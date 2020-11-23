Civic Memorial High School

2020-2021 1st Quarter Honor Roll

High Honor Roll

Seniors

Raegan Bechel

Jenna Bloodworth

Reese Borth

Madelyn Brockman

Nolan Brooks

Norah Bryant

Harper Buhs

Keegan Burgard

Hannah Butkovich

Addison Callies

Amelia Canham

Ryanne Clendenny

Jacob Curvey

Mandy Drew

Dillon Dublo

Reese Ferguson

Meredith Flack

Danielle Fowler

Isabella Garrett

Abbi Geiger

Andrea Gray

Grace Gross

Alec Hamby

Allyson Hardy

Hunter Hargrave

Morgan Henkhaus

Tanner Higgenbotham

April Hornsey

Shane Hosto

Jaiden Huhsman

Brayden King

Mattie Lively

Kennedy Loewen

Emily Luck

Madison McCabe

Evan McIntire

Spenser Moore

Samantha Nolte

Leslie Nunez

Kaelan Ott

Austin Scheffel

Taylor Schwab

Ethan Scott

Taylor Seely

Gavin Shelton

Clint Shive

Emma Shouse

Brendon Smith

Sara Smith

Hannah Sontag

Tori Standefer

Holland Tieman

Kaeden Toenyes

Dominick Torres

Caine Tyus

Caleb Tyus

Damon Vatole

Elizabeth VonBergen

Bryce Watkins

Carter Wells

Chandler White

Olivia Whitlock

Andrew Wieneke

Mackenzie Williams

Jackalynn Woelfel

Jayden Zebrowski

Juniors

Kaylyn Aiello

Elysia Anderson

Kennedy Bickmore

Nickolas Brousseau

Madelyn Brueckner

Katlyn Busse

Kylie Button

Guadalupe Calixto

Enes Celik

Hailey Chappell

Jake Cheatham

Nina Chen

Caroline Coffman

Griffin Crump

Abigail DeSherlia

Lauren Dunlap

Collin Elledge

Jordan Gleason

Matthew Haar

Allison Hallstead

Katelyn Hallstead

Aslan Henderson

Tanna Hoffmann

Bradley Holder

Savannah Knapsted

Allie Lively

Hannah McCann

Kaitlyn McGarvey

Jack McRae

Ethan Meiser

Gannon Meyer

Brynleigh Mormino

Peyton Mormino

Shelton Naumann

Maura Niemeier

Alexis Noel

Isabella Norton

Brian Pearson

Kaitlyn Peterson

Daniel Reiske

Annabelle Reno

Madison Reynolds

Toni Reynolds

Allie Roberson

Gabe Roberts

Jessica Schillinger

Melina Schillinger

Geoffrey Schmidt

Nathan Schultz

Parker Scottberg

Jordan Shields

AKoyia Smith

Kaili Stanford

Cole Stimac

Kameron Tharp

Morgan Twente

Aiden Vandeford

Kaitlynn Wickenhauser

Aubrey Wiley

Emily Williams

Nicholas Williams

Tyler Winegardner

Grace Witsken

Madeline Woelfel

Emily Zimmerman

Madysen Zyung

Sophomores

Clarence Arnold

Michael Attebery

Brock Barrows

Gabriel Bays

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jace Brawner

Ellah Brown

Sophee Brown

Dalton Buhs

Caleb Butler

Lauren Carpenter

Meadow Cermak

Kayla Coffman

Jocelyn Combes

Darren Cox

Braden Dorris

Isabella Dugger

Olivia Durbin

Daisy Edwards

Carter Ehlers

Maireli Figueroa

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Brady Geisler

Kylee Golden

Olivia Goodman

Haley Greeling

Dathan Greene

Nolan Halcomb

Logan Hanner

Paige Harris

Dylan Hoffmann

Noah Huth

Tyler Jenkins

Isabella Kallal

Jacob Knight

Jarrett Lamb

Hannah Laper

Jaiden Laughlin

Adelaide Liljedahl

Myah Lindley

Elishka Little

Alyssa Mann

Aubrey Martin

Hannah Meiser

Ethan Miller

Karli Miller

Baylea Nickle

Emma Niemeier

Linda Paslay

Kaitlyn Pfeifer

William Piening

P.J. Postlewait

Kaitlyn Rider

Alivia Roark

Andrew Rorie

Kaydence Saboff

Bethany Sayles

Lillian Shaw

Alexis Sheppard

Jose Silva

Emma Smith

Jared Thomas

Maya Tuckson

Kyra Wade

Aubree Wallace

Benjamin Werts

Payton Whaley

Wyatt Williams

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Lauren Wright

Brayden Zyung

Freshmen

Alyssa Abernathy

Drew Abernathy

Akkadia Allsman

Kadince Arico

Ethan Bruhn

Reid Buffington

David Chen

Makayla Collman

Avari Combes

David Dutton

Garreth Floyd

Julian Floyd

Samuel Frey

Bryce Griffin

Elijah Gruen

Samantha Hamby

Bella Hannaford

Joshua Hodge

Alyssa Hoffmann

Jayden Huff

Tazaia Kruckeberg

Ella Landers

Kelli LeMond

Lucas Lenger

Madison Lindley

Joshua McCune

Lucas Naugle

Aniston Naumann

Kaitlynn Niemeyer

Madelyn Ogden

Raegan Ottwell

Noah Petersen

Courtney Picklesimer

Carl Prindable

Shelby Quick

Ethan Rea

Ella Richey

Meredith Schaaf

Kent Scottberg

Jae Lynne Shotwell

Destiny Slone

Taylor Stanford

Noah Thien

Kylie Thomas

Bryleigh Ward

Lauren Welcher

Avery Wilson

Zachary Wooten

Honor Roll

Seniors

Kyannah Jade Anderson

Logan Baker

Vincent Cafazza

Braylen Cox

Chloe Gleason

Zachary Griffith

Devon Gunning

Noah Haynes

Ian Heflin

Sierra LaTempt

Hannah Lawrence

Landon Neilson

Jace Pryor

Azia Ray

Nicholas Ritchie

Marissa Rorie

Hope Rosales

Katherine Schaaf

McKenzie Staggs

Matthew Stroud

Gage Thornton

Emmah Todaro

Luke Vonderheidt

Caleb Williams

Molly Williams

Maya Wimberly

William Wojcikiewicz

Vincent Zerban

Juniors

Deacon Anderson

Braden Arview

Brooke Barker

Logan Beiermann

Emma Bollinger

Derian Chester

Claire Christeson

Ally Clendenny

Blake Coleson

Carli Collins

Jonathon Crady

Chloe Damm

Emily DeClue

Allyson Gerber

Broderick Gordon

Anden Hawk

Samara Helton

Tara Highsmith

Melvin Hodge

Caleb Johnson

Peyton Keller

Severen Knoche

Trevor Kroeschel

Kenadee Lambert

Ryan Lynn

Bryce McMurray

Jordan McMurray

Ella Middleton

David Mikoff

Danielle Milazzo

Dakota Nolte

Nyk Panapinto

Luke Parmentier

Ashton Reed

Brody Rust

Riley Sharp

Virginia Shelton

Benjamin Skaggs

Ambria Smith

Thomas Strubhart

Logan Turbyfill

Mason Unthank

Tyler Vaughn

Charles Wineland

Evan Zobrist

Sophomores

Joseph Aiello

Bryer Arview

Finley Branson

Gabrielle Bryant

Samuel Buckley

Ryder Collins

Jackson Collman

Alexis Cox

Jessica Cox

Madelyn Daniels

Annaliese Dankenbring

Shelby Duncan

Andrew Fonrodona

Abby Friedel

Nathan Friedel

Rylee Ginn

Rylee Gorby

Alexander Griffith

Justice Hall

Ryan Halley

Olivia Hamann

Kaydence Harlan

Braydon Hartley

Andrew Hayden

Ryleigh Haynes

Ronnie Herzog

Cael Huber

Eyon Johnson

Hunter Keller

Aaron Kilpatrick Jr

Caitlynn Laird

Jonathan Leggett

Rachel Luce

Dakota McDonnell

Marley McGibany

Hunter Meiser

Dylan Moore

Dylan Ott

Addison Scully

Aidan Shields

Tara Smith

Gavin Spurgeon

Savannah Sumpter

Rolland Turner

Cameron Wall

Drayden Wallendorf

Freshmen

Chloe Allshouse

Caleb Becker

Jacob Beckley

Alyssa Berry

Carter Braun

Kaylynn Brown

Damon Coller

Justice Eldridge

Sarah Evans

Abrianna Garrett

Christian Garrett

Camryn Gehrs

Caleb Hartwell

Caden Heston

Jacob Liefer

Chloe Maberry

Hailey Monroe

Vincent Newton

Timothy Oldham

Trinity Roberson

Rylee Rudd

Jorden Serafini-Brown

Christian Strader

Chloe Stryffeler

Kaitlyn Twente

Sean Tyus

Lauren Vaughn

Mason Walker

Connor Wells

Keagan Withers

Darian Wolf

Evan Zimmer

 