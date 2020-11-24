Edwardsville High Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. Ninth Grade

Ameenah Abdul-Rasheed Avery Allaria Chase Alwardt Fredy An Amira Andreas Sydney Andrews Morgan Angle Ella Basarich Kevin Beaupierre Hope Becker Jozie Beedie Jacob Benson Grace Blakemore Shane Blankenship Isabella Boyer Nola Brandmeyer Kaylee Brandon Luke Brockmeier Dalton Brown Riley Bryant Abigail Bukovac Elise Burk Andrew Byron Brady Campbell Sydney Chong Chase Chrenka Megan Cobb Hayden Cook Kaylah Cooper William Cowling Sara Davis Sydney Davis Leah DeConcini Declan Delgado Joseph DeMare Eda Demirer Kaitlyn DeVries Tyler DeWitt Whitney Dyckman Ella Fanning Cara Feather Kelley Flannery Braunsyn Furry Georgia Gaughan Alexander Ge Brynn Gent Garcia Gomez Lane Goodwin Sara Gouy Nevin Guetterman Nolan Halford Faith Hall Taylor Hanks Jeremiah Harmon Shaboz Hassan Elijah Hawk Jilian Hawkes Alessia Heiser Julianne Hendricks Nicholas Henson Lillian Hernandez Anna Hill Sophia Holobaugh Samuel House Houye Huang Kate Huang Lucas Huebner Elizabeth Jones Megan Kalb Lia Kampwerth Ryan Kimmey Kirstin Klaus Megan Knobeloch Sylvia Knolhoff Audrey Kusmierczak Jillian Lane Erin Lang Emily Lawrence Ivy Lin Maria Linden Madeline Loyd Maya Lueking Morgan Macklin Jonas Mahler David Makler Sarah Marty Lily McClain Evan McCormick Ryan McGeehan Jacob McKey Reese McNamara Duncan McRae Julia Melosci Mason Mersinger Kyra Miller Max Miller Allison Mills Colleen Moore Brett Moss Drew Murphy Pera Onal Haley Onwiler Cohen Osborn Winston Pan Emma Patrick Margaret Paty Dylan Peel Kylie Peel Molly Peel Erik Petersen Magdalen Pifer Mia Plegge Audrey Pohl Rebecca Pope Ella Proctor Ava Rahman Sophia Rankin Cameron Reaka Alexander Reed Ashe Reed Kelsey Renth Maarij Rizvi Tennyson Rose Claire Roseman Abigail Ross Alexa Schadt Spencer Schwalb Alec Screnchuk Noah Semith Alexis Seymour Avery Shaw Symphony Shelton Sonia Sheryr Carson Smejkal Abigayle Smith Grant Smith Andrew Sprinkle Abigail Stacy Michael Steiner Allie Stover Savannah Suhre Graham Summers Camilla Thomas Amber Tolie Julia Towell Cooper Turner Alexander Uder Elizabeth Ukena Saisrivarsha Venigalla Kai Vetter Samantha Viliocco Joseph Viox Katherine Voss Matthew Waple Case Warner Sloan Watson Katharine Weems Jacob Whittenburg Corinna Winkler Alyssa Wise Jackson Wylie Austin Yamnitz Kayla Zacheis Jesse Zawitkowski Hansen Zheng Anna Zude 10th Grade Nhyira Adu-Affum Selin Aktuna Ashley Alexander Axton Anom Caden Archer Lillian Armstrong Jayce Ayres Olivia Baca Ammar Bahrainwala Kain Barker Natalie Becker Tyler Blair Abigail Bledsoe Wyatt Blunt Simona Bodo Mya Boeser Mackenzie Boyen Francis Bradley Chloe Brinkman Chelsea Broeker Abigail Brown Lauren Bruss Zoe Byron Ryan Coffey Ella Cook Richard Dacus Joshua Daly Evelyn Davis Madison Deck Madison DeWald Aurora DeWitt Ethan Dingman James Dombrowski Olivia Dowdy Claire Dunivan Brooklyn Earnhart Jessa Earnhart Miranda Fairburn Eleanore Feldmann Adelaide Fensterman Nathan Ferguson Jane Fitzgerald Kindell Forinash Maranda Fosse Owen Fournie Taylor Frick Shane Gibbons Ivanna Gonzalez Samantha Haar Avery Hamilton Ashlyn Hauk Blake Hauschild Braylon Heavens Mackenzie Heberer Taylor Heberer Ella Heddinghaus Jaden Hernandez Scott Hinko Jake Holder Jena Holder Evan Holderer William Holland Jasmine Hooks Zachary Howard Vyla Hupp Riley Iffrig Gabrielle Jesse Christopher Karateew Maddox Karnes Emily Kennedy Ashley Kim Emma Knox Riley Knoyle Kole Koenig Adam Koester Chloe Koons Scarlett Kuchta Emmy Larrew Tyler Lintker Jessica Loyet Caroline Marcus Kaila Marshall Makenzie McFarlin Alissa McOlgan Katelyn Mertz Madelyn Milburn Connor Miller Camryn Mills Zoe Nelson Reese Noll Isabelle O'Day Avary Osborne Ryan Osburn Madelyn Ostrowski Saloni Patel Brianna Paul Logan Payton Andreas Pelekanos Niklas Petersen Nicholas Petrocelli Mackenzie Petry Olivia Pirtle Grace Ramsey Eman Rana Luke Range Spencer Rawson Samuel Reader Brian Ribbing Faith Rinkel Cooper Rutledge Lucas Schardt Maika Schlechte Taylar Schonlau Avarie Schwartz Amber Smith Desirae Snyder Montasia Spencer Liam Steinmann Madison Strotheide Jonathan Stump Isabella Swarthout Emma Tallon Sam Tichenor Alexis Trimm Madison Trimm Peter Valkov Velde Vander Adrianna Vaughan Olivia Vuagniaux Alexander Walker Madison Walters Jensen Weedman Emerson Weller Ava Whittaker Samuel Wittek Amanda Woolsey Brooke Young Jonathan Zawitkowski Benjamin Ziobro 11th Grade Christopher Agwuedu Claire Almos Diego Arana Kyla Archer Mason Babington Braden Baker Nathan Beck Ruben Benjankar Ariana Bennett Daniel Benson Marcie Billings Anielka Boyles Maxwell Brandmeyer Joseph Burkhart Alan Buss Caroline Byron Karli Camp Laine Chapman Tyler Chrenka Hannah Colbert Kate Conner Kaitlyn Conway Ashley Cook Brianna Cooper Sean Craig Grace Daech Madison Delgado David Deuanephenh Article continues after sponsor message Trey Dicks Alyck El-Khatib Elle Evans Ava Fanning Payton Federmann Oliver Ferdinand Katlyn Finkel Grace Frey Emilie Fry Emma Garner Jacob Geisen Hailey Gibson John Gingerich Jacob Grandone Hersch Greene Lucas Greer Lucas Hanson Julia Hantla Zachary Harmon Lillian Hendricks Aiden Henke Macie Hockett Liam Hoeferlin Jacob Holtgrave Jaelyn Hudson Danielle Huene Sydney Huskey Indya Hutchins Olga Ivashyna Ally Janson Adam Johnson Jorden Johnson Justin Jones Leah Kaburick Grace Kalb Kloi Karban Luke Karlas Connor Kielty Nevaeh Kiley Meredith Kremitzki Elizabeth Laboy-Flores Damon LaMar Morgan Landry Alex Lane Sydney Lane Lindsey Lankford Abigail Law Sydney Lawrence Riley Lewis Benjamin Loftus Teddy Lopansri Makenna Lueking Ryan Luitjohan Allyson Lunsford Akira Malik Julietta Marini Henley Mason Nicholas McClintock Trevor McGeehan Grace McGinness Simon McKean Mason Miller Kathryn Morgan Nicole Morris Kayla Morrisey Rachel Mueller Kearsten Naney Edward Noonan Adrian Norcio Josephine O'Day Augustino Ojeda Benjamin Ottwein Ryleigh Owens Shaun Pacatte Rachel Piazza Reese Pifer Adam Powell Patrick Rawson Evan Reid Cole Reinking Kyndall Robertson Joshua Robinson Logan Roever Mera Rusick Colin Samson NovaLee Saucier Benjamin Schardt Carter Schwalb Lucinda Sheeley Keira Shelton Macy Silvey Sarah Slater Connor Spencer Spencer Stearns Joshua Stout Jackson Summers Jacob Summers Alexander Sundar John Sweet Hannah Tae Chloe Taylor Amaya Tillerson Brooke Tolle Timothy Tossey Skylar Touchette Taryn Trauernicht Cameron Tripp Aidan Underwood Natalie Usher Kaeden Van Gabriela Vazquez Madison Vieth Kyle Voepel Michael Voltz William Voss Gavin Walls Ryan Watts Evan Wells Jillian Welsh Hannah Whaley Michael Whaley Ryan Whaley Mitchell White Elizabeth Wilbraham Taylor Wilkerson Ryan Wilkinson Jeffrey Windau Michael Wise Jenae Wright Ella Young 12th Grade Allison Adams Canon Adams Mason Ahlers Alexis Allaria Emily Amick Ethan Anderson Paola Arana Celeste Arnett Elannore Bester Aidan Birkner Benjamin Blake Seth Blakemore Eli Bland Sophia Bloodworth Ryan Bobb Justin Bonner Elizabeth Brasel Daniel Brown Elena Brown Jackson Budwell Gracelyn Burroughs Jonathan Burroughs Andrew Byer Emily Cecil Kaden Chiapelli Riley Chitwood Cole Davenport Elizabeth Dawson Mara Day Kevin DeConcini Jonah Deem Alicia Diaz Addison Donelson Jacob Duelm Jonathan Durr Aidan Eagar Isabelle East John Eska Taya Everett Brayden Eyre Sarah Fidahussain Kiley Fisher Avery Flatt Nathanial Fleschert Lydia Foster Lauren Gander Daniel Garrison Elizabeth Gaughan Haley Gebauer Morgan Gillum Jordyn Ginestra Rachel Goebel Gabriella Gomez Orion Gregory Phoebe Gremaud Autumn Grinter Isabella Grinter Madelyn Grotefendt Amanda Gusewelle Felicity Guttmann Ashley Haines Ryan Hampton Adam Hanks A. Riley Chitwood Cole Davenport Elizabeth Dawson Mara Day Kevin DeConcini Jonah Deem Alicia Diaz Addison Donelson Jacob Duelm Jonathan Durr Aidan Eagar Isabelle East John Eska Taya Everett Brayden Eyre Sarah Fidahussain Kiley Fisher Avery Flatt Nathanial Fleschert Lydia Foster Lauren Gander Daniel Garrison Elizabeth Gaughan Haley Gebauer Morgan Gillum Jordyn Ginestra Rachel Goebel Gabriella Gomez Orion Gregory Phoebe Gremaud Autumn Grinter Isabella Grinter Madelyn Grotefendt Amanda Gusewelle Felicity Guttmann Ashley Haines Ryan Hampton Adam Hanks A. Jase Harmon Benjamin Hauschild Madison Hawley Lillian Heddinghaus John Heiderscheid Katherine Hengehold Brooke Henry Emma Herman Jon Hinson Rhianna Huebner Jack Hultz Lauren Jacober McKenzie Jacober Lillian James Daniel Jarvis Myles Jefferson Ryan Jenkins Sophie Jobe Leah Johnson Madelyn Jones Erin Joy Kirsten Kaminski Christopher Karibian Andrew Kassing Connor Kelley Anna Keune William Kirk Sarah Knowlton Kayla Kohlberg Carson Krapf Emma Krumm Stella Kuchta Madison Kuethe Annalise Kuhlman Michael Kwasa Drew Law Stuart Lech Madison Lein Anna Leitner Aidan Leopold Joanna Leston Abby Liu Kaitlyn Loyet Emma Malawy Morgan Marshall Camryn Marteeny Dhruv Mathur Amanda Mayfield Jackson McRae Olivia Melosci Jordan Mercer Susana Meyer Angelus Miles Andrew Mink Brynn Miracle Hayden Moore Pajtim Mora Jake Mueller Bailee Nail Allison Naylor Brooke Nolen Zackary Noll Darin Olson Araujo Orozco Eileen Pan Tyarra Pattin Claire Paul Austin Payne Nathaniel Perry Jack Perulfi Morgan Petry Kaitlyn Pinion Alec Pizziferro Jessica Pool Ruth Prenzler Ania Queeley Olivia Ramirez Noah Range Livia Rathgeb Brooke Rawson Madison Rea Cassidy Reaka Matthew Reid Tessa Renken Julia Ribbing Elijah Rinkel Amal Rizvi Katelynne Roberts Cole Salter Adam Samoska Samantha Sanders David Scepurek Jill Schollmeier Sondra Scoggin Camden Seel Hudson Sharp Amber Siatkowski Grace Skiff Mabry Slagle Andrew Smith Kyle Smith Rayne Smith Clayton Snyders Dylan Snyders Calvin Soldan Joseph Sommer Drake Springman John Starck Mitchell Steinkuehler Marian Steinmann Audrey Stone Drew Stover Sarah Stuiber Storm Suhre Connor Surtin Logan Swanner Malinda Tedrick Grant Toby Morgan Tulacro Linnea Turner Macy Updyke Camp Van Conor Vogel Elliot Voss Landon Vuagniaux Colin Walsh Rylee Warmouth Preston Weaver Elaine Wei Mackenzie Weisner Emma Welch Brennan Weller Elaine Wendler Chase West Peyton White Holly Williams THIRD Winslow Arianna Winters Jack Wise Kenna Wyatt Peter Yoon Abigail Zajac Ava Zeller