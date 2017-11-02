Edwardsville High School announces first quarter High Honor Roll and Honor Roll
EDWARDSVILLE - Congratulations to the students who have excelled to the level of Edwardsville High School's Honor Roll and High Honor Roll.
Regular honor roll is based on a scale of 3.5 - 3.9 GPA.
High honor roll is based on a scale of 4.0 and greater GPA.
12th Grade High Honor Roll
Ligita Abele
Kennison Adams
Dane Aerne-Moore
James Akeman
Haley Allard
Parker Allen
Myah Archer
Mary Arth
Erika Axtell
Kristin Baer
Sydney Balding
Uranbaigali Bayarjargal
Ezri Beckmann
Hannah Benson
Grant Berkbigler
Sydney Biethman
Megan Bowman
Andrew Bridenbaugh
Audrey Bridges
Maegen Brown
Morgan Brown
Taryn Brown
Chance Brueggeman
Hannah Burch
Anna Burke
Caleb Byrd
Caleb Carnes
Paige Carter
Lorie Cashdollar
Jessie Charpentier
Kylie Chiapelli
Lucas Clayton
Madalyn Close
Anna Conner
Grant Connoyer
Collin Cox
Myles Daugherty
Sheyenne Daughrity
Elaine Day
Haley Deem
Izabella Delgado
Molly Denmon
Grace Desse
Lindsey Dial
Sarah Dietzen
Ansley Dorsey
Kyleigh Duboise
Cameron Ellsworth
Collin Elvers
Jared Engeman
Wyatt Engeman
Akbar Fidahussain
Bryce Fitzgerald
Zak Francis
Alexandra Freese
Cole Frizzo
Devonte Fuller
Elizabeth Gaumer
Grant Gill
Kayla Gluntz
Chase Gockel
Luke Goeckner
Meghan Gorniak
David Grant
Rachael Gray
Spencer Gray
Danielle Greathouse
Matthew Griffin
Ryan Grimm
Rachel Gvillo
Kirsten Halverson
Dakota Harlan
Jessica Harris
Riley Hathhorn
Mitchell Heberer
Leatrice Hein
William Hengehold
Wyatt Hennig
Caitlin Henseler
Brenden Hernandez
Celine Hernandez
Robyn Herndon
Maeve Heumann
Anna Hicks
Christopher Hill
Michael Hoelting
Lindsey Hohlt
Allie Hosto
Austin Huang
Abigail Huffstutler
Jack Hultz
Abbie Huynh
Meghan Ide
Brittany Jett
Sarah Jobe
Alyssa Johnson
Sydney Joslyn
Adrienne Kelley
Aaron Keune
Areej Khan
Zakary Kimble
Darren Kirsch
Emma Knowlton
Sydney Kolnsberg
Griffin Kraut
Anna Kutz
Matthew Lawhead
Emma Lazerson
Emma Lewis
Alexander Ligman
Madison Linden-Swafford
Douglas Lloyd
Dawson Loyd
Dylan Loyd
Colin Loyet
Robin Luo
Ben Manibusan
Morgan Mantei
Jack Marinko
Olivia Marks
Kate Martin
Ryan McFarland
Sabrina McGuiggan
Kilauren McMahon
Samuel Megbolugbe
Christian Meinzen
Andrew Meng
Dane Miller
Jacob Mulvihill
Gillian Murphey
Daniel Myers
Joshua Myung
Natalie Nava
Nicolas Nelson
Blake Neville
Xavier Ojeda
Jackson O'Leary
Grace Olsen
Jason Pan
Jesse Parrick
Julia Paul
Grace Pellock
Graham Peterson
Sarah Pfile
Madeline Pierce
Grace Pizzini
Callum Plunk
Amber Pocuca
Hannah Polinske
Emily Potter
Rachel Pranger
Logan Pursell
Jonathan Ratterman
Hannah Reed-Elliott
Benjamin Rensing
Madison Richey
Payton Roberts
Alisha Romann
Francesco Romano
Bailey Ruesch
Ryan Salamon
Madyson Schreiber
Justin Schulz
Cecelia Schumacher
Amber Schwertman
Taylor Seilheimer
Ryan Shustrin
Thomas Siganga
Katelyn Singh
Jacob Skelton
Willem Skigen
Maxwell Smidowicz
Whitney Smith
Austin Sparks
Haley Sparks
Emilie Sparrow
Melissa Spencer
Hailey Sponeman
Ryan St. Peters
Rachel Stephenson
Stephen Stewart
David Stricker
Dean Stuart
Mikaela Suess
Sophia Swalley
Morgan Swanner
Matthew Swanson
Amal Tamari
Lauren Taplin
Paige Terch
Mary Teske
Lilli Thalmann
Daniel Thomas
Riley Threlkeld
Zachary Timmermann
Lauren Tripp
Nicholas Trueb
Caleb Tucker-Loewe
Alec Van Patten
Skylar Van Ryswyk
Lucas Verdun
Rachel Verdun
Chase Viehman
Rachel Vinyard
Jocelyn Wagner
William Wallace
Paige Way
Cal Werths
Jon Wickenhauser
Destiny Williams
Megan Woll
Natalee Wooff
Hannah Zeier
Addasyn Zeller
11th Grade High Honor Roll
Kolten Ackerman
Emilee Adams
Katrina Agustin
Morgan Allen
Ryan Ash
Sierra Barnard
Todd Baxter
Anna Beard
Grace Becker
Tyler Berry
Lukas Bixen
Tristan Blair
Skylar Bloch
Grace Bolton
Lindsey Bonk
Connor Bouse
Samantha Boyer
Alexis Boykin
Lukas Brase
Amari Brooks
Isabella Brown
Lauren Brown
Christopher Byron
Anastasia Castle
Grace Chapman
Abby Cimarolli
Tara Colligan
Emily Coulter
Lauren Coulter
Teryn Cross
Zachary Crutchfield
Macy Deck
Kiara Delgado
Greer DenHouter
Emily Diekemper
Kylea Dietz
Patrick Doolin
Erin Dowdy
Patrick Driscoll
Evan Dunning
Meghan Dustmann
Noah Eagle
Andreas Ellinas
Anna Elovitz
Anthony Evans
Anna Farrar
Margaret Farrar
Alexandra Fawbush
Zachary Fillback
Maria Fitzgerald
Payton Flowers
Jessica Fosse
Adam Foster
Lorelei Frank
Dustin Franke
Jamie Garrison
Jop Gielingh
Laura Giguere
Spencer Gillaspie
Payton Ginestra
Mc Gobble
Seth Goodman
Sydney Grammer
Caden Grizzard
Emily Haar
Rebecca Hackett
Lynde Hampton
Lauren Hangsleben
Bailey Hanson
Abigail Harmon
Maxwell Hartmann
Grace Hauch
Alexander Hedge
Katherine Henderson
Emma Hensley
Jacob Hinds
Justin Hinds
Talia Holmes
Tyler Holt
Destiny Hope
Alison Howard
Megan Hubler
Haley Hundelt
Gretchen Iken
Macy Ivie
Joseph Jaworski-Moiles
Claire Jenkins
Meredith Johnson
Emily Jones
Alanna Kaminsky
Mulenga Kapatamoyo
Natalie Karibian
Rebecca Keasey
Alexandra Klamm
Katherine Korasick
Sarah Kraus
Joshua Krausz
Luca Krug
Emma Laughlin
Sarah Lavelle
Rachel Lavick
Tessa Leapley
Seth Lipe
Anna Lombardi
Christopher Lott
Joey Lu
Lindsey Lucas
Mackenzie Lyerla
Amy Malcharek
Liam McCracken
Benjamin McNabnay
Maren McSparin
Ashley Melosci
Dylan Messina
Alexander Miller
Madelyn Miller
Christina Mills
Joshua Mills
Elizabeth Mislan
Lila Motley
Amanda Munzert
Kylee Myers
Abby Nahlik
Maya Noonan
Loewy Noud
Joshua Ohl
Joshua Perry
Alexandra Pohl
Tyler Pope
Kylie Raasch
Jack Raffaelle
Delaney Reed
Taegan Riley
Raechel Roberson
Malik Robinson
Morgan Rockwell
Adrienne Rose
Joy Schollmeier
Abigail Schrobilgen
Matthew Sharoni
Caleb Shaw
Garrett Short
Hope Shumake
Megan Silvey
Hunter Sitki
Jacob Slosar
Kiara Smidt
Julianna Smith
Eric Spurling
Blake Stawar
Molly Stout
Hannah Stuart
Noah Surtin
Harishaan Suthan
Stella Swalley
Jaydi Swanson
Kay Swanson
Sophia Swarthout
Sean Sweet
Mitchell Sylvies
Emma Tegert
Galina Tennant
Tyler Tepen
Ashlee Thomilson
Corrine Timmermann
Joseph Toscano
Paige Tulacro
Heather Usher
Cierra Veizer
Kyle Walsh
Adam Walters
Nathaniel Waple
Reece Watson
Caden Watters
Peyton Weaver
Jackson Weller
Madison Wente
Alex Wernex
Claire Wickenhauser
David Wickman
Mackenna Wieter
William Wike
Alyssa Wilson
Regan Windau
Jeannette Wood
Alexandria Wren
Jared Wright
Aaron Young
Matthew Zollner
10th Grade High Honor Roll
Lindsay Ahlers
Zoe Ahlers
Zahra Ali
Eloise Allen
Jocelyn Allen
Hannah Almos
Jacquelin Anderson
Maraya Baker
Cyrina Beckmann
Olivia Bell
Jacqueline Benson
Jessica Benson
Katrina Benson
Muriel Bowen
Anna Brase
Kurt Brase
Anna Bruss
Meghan Burris
Josephine Bushell
Anna Buss
Olivia Byrne
Grant Coffey
Ava Cruzan
Alexandra Curtis
Mia Dalla Riva
Ethan Daly
Abigail Davis
William Day
Leonardo DeLaTorreCruz
Lauren Dial
Justine Dioneda
Kiera Doughty
Abigail Downes
Isabella Doyle
Mathiew Doyle
Evan Driscoll
John Duffy
Coleman Earnest
Ayden El-Khatib
Julia French
Nathaniel Frey
Elise Fricke
Gwynn Frisbie-Firsching
Grace Gassiraro
Kenneth Giese
Kyrah Glaze
Jacqueline Glenn
Jessica Glenn
Shane Greathouse
Shivani Greene
Nathaniel Greenland
Margaret Grieve
Leah Griffin
Henry Gruben
Casey Hansen
Joshua Harris
Caleb Harrold
Brock Hennig
Jonah Herndon
Alexandria Hicks
Henry Hupp
Austin Jackels
Hunter James
Corryn Jarrett
Reed Kaburick
Paul Kampwerth
Grant Karlas
Miriam Kastens
Caleb Kelahan
Makenzi Keller
John Kelley
Eliza Keth
Mackenzie Kimble
Haley Kinscherff
Emily Kloostra
Gayathri Kondepati
Abigail Korak
Emily Kramer
Hannah Kramer
Rileigh Kuhns
Ryan Kulasekara
Alayna Lammert
Rylee Langendorf
Elizabeth Lebro
Samuel Lewis
Abigail Loftus
Logan Loftus
Nicholas Logan
Quierra Love
Natalie Loveridge
Bruce Lowry
Madeleine Loyet
Bryson Maedge
Dev Mathur
Lauren McCartney
Edgar McClintock
Colleen McCracken
Connor McNabnay
Logan Mills
Aubrey Morgan
Nadia Msakni
Alison Mutz
Jack Nafziger
Natalie Niehaus
Javier Nieto
Matteson Norton
McLain Oertle
Denis Pandarakalam
Elizabeth Paschall
Daivi Patel
Jack Pifer
Ashley Pizzini
Danielle Polinske
Anna Potter
William Range
Gabrielle Rasche
Lawson Redmon
Usma Rizvi
Samantha Rojas
Riley Salmi
William Schueler
Kylie Schumacher
William Schuster
Daniel Searcy
Adam Sneed
Karmanpreet Sohal
Dara Stack
Sam Stearns
Sydni Stevens
Benjamin Strotheide
Meredith Stump
Lydia Thiems
Elizabeth Thompson
Hannah Thompson
Jocelyn Tiller
Michaela Tillerson
Caitlin Towell
Mark Tucker
Garrett Valley
Kamryn Van Arsdale
Barrett Van
McKenna Vereeke
Elizabeth Viox
Emma Vuagniaux
Zachary Walters
Jaidyn Webb
Sydney Webber
Morgan Weiler
Trevor Welsh
Brooke Wesley
Lauren Whaley
Joshua Whittenburg
Amanda Wickman
Colin Williams
Alyson Yablonsky
Emma Youchoff
Andi Zabotka
William Zupanci
9th Grade High Honor Roll
Alexandra Agwuedu
Mason Ahlers
Alexis Allaria
Jillian Allen
Emily Amick
Ethan Anderson
Celeste Arnett
Elannore Bester
Benjamin Blake
Seth Blakemore
Jacob Blume
Jack Bostick
Claire Bouse
Brienna Bowers
Elizabeth Brasel
Elena Brown
Jackson Budwell
Gracelyn Burroughs
Jonathan Burroughs
Andrew Byer
Abigail Calhoon
Caleb Calhoon
Emily Cecil
Quinlan Chavez
Kaden Chiapelli
Riley Chitwood
Camden Cline
Madilyn Curry
Elizabeth Dawson
Mara Day
Kevin DeConcini
Jonah Deem
Helen DeMartino
Alicia Diaz
Cole Dickinson
Lydia Donaldson
Addison Donelson
Isabelle East
John Eska
Mitchell Ferguson
Robert Ferratto
Sarah Fidahussain
Kiley Fisher
Dailyn Fohey
Lydia Foster
Lyla Foushee
Lauren Gander
Daniel Garrison
Elizabeth Gaughan
Haley Gebauer
Zackery Gibbs
Jordyn Ginestra
Connor Gramke
Olivia Gray
Nicholas Greenland
Orion Gregory
Phoebe Gremaud
Madeleine Grimes
Isabella Grinter
Savannah Grinter
Amanda Gusewelle
Felicity Guttmann
Drew Gvillo
Grace Hackett
Ryan Hampton
Sarah Harmon
Alexa Harris
Benjamin Hauschild
Madison Hawley
Lillian Heddinghaus
Alexis Hendricks
Katherine Hengehold
Brooke Henry
Emma Herman
Dylan Hillmer
Tayler Hope
Rhianna Huebner
Lauren Jacober
McKenzie Jacober
Lillian James
Tyler Janson
Daniel Jarvis III
Angel Jenkins
Sophie Jobe
Arianna Johnson
Madelyn Jones
Anna Keune
Breanna Kircher
Sarah Knowlton
Colin Knox
Joseph Korasick
Emma Krumm
Stella Kuchta
Madison Kuethe
Annalise Kuhlman
Michael Kwasa
Sarah Lange
Drew Law
Madison Lein
Aidan Leopold
Adam Leston
Joanna Leston
Hailey Lincoln
Abby Liu
Kaitlyn Loyet
Emma Malawy
Morgan Marshall
Camryn Marteeny
Grant Matarelli
Dhruv Mathur
Amanda Mayfield
Eli McLean
Alliah McMillan
Olivia Melosci
Jordan Mercer
Susana Meyer
Matthew Miller
Andrew Mills
Andrew Mink
Haylee Mueller
Jake Mueller
Anastacia Muratov
Josie Musec
Allison Naylor
Skylar Nolan
Darin Olson
Maria Orozco Araujo
Eileen Pan
Claire Paul
Austin Payne
Nathaniel Perry
Jack Perulfi
Joseph Petrocelli
Morgan Petry
Alec Pizziferro
Kyle Polson
Jessica Pool
Noah Range
Brooke Rawson
Cassidy Reaka
Milo Reed-Elliott
Matthew Reid
Tessa Renken
Julia Ribbing
Elijah Rinkel
Amal Rizvi
Katelynne Roberts
Samantha Sanders
Reece Savant
Jordan Schlueter
Jill Schollmeier
Kaleigh Schwertman
Sondra Scoggin
Katelyn Shelton
Lane Shustrin
Amber Siatkowski
Seth Smidowicz
Kyle Smith
Rayne Smith
Clayton Snyders
Joseph Sommer
Drake Springman
John Starck
Mitchell Steinkuehler
Marian Steinmann
Sarah Stuiber
Storm Suhre
Connor Surtin
Logan Swanner
Owen Szedlar
Chloe Thayn
Grant Toby
Morgan Tulacro
Linnea Turner
Abigail Vollmar
Elliot Voss
Landon Vuagniaux
Rylee Warmouth
Preston Weaver
Elaine Wei
Mackenzie Weisner
Brennan Weller
Chase West
Mason Wilke
Holly Williams
Jack Wise
Justin Wright
Kenna Wyatt
Peter Yoon
Abigail Zajac
Ava Zeller
Hellen Zheng
12th Grade Honor Roll
Delaney Allan
Victoria Andersen
Maria Arzuagas
Brianna Avitia
Molly Ball
Caroline Beatty
Hannah Beck
Evan Billiter
Caleb Blakemore
Ryan Bobb
Neal Bozark
Margaret Brumback
Kharia Buford
Kyle Burch
Chancellor Burgener
El Burkhead
Grace Carlson
Joshua Cole
Brittany Cooper
Michael Coseglia
Lindsay Cox
Audrey Crader
Alexis Cummings
Tymei Dappert
Christian Davis
Markell DeBerry
Aidan Delgado
Honor Dimick
Robert Dresner
Walter Dresner
Thomas Fayollat
Ava Fehrmann
Bridgett Gain
Courtney Genovese
Mitchell George
Alexander Gray
Morgan Gray
John Grimm
Austin Grogan
Remington Grosze
Mariah Guerrero
Zachary Hale
Paige Hamel
Cole Hampton
Tanner Hartman
Marissa Hayes
Alexandra Heffernan
Reid Hendrickson
Jordyn Henricks
Ethan Hoefer
Kaitlin Hogan
Connor Holt
Trevor Huene
Caylie Hurtte
Amber Johnson
Emily Joyce
Eli Kaase
Mahammad Kekalov
Kaitlyn Kent
Emilia Kozlowski
Logan Kuhns
Emma Ladd
Joseph Lautner
Jaylen Lewis
Kayla Lippoldt
Airiana Madrid
Anthony Maliszewski
Cameron Marsh
Samantha McGowan
Jacob Milton
Andrea Mitchell
Cierra Mitchell
Madeleine Moffett
Morgan Mollett
Rachel Mullican
Dahlia Nelson
Ashley Nicastro
Avery Ogle
Brooke Ory
Joseph Paolucci
Shauna Parker
Tyarra Pattin
Jesse Plunk
Sahar Rabiei
Elizabeth Rice
Shania Rice
Craig Roberts
Xander Roberts
Hope Roderick
Melanie Russell
Benjamin Ryan
Breanna Sak
Carla Sampaio Pinheiro
Cole Scarbrough
Riley Scheffel
Ethan Schmidt
Erik Schober
Mark Schoolman
Kayla Seest
Lilly Skinner
Hannah Tame
Jason Travis
Devin Trice
Dylan Triplett
Chloe Turner
Matthew Voltz
Emily Voss
Alex Wang
Cale Warrer
Emily Webb
Brooke Webber
Madison Weimer
Ian Whisnant
Tanner White
Carson Whitney
Dylan Wright
Kyle Wright
11th Grade Honor Roll
Alexis Allen
Annabell Ambuel
Joshua Anderson
Halee Baker
Benjamin Basarich
Libby Bateman
Jacob Behme
Benjamin Bodenschatz
Justin Bonner
Sierra Brannan
Maori Brown
Toni Brown-Hill
Cole Budde
Benjamin Byrd
Lauren Byrd
Emilio Carrion
Myah Chenault
Christina Clark
Layla Cooley
John Cooper
Joseph Copeland
Parker Craft
Kennedi Crawford
Jacob Davis
Bianca Diaz
Elizabeth Doak
Allyson Douglas
Daniel Duncan
Jonah Durbin
Addison Essner
Annie Fawbush
Carter Fulton
Tayler Fusaro
Alexia Gabriele
Monique Garrett
Kailea Garvey
Jackson Gibbons
Bryce Glisson
Katelyn Gregory
Beau Gulledge
Blake Gvillo
Blake Haines
Rachel Hampton
Amber Harris
Samantha Hartnagel
Maryn Heidt
Lydia Hemings
Frankie Holloway
Gavin Hosto
Vanessa Hovey
Jaycie Hudson
Aleksandra Ivanov
Lauren Jenkins
Cole Johnson
Tyrone Jones
Bronson Kelley
Ross Kerlin
John Kocevar
Elise Krone
Rachel Kubicek
Samuel Lance
Michael Lane
Brendan Latham
Elizabeth Levey
Katherine Lickert
Sean Marsteller
Samuel Martin
Olivia Maue
Noah May
Annie McGinnis
Rachel McTague
Victoria Menges
Ethan Metcalf
Steven Meyer
Kayla Mikhayel
Ethan Miracle
Zoe Monroe
Trenton Moore
Haylee Morgan
Nathaniel Moss
Devan Multidor
Talin Murphey
Trevor Neumeister
Adrianne Newbold
Emma O'Boyle
Hailee O'Dell
Mackenzie Owens
Lauren Parker
Jarett Postol
Miranda Pratte
Ryan Proctor
Mitchell Real
Joshua Reed
Hunter Richardson
Noah Robertson
Sydney Sahuri
Ian Sapaw
Dane Schaake
Meara Schaefer
Sophia Schaefer
Jaren Schuette
James Scott
David Sedor
Emma Sitton
Kent Sleeter
Drew Smith
Connor Sotelo
Madelyn Stephen
Kody Sterkis
Cami Stieren
Austin Sullivan
Micah Summers
Brennan Tolle
Jade Townsend
Jaeden Townsend
Zachary Trimpe
Leilani Vasquez
Matthew Vollmar
Kayleigh Wallace
Wyatt Waltenberger
Katherine White
Trinity White
Cassidy Wiemken
Mackayla Wieter
Blake Williams
Amanda Woll
Natalie Wunderlich
Jonathon Yancik
Brittney Yarbrough
Mason Young
10th Grade Honor Roll
Christian Adams
Katelyn Adelman
Brooke Allen
Emily Anderson
Zaineb Bahrainwala
Ian Bailey
Katie Baker
Scottlynn Ballard
Khary Bausily
Jason Beard
Charles Belobrajdic
Kindel Berlingeri
Hannah Bielicke
Andrew Billhartz
Anna Blankenship
Katherine Bobinski-Boyd
Madison Bock
Ethan Bogner
Elise Bollinger
Samuel Borg
Cameron Burgener
Michael Coles
Cameron Conrad
Hailea Conrad
Sabrina Copple
Shelby Craft
Jacob Davis
Alecea Dees
Andrew Delmore
Tyler Depper
Joseph Deuanephenh
Colten Dickmann
Jakob Doyle
Megan Doyle
Katelyn Draper
Darien Durell
Hayley Earnhart
Eric Epenesa
Lila Eska
Joshua Fenner
Olivia Fensterman
Tyler Frolik
Hannah Garde
Destiny Garrett
Aubrie Goodall
Marie Grimm
Emilee Gulledge
Trent Hansel
Nicholas Hemken
Paige Hendrickson
Akilah Hudson
Caitlin Hughart
Zachary Hunter
Samantha Jackson
Morgan James
Lauren Johnson
Lindsay Johnson
Nathanael Johnson
Alexis Jones
Amara Jones
Cameron Kirkpatrick
Joshua Klein
Tess Kruse
Lauren Ladd
Kadin Lieberman
John Link
Chloe Luster
Troy Marchetto
Noah Martinez
John Matthews
Sophie McDonald
Elizabeth McDougal
Gabriel McGuiggan
Taylor McOlgan
Devin McVey
Noah Michaels
Amanda Mills
Joseph Moore
Lydia Morningstar
Jacob Morrissey
Blake Moss
Karlye Murray
Adam Nava
Andrew Neville
Kha Ngo
Cooper Nolan
Kailey Noud
Luke Odom
Isabella Olson
Gina Orofino
Alyssa Patterson
Daniel Pauk
Zachary Paul
Rachel Pfile
Joseph Picarella
Nicole Picchioldi
Madison Rea
Gabriella Regalado
Lloyd Reynolds
Joshua Robinson
Adam Sarabia
Jace Scheibal
Ryan Schelling
Carli Scott
Max Sellers
Eian Sims
Isabelle Sitki
Alyxandria Smith
Maria Smith
Zachary Smith
Olivia Sotelo
Donovan Sproull
Evan Stamer
Ashley Stephenson
Daisy Stevenson
Riley Stroehmer
Austin Svoboda
Kristen Valley
Megan Walker
Annabelle Watkins
Simon Weakley
Andre Wilke
Aidan Williams
Payton Wolfe
Kurt Wright
Nathan Zickuhr
9th Grade Honor Roll
Allison Adams
Paola Arana
Jack Basarich
Eli Bateman
Rogelio Berumen
Aidan Birkner
Eli Bland
Caroline Bridges
Jeffrey Brown
Daniel Brown
Sydney Cahn
Elizabeth Chandler
Jayna Connoyer
Sean Cooley
Sasha Daughrity
John Dawson
Nicholas DeMare
Jacob Duelm
Avalon Eales
Murphy Ethington
Brayden Eyre
Francis Fayollat
Chloe Fuller
Olivia Gebhardt
Rachel Goebel
Gabriella Gomez
Shane Goodman
Alexis Gorniak
Lino Gramaglia
Cameron Grant
Ryan Gregory
Autumn Grinter
Madelyn Grotefendt
Abigail Hall
Kristopher Harbison
Katelyn Harris
Dylan Head
Sydney Hemken
Isaac Hobin
Allison Hollingshead
Jocsilynn Hosto
Mara Hull
Ryan Jenkins
Justin Johnson JR
Leah Johnson
Erin Joy
Kirsten Kaminski
Jarrod Karnes
Ava Kayich
Allison Keller
Ghazwan Khan
William Kirk
Carson Krapf
Zoey Kue
Marlee Landry
Stuart Lech
Elise Manning
Shelby Markus
Madisyn McGee
Nicholas McKeever
Briana McQueen
Jacob Mertz
Quinn Middleton
Brynn Miracle
Kyle Modrusic
Andrew Mouldon
Samuel Msengi
Samantha Nolen
Zackary Noll
Nathan Norman
Audrey Ogle
Rebecca Parker
Jack Pfund
Kaitlyn Pinion
Jack Pizziferro
Katelyn Pollock
Michael Pritchard
Ania Queeley
Olivia Ramirez
Livia Rathgeb
Madison Rensing
Aleczander Robertson
Jalil Roundtree
Cole Salter
Trent Schroeder
Brooke Schwalb
Hudson Sharp
Trent Sholl
Grace Skiff
Mabry Slagle
Andrew Smith
Marlee Smith
Dylan Snyders
Alexander Soto
Lilith Spears
Savannah Stacknick
Mason Taylor
Malinda Tedrick
Parker Terch
Taylor Thierman
Gabrielle Trauernicht
Stephen Van Camp
Nathan Veizer
Bryce Waldron
Colin Walsh
Henry Wang
Joseph Webb
Emma Welch
Elaine Wendler
Andrew Wiley
Ian Wilgus
Kermit Winslow
Brianna Yarbrough
