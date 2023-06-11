Father McGivney Catholic High School Second Semester Honor Roll For 2022-2023 School Year
This is the Father McGivney Catholic spring high honor roll and honor roll.
High Honor Roll is a weighted GPA of 3.60 and above.
Honor Roll is a weighted GPA of 3.0-3.59
Grade 12 High Honor Roll: Elisabeth Antonini, Christopher Apotheker, Callie Barks, Mary Elizabeth Benware, Wyatt Biermann, Alexis Bond, Emma Bukovac, Madeline Burkart, Madeline Burnett, Samuel Chouinard, Keira Cope, Mallori Dempsey, Caroline Foppe, Tanner Garner, Daniel Gierer, Katie Gilbertson, Olivia Gray, Taylor Haerr, Aislin Hall, Katherine Hand, Mary Harkins, Jacob Huber, Autumn Hutson, Amelia Hylla, Sophia Ivnik, Ava Jackson, Megan Jamruk, Lauren Jones, Reece Kleinschmidt, Margaret Klusas, David Lowe, Abigail Madura, Emma Martinez, Ashton Mersinger, Kaleigh Pekarik, Abigail Piechocinski, Jackson Rodgers, Ellie Ronzo, Abigail Root, Evan Rybak, Gretchen Rybolt, Evan Schrage, Abigail Shearer, Ainsley Siekmann, Melinda Smith, Adelyn Speight, Claire Stanhaus, Julia Stobie, Riley Strack, Alyssa Terhaar, Sophia Tutt, Paige Yasitis
Grade 11 High Honor Roll: Isabella Amoussou, Joseph Chouinard, Grace Deakos, Melanie Dempsey, Allison Diekemper, Katherine Empson, Lane Goodwin, Katherine Greer, Christopher Grotefendt, Brianna Guetterman, Thomas Halbrook, Kaitlyn Hatley, Anna Henke, Ethan Henke, Joseph Hyten, Elaina Jansen, Rylie Joelner, Ryker Keller, Olivia Klusas, Nathan MacLaughlin, Liana Miller, Logan Miller, Colin Moore, Sophia Novosel, Samantha Oller, Meaghan Pamatot, Molly Ronzo, Lindsey Schrage, Samuel Strack, Siena Strehl, Ashton Sutberry, Samantha Viliocco, Drew Villhard, Luke Welser, Jaiden Zook, Jada Zumwalt
Grade 10 High Honor Roll: Tyler Ahring, Madison Autry, Kylie Becker, Julia Behrmann, Lyle Biermann, Liam Boeving, Mackenzi Briesacher, David Carroll, Ryan Crowe, Jane Cummins, Madeline Day, Aidan Deist, Lincoln Duffy, Devin Ellis, Molly Foppe, Peter Frohnert, Kai Gaither, Jocelyn Garcia, Lillian Gilbertson, Ava Giovando, Meghan Greer, Donovan Hall, Isabella Harris, Milania Harris, Brynn Hawkins, Mason Holmes, Brock Holzinger, Sabrina Ivnik, Samuel Joellenbeck, Dane Keeven, Chase Kelley, Andrew Kleinheider, Rachel Kretzer, Samuel Kukowski, Spencer Martin, Emma Mathews, Michael McGranahan, Sophia Mineman, Emily Moody, Alivia Peck, Rylie Percy, Anna Probasco, Caroline Rakers, Gracelyn Ratchford, Kendall Riechmann, Olivia Rodgers, Elena Rybak, Carissa Speight, Evelyn Sturdivant, Spencer Sundberg, Reilly Sutberry, Lily Terrell, Isabella Venarsky, Courtney Vrenick
Grade 9 High Honor Roll: Mira Ahlvers, Madeline Beck, Natalie Beck, Isabella Benvenuto, Elise Bishop, Claire Burnett, Madilyn Collignon, Cecelia Corbett, Joseph Craney, Amalia Dorgan, Jackson Ehrman, Gretchen Ertel, Kaitlyn Foppe, Lilly Forneris, Avery Grenzebach, Matthew Halbrook, Anthony Harkins, Roman Harris, Anastasia Hasenstab, Sarah Hyten, Tyler Jacobs, Chase Jansen, Alexa Jones, Addison Knobbe, Caden Kohl, Erin Kretzer, Greta Lemaster, Mia Lieberman, Virginia Lowe, Grace Lubeck, Nora Mensing, Lily Meyenburg, Claire Miller, Grace Nesbit, Sebastian Noronha, Zoe Oller, Nicholas Owen, Natalie Pinkston, Lawson Reeves, Lydia Reichert, Lucas Roedl, Sofia Rossetto, Aidan Schmidt, Connor Schmidt, Liam Schmidt, Benjamin Sink, Eve Stanhaus, Emily Taphorn, Kennedi Taylor, Riana Thakker, Elise Thompson, Alexandra Uram, Dorothea Villhard, Elizabeth Wade, Grace Welser, Isaac Wendler
Grade 12 Honor Roll: Michael Cummins, Andrew Douglas, Benjamin Joellenbeck, Jacob Larkin, Sofia Luna, Brandon Reed, Braden Riechmann, Evan Rolves, Nolan Shearer, Gabe Smith, Alexander Sobczak, Owen Terrell
Grade 11 Honor Roll: Wilson Brown, Ethan Endress, Daniel Evans, Nicholas Franklin, Noah Garner, Madeline Hylla, Jamison Kohlberg, Emily Landoll, Gerold Myatt, Audrey Owen, Christian Spiroff, Paige Stoelzle, Nathan Terhaar, Nicholas Williford, Dominic Zamarione
Grade 10 Honor Roll: Aaron Broadwater, Kalei Cline, Amelia Dissette, Karpenter Farmer, Morgan Haerr, Leah Hopfinger, Levi Huber, Jack Jacobs, Landin Kaminski, Kannon Kamp, Adam Kleinschmidt, Evan Koontz, Tristan Luehmann, Christopher Marchetti, Payton Martin, Aiden Morton, Mia Range, Justin Terhaar, Sophia Windorff, Lillian Wood
Grade 9 Honor Roll: Mackenzie Berczek, Jacob Bonk, Andrew Diak, Hayden Etcheson, Bradley Goodwin, Landon Hall, Lauren Hand, Nolan Keller, Owen Kolesa, Gianna Kraus, Emma Krieger, Sean Larner, Carly McElroy, Andrea Munoz, Scott Phelps, Riley Ramsey, Addison Ronk, Abby Ronzo, Mason Roseman, Theodore Rybolt, Liliana Strehl, Samuel Venarsky, Chloe Wilderman
