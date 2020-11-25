SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) today announced five additional COVID-19-related deaths in Madison County and one additional COVID-19-related death in Greene County.

The Madison County deaths were as follows: 1 male 70s, 2 males 80s, 1 female 90s, 1 male 90s. The Greene County death was a male in his 70s.

IDPH reported 11,378 new confirmed and probable cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois, including 155 additional deaths.

This is a synopsis of the COVID-19-related deaths in Madison County over the past 24 hours:

- Adams County: 2 males 80s

- Boone County: 2 males 70s, 1 female 80s

- Bureau County: 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 80s

- Champaign County: 1 female 80s, 1 male 80s

- Clay County: 1 female 60s, 1 male 70s

- Clinton County: 2 females 80s, 1 male 80s

- Cook County: 2 males 50s, 3 females 60s, 6 males 60s, 1 female 70s, 4 males 70s, 3 females 80s, 2 males 80s, 4 females 90s

- Crawford County: 1 female 80s

- Cumberland County: 1 male 80s

- DeKalb County: 1 female 60s

- DeWitt County: 1 male 70s, 1 female 90s

- DuPage County: 4 males 70s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Effingham County: 1 female 70s, 1 female 80s

- Greene County: 1 male 70s

- Grundy County: 1 male 60s

- Jackson County: 1 male 80s

- Jasper County: 1 female 90s

- Kane County: 1 female 30s, 1 male 30s, 1 male 80s, 1 male 90s

- Kankakee County: 1 female 30s, 1 female 50s, 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 male 90s

- Knox County: 1 female 40s, 1 male 70s

- Lake County: 1 male 40s, 2 females 80s, 1 male 80s, 4 females 90s

- LaSalle County: 1 male 70s, 1 male 80s

- Lee County: 1 female 100+

- Livingston County: 1 male 80s

- Macon County: 2 females 70s, 2 males 70s, 2 females 80s, 3 males 80s, 1 male 90s

- Madison County: 1 male 70s, 2 males 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

- Marion County: 1 male 80s, 1 female 90s

- Mason County: 1 female 90s, 1 female 100+

- McHenry County: 1 male 40s, 1 female 80s, 1 male 80s

- McLean County: 1 male 70s, 1 female 80s

- Ogle County: 1 female 60s, 2 males 80s

- Peoria County: 1 female 70s, 1 female 80s, 2 males 80s, 1 female 90s

- Perry County: 1 female 90s

- Pike County: 2 females 80s, 1 female 90s

- Rock Island County: 1 female 70s, 2 females 80s, 1 male 80s

- Saline County: 2 males 80s

- Sangamon County: 1 female 50s, 1 female 80s, 1 male 90s

- Shelby County: 1 female 90s

- St. Clair County: 1 male 90s

- Tazewell County: 1 female 70s, 1 female 80s, 1 male 90s

- Vermilion County: 1 male 60s, 1 male 80s

- Wayne County: 1 male 50s

- Whiteside County: 1 male 40s, 1 female 70s, 1 male 70s

- Will County: 3 females 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 2 males 80s, 1 male 90s, 3 females 100+

- Williamson County: 2 males 80s

- Winnebago County: 1 female 70s, 2 males 70s, 1 male 90s

Currently, IDPH is reporting a total of 685,467 cases, including 11,832 deaths, in 102 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 114,233 specimens for a total 10,104,537. As of last night, 6,133 in Illinois were reported to be in the hospital with COVID-19. Of those, 1,208 patients were in the ICU and 679 patients with COVID-19 were on ventilators.

The preliminary seven-day statewide positivity for cases as a percent of total test from November 18 – November 24, 2020 is 10.6%. The preliminary seven-day statewide test positivity from November 18 – November 24, 2020 is 12.2%.

