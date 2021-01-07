Father McGivney Catholic School Releases First Semester Honor Roll
Father McGivney Catholic High School First Semester is announced below.
Honor Roll High Honor Roll is a weighted GPA of 3.6 and above. Honor Roll is a weighted GPA of 3.0-3.59
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
Grade 12 High Honor Roll:
Brandon Ahring, Chloe Albrecht, Ava Daugherty, Luke Deakos, Andrew Dupy, Olivia Fults, Matthew Gierer, Aidan Hall, Garin Holthaus, Barrett Larkin, Christian Logue, Rachel Maller, Isabel Margarida, Anna McKee, Caley Micun, McKenna Myatt, Allyson Phillips, Jackson Podshadley, Sarah Samoska, Madasyn Wasser, Emily Williams, Mia Wylie
Grade 11 High Honor Roll:
John Barz, Amelia Beltramea, Lorelai Biegler, Allison Broadwater, Timothy Evans, Ciara Folkerts, Maria Guehlstorf, Ellie Hamm, Jude Henke, Mary Lorraine Hentz, Elizabeth Hyten, Olivia Jackson, Caroline Kassing, Christopher Landoll, Darren Luchetti, Charlize Luehmann, Jillian Matthews, Emma Noe, Lauren Propes, Zion Ratchford, Anne Schilly, Nathan Sedabres, Devon Silhavy, Macy Smith, Grace Stanhaus, Elizabeth Telthorst, Ava Tidball, Gregory Venarsky, Sean Vrenick, Bailey Washam, Tyler Webb, Andrew Wenos, Brennan Zumwalt, Riley Zumwalt
Grade 10 High Honor Roll: Elisabeth Antonini, Mary Elizabeth Benware, Wyatt Biermann, Alexis Bond, Emma Bukovac, Madeline Burkart, Madeline Burnett, Samuel Chouinard, Keira Cope, Michael Cummins, Mallori Dempsey, Andrew Douglas, Caroline Foppe, Tanner Garner, Daniel Gierer, Katie Gilbertson, Olivia Gray, Taylor Haerr, Aislin Hall, Katherine Hand, Mary Harkins, Jacob Huber, Amelia Hylla, Sophia Ivnik, Ava Jackson, Megan Jamruk, Lauren Jones, Margaret Klusas, Jacob Larkin, David Lowe, Abigail Madura, Jacob McKee, Ashton Mersinger, Isabella Murray, Kaleigh Pekarik, Baylie Roberts, Jackson Rodgers, Evan Rolves, Abigail Root, Evan Rybak, Gretchen Rybolt, Evan Schrage, Ainsley Siekmann, Melinda Smith, Alexander Sobczak, Adelyn Speight, Claire Stanhaus, Riley Strack, Alyssa Terhaar, Owen Terrell, Sophia Tutt, Evelyn Tyrrell, Paige Yasitis
Grade 9 High Honor Roll:
Joseph Chouinard, Stephen Crony, Grace Deakos, Melanie Dempsey, Allison Diekemper, Katherine Greer, Christopher Grotefendt, Thomas Halbrook, Kaitlyn Hatley, Anna Henke, Ethan Henke, Laura Holmes, Joseph Hyten, Elaina Jansen, Rylie Joelner, Ryker Keller, Olivia Klusas, Jamison Kohlberg, Emily Landoll, Nathan MacLaughlin, Liana Claire Miller, Colin Moore, Sophia Novosel, Samantha Oller, Meaghan Pamatot, Molly Ronzo, Lindsey Schrage, Garet Seger, Hannah Small, Samuel Strack, John Traubitz, Drew Villhard, Luke Welser, Jada Zumwalt
Grade 12 Honor Roll:
Noah Beltramea, Thalia Diaz, Reese Etcheson, Jacob Flynn, Jacob Grotefendt, Tyler Guthrie, Jeremy Harkins, Joshua Jamruk, Blake Jones, Jacob Jones, Ella Mathews, Hunter Meacham, David Means, Alannah Nelson, Dylan Ortiz,
Natalie Raymer, Haydee Rios, Andrew Sowerwine, Katelyn Voegele, Justin Wenos, Meghan Wilkerson
Grade 11 Honor Roll:
Grace Delp, Clayton Hopfinger, Thomas Hyten, Andrew Koehne, Galen Kohlbrecher, Steven Kraus, Cameron Krause, Asa Kromray, Thomas Lust, Isabelle Manning, Alex Roman, Aidan RoosEvans, Chloe Seeger
Grade 10 Honor Roll:
Christopher Apotheker, Callie Barks, Owen Cortez, Reece Kleinschmidt, Emma Martinez, Nolan Melton, Abigail Piechocinski, Timothy Probasco, Braden Riechmann, Ellie Ronzo, Abigail Shearer, Gabe Smith, Julia Stobie, Naomi Thiems
Grade 9 Honor Roll:
Isabella Amoussou, Hope Angle, Angelina Ball, Taylor Bolden, Wilson Brown, Ian Carruthers, Katherine Empson, Daniel Evans, Jacob Fossland, Noah Garner, Brianna Guetterman, Will May, Gerold Myatt, Spencer Nance, Audrey Owen, Mayelin Rios, Paige Stoelzle, Siena Strehl, Ashton Sutberry, Nathan Terhaar, Dominic Zamarione
More like this: