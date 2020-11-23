CM Honor Roll For First Quarter
Civic Memorial High School
2020-2021 1st Quarter Honor Roll
High Honor Roll
Seniors
Raegan Bechel
Jenna Bloodworth
Reese Borth
Madelyn Brockman
Nolan Brooks
Norah Bryant
Harper Buhs
Keegan Burgard
Hannah Butkovich
Addison Callies
Amelia Canham
Ryanne Clendenny
Jacob Curvey
Mandy Drew
Dillon Dublo
Reese Ferguson
Meredith Flack
Danielle Fowler
Isabella Garrett
Abbi Geiger
Andrea Gray
Grace Gross
Alec Hamby
Allyson Hardy
Hunter Hargrave
Morgan Henkhaus
Tanner Higgenbotham
April Hornsey
Shane Hosto
Jaiden Huhsman
Brayden King
Mattie Lively
Kennedy Loewen
Emily Luck
Madison McCabe
Evan McIntire
Spenser Moore
Samantha Nolte
Leslie Nunez
Kaelan Ott
Austin Scheffel
Taylor Schwab
Ethan Scott
Taylor Seely
Gavin Shelton
Clint Shive
Emma Shouse
Brendon Smith
Sara Smith
Hannah Sontag
Tori Standefer
Holland Tieman
Kaeden Toenyes
Dominick Torres
Caine Tyus
Caleb Tyus
Damon Vatole
Elizabeth VonBergen
Bryce Watkins
Carter Wells
Chandler White
Olivia Whitlock
Andrew Wieneke
Mackenzie Williams
Jackalynn Woelfel
Jayden Zebrowski
Juniors
Kaylyn Aiello
Elysia Anderson
Kennedy Bickmore
Nickolas Brousseau
Madelyn Brueckner
Katlyn Busse
Kylie Button
Guadalupe Calixto
Enes Celik
Hailey Chappell
Jake Cheatham
Nina Chen
Caroline Coffman
Griffin Crump
Abigail DeSherlia
Lauren Dunlap
Collin Elledge
Jordan Gleason
Matthew Haar
Allison Hallstead
Katelyn Hallstead
Aslan Henderson
Tanna Hoffmann
Bradley Holder
Savannah Knapsted
Allie Lively
Hannah McCann
Kaitlyn McGarvey
Jack McRae
Ethan Meiser
Gannon Meyer
Brynleigh Mormino
Peyton Mormino
Shelton Naumann
Maura Niemeier
Alexis Noel
Isabella Norton
Brian Pearson
Kaitlyn Peterson
Daniel Reiske
Annabelle Reno
Madison Reynolds
Toni Reynolds
Allie Roberson
Gabe Roberts
Jessica Schillinger
Melina Schillinger
Geoffrey Schmidt
Nathan Schultz
Parker Scottberg
Jordan Shields
AKoyia Smith
Kaili Stanford
Cole Stimac
Kameron Tharp
Morgan Twente
Aiden Vandeford
Kaitlynn Wickenhauser
Aubrey Wiley
Emily Williams
Nicholas Williams
Tyler Winegardner
Grace Witsken
Madeline Woelfel
Emily Zimmerman
Madysen Zyung
Sophomores
Clarence Arnold
Michael Attebery
Brock Barrows
Gabriel Bays
Evangelynn Beasley
Hailey Becker
Carter Bloodworth
Hayden Bodwell
Jace Brawner
Ellah Brown
Sophee Brown
Dalton Buhs
Caleb Butler
Lauren Carpenter
Meadow Cermak
Kayla Coffman
Jocelyn Combes
Darren Cox
Braden Dorris
Isabella Dugger
Olivia Durbin
Daisy Edwards
Carter Ehlers
Maireli Figueroa
Nicholas Fiorino
Zachary Fitzgerald
Jynnifer Floyd
Brady Geisler
Kylee Golden
Olivia Goodman
Haley Greeling
Dathan Greene
Nolan Halcomb
Logan Hanner
Paige Harris
Dylan Hoffmann
Noah Huth
Tyler Jenkins
Isabella Kallal
Jacob Knight
Jarrett Lamb
Hannah Laper
Jaiden Laughlin
Adelaide Liljedahl
Myah Lindley
Elishka Little
Alyssa Mann
Aubrey Martin
Hannah Meiser
Ethan Miller
Karli Miller
Baylea Nickle
Emma Niemeier
Linda Paslay
Kaitlyn Pfeifer
William Piening
P.J. Postlewait
Kaitlyn Rider
Alivia Roark
Andrew Rorie
Kaydence Saboff
Bethany Sayles
Lillian Shaw
Alexis Sheppard
Jose Silva
Emma Smith
Jared Thomas
Maya Tuckson
Kyra Wade
Aubree Wallace
Benjamin Werts
Payton Whaley
Wyatt Williams
Clara Wineland
Abraham Wojcikiewicz
Lauren Wright
Brayden Zyung
Freshmen
Alyssa Abernathy
Drew Abernathy
Akkadia Allsman
Kadince Arico
Ethan Bruhn
Reid Buffington
David Chen
Makayla Collman
Avari Combes
David Dutton
Garreth Floyd
Julian Floyd
Samuel Frey
Bryce Griffin
Elijah Gruen
Samantha Hamby
Bella Hannaford
Joshua Hodge
Alyssa Hoffmann
Jayden Huff
Tazaia Kruckeberg
Ella Landers
Kelli LeMond
Lucas Lenger
Madison Lindley
Joshua McCune
Lucas Naugle
Aniston Naumann
Kaitlynn Niemeyer
Madelyn Ogden
Raegan Ottwell
Noah Petersen
Courtney Picklesimer
Carl Prindable
Shelby Quick
Ethan Rea
Ella Richey
Meredith Schaaf
Kent Scottberg
Jae Lynne Shotwell
Destiny Slone
Taylor Stanford
Noah Thien
Kylie Thomas
Bryleigh Ward
Lauren Welcher
Avery Wilson
Zachary Wooten
Honor Roll
Seniors
Kyannah Jade Anderson
Logan Baker
Vincent Cafazza
Braylen Cox
Chloe Gleason
Zachary Griffith
Devon Gunning
Noah Haynes
Ian Heflin
Sierra LaTempt
Hannah Lawrence
Landon Neilson
Jace Pryor
Azia Ray
Nicholas Ritchie
Marissa Rorie
Hope Rosales
Katherine Schaaf
McKenzie Staggs
Matthew Stroud
Gage Thornton
Emmah Todaro
Luke Vonderheidt
Caleb Williams
Molly Williams
Maya Wimberly
William Wojcikiewicz
Vincent Zerban
Juniors
Deacon Anderson
Braden Arview
Brooke Barker
Logan Beiermann
Emma Bollinger
Derian Chester
Claire Christeson
Ally Clendenny
Blake Coleson
Carli Collins
Jonathon Crady
Chloe Damm
Emily DeClue
Allyson Gerber
Broderick Gordon
Anden Hawk
Samara Helton
Tara Highsmith
Melvin Hodge
Caleb Johnson
Peyton Keller
Severen Knoche
Trevor Kroeschel
Kenadee Lambert
Ryan Lynn
Bryce McMurray
Jordan McMurray
Ella Middleton
David Mikoff
Danielle Milazzo
Dakota Nolte
Nyk Panapinto
Luke Parmentier
Ashton Reed
Brody Rust
Riley Sharp
Virginia Shelton
Benjamin Skaggs
Ambria Smith
Thomas Strubhart
Logan Turbyfill
Mason Unthank
Tyler Vaughn
Charles Wineland
Evan Zobrist
Sophomores
Joseph Aiello
Bryer Arview
Finley Branson
Gabrielle Bryant
Samuel Buckley
Ryder Collins
Jackson Collman
Alexis Cox
Jessica Cox
Madelyn Daniels
Annaliese Dankenbring
Shelby Duncan
Andrew Fonrodona
Abby Friedel
Nathan Friedel
Rylee Ginn
Rylee Gorby
Alexander Griffith
Justice Hall
Ryan Halley
Olivia Hamann
Kaydence Harlan
Braydon Hartley
Andrew Hayden
Ryleigh Haynes
Ronnie Herzog
Cael Huber
Eyon Johnson
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick Jr
Caitlynn Laird
Jonathan Leggett
Rachel Luce
Dakota McDonnell
Marley McGibany
Hunter Meiser
Dylan Moore
Dylan Ott
Addison Scully
Aidan Shields
Tara Smith
Gavin Spurgeon
Savannah Sumpter
Rolland Turner
Cameron Wall
Drayden Wallendorf
Freshmen
Chloe Allshouse
Caleb Becker
Jacob Beckley
Alyssa Berry
Carter Braun
Kaylynn Brown
Damon Coller
Justice Eldridge
Sarah Evans
Abrianna Garrett
Christian Garrett
Camryn Gehrs
Caleb Hartwell
Caden Heston
Jacob Liefer
Chloe Maberry
Hailey Monroe
Vincent Newton
Timothy Oldham
Trinity Roberson
Rylee Rudd
Jorden Serafini-Brown
Christian Strader
Chloe Stryffeler
Kaitlyn Twente
Sean Tyus
Lauren Vaughn
Mason Walker
Connor Wells
Keagan Withers
Darian Wolf
Evan Zimmer