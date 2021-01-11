Civic Memorial Recognizes High Honor Roll, Honor Roll Students
BETHALTO - This is the Civic Memorial High School high and honor roll list students.
High Honor RollSeniors
Jenna Bloodworth
Reese Borth
Madelyn Brockman
Nolan Brooks
Harper Buhs
Keegan Burgard
Hannah Butkovich
Addison Callies
Amelia Canham
Ryanne Clendenny
Jacob Curvey
Mandy Drew
Dillon Dublo
Reese Ferguson
Meredith Flack
Danielle Fowler
Isabella Garrett
Abbi Geiger
Andrea Gray
Grace Gross
Devon Gunning
Alec Hamby
Allyson Hardy
Hunter Hargrave
Morgan Henkhaus
Tanner Higgenbotham
April Hornsey
Shane Hosto
Jaiden Huhsman
Brayden King
Mattie Lively
Kennedy Loewen
Emily Luck
Madison McCabe
Evan McIntire
Spenser Moore
Leslie Nunez
Kaelan Ott
Austin Scheffel
Taylor Schwab
Ethan Scott
Taylor Seely
Gavin Shelton
Clint Shive
Emma Shouse
Sara Smith
Hannah Sontag
Tori Standefer
Kaeden Toenyes
Dominick Torres
Caine Tyus
Caleb Tyus
Elizabeth VonBergen
Bryce Watkins
Carter Wells
Chandler White
Olivia Whitlock
Andrew Wieneke
Mackenzie Williams
Maya Wimberly
Jackalynn Woelfel
Jayden Zebrowski
High Honor RollJuniors
Kaylyn Aiello
Elysia Anderson
Logan Beiermann
Kennedy Bickmore
Nickolas Brousseau
Madelyn Brueckner
Katlyn Busse
Kylie Button
Guadalupe Calixto
Enes Celik
Hailey Chappell
Jake Cheatham
Nina Chen
Caroline Coffman
Griffin Crump
Abigail DeSherlia
Lauren Dunlap
Collin Elledge
Jordan Gleason
Matthew Haar
Allison Hallstead
Katelyn Hallstead
Samara Helton
Aslan Henderson
Tanna Hoffmann
Bradley Holder
Savannah Knapsted
Allie Lively
Ryan Lynn
Hannah McCann
Kaitlyn McGarvey
Jack McRae
Ethan Meiser
Gannon Meyer
Brynleigh Mormino
Peyton Mormino
Shelton Naumann
Maura Niemeier
Alexis Noel
Isabella Norton
Brian Pearson
Kaitlyn Peterson
Daniel Reiske
Annabelle Reno
Madison Reynolds
Toni Reynolds
Allie Roberson
Gabe Roberts
Jessica Schillinger
Melina Schillinger
Geoffrey Schmidt
Nathan Schultz
Parker Scottberg
Riley Sharp
Jordan Shields
AKoyia Smith
Ambria Smith
Kaili Stanford
Cole Stimac
Kameron Tharp
Morgan Twente
Mason Unthank
Aiden Vandeford
Tyler Vaughn
Kaitlynn Wickenhauser
Aubrey Wiley
Emily Williams
Nicholas Williams
Tyler Winegardner
Charles Wineland
Grace Witsken
Madeline Woelfel
Carlea Wolf
Emily Zimmerman
Evan Zobrist
Madysen Zyung
High Honor Roll Sophomores
Joseph Aiello
Clarence Arnold
Bryer Arview
Brock Barrows
Gabriel Bays
Evangelynn Beasley
Hailey Becker
Carter Bloodworth
Hayden Bodwell
Jace Brawner
Ellah Brown
Sophee Brown
Dalton Buhs
Caleb Butler
Lauren Carpenter
Meadow Cermak
Kayla Coffman
Jocelyn Combes
Darren Cox
Braden Dorris
Isabella Dugger
Olivia Durbin
Daisy Edwards
Carter Ehlers
Maireli Figueroa
Nicholas Fiorino
Zachary Fitzgerald
Jynnifer Floyd
Brady Geisler
Kylee Golden
Olivia Goodman
Haley Greeling
Dathan Greene
Nolan Halcomb
Olivia Hamann
Logan Hanner
Paige Harris
Laura Hicks
Dylan Hoffmann
Noah Huth
Tyler Jenkins
Isabella Kallal
Jacob Knight
Jarrett Lamb
Hannah Laper
Jaiden Laughlin
Adelaide Liljedahl
Myah Lindley
Elishka Little
Alyssa Mann
Aubrey Martin
Hannah Meiser
Ethan Miller
Karli Miller
Adriana Nasello
Baylea Nickle
Emma Niemeier
Linda Paslay
Kaitlyn Pfeifer
William Piening
P.J. Postlewait
Kaitlyn Rider
Alivia Roark
Andrew Rorie
Kaydence Saboff
Bethany Sayles
Lillian Shaw
Alexis Sheppard
Jose Silva
Emma Smith
Jared Thomas
Maya Tuckson
Kyra Wade
Aubree Wallace
Drayden Wallendorf
Benjamin Werts
Payton Whaley
Wyatt Williams
Clara Wineland
Abraham Wojcikiewicz
Brayden Zyung
High Honor Roll Freshmen
Alyssa Abernathy
Drew Abernathy
Akkadia Allsman
Kadince Arico
Madelin Baker
Ethan Bruhn
Reid Buffington
David Chen
Makayla Collman
Avari Combes
David Dutton
Garreth Floyd
Julian Floyd
Samuel Frey
Bryce Griffin
Elijah Gruen
Samantha Hamby
Bella Hannaford
Joshua Hodge
Alyssa Hoffmann
Jayden Huff
Tazaia Kruckeberg
Ella Landers
Kelli LeMond
Lucas Lenger
Madison Lindley
Joshua McCune
Lucas Naugle
Aniston Naumann
Kaitlynn Niemeyer
Madelyn Ogden
Raegan Ottwell
Courtney Picklesimer
Carl Prindable
Shelby Quick
Ethan Rea
Ella Richey
Meredith Schaaf
Kent Scottberg
Jae Lynne Shotwell
Destiny Slone
Taylor Stanford
Christian Strader
Noah Thien
Kylie Thomas
Bryleigh Ward
Connor Wells
Avery Wilson
Zachary Wooten
Honor Roll Seniors
Josephine Alcorn
Michelle Andrews
Logan Baker
Raegan Bechel
Vincent Cafazza
Braylen Cox
Austin Ferrell
Alexander Forrester
Emily Forrester
Chloe Gleason
Zachary Griffith
Noah Haynes
Ian Heflin
Evan Heiderscheid
Sierra LaTempt
Hannah Lawrence
Samuel Neumann
Samantha Nolte
Meriah Phillips
Jace Pryor
Nicholas Ritchie
Marissa Rorie
Hope Rosales
Alayna Shain
Brendon Smith
McKenzie Staggs
Gage Thornton
Holland Tieman
Emmah Todaro
Damon Vatole
Caleb Williams
Molly Williams
William Wojcikiewicz
Vincent Zerban
Joseph Zinkan
Honor Roll Juniors
Deacon Anderson
Thomas Andrews
Braden Arview
Brooke Barker
Emma Bollinger
Claire Christeson
Ally Clendenny
Blake Coleson
Carli Collins
Bailey Combs
Jonathon Crady
Chloe Damm
Allyson Gerber
Broderick Gordon
Ricky Haring
Justice Hendricks
Melvin Hodge
Bryce Holland
Zora Isken
Peyton Keller
Severen Knoche
Trevor Kroeschel
Kenadee Lambert
Clayton Law
Kyle Lawrence
Abbigail Lesemann
Bryce McMurray
Madison McNealy
Ella Middleton
David Mikoff
Danielle Milazzo
Connor Mims
Dakota Nolte
Greta Oldendorph
Nyk Panapinto
Luke Parmentier
Jaeden Poeling
Brody Rust
Savannah Schaaff
Virginia Shelton
Benjamin Skaggs
Luz Spangler
Thomas Strubhart
Logan Turbyfill
Kyle Unterbrink
Honor Roll Sophomores
Michael Attebery
Jade Bowker
Finley Branson
Gabrielle Bryant
Samuel Buckley
Kenyon Burnett
Anna Carter
Ryder Collins
Jackson Collman
Jessica Cox
Madelyn Daniels
Annaliese Dankenbring
Shelby Duncan
Andrew Fonrodona
Abby Friedel
Nathan Friedel
Rylee Gorby
Alexander Griffith
Justice Hall
Ryan Halley
Braden Hammock
Kaydence Harlan
Kristina Harlan
Braydon Hartley
Andrew Hayden
Ryleigh Haynes
Ronnie Herzog
Cael Huber
Eyon Johnson
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick Jr
Travis Kramer
Caitlynn Laird
Nikita Lawrence
Jonathan Leggett
Rachel Luce
Dakota McDonnell
Marley McGibany
Hunter Meiser
Dylan Moore
Aurora Phillips
Lucas Pipkin
Charlie Sasek
Aidan Shields
Tara Smith
Rebekah Summers
Savannah Sumpter
Rolland Turner
Cameron Wall
Lauren Wright
Johnathon Zebrowski
Honor RollFreshmen
Chloe Allshouse
Caleb Becker
Jacob Beckley
Alyssa Berry
Carter Braun
Kaylynn Brown
Damon Coller
Isabel Dale
Justin Dyer
Justice Eldridge
Sarah Evans
Abrianna Garrett
Christian Garrett
Camryn Gehrs
Evan Gould
Caleb Hartwell
Zak King
Andrew Klaas
Sydney Law
Jacob Liefer
Chloe Maberry
Devin McDonough
Isabel Mims
Hailey Monroe
Vincent Newton
Timothy Oldham
Noah Petersen
Trinity Roberson
Jorden Serafini-Brown
Meliska Shelton
Avy Smith
Kaitlyn Twente
Sean Tyus
Lauren Vaughn
Mason Walker
Lauren Welcher
Keagan Withers
Darian Wolf
Evan Zimmer
