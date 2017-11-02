Edwardsville High School announces first quarter High Honor Roll and Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Congratulations to the students who have excelled to the level of Edwardsville High School's Honor Roll and High Honor Roll. Regular honor roll is based on a scale of 3.5 - 3.9 GPA. High honor roll is based on a scale of 4.0 and greater GPA. 12th Grade High Honor Roll Ligita Abele

Kennison Adams

Dane Aerne-Moore

James Akeman

Haley Allard

Parker Allen

Myah Archer

Mary Arth

Erika Axtell

Kristin Baer

Sydney Balding

Uranbaigali Bayarjargal

Ezri Beckmann

Hannah Benson

Grant Berkbigler

Sydney Biethman

Megan Bowman

Andrew Bridenbaugh

Audrey Bridges

Maegen Brown

Morgan Brown

Taryn Brown

Chance Brueggeman

Hannah Burch

Anna Burke

Caleb Byrd

Caleb Carnes

Paige Carter

Lorie Cashdollar

Jessie Charpentier

Kylie Chiapelli

Lucas Clayton

Madalyn Close

Anna Conner

Grant Connoyer

Collin Cox

Myles Daugherty

Sheyenne Daughrity

Elaine Day

Haley Deem

Izabella Delgado

Molly Denmon

Grace Desse

Lindsey Dial

Sarah Dietzen

Ansley Dorsey

Kyleigh Duboise

Cameron Ellsworth

Collin Elvers

Jared Engeman

Wyatt Engeman

Akbar Fidahussain

Bryce Fitzgerald

Zak Francis

Alexandra Freese

Cole Frizzo

Devonte Fuller

Elizabeth Gaumer

Grant Gill

Kayla Gluntz

Chase Gockel

Luke Goeckner

Meghan Gorniak

David Grant

Rachael Gray

Spencer Gray

Danielle Greathouse

Matthew Griffin

Ryan Grimm

Rachel Gvillo

Kirsten Halverson

Dakota Harlan

Jessica Harris

Riley Hathhorn

Mitchell Heberer

Leatrice Hein

William Hengehold

Wyatt Hennig

Caitlin Henseler

Brenden Hernandez

Celine Hernandez

Robyn Herndon

Maeve Heumann

Anna Hicks

Christopher Hill

Michael Hoelting

Lindsey Hohlt

Allie Hosto

Austin Huang

Abigail Huffstutler

Jack Hultz

Abbie Huynh

Meghan Ide

Brittany Jett

Sarah Jobe

Alyssa Johnson

Sydney Joslyn

Adrienne Kelley

Aaron Keune

Areej Khan

Zakary Kimble

Darren Kirsch

Emma Knowlton

Sydney Kolnsberg

Griffin Kraut

Anna Kutz

Matthew Lawhead

Emma Lazerson

Emma Lewis

Alexander Ligman

Madison Linden-Swafford

Douglas Lloyd

Dawson Loyd

Dylan Loyd

Colin Loyet

Robin Luo

Ben Manibusan

Morgan Mantei

Jack Marinko

Olivia Marks

Kate Martin

Ryan McFarland

Sabrina McGuiggan

Kilauren McMahon

Samuel Megbolugbe

Christian Meinzen

Andrew Meng

Dane Miller

Jacob Mulvihill

Gillian Murphey

Daniel Myers

Joshua Myung

Natalie Nava

Nicolas Nelson

Blake Neville

Xavier Ojeda

Jackson O'Leary

Grace Olsen

Jason Pan

Jesse Parrick

Julia Paul

Grace Pellock

Graham Peterson

Sarah Pfile

Madeline Pierce

Grace Pizzini

Callum Plunk

Amber Pocuca

Hannah Polinske

Emily Potter

Rachel Pranger

Logan Pursell

Jonathan Ratterman

Hannah Reed-Elliott

Benjamin Rensing

Madison Richey

Payton Roberts

Alisha Romann

Francesco Romano

Bailey Ruesch

Ryan Salamon

Madyson Schreiber

Justin Schulz

Cecelia Schumacher

Amber Schwertman

Taylor Seilheimer

Ryan Shustrin

Thomas Siganga

Katelyn Singh

Jacob Skelton

Willem Skigen

Maxwell Smidowicz

Whitney Smith

Austin Sparks

Haley Sparks

Emilie Sparrow

Melissa Spencer

Hailey Sponeman

Ryan St. Peters

Rachel Stephenson

Stephen Stewart

David Stricker

Dean Stuart

Mikaela Suess

Sophia Swalley

Morgan Swanner

Matthew Swanson

Amal Tamari

Lauren Taplin

Paige Terch

Mary Teske

Lilli Thalmann

Daniel Thomas

Riley Threlkeld

Zachary Timmermann

Lauren Tripp

Nicholas Trueb

Caleb Tucker-Loewe

Alec Van Patten

Skylar Van Ryswyk

Lucas Verdun

Rachel Verdun

Chase Viehman

Rachel Vinyard

Jocelyn Wagner

William Wallace

Paige Way

Cal Werths

Jon Wickenhauser

Destiny Williams

Megan Woll

Natalee Wooff

Hannah Zeier

Addasyn Zeller 11th Grade High Honor Roll Kolten Ackerman

Emilee Adams

Katrina Agustin

Morgan Allen

Ryan Ash

Sierra Barnard

Todd Baxter

Anna Beard

Grace Becker

Tyler Berry

Lukas Bixen

Tristan Blair

Skylar Bloch

Grace Bolton

Lindsey Bonk

Connor Bouse

Samantha Boyer

Alexis Boykin

Lukas Brase

Amari Brooks

Isabella Brown

Lauren Brown

Christopher Byron

Anastasia Castle

Grace Chapman

Abby Cimarolli

Tara Colligan

Emily Coulter

Lauren Coulter

Teryn Cross

Zachary Crutchfield

Macy Deck

Kiara Delgado

Greer DenHouter

Emily Diekemper

Kylea Dietz

Patrick Doolin

Erin Dowdy

Patrick Driscoll

Evan Dunning

Meghan Dustmann

Noah Eagle

Andreas Ellinas

Anna Elovitz

Anthony Evans

Anna Farrar

Margaret Farrar

Alexandra Fawbush

Zachary Fillback

Maria Fitzgerald

Payton Flowers

Jessica Fosse

Adam Foster

Lorelei Frank

Dustin Franke

Jamie Garrison

Jop Gielingh

Laura Giguere

Spencer Gillaspie

Payton Ginestra

Mc Gobble

Seth Goodman

Sydney Grammer

Caden Grizzard

Emily Haar

Rebecca Hackett

Lynde Hampton

Lauren Hangsleben

Bailey Hanson

Abigail Harmon

Maxwell Hartmann

Grace Hauch

Alexander Hedge

Katherine Henderson

Emma Hensley

Jacob Hinds

Justin Hinds

Talia Holmes

Tyler Holt

Destiny Hope

Alison Howard

Megan Hubler

Haley Hundelt

Gretchen Iken

Macy Ivie

Joseph Jaworski-Moiles

Claire Jenkins

Meredith Johnson

Emily Jones

Alanna Kaminsky

Mulenga Kapatamoyo

Natalie Karibian

Rebecca Keasey

Alexandra Klamm

Katherine Korasick

Sarah Kraus

Joshua Krausz

Luca Krug

Emma Laughlin

Sarah Lavelle

Rachel Lavick

Tessa Leapley

Seth Lipe

Anna Lombardi

Christopher Lott

Joey Lu

Lindsey Lucas

Mackenzie Lyerla

Amy Malcharek

Liam McCracken

Benjamin McNabnay

Maren McSparin

Ashley Melosci

Dylan Messina

Alexander Miller

Madelyn Miller

Christina Mills

Joshua Mills

Elizabeth Mislan

Lila Motley

Amanda Munzert

Kylee Myers

Abby Nahlik

Maya Noonan

Loewy Noud

Joshua Ohl

Joshua Perry

Alexandra Pohl

Tyler Pope

Kylie Raasch

Jack Raffaelle

Delaney Reed

Taegan Riley

Raechel Roberson

Malik Robinson

Morgan Rockwell

Adrienne Rose

Joy Schollmeier

Abigail Schrobilgen

Matthew Sharoni

Caleb Shaw

Garrett Short

Hope Shumake

Megan Silvey

Hunter Sitki

Jacob Slosar

Kiara Smidt

Julianna Smith

Eric Spurling

Blake Stawar

Molly Stout

Hannah Stuart

Noah Surtin

Harishaan Suthan

Stella Swalley

Jaydi Swanson

Kay Swanson

Sophia Swarthout

Sean Sweet

Mitchell Sylvies

Emma Tegert

Galina Tennant

Tyler Tepen

Ashlee Thomilson

Corrine Timmermann

Joseph Toscano

Paige Tulacro

Heather Usher

Cierra Veizer

Kyle Walsh

Adam Walters

Nathaniel Waple

Reece Watson

Caden Watters

Peyton Weaver

Jackson Weller

Madison Wente

Alex Wernex

Claire Wickenhauser

David Wickman

Mackenna Wieter

William Wike

Alyssa Wilson

Regan Windau

Jeannette Wood

Alexandria Wren

Jared Wright

Aaron Young

Matthew Zollner 10th Grade High Honor Roll Lindsay Ahlers

Zoe Ahlers

Zahra Ali

Eloise Allen

Jocelyn Allen

Hannah Almos

Jacquelin Anderson

Maraya Baker

Cyrina Beckmann

Olivia Bell

Jacqueline Benson

Jessica Benson

Katrina Benson

Muriel Bowen

Anna Brase

Kurt Brase

Anna Bruss

Meghan Burris

Josephine Bushell

Anna Buss

Olivia Byrne

Grant Coffey

Ava Cruzan

Alexandra Curtis

Mia Dalla Riva

Ethan Daly

Abigail Davis

William Day

Leonardo DeLaTorreCruz

Lauren Dial

Justine Dioneda

Kiera Doughty

Abigail Downes

Isabella Doyle

Mathiew Doyle

Evan Driscoll

John Duffy

Coleman Earnest

Ayden El-Khatib

Julia French

Nathaniel Frey

Elise Fricke

Gwynn Frisbie-Firsching

Grace Gassiraro

Kenneth Giese

Kyrah Glaze

Jacqueline Glenn

Jessica Glenn

Shane Greathouse

Shivani Greene

Nathaniel Greenland

Margaret Grieve

Leah Griffin

Henry Gruben

Casey Hansen

Joshua Harris

Caleb Harrold

Brock Hennig

Jonah Herndon

Alexandria Hicks

Henry Hupp

Austin Jackels

Hunter James

Corryn Jarrett

Reed Kaburick

Paul Kampwerth

Grant Karlas

Miriam Kastens

Caleb Kelahan

Makenzi Keller

John Kelley

Eliza Keth

Mackenzie Kimble

Haley Kinscherff

Emily Kloostra

Gayathri Kondepati

Abigail Korak

Emily Kramer

Hannah Kramer

Rileigh Kuhns

Ryan Kulasekara

Alayna Lammert

Rylee Langendorf

Elizabeth Lebro

Samuel Lewis

Abigail Loftus

Logan Loftus

Nicholas Logan

Quierra Love

Natalie Loveridge

Bruce Lowry

Madeleine Loyet

Bryson Maedge

Dev Mathur

Lauren McCartney

Edgar McClintock

Colleen McCracken

Connor McNabnay

Logan Mills

Aubrey Morgan

Nadia Msakni

Alison Mutz

Jack Nafziger

Natalie Niehaus

Javier Nieto

Matteson Norton

McLain Oertle

Denis Pandarakalam

Elizabeth Paschall

Daivi Patel

Jack Pifer

Ashley Pizzini

Danielle Polinske

Anna Potter

William Range

Gabrielle Rasche

Lawson Redmon

Usma Rizvi

Samantha Rojas

Riley Salmi

William Schueler

Kylie Schumacher

William Schuster

Daniel Searcy

Adam Sneed

Karmanpreet Sohal

Dara Stack

Sam Stearns

Sydni Stevens

Benjamin Strotheide

Meredith Stump

Lydia Thiems

Elizabeth Thompson

Hannah Thompson

Jocelyn Tiller

Michaela Tillerson

Caitlin Towell

Mark Tucker

Garrett Valley

Kamryn Van Arsdale

Barrett Van

McKenna Vereeke

Elizabeth Viox

Emma Vuagniaux

Zachary Walters

Jaidyn Webb

Sydney Webber

Morgan Weiler

Trevor Welsh

Brooke Wesley

Lauren Whaley

Joshua Whittenburg

Amanda Wickman

Colin Williams

Alyson Yablonsky

Emma Youchoff

Andi Zabotka

William Zupanci Article continues after sponsor message 9th Grade High Honor Roll Alexandra Agwuedu

Mason Ahlers

Alexis Allaria

Jillian Allen

Emily Amick

Ethan Anderson

Celeste Arnett

Elannore Bester

Benjamin Blake

Seth Blakemore

Jacob Blume

Jack Bostick

Claire Bouse

Brienna Bowers

Elizabeth Brasel

Elena Brown

Jackson Budwell

Gracelyn Burroughs

Jonathan Burroughs

Andrew Byer

Abigail Calhoon

Caleb Calhoon

Emily Cecil

Quinlan Chavez

Kaden Chiapelli

Riley Chitwood

Camden Cline

Madilyn Curry

Elizabeth Dawson

Mara Day

Kevin DeConcini

Jonah Deem

Helen DeMartino

Alicia Diaz

Cole Dickinson

Lydia Donaldson

Addison Donelson

Isabelle East

John Eska

Mitchell Ferguson

Robert Ferratto

Sarah Fidahussain

Kiley Fisher

Dailyn Fohey

Lydia Foster

Lyla Foushee

Lauren Gander

Daniel Garrison

Elizabeth Gaughan

Haley Gebauer

Zackery Gibbs

Jordyn Ginestra

Connor Gramke

Olivia Gray

Nicholas Greenland

Orion Gregory

Phoebe Gremaud

Madeleine Grimes

Isabella Grinter

Savannah Grinter

Amanda Gusewelle

Felicity Guttmann

Drew Gvillo

Grace Hackett

Ryan Hampton

Sarah Harmon

Alexa Harris

Benjamin Hauschild

Madison Hawley

Lillian Heddinghaus

Alexis Hendricks

Katherine Hengehold

Brooke Henry

Emma Herman

Dylan Hillmer

Tayler Hope

Rhianna Huebner

Lauren Jacober

McKenzie Jacober

Lillian James

Tyler Janson

Daniel Jarvis III

Angel Jenkins

Sophie Jobe

Arianna Johnson

Madelyn Jones

Anna Keune

Breanna Kircher

Sarah Knowlton

Colin Knox

Joseph Korasick

Emma Krumm

Stella Kuchta

Madison Kuethe

Annalise Kuhlman

Michael Kwasa

Sarah Lange

Drew Law

Madison Lein

Aidan Leopold

Adam Leston

Joanna Leston

Hailey Lincoln

Abby Liu

Kaitlyn Loyet

Emma Malawy

Morgan Marshall

Camryn Marteeny

Grant Matarelli

Dhruv Mathur

Amanda Mayfield

Eli McLean

Alliah McMillan

Olivia Melosci

Jordan Mercer

Susana Meyer

Matthew Miller

Andrew Mills

Andrew Mink

Haylee Mueller

Jake Mueller

Anastacia Muratov

Josie Musec

Allison Naylor

Skylar Nolan

Darin Olson

Maria Orozco Araujo

Eileen Pan

Claire Paul

Austin Payne

Nathaniel Perry

Jack Perulfi

Joseph Petrocelli

Morgan Petry

Alec Pizziferro

Kyle Polson

Jessica Pool

Noah Range

Brooke Rawson

Cassidy Reaka

Milo Reed-Elliott

Matthew Reid

Tessa Renken

Julia Ribbing

Elijah Rinkel

Amal Rizvi

Katelynne Roberts

Samantha Sanders

Reece Savant

Jordan Schlueter

Jill Schollmeier

Kaleigh Schwertman

Sondra Scoggin

Katelyn Shelton

Lane Shustrin

Amber Siatkowski

Seth Smidowicz

Kyle Smith

Rayne Smith

Clayton Snyders

Joseph Sommer

Drake Springman

John Starck

Mitchell Steinkuehler

Marian Steinmann

Sarah Stuiber

Storm Suhre

Connor Surtin

Logan Swanner

Owen Szedlar

Chloe Thayn

Grant Toby

Morgan Tulacro

Linnea Turner

Abigail Vollmar

Elliot Voss

Landon Vuagniaux

Rylee Warmouth

Preston Weaver

Elaine Wei

Mackenzie Weisner

Brennan Weller

Chase West

Mason Wilke

Holly Williams

Jack Wise

Justin Wright

Kenna Wyatt

Peter Yoon

Abigail Zajac

Ava Zeller

Hellen Zheng 12th Grade Honor Roll Delaney Allan

Victoria Andersen

Maria Arzuagas

Brianna Avitia

Molly Ball

Caroline Beatty

Hannah Beck

Evan Billiter

Caleb Blakemore

Ryan Bobb

Neal Bozark

Margaret Brumback

Kharia Buford

Kyle Burch

Chancellor Burgener

El Burkhead

Grace Carlson

Joshua Cole

Brittany Cooper

Michael Coseglia

Lindsay Cox

Audrey Crader

Alexis Cummings

Tymei Dappert

Christian Davis

Markell DeBerry

Aidan Delgado

Honor Dimick

Robert Dresner

Walter Dresner

Thomas Fayollat

Ava Fehrmann

Bridgett Gain

Courtney Genovese

Mitchell George

Alexander Gray

Morgan Gray

John Grimm

Austin Grogan

Remington Grosze

Mariah Guerrero

Zachary Hale

Paige Hamel

Cole Hampton

Tanner Hartman

Marissa Hayes

Alexandra Heffernan

Reid Hendrickson

Jordyn Henricks

Ethan Hoefer

Kaitlin Hogan

Connor Holt

Trevor Huene

Caylie Hurtte

Amber Johnson

Emily Joyce

Eli Kaase

Mahammad Kekalov

Kaitlyn Kent

Emilia Kozlowski

Logan Kuhns

Emma Ladd

Joseph Lautner

Jaylen Lewis

Kayla Lippoldt

Airiana Madrid

Anthony Maliszewski

Cameron Marsh

Samantha McGowan

Jacob Milton

Andrea Mitchell

Cierra Mitchell

Madeleine Moffett

Morgan Mollett

Rachel Mullican

Dahlia Nelson

Ashley Nicastro

Avery Ogle

Brooke Ory

Joseph Paolucci

Shauna Parker

Tyarra Pattin

Jesse Plunk

Sahar Rabiei

Elizabeth Rice

Shania Rice

Craig Roberts

Xander Roberts

Hope Roderick

Melanie Russell

Benjamin Ryan

Breanna Sak

Carla Sampaio Pinheiro

Cole Scarbrough

Riley Scheffel

Ethan Schmidt

Erik Schober

Mark Schoolman

Kayla Seest

Lilly Skinner

Hannah Tame

Jason Travis

Devin Trice

Dylan Triplett

Chloe Turner

Matthew Voltz

Emily Voss

Alex Wang

Cale Warrer

Emily Webb

Brooke Webber

Madison Weimer

Ian Whisnant

Tanner White

Carson Whitney

Dylan Wright

Kyle Wright 11th Grade Honor Roll Alexis Allen

Annabell Ambuel

Joshua Anderson

Halee Baker

Benjamin Basarich

Libby Bateman

Jacob Behme

Benjamin Bodenschatz

Justin Bonner

Sierra Brannan

Maori Brown

Toni Brown-Hill

Cole Budde

Benjamin Byrd

Lauren Byrd

Emilio Carrion

Myah Chenault

Christina Clark

Layla Cooley

John Cooper

Joseph Copeland

Parker Craft

Kennedi Crawford

Jacob Davis

Bianca Diaz

Elizabeth Doak

Allyson Douglas

Daniel Duncan

Jonah Durbin

Addison Essner

Annie Fawbush

Carter Fulton

Tayler Fusaro

Alexia Gabriele

Monique Garrett

Kailea Garvey

Jackson Gibbons

Bryce Glisson

Katelyn Gregory

Beau Gulledge

Blake Gvillo

Blake Haines

Rachel Hampton

Amber Harris

Samantha Hartnagel

Maryn Heidt

Lydia Hemings

Frankie Holloway

Gavin Hosto

Vanessa Hovey

Jaycie Hudson

Aleksandra Ivanov

Lauren Jenkins

Cole Johnson

Tyrone Jones

Bronson Kelley

Ross Kerlin

John Kocevar

Elise Krone

Rachel Kubicek

Samuel Lance

Michael Lane

Brendan Latham

Elizabeth Levey

Katherine Lickert

Sean Marsteller

Samuel Martin

Olivia Maue

Noah May

Annie McGinnis

Rachel McTague

Victoria Menges

Ethan Metcalf

Steven Meyer

Kayla Mikhayel

Ethan Miracle

Zoe Monroe

Trenton Moore

Haylee Morgan

Nathaniel Moss

Devan Multidor

Talin Murphey

Trevor Neumeister

Adrianne Newbold

Emma O'Boyle

Hailee O'Dell

Mackenzie Owens

Lauren Parker

Jarett Postol

Miranda Pratte

Ryan Proctor

Mitchell Real

Joshua Reed

Hunter Richardson

Noah Robertson

Sydney Sahuri

Ian Sapaw

Dane Schaake

Meara Schaefer

Sophia Schaefer

Jaren Schuette

James Scott

David Sedor

Emma Sitton

Kent Sleeter

Drew Smith

Connor Sotelo

Madelyn Stephen

Kody Sterkis

Cami Stieren

Austin Sullivan

Micah Summers

Brennan Tolle

Jade Townsend

Jaeden Townsend

Zachary Trimpe

Leilani Vasquez

Matthew Vollmar

Kayleigh Wallace

Wyatt Waltenberger

Katherine White

Trinity White

Cassidy Wiemken

Mackayla Wieter

Blake Williams

Amanda Woll

Natalie Wunderlich

Jonathon Yancik

Brittney Yarbrough

Mason Young 10th Grade Honor Roll Christian Adams

Katelyn Adelman

Brooke Allen

Emily Anderson

Zaineb Bahrainwala

Ian Bailey

Katie Baker

Scottlynn Ballard

Khary Bausily

Jason Beard

Charles Belobrajdic

Kindel Berlingeri

Hannah Bielicke

Andrew Billhartz

Anna Blankenship

Katherine Bobinski-Boyd

Madison Bock

Ethan Bogner

Elise Bollinger

Samuel Borg

Cameron Burgener

Michael Coles

Cameron Conrad

Hailea Conrad

Sabrina Copple

Shelby Craft

Jacob Davis

Alecea Dees

Andrew Delmore

Tyler Depper

Joseph Deuanephenh

Colten Dickmann

Jakob Doyle

Megan Doyle

Katelyn Draper

Darien Durell

Hayley Earnhart

Eric Epenesa

Lila Eska

Joshua Fenner

Olivia Fensterman

Tyler Frolik

Hannah Garde

Destiny Garrett

Aubrie Goodall

Marie Grimm

Emilee Gulledge

Trent Hansel

Nicholas Hemken

Paige Hendrickson

Akilah Hudson

Caitlin Hughart

Zachary Hunter

Samantha Jackson

Morgan James

Lauren Johnson

Lindsay Johnson

Nathanael Johnson

Alexis Jones

Amara Jones

Cameron Kirkpatrick

Joshua Klein

Tess Kruse

Lauren Ladd

Kadin Lieberman

John Link

Chloe Luster

Troy Marchetto

Noah Martinez

John Matthews

Sophie McDonald

Elizabeth McDougal

Gabriel McGuiggan

Taylor McOlgan

Devin McVey

Noah Michaels

Amanda Mills

Joseph Moore

Lydia Morningstar

Jacob Morrissey

Blake Moss

Karlye Murray

Adam Nava

Andrew Neville

Kha Ngo

Cooper Nolan

Kailey Noud

Luke Odom

Isabella Olson

Gina Orofino

Alyssa Patterson

Daniel Pauk

Zachary Paul

Rachel Pfile

Joseph Picarella

Nicole Picchioldi

Madison Rea

Gabriella Regalado

Lloyd Reynolds

Joshua Robinson

Adam Sarabia

Jace Scheibal

Ryan Schelling

Carli Scott

Max Sellers

Eian Sims

Isabelle Sitki

Alyxandria Smith

Maria Smith

Zachary Smith

Olivia Sotelo

Donovan Sproull

Evan Stamer

Ashley Stephenson

Daisy Stevenson

Riley Stroehmer

Austin Svoboda

Kristen Valley

Megan Walker

Annabelle Watkins

Simon Weakley

Andre Wilke

Aidan Williams

Payton Wolfe

Kurt Wright

Nathan Zickuhr 9th Grade Honor Roll Allison Adams

Paola Arana

Jack Basarich

Eli Bateman

Rogelio Berumen

Aidan Birkner

Eli Bland

Caroline Bridges

Jeffrey Brown

Daniel Brown

Sydney Cahn

Elizabeth Chandler

Jayna Connoyer

Sean Cooley

Sasha Daughrity

John Dawson

Nicholas DeMare

Jacob Duelm

Avalon Eales

Murphy Ethington

Brayden Eyre

Francis Fayollat

Chloe Fuller

Olivia Gebhardt

Rachel Goebel

Gabriella Gomez

Shane Goodman

Alexis Gorniak

Lino Gramaglia

Cameron Grant

Ryan Gregory

Autumn Grinter

Madelyn Grotefendt

Abigail Hall

Kristopher Harbison

Katelyn Harris

Dylan Head

Sydney Hemken

Isaac Hobin

Allison Hollingshead

Jocsilynn Hosto

Mara Hull

Ryan Jenkins

Justin Johnson JR

Leah Johnson

Erin Joy

Kirsten Kaminski

Jarrod Karnes

Ava Kayich

Allison Keller

Ghazwan Khan

William Kirk

Carson Krapf

Zoey Kue

Marlee Landry

Stuart Lech

Elise Manning

Shelby Markus

Madisyn McGee

Nicholas McKeever

Briana McQueen

Jacob Mertz

Quinn Middleton

Brynn Miracle

Kyle Modrusic

Andrew Mouldon

Samuel Msengi

Samantha Nolen

Zackary Noll

Nathan Norman

Audrey Ogle

Rebecca Parker

Jack Pfund

Kaitlyn Pinion

Jack Pizziferro

Katelyn Pollock

Michael Pritchard

Ania Queeley

Olivia Ramirez

Livia Rathgeb

Madison Rensing

Aleczander Robertson

Jalil Roundtree

Cole Salter

Trent Schroeder

Brooke Schwalb

Hudson Sharp

Trent Sholl

Grace Skiff

Mabry Slagle

Andrew Smith

Marlee Smith

Dylan Snyders

Alexander Soto

Lilith Spears

Savannah Stacknick

Mason Taylor

Malinda Tedrick

Parker Terch

Taylor Thierman

Gabrielle Trauernicht

Stephen Van Camp

Nathan Veizer

Bryce Waldron

Colin Walsh

Henry Wang

Joseph Webb

Emma Welch

Elaine Wendler

Andrew Wiley

Ian Wilgus

Kermit Winslow

More like this: