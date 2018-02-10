Friday night high school prep scoreboard
FRIDAY'S SCORES
BASKETBALL
Boys:
Alton 68, Collinsville 60
Edwardsville 42, Granite City 37
Belleville East 56, O'Fallon 45
Belleville West 73, East St. Louis 54
Jersey 51, Triad 47
Brussels 53, McGivney Catholic 37
Woodlawn 71, Metro East Lutheran 65
Marquette Catholic 71, Roxana 25
East Alton-Wood River 53, Bunker Hill 45
Girls:
Lebanon 55, Metro East Lutheran 42 (IHSA Class 1A Metro East Lutheran Regional final)
HOCKEY
St. Louis University High 5, Edwardsville 0 (MSCHA Blues Challenge Cup quarterfinal – Game 1)
