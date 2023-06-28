Father McGivney Catholic 2023 Graduates
GLEN CARBON - These students were members of the Father McGivney Catholic Class of 2023:
Elisabeth Antonini
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
Christopher Apotheker
Callie Barks
Mary-Elizabeth Benware
Wyatt Biermann
Alma Bond
Emma Bukovac
Madeline Burkart
Madeline Burnett
Samuel Chouinard
Keira Cope
Owen Cortez
Michael Cummins
Mallori Dempsey
Andrew Douglas
Caroline Foppe
Tanner Garner
Daniel Gierer
Katie Gilbertson
Olivia Gray
Taylor Haerr
Aislin Hall
Katherine Hand
Mary Harkins
Jacob Huber
Autumn Hutson
Amelia Hylla
Sophia Ivnik
Ava Jackson
Megan Jamruk
Benjamin Joellenbeck
Lauren Jones
Reece Kleinschmidt
Margaret Klusas
Jacob Larkin
David Lowe
Sofia Luna
Abigail Madura
Emma Martinez
Jacob McKee
Elizabeth Melcher
Ashton Mersinger
Kaleigh Pekarik
Abigail Piechocinski
Brandon Reed
Braden Riechmann
Jackson Rodgers
Evan Rolves
Ellie Ronzo
Abigail Root
Evan Rybak
Gretchen Rybolt
Evan Schrage
Abigail Shearer
Nolan Shearer
Ainsley Siekmann
Gabe Smith
Melinda Smith
Alexander Sobczak
Adelyn Speight
Claire Stanhaus
Julia Stobie
Riley Strack
Alyssa Terhaar
Owen Terrell
Ronak Thakker
Naomi Thiems
Sophia Tutt
Paige Yasitis