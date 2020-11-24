Edwardsville High Honor Roll
Ninth Grade
Ameenah Abdul-Rasheed
Avery Allaria
Chase Alwardt
Fredy An
Amira Andreas
Sydney Andrews
Morgan Angle
Ella Basarich
Kevin Beaupierre
Hope Becker
Jozie Beedie
Jacob Benson
Grace Blakemore
Shane Blankenship
Isabella Boyer
Nola Brandmeyer
Kaylee Brandon
Luke Brockmeier
Dalton Brown
Riley Bryant
Abigail Bukovac
Elise Burk
Andrew Byron
Brady Campbell
Sydney Chong
Chase Chrenka
Megan Cobb
Hayden Cook
Kaylah Cooper
William Cowling
Sara Davis
Sydney Davis
Leah DeConcini
Declan Delgado
Joseph DeMare
Eda Demirer
Kaitlyn DeVries
Tyler DeWitt
Whitney Dyckman
Ella Fanning
Cara Feather
Kelley Flannery
Braunsyn Furry
Georgia Gaughan
Alexander Ge
Brynn Gent
Garcia Gomez
Lane Goodwin
Sara Gouy
Nevin Guetterman
Nolan Halford
Faith Hall
Taylor Hanks
Jeremiah Harmon
Shaboz Hassan
Elijah Hawk
Jilian Hawkes
Alessia Heiser
Julianne Hendricks
Nicholas Henson
Lillian Hernandez
Anna Hill
Sophia Holobaugh
Samuel House
Houye Huang
Kate Huang
Lucas Huebner
Elizabeth Jones
Megan Kalb
Lia Kampwerth
Ryan Kimmey
Kirstin Klaus
Megan Knobeloch
Sylvia Knolhoff
Audrey Kusmierczak
Jillian Lane
Erin Lang
Emily Lawrence
Ivy Lin
Maria Linden
Madeline Loyd
Maya Lueking
Morgan Macklin
Jonas Mahler
David Makler
Sarah Marty
Lily McClain
Evan McCormick
Ryan McGeehan
Jacob McKey
Reese McNamara
Duncan McRae
Julia Melosci
Mason Mersinger
Kyra Miller
Max Miller
Allison Mills
Colleen Moore
Brett Moss
Drew Murphy
Pera Onal
Haley Onwiler
Cohen Osborn
Winston Pan
Emma Patrick
Margaret Paty
Dylan Peel
Kylie Peel
Molly Peel
Erik Petersen
Magdalen Pifer
Mia Plegge
Audrey Pohl
Rebecca Pope
Ella Proctor
Ava Rahman
Sophia Rankin
Cameron Reaka
Alexander Reed
Ashe Reed
Kelsey Renth
Maarij Rizvi
Tennyson Rose
Claire Roseman
Abigail Ross
Alexa Schadt
Spencer Schwalb
Alec Screnchuk
Noah Semith
Alexis Seymour
Avery Shaw
Symphony Shelton
Sonia Sheryr
Carson Smejkal
Abigayle Smith
Grant Smith
Andrew Sprinkle
Abigail Stacy
Michael Steiner
Allie Stover
Savannah Suhre
Graham Summers
Camilla Thomas
Amber Tolie
Julia Towell
Cooper Turner
Alexander Uder
Elizabeth Ukena
Saisrivarsha Venigalla
Kai Vetter
Samantha Viliocco
Joseph Viox
Katherine Voss
Matthew Waple
Case Warner
Sloan Watson
Katharine Weems
Jacob Whittenburg
Corinna Winkler
Alyssa Wise
Jackson Wylie
Austin Yamnitz
Kayla Zacheis
Jesse Zawitkowski
Hansen Zheng
Anna Zude
10th Grade
Nhyira Adu-Affum
Selin Aktuna
Ashley Alexander
Axton Anom
Caden Archer
Lillian Armstrong
Jayce Ayres
Olivia Baca
Ammar Bahrainwala
Kain Barker
Natalie Becker
Tyler Blair
Abigail Bledsoe
Wyatt Blunt
Simona Bodo
Mya Boeser
Mackenzie Boyen
Francis Bradley
Chloe Brinkman
Chelsea Broeker
Abigail Brown
Lauren Bruss
Zoe Byron
Ryan Coffey
Ella Cook
Richard Dacus
Joshua Daly
Evelyn Davis
Madison Deck
Madison DeWald
Aurora DeWitt
Ethan Dingman
James Dombrowski
Olivia Dowdy
Claire Dunivan
Brooklyn Earnhart
Jessa Earnhart
Miranda Fairburn
Eleanore Feldmann
Adelaide Fensterman
Nathan Ferguson
Jane Fitzgerald
Kindell Forinash
Maranda Fosse
Owen Fournie
Taylor Frick
Shane Gibbons
Ivanna Gonzalez
Samantha Haar
Avery Hamilton
Ashlyn Hauk
Blake Hauschild
Braylon Heavens
Mackenzie Heberer
Taylor Heberer
Ella Heddinghaus
Jaden Hernandez
Scott Hinko
Jake Holder
Jena Holder
Evan Holderer
William Holland
Jasmine Hooks
Zachary Howard
Vyla Hupp
Riley Iffrig
Gabrielle Jesse
Christopher Karateew
Maddox Karnes
Emily Kennedy
Ashley Kim
Emma Knox
Riley Knoyle
Kole Koenig
Adam Koester
Chloe Koons
Scarlett Kuchta
Emmy Larrew
Tyler Lintker
Jessica Loyet
Caroline Marcus
Kaila Marshall
Makenzie McFarlin
Alissa McOlgan
Katelyn Mertz
Madelyn Milburn
Connor Miller
Camryn Mills
Zoe Nelson
Reese Noll
Isabelle O'Day
Avary Osborne
Ryan Osburn
Madelyn Ostrowski
Saloni Patel
Brianna Paul
Logan Payton
Andreas Pelekanos
Niklas Petersen
Nicholas Petrocelli
Mackenzie Petry
Olivia Pirtle
Grace Ramsey
Eman Rana
Luke Range
Spencer Rawson
Samuel Reader
Brian Ribbing
Faith Rinkel
Cooper Rutledge
Lucas Schardt
Maika Schlechte
Taylar Schonlau
Avarie Schwartz
Amber Smith
Desirae Snyder
Montasia Spencer
Liam Steinmann
Madison Strotheide
Jonathan Stump
Isabella Swarthout
Emma Tallon
Sam Tichenor
Alexis Trimm
Madison Trimm
Peter Valkov
Velde Vander
Adrianna Vaughan
Olivia Vuagniaux
Alexander Walker
Madison Walters
Jensen Weedman
Emerson Weller
Ava Whittaker
Samuel Wittek
Amanda Woolsey
Brooke Young
Jonathan Zawitkowski
Benjamin Ziobro
11th Grade
Christopher Agwuedu
Claire Almos
Diego Arana
Kyla Archer
Mason Babington
Braden Baker
Nathan Beck
Ruben Benjankar
Ariana Bennett
Daniel Benson
Marcie Billings
Anielka Boyles
Maxwell Brandmeyer
Joseph Burkhart
Alan Buss
Caroline Byron
Karli Camp
Laine Chapman
Tyler Chrenka
Hannah Colbert
Kate Conner
Kaitlyn Conway
Ashley Cook
Brianna Cooper
Sean Craig
Grace Daech
Madison Delgado
David Deuanephenh
Trey Dicks
Alyck El-Khatib
Elle Evans
Ava Fanning
Payton Federmann
Oliver Ferdinand
Katlyn Finkel
Grace Frey
Emilie Fry
Emma Garner
Jacob Geisen
Hailey Gibson
John Gingerich
Jacob Grandone
Hersch Greene
Lucas Greer
Lucas Hanson
Julia Hantla
Zachary Harmon
Lillian Hendricks
Aiden Henke
Macie Hockett
Liam Hoeferlin
Jacob Holtgrave
Jaelyn Hudson
Danielle Huene
Sydney Huskey
Indya Hutchins
Olga Ivashyna
Ally Janson
Adam Johnson
Jorden Johnson
Justin Jones
Leah Kaburick
Grace Kalb
Kloi Karban
Luke Karlas
Connor Kielty
Nevaeh Kiley
Meredith Kremitzki
Elizabeth Laboy-Flores
Damon LaMar
Morgan Landry
Alex Lane
Sydney Lane
Lindsey Lankford
Abigail Law
Sydney Lawrence
Riley Lewis
Benjamin Loftus
Teddy Lopansri
Makenna Lueking
Ryan Luitjohan
Allyson Lunsford
Akira Malik
Julietta Marini
Henley Mason
Nicholas McClintock
Trevor McGeehan
Grace McGinness
Simon McKean
Mason Miller
Kathryn Morgan
Nicole Morris
Kayla Morrisey
Rachel Mueller
Kearsten Naney
Edward Noonan
Adrian Norcio
Josephine O'Day
Augustino Ojeda
Benjamin Ottwein
Ryleigh Owens
Shaun Pacatte
Rachel Piazza
Reese Pifer
Adam Powell
Patrick Rawson
Evan Reid
Cole Reinking
Kyndall Robertson
Joshua Robinson
Logan Roever
Mera Rusick
Colin Samson
NovaLee Saucier
Benjamin Schardt
Carter Schwalb
Lucinda Sheeley
Keira Shelton
Macy Silvey
Sarah Slater
Connor Spencer
Spencer Stearns
Joshua Stout
Jackson Summers
Jacob Summers
Alexander Sundar
John Sweet
Hannah Tae
Chloe Taylor
Amaya Tillerson
Brooke Tolle
Timothy Tossey
Skylar Touchette
Taryn Trauernicht
Cameron Tripp
Aidan Underwood
Natalie Usher
Kaeden Van
Gabriela Vazquez
Madison Vieth
Kyle Voepel
Michael Voltz
William Voss
Gavin Walls
Ryan Watts
Evan Wells
Jillian Welsh
Hannah Whaley
Michael Whaley
Ryan Whaley
Mitchell White
Elizabeth Wilbraham
Taylor Wilkerson
Ryan Wilkinson
Jeffrey Windau
Michael Wise
Jenae Wright
Ella Young
12th Grade
Allison Adams
Canon Adams
Mason Ahlers
Alexis Allaria
Emily Amick
Ethan Anderson
Paola Arana
Celeste Arnett
Elannore Bester
Aidan Birkner
Benjamin Blake
Seth Blakemore
Eli Bland
Sophia Bloodworth
Ryan Bobb
Justin Bonner
Elizabeth Brasel
Daniel Brown
Elena Brown
Jackson Budwell
Gracelyn Burroughs
Jonathan Burroughs
Andrew Byer
Emily Cecil
Kaden Chiapelli
Riley Chitwood
Cole Davenport
Elizabeth Dawson
Mara Day
Kevin DeConcini
Jonah Deem
Alicia Diaz
Addison Donelson
Jacob Duelm
Jonathan Durr
Aidan Eagar
Isabelle East
John Eska
Taya Everett
Brayden Eyre
Sarah Fidahussain
Kiley Fisher
Avery Flatt
Nathanial Fleschert
Lydia Foster
Lauren Gander
Daniel Garrison
Elizabeth Gaughan
Haley Gebauer
Morgan Gillum
Jordyn Ginestra
Rachel Goebel
Gabriella Gomez
Orion Gregory
Phoebe Gremaud
Autumn Grinter
Isabella Grinter
Madelyn Grotefendt
Amanda Gusewelle
Felicity Guttmann
Ashley Haines
Ryan Hampton
Adam Hanks
A. Jase Harmon
Benjamin Hauschild
Madison Hawley
Lillian Heddinghaus
John Heiderscheid
Katherine Hengehold
Brooke Henry
Emma Herman
Jon Hinson
Rhianna Huebner
Jack Hultz
Lauren Jacober
McKenzie Jacober
Lillian James
Daniel Jarvis
Myles Jefferson
Ryan Jenkins
Sophie Jobe
Leah Johnson
Madelyn Jones
Erin Joy
Kirsten Kaminski
Christopher Karibian
Andrew Kassing
Connor Kelley
Anna Keune
William Kirk
Sarah Knowlton
Kayla Kohlberg
Carson Krapf
Emma Krumm
Stella Kuchta
Madison Kuethe
Annalise Kuhlman
Michael Kwasa
Drew Law
Stuart Lech
Madison Lein
Anna Leitner
Aidan Leopold
Joanna Leston
Abby Liu
Kaitlyn Loyet
Emma Malawy
Morgan Marshall
Camryn Marteeny
Dhruv Mathur
Amanda Mayfield
Jackson McRae
Olivia Melosci
Jordan Mercer
Susana Meyer
Angelus Miles
Andrew Mink
Brynn Miracle
Hayden Moore
Pajtim Mora
Jake Mueller
Bailee Nail
Allison Naylor
Brooke Nolen
Zackary Noll
Darin Olson
Araujo Orozco
Eileen Pan
Tyarra Pattin
Claire Paul
Austin Payne
Nathaniel Perry
Jack Perulfi
Morgan Petry
Kaitlyn Pinion
Alec Pizziferro
Jessica Pool
Ruth Prenzler
Ania Queeley
Olivia Ramirez
Noah Range
Livia Rathgeb
Brooke Rawson
Madison Rea
Cassidy Reaka
Matthew Reid
Tessa Renken
Julia Ribbing
Elijah Rinkel
Amal Rizvi
Katelynne Roberts
Cole Salter
Adam Samoska
Samantha Sanders
David Scepurek
Jill Schollmeier
Sondra Scoggin
Camden Seel
Hudson Sharp
Amber Siatkowski
Grace Skiff
Mabry Slagle
Andrew Smith
Kyle Smith
Rayne Smith
Clayton Snyders
Dylan Snyders
Calvin Soldan
Joseph Sommer
Drake Springman
John Starck
Mitchell Steinkuehler
Marian Steinmann
Audrey Stone
Drew Stover
Sarah Stuiber
Storm Suhre
Connor Surtin
Logan Swanner
Malinda Tedrick
Grant Toby
Morgan Tulacro
Linnea Turner
Macy Updyke
Camp Van
Conor Vogel
Elliot Voss
Landon Vuagniaux
Colin Walsh
Rylee Warmouth
Preston Weaver
Elaine Wei
Mackenzie Weisner
Emma Welch
Brennan Weller
Elaine Wendler
Chase West
Peyton White
Holly Williams
THIRD Winslow
Arianna Winters
Jack Wise
Kenna Wyatt
Peter Yoon
Abigail Zajac
Ava Zeller