Civic Memorial High School Honor Roll

BETHALTO - With the school year winding down, Civic Memorial High School released the lists for Honor Roll and High Honor Roll for the 4th Quarter.

The names are separated by class.

High Honor Roll

Seniors

Kaylyn Aiello

Deacon Anderson

Kennedy Bickmore

Domanik Bivens

Emma Bollinger

Madelyn Brueckner

Guadalupe Calixto Pichardo

Hailey Chappell

Jake Cheatham

Nina Chen

Carli Collins

Bailey Combs

Dalton Drew

Lauren Dunlap

Collin Elledge

Matthew Haar

Allison Hallstead

Katelyn Hallstead

Aslan Henderson

Bradley Holder

Zora Isken

Peyton Keller

Savannah Knapsted

Severen Knoche

Allie Lively

Hannah McCann

Kaitlyn McGarvey

Bryce McMurray

Madison McNealy

Jack McRae

Ethan Meiser

Gannon Meyer

Ella Middleton

Danielle Milazzo

Brynleigh Mormino

Peyton Mormino

Shelton Naumann

Maura Niemeier

Alexis Noel

Isabella Norton

Brian Pearson

Kaitlyn Peterson

Madison Reynolds

Toni Reynolds

Allie Roberson

Brody Rust

Savannah Schaaff

Jessica Schillinger

Nathan Schultz

Parker Scottberg

AKoyia Smith

Kaili Stanford

Cole Stimac

Jose Troche Matos

Morgan Twente

Aiden Vandeford

Kaitlynn Wickenhauser

Aubrey Wiley

Emily Williams

Tyler Winegardner

Grace Witsken

Madeline Woelfel

Emily Zimmerman

Juniors

Joseph Aiello

Clarence Arnold

Bryer Arview

Michael Attebery

Brock Barrows

Gabriel Bays

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jade Bowker

Jace Brawner

Ellah Brown

Sophee Brown

Dalton Buhs

Caleb Butler

Lauren Carpenter

Jocelyn Combes

Darren Cox

Braden Dorris

Isabella Dugger

Olivia Durbin

Maireli Figueroa

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Brady Geisler

Kylee Golden

Olivia Goodman

Rylee Gorby

Haley Greeling

Dathan Greene

Addilyn Hadley

Nolan Halcomb

Ryan Halley

Logan Hanner

Kristina Harlan

Laura Hicks

Dylan Hoffmann

Cael Huber

Noah Huth

Isabella Kallal

Jacob Knight

Caitlynn Laird

Jarrett Lamb

Hannah Laper

Alyssa Mann

Hannah Meiser

Ethan Miller

Karli Miller

Dylan Moore

Emma Niemeier

Linda Paslay

Aurora Phillips

William Piening

Peter James Postlewait

Kaitlyn Rider

Alivia Roark

Kaydence Saboff

Charlie Sasek

Lillian Shaw

Alexis Sheppard

Jose Silva

Emma Smith

Rebekah Summers

Jared Thomas

Maya Tuckson

Aubree Wallace

Benjamin Werts

Payton Whaley

Wyatt Williams

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Lauren Wright

Brayden Zyung

Sophomores

Alyssa Abernathy

Akkadia Allsman

Kadince Arico

Angelina Bays

Ethan Bruhn

Reid Buffington

David Chen

Avari Combes

Anaiah Dabney

Justin Dyer

Justice Eldridge

Garreth Floyd

Julian Floyd

Samuel Frey

Bryce Griffin

Elijah Gruen

Samantha Hamby

Bella Hannaford

Kayla Henkhaus

Joshua Hodge

Alyssa Hoffmann

Jayden Huff

Zak King

Tazaia Kruckeberg

Ella Landers

Sydney Law

Kelli LeMond

Madison Lindley

Chloe Maberry

Joshua McCune

Isabel Mims

Lucas Naugle

Aniston Naumann

Kaitlynn Niemeyer

Madelyn Ogden

Raegan Ottwell

Courtney Picklesimer

Carl Prindable

Shelby Quick

Ethan Rea

Ella Richey

Meredith Schaaf

Kent Scottberg

Jae Lynne Shotwell

Destiny Slone

Taylor Stanford

Josaline Stewart

Chloe Stryffeler

Noah Thien

Kylie Thomas

Mason Walker

Bryleigh Ward

Lauren Welcher

Avery Wilson

Zachary Wooten

Freshmen

Alexander Arnold

Katelyn Attebery

Lauren Bagby

Andrey Ballard

Elouise Bargiel

John Bowker

Ryne Breyer

Meredith Brueckner

Garret Bugger

Mackayla Byrd

Miriam Calixto

Amanda Cannon

Boe Cato

Danika Chester

Abigail Clowers

Jordyn Coleson

Alexis Collins

Sylvia Crockett

Connor Damm

Emma Davis

Gabrielle Davis

Kayleigh Donahue

Eliza Donaldson

Austin Droit

Aubrey Falk

Dayana Figueroa Santana

Elliana Fiorino

Brody Floyd

August Frankford

Megan Griffith

Gillian Gross

Jayna Halley

Lauren Hardy

Brooke Harris

Avery Huddleston

Taylor Hunter

Mayonna Jaggie

Kylee Jenkins

Alora Kincade

Haley Klaas

Cannon LeBlanc

Makenna Lenhardt

Kyleigh Lowrance

Matthew Lyman

Bryce McArthur

Madalynn McKey

Peyton Minner

Sydney Moore

Kendall Moss-Smith

Isabella Murray

Andrew Nation

Camryn Neilson

Adam Ogden

Madison Parnell

Om Patel

Marissa Perez

Makya Phillips

Thomas Pinski

Carlie Pritchett

Colton Rawlings

Quentin Roose

Peyton Rorie

Joie Sappington

Alyssa Sickmeier

Jake Sims

Lilian Tackitt

Isabella Thien

Kadin Thompson

Isabella Tite

Reegan Twente

Aubrey Voyles

Kaylin Weinberg

Luke Westerhold

Evan Wiley

Tyler Wilson

Madeline Wood

Honor Roll

Seniors

Ethan Allison

Braden Arview

Brooke Barker

Nickolas Brousseau

Katlyn Busse

TaKorie Carter

Enes Celik

Derian Chester

Claire Christeson

Destiny Church

Chloe Damm

Carson Davis

Abigail DeSherlia

Broderick Gordon

Ricky Haring

Melvin Hodge

Tanna Hoffmann

Bryce Holland

Shelby Martin

Hannah McCauley

Draken Meyers

Connor Mims

Dakota Nolte

Savannah Otero

Nyk Panapinto

Luke Parmentier

Jaeden Poeling

Ashton Reed

Annabelle Reno

Gabe Roberts

Bobby Jo Rudd-Austin

Bailey Schuetz

Riley Sharp

Virginia Shelton

Jordan Shields

Benjamin Skaggs

Ambria Smith

Nicole Stonecipher

Lorelie Summers

Kameron Tharp

Tyler Vaughn

Nicholas Williams

Charles Wineland

Evan Zobrist

Kelbie Zupan

Madysen Zyung

Juniors

Danny Arview

Gabrielle Bryant

Samuel Buckley

Ryder Collins

Jackson Collman

Sierra Combs

Jessica Cox

Annaliese Dankenbring

Tyson Davidsmeyer

Jared Delp

Shelby Duncan

Daisy Edwards

Carter Ehlers

Nathan Friedel

Anna Godoy

Alexander Griffith

Justice Hall

Braden Hammock

Eric Harkey

Kaydence Harlan

Paige Harris

Andrew Hayden

Ryleigh Haynes

Ronnie Herzog

Willow Hess

Eyon Johnson

Atiana Koonce

Travis Kramer

Nikita Lawrence

Jonathan Leggett

Myah Lindley

Elishka Little

Bryanna McDuffie

Marley McGibany

Hunter Meiser

Adriana Nasello

Kaitlyn Pfeifer

Reagen Roose

Andrew Rorie

Aidan Shields

Savannah Sumpter

Carley Swarringin

Drayden Wallendorf

Sophomores

Caleb Becker

Riley Clevenger

Gabriella Cochran

Makayla Collman

Jasmine Davis

David Dutton

Madison Furlow

Abrianna Garrett

Christian Garrett

Camryn Gehrs

Lisa Henry

Caden Heston

Drake Jones

Andrew Klaas

Jerrid Main

Hailey Monroe

Jonathan Moore

Timothy Oldham

Noah Petersen

Reagan Richards

Logan Scoggins

Avy Smith

Christian Strader

Charles Summers

Lauren Vaughn

Madilynn Ward

Connor Wells

Darian Wolf

Jordan Wright

Freshmen

Justin Banovz

Aliza Beaty

Isabelle Brousseau

Blake Carroll

Rynn Cline

Jamiya Crymes

Brayden Eardley

Brea Farrell

Kamdyn Fulcher

Logan Gaertner

Layla Gleason

Kevin Gonzalez Rios

Dawson Hanneken

Kaleb Harper

Brynlee Hausman

Trent Heflin

Nathan Herrin

Emma Jenkins

Ashton Johnsey

Skylar Johnson

John Kotzamanis

Erica McGaughey

Savanah Meyers

Gracie Miller

Tyler Mills

Haylee Newell

Carter OBrien

Isaiah Oehmke

Nolan Paslay

Lance Phillips Jr.

Julie Phillips

Peyton Phillips

Jack Piening

Brayden Prott

Cheyenne Quertermouse

Crysta Ridenour

Bradley Ruckman

Elizabeth Runyan

Riley Ryals

Justin Sands

Jonathan Scroggins

Lucas Smith

John Wallace

Sahara Ward

Nicholas Werts

Calvin Wieneke

Addyson Wolf

Arianna Wright

