: 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Macon County: 1 male 80s

- Macoupin County: 1 female 80s, 1 female 90s

- Madison County: 1 male 50s, 3 males 70s, 1 female 80s

- Marion County: 1 male 30s, 1 male 70s, 1 male 80s

- Mason County: 1 female 80s

- Massac County: 1 female 90s

- McHenry County: 1 female 80s

- Morgan County: 1 male 40s, 3 males 70s, 1 female 90s, 2 males 90s

- Ogle County: 1 male 70s, 1 female 80s

- Peoria County: 1 female 60s, 1 male 80s

- Perry County: 1 female 60s, 1 female 80s

- Pike County: 1 male 60s

- Rock Island County: 1 female 50s, 1 male 70s, 2 males 80s

- Saline County: 1 male 60s

- Sangamon County: 1 male 70s, 1 female 80s

- St. Clair County: 2 males 60s, 2 males 80s

- Stark County: 1 male 70s

- Tazewell County: 1 female 50s, 1 male 50s, 1 male 80s, 1 male 90s

- Vermilion County: 1 male 60s, 1 male 70s, 1 female 90s

- Whiteside County: 1 female 60s, 2 males 60s, 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 male 90s

- Will County: 1 female 60s, 2 males 60s, 2 males 70s, 1 male 80s, 2 females 90s, 2 males 90s, 1 female over 100

- Williamson County: 1 male 70s, 3 females 80s, 1 female 90s

- Winnebago County: 2 males 50s, 2 females 70s, 2 males 70s, 1 male 80s

Currently, IDPH is reporting a total of 759,562 cases, including 12,830 deaths, in 102 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 106,778 specimens for a total 10,806,364. As of last night, 5,653 in Illinois were reported to be in the hospital with COVID-19. Of those, 1,170 patients were in the ICU and 693 patients with COVID-19 were on ventilators.

The preliminary seven-day statewide positivity for cases as a percent of total test from November 26 – December 2, 2020 is 10.4%. The preliminary seven-day statewide test positivity from November 26 – December 2, 2020 is 12.3%.

*All data are provisional and will change. In order to rapidly report COVID-19 information to the public, data are being reported in real-time. Information is constantly being entered into an electronic system and the number of cases and deaths can change as additional information is gathered. Information for deaths previously reported has changed, therefore, today’s numbers have been adjusted. For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov.

More like this: