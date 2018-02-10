FRIDAY'S SCORES

BASKETBALL

Boys:

Alton 68, Collinsville 60

Edwardsville 42, Granite City 37

Belleville East 56, O'Fallon 45

Belleville West 73, East St. Louis 54

Jersey 51, Triad 47

Brussels 53, McGivney Catholic 37

Woodlawn 71, Metro East Lutheran 65

Marquette Catholic 71, Roxana 25

East Alton-Wood River 53, Bunker Hill 45

Girls:

Lebanon 55, Metro East Lutheran 42 (IHSA Class 1A Metro East Lutheran Regional final)

HOCKEY

St. Louis University High 5, Edwardsville 0 (MSCHA Blues Challenge Cup quarterfinal – Game 1)

