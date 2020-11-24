Ninth Grade

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.


Ameenah Abdul-Rasheed

Avery Allaria

Chase Alwardt

Fredy An

Amira Andreas

Sydney Andrews

Morgan Angle

Ella Basarich

Kevin Beaupierre

Hope Becker

Jozie Beedie

Jacob Benson

Grace Blakemore

Shane Blankenship

Isabella Boyer

Nola Brandmeyer

Kaylee Brandon

Luke Brockmeier

Dalton Brown

Riley Bryant

Abigail Bukovac

Elise Burk

Andrew Byron

Brady Campbell

Sydney Chong

Chase Chrenka

Megan Cobb

Hayden Cook

Kaylah Cooper

William Cowling

Sara Davis

Sydney Davis

Leah DeConcini

Declan Delgado

Joseph DeMare

Eda Demirer

Kaitlyn DeVries

Tyler DeWitt

Whitney Dyckman

Ella Fanning

Cara Feather

Kelley Flannery

Braunsyn Furry

Georgia Gaughan

Alexander Ge

Brynn Gent

Garcia Gomez

Lane Goodwin

Sara Gouy

Nevin Guetterman

Nolan Halford

Faith Hall

Taylor Hanks

Jeremiah Harmon

Shaboz Hassan

Elijah Hawk

Jilian Hawkes

Alessia Heiser

Julianne Hendricks

Nicholas Henson

Lillian Hernandez

Anna Hill

Sophia Holobaugh

Samuel House

Houye Huang

Kate Huang

Lucas Huebner

Elizabeth Jones

Megan Kalb

Lia Kampwerth

Ryan Kimmey

Kirstin Klaus

Megan Knobeloch

Sylvia Knolhoff

Audrey Kusmierczak

Jillian Lane

Erin Lang

Emily Lawrence

Ivy Lin

Maria Linden

Madeline Loyd

Maya Lueking

Morgan Macklin

Jonas Mahler

David Makler

Sarah Marty

Lily McClain

Evan McCormick

Ryan McGeehan

Jacob McKey

Reese McNamara

Duncan McRae

Julia Melosci

Mason Mersinger

Kyra Miller

Max Miller

Allison Mills

Colleen Moore

Brett Moss

Drew Murphy

Pera Onal

Haley Onwiler

Cohen Osborn

Winston Pan

Emma Patrick

Margaret Paty

Dylan Peel

Kylie Peel

Molly Peel

Erik Petersen

Magdalen Pifer

Mia Plegge

Audrey Pohl

Rebecca Pope

Ella Proctor

Ava Rahman

Sophia Rankin

Cameron Reaka

Alexander Reed

Ashe Reed

Kelsey Renth

Maarij Rizvi

Tennyson Rose

Claire Roseman

Abigail Ross

Alexa Schadt

Spencer Schwalb

Alec Screnchuk

Noah Semith

Alexis Seymour

Avery Shaw

Symphony Shelton

Sonia Sheryr

Carson Smejkal

Abigayle Smith

Grant Smith

Andrew Sprinkle

Abigail Stacy

Michael Steiner

Allie Stover

Savannah Suhre

Graham Summers

Camilla Thomas

Amber Tolie

Julia Towell

Cooper Turner

Alexander Uder

Elizabeth Ukena

Saisrivarsha Venigalla

Kai Vetter

Samantha Viliocco

Joseph Viox

Katherine Voss

Matthew Waple

Case Warner

Sloan Watson

Katharine Weems

Jacob Whittenburg

Corinna Winkler

Alyssa Wise

Jackson Wylie

Austin Yamnitz

Kayla Zacheis

Jesse Zawitkowski

Hansen Zheng

Anna Zude

10th Grade

Nhyira Adu-Affum

Selin Aktuna

Ashley Alexander

Axton Anom

Caden Archer

Lillian Armstrong

Jayce Ayres

Olivia Baca

Ammar Bahrainwala

Kain Barker

Natalie Becker

Tyler Blair

Abigail Bledsoe

Wyatt Blunt

Simona Bodo

Mya Boeser

Mackenzie Boyen

Francis Bradley

Chloe Brinkman

Chelsea Broeker

Abigail Brown

Lauren Bruss

Zoe Byron

Ryan Coffey

Ella Cook

Richard Dacus

Joshua Daly

Evelyn Davis

Madison Deck

Madison DeWald

Aurora DeWitt

Ethan Dingman

James Dombrowski

Olivia Dowdy

Claire Dunivan

Brooklyn Earnhart

Jessa Earnhart

Miranda Fairburn

Eleanore Feldmann

Adelaide Fensterman

Nathan Ferguson

Jane Fitzgerald

Kindell Forinash

Maranda Fosse

Owen Fournie

Taylor Frick

Shane Gibbons

Ivanna Gonzalez

Samantha Haar

Avery Hamilton

Ashlyn Hauk

Blake Hauschild

Braylon Heavens

Mackenzie Heberer

Taylor Heberer

Ella Heddinghaus

Jaden Hernandez

Scott Hinko

Jake Holder

Jena Holder

Evan Holderer

William Holland

Jasmine Hooks

Zachary Howard

Vyla Hupp

Riley Iffrig

Gabrielle Jesse

Christopher Karateew

Maddox Karnes

Emily Kennedy

Ashley Kim

Emma Knox

Riley Knoyle

Kole Koenig

Adam Koester

Chloe Koons

Scarlett Kuchta

Emmy Larrew

Tyler Lintker

Jessica Loyet

Caroline Marcus

Kaila Marshall

Makenzie McFarlin

Alissa McOlgan

Katelyn Mertz

Madelyn Milburn

Connor Miller

Camryn Mills

Zoe Nelson

Reese Noll

Isabelle O'Day

Avary Osborne

Ryan Osburn

Madelyn Ostrowski

Saloni Patel

Brianna Paul

Logan Payton

Andreas Pelekanos

Niklas Petersen

Nicholas Petrocelli

Mackenzie Petry

Olivia Pirtle

Grace Ramsey

Eman Rana

Luke Range

Spencer Rawson

Samuel Reader

Brian Ribbing

Faith Rinkel

Cooper Rutledge

Lucas Schardt

Maika Schlechte

Taylar Schonlau

Avarie Schwartz

Amber Smith

Desirae Snyder

Montasia Spencer

Liam Steinmann

Madison Strotheide

Jonathan Stump

Isabella Swarthout

Emma Tallon

Sam Tichenor

Alexis Trimm

Madison Trimm

Peter Valkov

Velde Vander

Adrianna Vaughan

Olivia Vuagniaux

Alexander Walker

Madison Walters

Jensen Weedman

Emerson Weller

Ava Whittaker

Samuel Wittek

Amanda Woolsey

Brooke Young

Jonathan Zawitkowski

Benjamin Ziobro

11th Grade

Christopher Agwuedu

Claire Almos

Diego Arana

Kyla Archer

Mason Babington

Braden Baker

Nathan Beck

Ruben Benjankar

Ariana Bennett

Daniel Benson

Marcie Billings

Anielka Boyles

Maxwell Brandmeyer

Joseph Burkhart

Alan Buss

Caroline Byron

Karli Camp

Laine Chapman

Tyler Chrenka

Hannah Colbert

Kate Conner

Kaitlyn Conway

Ashley Cook

Brianna Cooper

Sean Craig

Grace Daech

Madison Delgado

David Deuanephenh

Article continues after sponsor message

Trey Dicks

Alyck El-Khatib

Elle Evans

Ava Fanning

Payton Federmann

Oliver Ferdinand

Katlyn Finkel

Grace Frey

Emilie Fry

Emma Garner

Jacob Geisen

Hailey Gibson

John Gingerich

Jacob Grandone

Hersch Greene

Lucas Greer

Lucas Hanson

Julia Hantla

Zachary Harmon

Lillian Hendricks

Aiden Henke

Macie Hockett

Liam Hoeferlin

Jacob Holtgrave

Jaelyn Hudson

Danielle Huene

Sydney Huskey

Indya Hutchins

Olga Ivashyna

Ally Janson

Adam Johnson

Jorden Johnson

Justin Jones

Leah Kaburick

Grace Kalb

Kloi Karban

Luke Karlas

Connor Kielty

Nevaeh Kiley

Meredith Kremitzki

Elizabeth Laboy-Flores

Damon LaMar

Morgan Landry

Alex Lane

Sydney Lane

Lindsey Lankford

Abigail Law

Sydney Lawrence

Riley Lewis

Benjamin Loftus

Teddy Lopansri

Makenna Lueking

Ryan Luitjohan

Allyson Lunsford

Akira Malik

Julietta Marini

Henley Mason

Nicholas McClintock

Trevor McGeehan

Grace McGinness

Simon McKean

Mason Miller

Kathryn Morgan

Nicole Morris

Kayla Morrisey

Rachel Mueller

Kearsten Naney

Edward Noonan

Adrian Norcio

Josephine O'Day

Augustino Ojeda

Benjamin Ottwein

Ryleigh Owens

Shaun Pacatte

Rachel Piazza

Reese Pifer

Adam Powell

Patrick Rawson

Evan Reid

Cole Reinking

Kyndall Robertson

Joshua Robinson

Logan Roever

Mera Rusick

Colin Samson

NovaLee Saucier

Benjamin Schardt

Carter Schwalb

Lucinda Sheeley

Keira Shelton

Macy Silvey

Sarah Slater

Connor Spencer

Spencer Stearns

Joshua Stout

Jackson Summers

Jacob Summers

Alexander Sundar

John Sweet

Hannah Tae

Chloe Taylor

Amaya Tillerson

Brooke Tolle

Timothy Tossey

Skylar Touchette

Taryn Trauernicht

Cameron Tripp

Aidan Underwood

Natalie Usher

Kaeden Van

Gabriela Vazquez

Madison Vieth

Kyle Voepel

Michael Voltz

William Voss

Gavin Walls

Ryan Watts

Evan Wells

Jillian Welsh

Hannah Whaley

Michael Whaley

Ryan Whaley

Mitchell White

Elizabeth Wilbraham

Taylor Wilkerson

Ryan Wilkinson

Jeffrey Windau

Michael Wise

Jenae Wright

Ella Young

12th Grade

Allison Adams

Canon Adams

Mason Ahlers

Alexis Allaria

Emily Amick

Ethan Anderson

Paola Arana

Celeste Arnett

Elannore Bester

Aidan Birkner

Benjamin Blake

Seth Blakemore

Eli Bland

Sophia Bloodworth

Ryan Bobb

Justin Bonner

Elizabeth Brasel

Daniel Brown

Elena Brown

Jackson Budwell

Gracelyn Burroughs

Jonathan Burroughs

Andrew Byer

Emily Cecil

Kaden Chiapelli

Riley Chitwood

Cole Davenport

Elizabeth Dawson

Mara Day

Kevin DeConcini

Jonah Deem

Alicia Diaz

Addison Donelson

Jacob Duelm

Jonathan Durr

Aidan Eagar

Isabelle East

John Eska

Taya Everett

Brayden Eyre

Sarah Fidahussain

Kiley Fisher

Avery Flatt

Nathanial Fleschert

Lydia Foster

Lauren Gander

Daniel Garrison

Elizabeth Gaughan

Haley Gebauer

Morgan Gillum

Jordyn Ginestra

Rachel Goebel

Gabriella Gomez

Orion Gregory

Phoebe Gremaud

Autumn Grinter

Isabella Grinter

Madelyn Grotefendt

Amanda Gusewelle

Felicity Guttmann

Ashley Haines

Ryan Hampton

Adam Hanks

A. Jase Harmon

Benjamin Hauschild

Madison Hawley

Lillian Heddinghaus

John Heiderscheid

Katherine Hengehold

Brooke Henry

Emma Herman

Jon Hinson

Rhianna Huebner

Jack Hultz

Lauren Jacober

McKenzie Jacober

Lillian James

Daniel Jarvis

Myles Jefferson

Ryan Jenkins

Sophie Jobe

Leah Johnson

Madelyn Jones

Erin Joy

Kirsten Kaminski

Christopher Karibian

Andrew Kassing

Connor Kelley

Anna Keune

William Kirk

Sarah Knowlton

Kayla Kohlberg

Carson Krapf

Emma Krumm

Stella Kuchta

Madison Kuethe

Annalise Kuhlman

Michael Kwasa

Drew Law

Stuart Lech

Madison Lein

Anna Leitner

Aidan Leopold

Joanna Leston

Abby Liu

Kaitlyn Loyet

Emma Malawy

Morgan Marshall

Camryn Marteeny

Dhruv Mathur

Amanda Mayfield

Jackson McRae

Olivia Melosci

Jordan Mercer

Susana Meyer

Angelus Miles

Andrew Mink

Brynn Miracle

Hayden Moore

Pajtim Mora

Jake Mueller

Bailee Nail

Allison Naylor

Brooke Nolen

Zackary Noll

Darin Olson

Araujo Orozco

Eileen Pan

Tyarra Pattin

Claire Paul

Austin Payne

Nathaniel Perry

Jack Perulfi

Morgan Petry

Kaitlyn Pinion

Alec Pizziferro

Jessica Pool

Ruth Prenzler

Ania Queeley

Olivia Ramirez

Noah Range

Livia Rathgeb

Brooke Rawson

Madison Rea

Cassidy Reaka

Matthew Reid

Tessa Renken

Julia Ribbing

Elijah Rinkel

Amal Rizvi

Katelynne Roberts

Cole Salter

Adam Samoska

Samantha Sanders

David Scepurek

Jill Schollmeier

Sondra Scoggin

Camden Seel

Hudson Sharp

Amber Siatkowski

Grace Skiff

Mabry Slagle

Andrew Smith

Kyle Smith

Rayne Smith

Clayton Snyders

Dylan Snyders

Calvin Soldan

Joseph Sommer

Drake Springman

John Starck

Mitchell Steinkuehler

Marian Steinmann

Audrey Stone

Drew Stover

Sarah Stuiber

Storm Suhre

Connor Surtin

Logan Swanner

Malinda Tedrick

Grant Toby

Morgan Tulacro

Linnea Turner

Macy Updyke

Camp Van

Conor Vogel

Elliot Voss

Landon Vuagniaux

Colin Walsh

Rylee Warmouth

Preston Weaver

Elaine Wei

Mackenzie Weisner

Emma Welch

Brennan Weller

Elaine Wendler

Chase West

Peyton White

Holly Williams

THIRD Winslow

Arianna Winters

Jack Wise

Kenna Wyatt

Peter Yoon

Abigail Zajac

Ava Zeller

 