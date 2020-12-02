SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) today announced 238 additional COVID-19-related deaths, the highest in a 24-hour period since the start of the pandemic. Madison County had two of the 238 deaths - 1 female in her 80s, 1 female in her 90s, and Macoupin County had a female in her 70s death reported. Calhoun reported the COVID-19-related death of a woman in her 60s.

St. Clair County had the followed COVID-19-related deaths in the past 24 hours: 1 male 60s, 1 female 70s, 1 male 70s, and 1 female 90s.

IDPH reported 9,757 new confirmed and probable cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois. Some data reported to IDPH is delayed from the weekends, including this past holiday weekend.

The summary of statewide COVID-19-related deaths in the past 24 hours is as follows:

- Adams County: 1 male 80s, 1 male 90s

- Alexander County: 1 female 60s, 1 male 60s

- Boone County: 1 female 70s

- Bureau County: 3 males 70s, 1 female 80s

- Calhoun County: 1 female 60s

- Clay County: 1 female 70s

- Clinton County: 1 female 90s

- Coles County: 1 male 90s

- Cook County: 3 females 40s, 1 male 40s, 1 female 50s, 5 males 50s, 3 females 60s, 4 males 60s, 9 females 70s, 19 males 70s, 8 females 80s, 5 males 80s, 8 female 90s, 5 males 90s

- Cumberland County: 1 female 80s

- DuPage County: 1 male 50s, 2 males 60s, 1 female 70s, 5 males 70s, 2 males 80s, 1 female 90s,

- Edgar County: 1 male 90s

- Effingham County: 1 male 60s

- Fayette County: 1 female 70s, 1 female 80s

- Franklin County: 1 female 90s

- Grundy County: 1 male 80s, 1 female 90s

- Hamilton County: 1 male 70s

- Hancock County: 1 male 80s

- Hardin County: 1 male 80s

- Henry County: 1 male 70s, 1 female 90s, 1 male 90s

- Iroquois County: 2 males 80s

- Jasper County: 1 female 60s

- Jefferson County: 1 female 70s, 2 females 80s,

- Jo Daviess County: 1 female 60s

- Kane County: 1 male 50s, 1 male 60s, 1 female 80s, 2 males 80s, 1 male 90s, 1 male 100+

- Kankakee County: 1 female 80s, 2 males 80s, 2 females 90s

- Kendall County: 2 males 80s, 1 male 100+

- Knox County: 1 female 70s, 1 male 70s

- Lake County: 1 male 50s, 4 males 60s, 2 females 70s, 3 males 70s, 2 females 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- LaSalle County: 2 females 80s, 2 males 80s, 1 female 90s

- Lawrence County: 1 female 70s

- Lee County: 1 female 80s

- Livingston County: 1 female 60s, 1 female 70s, 1 male 80s, 3 females 90s, 1 male 90s

- Logan County: 1 female 80s

- Macon County: 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

- Macoupin County: 1 female 70s

- Madison County: 1 female 80s, 1 female 90s

- Marion County: 2 females 60s, 2 females 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 female 90s

- Marshall County: 1 female 70s

- Massac County: 1 female 80s

- McHenry County: 1 female 70s, 1 female 80s, 3 males 80s, 1 female 90s, 2 males 90s

- Menard County: 1 female 70s

- Mercer County: 1 male 70s

- Monroe County: 1 female 80s

- Morgan County: 1 female 70s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Moultrie County: 1 male 80s

- Ogle County: 1 male 90s, 1 female 100+

- Peoria County: 2 males 80s

- Perry County: 1 female 70s

- Pike County: 2 females 80s

- Rock Island County: 2 males 60s, 1 male 70s, 1 female 80s

- Saline County: 1 male 70s

- Sangamon County: 1 female 80s

- St. Clair County: 1 male 60s, 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 90s

- Tazewell County: 1 male 70s, 1 male 80s, 1 male 90s

- Vermilion County: 1 female 70s, 1 male 90s

- Whiteside County: 1 male 70s, 1 female 80s

- Will County: 1 female 60s, 3 males 70s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 female 90s

- Winnebago County: 1 female 50s, 1 male 50s, 1 male 60s, 1 male 70s, 1 female 80s, 5 males 80s, 1 male 90s

- Woodford County: 1 male 50s, 1 male 70s

Currently, IDPH is reporting a total of 748,603 cases, including 12,639 deaths, in 102 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 85,507 specimens for a total 10,699,586. As of last night, 5,764 in Illinois were reported to be in the hospital with COVID-19. Of those, 1,190 patients were in the ICU and 714 patients with COVID-19 were on ventilators.

The preliminary seven-day statewide positivity for cases as a percent of the total tests from November 25 – December 1, 2020, is 10.6 percent. The preliminary seven-day statewide test positivity from November 25 – December 1, 2020, is 12.5 percent.

*All data are provisional and will change. In order to rapidly report COVID-19 information to the public, data are being reported in real-time. Information is constantly being entered into an electronic system and the number of cases and deaths can change as additional information is gathered. Information for deaths previously reported has changed, therefore, today’s numbers have been adjusted. For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov

