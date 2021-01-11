BETHALTO - This is the Civic Memorial High School high and honor roll list students.

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

High Honor RollSeniors

Jenna Bloodworth

Reese Borth

Madelyn Brockman

Nolan Brooks

Harper Buhs

Keegan Burgard

Hannah Butkovich

Addison Callies

Amelia Canham

Ryanne Clendenny

Jacob Curvey

Mandy Drew

Dillon Dublo

Reese Ferguson

Meredith Flack

Danielle Fowler

Isabella Garrett

Abbi Geiger

Andrea Gray

Grace Gross

Devon Gunning

Alec Hamby

Allyson Hardy

Hunter Hargrave

Morgan Henkhaus

Tanner Higgenbotham

April Hornsey

Shane Hosto

Jaiden Huhsman

Brayden King

Mattie Lively

Kennedy Loewen

Emily Luck

Madison McCabe

Evan McIntire

Spenser Moore

Leslie Nunez

Kaelan Ott

Austin Scheffel

Taylor Schwab

Ethan Scott

Taylor Seely

Gavin Shelton

Clint Shive

Emma Shouse

Sara Smith

Hannah Sontag

Tori Standefer

Kaeden Toenyes

Dominick Torres

Caine Tyus

Caleb Tyus

Elizabeth VonBergen

Bryce Watkins

Carter Wells

Chandler White

Olivia Whitlock

Andrew Wieneke

Mackenzie Williams

Maya Wimberly

Jackalynn Woelfel

Jayden Zebrowski

High Honor RollJuniors

Kaylyn Aiello

Elysia Anderson

Logan Beiermann

Kennedy Bickmore

Nickolas Brousseau

Madelyn Brueckner

Katlyn Busse

Kylie Button

Guadalupe Calixto

Enes Celik

Hailey Chappell

Jake Cheatham

Nina Chen

Caroline Coffman

Griffin Crump

Abigail DeSherlia

Lauren Dunlap

Collin Elledge

Jordan Gleason

Matthew Haar

Allison Hallstead

Katelyn Hallstead

Samara Helton

Aslan Henderson

Tanna Hoffmann

Bradley Holder

Savannah Knapsted

Allie Lively

Ryan Lynn

Hannah McCann

Kaitlyn McGarvey

Jack McRae

Ethan Meiser

Gannon Meyer

Brynleigh Mormino

Peyton Mormino

Shelton Naumann

Maura Niemeier

Alexis Noel

Isabella Norton

Brian Pearson

Kaitlyn Peterson

Daniel Reiske

Annabelle Reno

Madison Reynolds

Toni Reynolds

Allie Roberson

Gabe Roberts

Jessica Schillinger

Melina Schillinger

Geoffrey Schmidt

Nathan Schultz

Parker Scottberg

Riley Sharp

Jordan Shields

AKoyia Smith

Ambria Smith

Kaili Stanford

Cole Stimac

Kameron Tharp

Morgan Twente

Mason Unthank

Aiden Vandeford

Tyler Vaughn

Kaitlynn Wickenhauser

Aubrey Wiley

Emily Williams

Nicholas Williams

Tyler Winegardner

Charles Wineland

Grace Witsken

Madeline Woelfel

Carlea Wolf

Emily Zimmerman

Evan Zobrist

Madysen Zyung

High Honor Roll Sophomores

Joseph Aiello

Clarence Arnold

Bryer Arview

Brock Barrows

Gabriel Bays

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jace Brawner

Ellah Brown

Sophee Brown

Dalton Buhs

Caleb Butler

Lauren Carpenter

Meadow Cermak

Kayla Coffman

Jocelyn Combes

Darren Cox

Braden Dorris

Isabella Dugger

Olivia Durbin

Daisy Edwards

Carter Ehlers

Maireli Figueroa

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Brady Geisler

Kylee Golden

Olivia Goodman

Haley Greeling

Dathan Greene

Nolan Halcomb

Olivia Hamann

Logan Hanner

Article continues after sponsor message

Paige Harris

Laura Hicks

Dylan Hoffmann

Noah Huth

Tyler Jenkins

Isabella Kallal

Jacob Knight

Jarrett Lamb

Hannah Laper

Jaiden Laughlin

Adelaide Liljedahl

Myah Lindley

Elishka Little

Alyssa Mann

Aubrey Martin

Hannah Meiser

Ethan Miller

Karli Miller

Adriana Nasello

Baylea Nickle

Emma Niemeier

Linda Paslay

Kaitlyn Pfeifer

William Piening

P.J. Postlewait

Kaitlyn Rider

Alivia Roark

Andrew Rorie

Kaydence Saboff

Bethany Sayles

Lillian Shaw

Alexis Sheppard

Jose Silva

Emma Smith

Jared Thomas

Maya Tuckson

Kyra Wade

Aubree Wallace

Drayden Wallendorf

Benjamin Werts

Payton Whaley

Wyatt Williams

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Brayden Zyung

High Honor Roll Freshmen

Alyssa Abernathy

Drew Abernathy

Akkadia Allsman

Kadince Arico

Madelin Baker

Ethan Bruhn

Reid Buffington

David Chen

Makayla Collman

Avari Combes

David Dutton

Garreth Floyd

Julian Floyd

Samuel Frey

Bryce Griffin

Elijah Gruen

Samantha Hamby

Bella Hannaford

Joshua Hodge

Alyssa Hoffmann

Jayden Huff

Tazaia Kruckeberg

Ella Landers

Kelli LeMond

Lucas Lenger

Madison Lindley

Joshua McCune

Lucas Naugle

Aniston Naumann

Kaitlynn Niemeyer

Madelyn Ogden

Raegan Ottwell

Courtney Picklesimer

Carl Prindable

Shelby Quick

Ethan Rea

Ella Richey

Meredith Schaaf

Kent Scottberg

Jae Lynne Shotwell

Destiny Slone

Taylor Stanford

Christian Strader

Noah Thien

Kylie Thomas

Bryleigh Ward

Connor Wells

Avery Wilson

Zachary Wooten

Honor Roll Seniors

Josephine Alcorn

Michelle Andrews

Logan Baker

Raegan Bechel

Vincent Cafazza

Braylen Cox

Austin Ferrell

Alexander Forrester

Emily Forrester

Chloe Gleason

Zachary Griffith

Noah Haynes

Ian Heflin

Evan Heiderscheid

Sierra LaTempt

Hannah Lawrence

Samuel Neumann

Samantha Nolte

Meriah Phillips

Jace Pryor

Nicholas Ritchie

Marissa Rorie

Hope Rosales

Alayna Shain

Brendon Smith

McKenzie Staggs

Gage Thornton

Holland Tieman

Emmah Todaro

Damon Vatole

Caleb Williams

Molly Williams

William Wojcikiewicz

Vincent Zerban

Joseph Zinkan

Honor Roll Juniors

Deacon Anderson

Thomas Andrews

Braden Arview

Brooke Barker

Emma Bollinger

Claire Christeson

Ally Clendenny

Blake Coleson

Carli Collins

Bailey Combs

Jonathon Crady

Chloe Damm

Allyson Gerber

Broderick Gordon

Ricky Haring

Justice Hendricks

Melvin Hodge

Bryce Holland

Zora Isken

Peyton Keller

Severen Knoche

Trevor Kroeschel

Kenadee Lambert

Clayton Law

Kyle Lawrence

Abbigail Lesemann

Bryce McMurray

Madison McNealy

Ella Middleton

David Mikoff

Danielle Milazzo

Connor Mims

Dakota Nolte

Greta Oldendorph

Nyk Panapinto

Luke Parmentier

Jaeden Poeling

Brody Rust

Savannah Schaaff

Virginia Shelton

Benjamin Skaggs

Luz Spangler

Thomas Strubhart

Logan Turbyfill

Kyle Unterbrink

Honor Roll Sophomores

Michael Attebery
Jade Bowker
Finley Branson
Gabrielle Bryant
Samuel Buckley
Kenyon Burnett
Anna Carter
Ryder Collins
Jackson Collman
Jessica Cox
Madelyn Daniels
Annaliese Dankenbring
Shelby Duncan
Andrew Fonrodona
Abby Friedel
Nathan Friedel
Rylee Gorby
Alexander Griffith
Justice Hall
Ryan Halley
Braden Hammock
Kaydence Harlan
Kristina Harlan
Braydon Hartley
Andrew Hayden
Ryleigh Haynes
Ronnie Herzog
Cael Huber
Eyon Johnson
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick Jr
Travis Kramer
Caitlynn Laird
Nikita Lawrence
Jonathan Leggett
Rachel Luce
Dakota McDonnell
Marley McGibany
Hunter Meiser
Dylan Moore
Aurora Phillips
Lucas Pipkin
Charlie Sasek
Aidan Shields
Tara Smith
Rebekah Summers
Savannah Sumpter
Rolland Turner
Cameron Wall
Lauren Wright
Johnathon Zebrowski

Honor RollFreshmen
Chloe Allshouse
Caleb Becker
Jacob Beckley
Alyssa Berry
Carter Braun
Kaylynn Brown
Damon Coller
Isabel Dale
Justin Dyer
Justice Eldridge
Sarah Evans
Abrianna Garrett
Christian Garrett
Camryn Gehrs
Evan Gould
Caleb Hartwell
Zak King
Andrew Klaas
Sydney Law
Jacob Liefer
Chloe Maberry
Devin McDonough
Isabel Mims
Hailey Monroe
Vincent Newton
Timothy Oldham
Noah Petersen
Trinity Roberson
Jorden Serafini-Brown
Meliska Shelton
Avy Smith
Kaitlyn Twente
Sean Tyus
Lauren Vaughn
Mason Walker
Lauren Welcher
Keagan Withers
Darian Wolf
Evan Zimmer

More like this:

St. Ambrose Catholic Announces High and Honor Roll Students
Today
Althoff Catholic High School's Alex Schallert Works Hard as Student Athlete
Oct 20, 2025
Eden Hough Works Hard at Alton High School
Oct 16, 2025
Robbie Schallert Manages High Grades and Big Success at Althoff Catholic
Oct 20, 2025
Father McGivney Catholic High School Honor Roll For 2nd Semester Of 2024-2025 School Year
Jun 4, 2025

 